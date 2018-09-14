Афиша Томска.

Выходные: 15 и 16 сентября 2018 года

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На этих выходных в Томске будет много музыки, кино и визуального искусства.

Пойти на фестиваль уличного кино или на голливудский ужастик, посетить концерт в органном зале или потанцевать под винил — решать вам. Главное, есть из чего выбрать.

III международный фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

В этом году зрителей ждет новая конкурсная программа: шести фильмов из Европы, Азии и США, которые были отобраны оргкомитетом из 3 000 заявок. Работы, затрагивают темы идентичности, свободы, отношений и современного искусства.

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Когда и где: 15, 16, 17, 21 и 23 сентября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 150 рублей

Аудитория: 18+

Фестиваль уличного кино

Томск присоединился к Всемирному фестивалю уличного кино. Фестиваль родился 5 лет назад на Дальнем Востоке России как инициатива двух молодых ребят. Им показалось, что стандартная кинофестивальная модель — с дорогими билетами, закрытым экспертным голосованием, необходимостью лететь в другой город — изжила себя и требует перезагрузки. И наступило время создать народный кинофестиваль с открытым входом, большим числом площадок и публичным голосованием.

В этом сентябре жители и гости города смогут посмотреть внеконкурсную программу фестиваля и оценить лучшие короткометражки молодых авторов.

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Когда и где: 15, 23 и 29 сентября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 16+

33 & 45 — виниловый маркет

Еще один виниловый маркет Make Love Pizza вновь будет проходить на открытом воздухе, во внутреннем дворике пиццерии. Там разместятся коллекционеры, хиппи-бар с напитками и вкусностями и, конечно, ламповое звучание пластинок с hip-hop and reggae music от Dj Bomb B и Петя ELKI HI-FI. А в 19.00 начнется вечеринка.

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Когда и где: 15 сентября во дворе Make Love Pizza

Время и стоимость билетов: 15.00 — 20.00, на маркет вход свободный, на вечеринку — 300 рублей

Аудитория: 16+

Открытие библиотеки «Зеленая лампа» на новом месте

В программе: лотерея, работа интерактивных площадок, концерт группы Salmon The Wise, закрытый показ фильма «Зеленая лампа. Перезагрузка» и многое другое.

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Когда и где: 15 сентября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 17.30, 300 400 рублей

Аудитория: 16+

Выставка инсталляций и фоторабот «Глазами Льюиса»

В программе: выставка инсталляций, фотографий и работ дизайнеров и архитекторов в тематике сказки «Алиса в стране чудес». Без вкусной еды и музыки тоже не обойдется.

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Когда и где: 15 сентября в Доме путешественника

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 — 500 рублей

Аудитория: 18+

Гастроли театра «Мастерская»

15 сентября зрители увидят вторую часть постановки «Мастер и Маргарита»: часть 3 — «Москва и нечистая сила», часть 4 — «Маргарита».

А 16 и 17 сентября театр представит спектакль «Бременские музыканты» — музыкальное приключение для детей и взрослых по мотивам сказки братьев Гримм и культового мультфильма.

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Где: в Театре драмы

Стоимость билетов: 200 — 1500 рублей

Аудитория: 6+, 18+

Космический парк приключений «Космодрайв»

«Космодрайв» — это космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями. Здесь любой может управлять космическим кораблем, увидеть Землю из космоса, попробовать космическую еду или прогуляться по Юпитеру.

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Когда и где: с 14 сентября до 14 октября в ТЦ «Клевер»

Время и стоимость билетов: 10.00 — 21.00, 490 — 590 рублей

Аудитория: 0+

Триллер «Бельканто»

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…

В главных ролях: Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Кен Ватанабе, Себастьян Кох, Торбьорн Харр, Олек Крупа, Эльза Зильберштейн, Теноч Уэрта, Джонни Ортиз, Рё Касэ

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Когда и где: с 13 сентября в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Фильм ужасов «Хищник»

Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

В главных ролях: Ивонн Страховски, Оливия Манн, Джейкоб Тремблей, Томас Джейн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, Локлин Манро, Найолл Мэттер, Эдвард Джеймс Олмос, Джейк Бьюзи

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Когда и где: с 13 сентября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Премьера спектакля «Небо в кармане»

«Небо в кармане» — сказки, которые совсем не сказки. Мысли вслух о том, о чем страшно думать в детстве. Хотя, не только в детстве.

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Когда и где: 15 сентября в ТЮЗ

Стоимость билетов: 11.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Выставка «Магия бумаги»

Знакомые лица советских и голливудских актеров, полководцев и народных героев предстают в необычной технике исполнения — многослойной аппликации. Бумажными, но такими живыми глазами смотрят на зрителей В. Маяковский, А. Миронов, В. Высоцкий и другие. Эти и другие персонажи, в том числе и былинные богатыри Васнецова, поражают точностью исполнения даже самых мелких деталей.

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Когда и где: до 14 октября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 80 — 150 рублей

Аудитория: 0+

Концерт «Старинный оркестр»

Почему дирижер раньше сидел за клавесином или стоял спиной к оркестру, а лицом к публике? Сколько скрипок было в оркестре времен Баха и Вивальди? Почему в старинном оркестре обязательно был какой-нибудь клавишный инструмент? Как это — дирижировать папкой для нот?

Всё это и многое другое расскажут на концерте «Старинный оркестр», в котором прозвучит музыка И.С. Баха, А. Вивальди и других композиторов той эпохи.

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Когда и где: 16 сентября в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 450 рублей

Аудитория: 6+

Юбилейная выставка живописи Аркадия Шарловского

Творчество этого мастера хорошо знакомо томским ценителям живописи. Персональные выставки картин Аркадия Шарловского уже дважды проходили в нашем городе. Специалисты неоднократно отмечали особое настроение, оригинальность воплощения замысла, подлинную искренность, которой наполнены произведения. Художник работает в технике абстрактного реализма, активным цветом он рассказывает зрителю свое видение окружающего мира и событий, происходящих в нем.

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Когда и где: до 30 сентября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Документальный фильм «Генезис 2.0»

«Генезис 2.0» вызвал широкий резонанс в мире документального кино. Картина получила множество наград, в том числе и на крупнейшем кинофестивале независимого кино «Sundance» в Америке. Сюжет строится на том, что ученые задумали воскресить шерстистого мамонта из клеток, полученных из уникальной находки — кровоточащих останков древнего животного.

Большая часть фильма разворачивается в Якутии, где в настоящее время находят 80% останков мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте. Фильм задает противоречивый вопрос, может ли человек считать себя Творцом и заходить за рамки дозволенного природой.

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Когда и где: 15 сентября в «Точке кипения»

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 18+

Дворняги-шоу

Праздник, посвященный собакам дворняжкам и их хозяевам, пройдет в Михайловской роще. Участие в празднике могут принять собаки любых возрастов и любых размеров. Главное условие — собака не должна принадлежать ни к одной из известных пород. И второе важное условие — своевременная вакцинация с соответствующей отметкой в ветеринарном паспорте.

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Когда и где: 16 сентября в Михайловской роще

Время и стоимость билетов: 12.00- 18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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