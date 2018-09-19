Как становятся нефтяниками. От мечты стать врачом до романтики суровой тайги

19 сентября 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Вероника Белецкая

Зеленая и пушистая тайга, болота, которые с вертолета похожи на большие блестящие круги, и красивый костер в лесу.

Таким предстало Лугинецкое месторождение компании «Томскнефть» ВНК перед юной девушкой из Новосибирской области 28 лет назад. Больше они не расставались.

Ирина Леонидовна Юрьева с детства мечтала стать врачом, поэтому после окончания школы поступила в новосибирский мед на акушера. Тогда же в кругу общения девушки стали появляться молодые люди, которые с упоением рассказывали о романтике Лугинецкого.

«После первого курса мы с подружкой решили попробовать свои силы и попросились поработать на месторождении. Вакантных мест тогда не было, устроились уборщицами бытовых помещений, — вспоминает Ирина Леонидовна. — Лугинецкое находится в 500-550 километрах от Стрежевого глубоко в тайге, и наземная связь с ним отсутствует, поэтому добирались мы на вертолете. Это было летом, и красота была неописуемая, а в лесу горел костер».

Работа была тяжелая, приходилось целый день махать тряпкой и носить ведра с водой. Через две недели девушек отправили отдыхать домой, и предложили приехать снова. С вертолета они увидели все тот же костер. Как оказалось, это был факел, в котором сгорал попутный газ.

Через две недели Ирина Леонидовна вернулась уже одна.

А потом пришла зима…

«Зимой температура -40 градусов на Лугинецком месторождении считается чем-то обычным. Порой она достигает -50 градусов, поэтому без спецодежды там не обойтись. Из-за моего невысокого роста формы нужного размера не нашлось, она вся для меня была огромной, поэтому в ней я походила на медвежонка, — с улыбкой рассказывает Ирина Леонидовна. — Но даже тогда у меня не возникало желания все бросить и уехать. Мне нравилась атмосфера, которая царила на предприятии, мне нравились люди, с которыми я общалась».

Через год появилась вакантная должность оператора пульта управления, и жизнь девушки, мечтавшей стать врачом, начала набирать все новые обороты. Учеба в томском «Политехе» дала профильные знания, ведро и тряпка сменились на рабочее место в кабинете.

«Я собирала сводки по добыче нефти и газа, объемам закачки воды в пласты, информацию по работе скважин и их ремонту. Данные я обрабатывала, оформляла и отправляла дальше в город Стрежевой. Там на месте формировались общие сводки по добычи нефти и газа на предприятии в целом», — поясняет Ирина Леонидовна.

Новая должность дала возможность познакомиться с новыми людьми, а еще появился новый начальник, о котором женщина до сих пор вспоминает с теплотой.

«Моим начальником был Андрей Михайлович Тимофеев. Он был таким большим дяденькой, и на вид казался очень строгим. На тот момент ему было около 50 лет. Мне кажется, он совсем не умел ругаться. Несмотря на свой суровый вид, он располагал к себе людей, я могла поделиться с ним своими переживаниями и неудачами в работе. Андрей Михайлович всегда выслушивал и давал советы, — делится Ирина Леонидовна. — Он научил меня запоминать и анализировать свою работу, быть внимательной к мелочам, слушать людей и доверять им».

Через какое-то время Ирине Леонидовне предложили занять должность начальника смены региональной инженерно-технологической службы, на которой она трудится уже 15 лет.

«Сегодня моя работа чем-то схожа с работой оператора, только я не собираю сводки, а контролирую рабочие процессы. Например, если происходит провал по добыче нефти и газа, моя задача установить причину и устранить ее. И мой опыт работы оператором, помогает мне разобраться во всех этих тонкостях», — рассказала Ирина Леонидовна.

У начальника смены региональной инженерно-технологической службы в прямом подчинении находится пять человек, все они мужчины, но это никак не сказывается на работе.

«Мне кажется, за столько лет работы в мужском коллективе я давно стала „своим парнем“», — смеется женщина.

Сегодня Ирина Леонидовна не только начальник, но и наставник. Под ее руководством прошло обучение уже девять человек. Кто-то из них остался на Лугинецком, другие, набравшись опыта, разъехались в другие регионы.

«Наше месторождение не большое, но очень сложное. Поэтому к нам часто приезжают на обучение, кто-то остается, кто-то нет. Но даже с теми, кто разъехался, удается поддерживать связь через соцсети», — делится женщина.

Сегодня, пролетая над Лугинецким месторождением, можно увидеть, как оно разрослось. Факелы, которые с высоты казались кострами среди тайги, потухли: теперь попутному газу находится полезное применение на Лугинецкой газокомпрессорной станции. Небольшие деревянные бараки, в которых жили работники, сменили общежития в капитальном исполнении. Работает современный спортивный комплекс, который для начальника смены инженерно-технологической службы является предметом особой гордости, потому что она, будучи уборщицей, готовила его к открытию в первый год своей работы на месторождении.

За свой труд Ирина Леонидовна была удостоена благодарности Министерства энергетики. Руководство ценит в ней ответственный подход к работе и педантичность, коллеги уважают и часто обращаются за советом.

«Если раньше я иногда сожалела о том, что отказалась от своей мечты стать врачом, то сегодня я со спокойным сердцем могу сказать, что я именно там, где должна быть», — убеждена Ирина Леонидовна.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Вероника Белецкая

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