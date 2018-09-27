Индустриальный пленэр. Как художники из Томска пишут сибирские заводы

27 сентября 2018 / Томский Обзор

Кто и зачем пишет в 2018 году индустриальные пейзажи? Как и на какие заводы попадает художник?

Рассказывает Лукия Мурина, томский искусствовед и автор индустриальных пейзажей.

Лукия Мурина на пленэре на комбинате «Магнезит» Фото: Николай Исаев

— Я уже давно занимаюсь индустриальным пейзажем, за последние два года побывала на нескольких пленэрах на производствах Кемерово, Сатки, Томска и Тобольска.

Мой первый индустриальный пленэр состоялся в 2016 году. Тогда мы с Николаем Исаевым и группой сибирских и уральских художников ездили на производства Кемерово, чтобы запечатлеть образ индустриального города. Для многих художников, как и для меня, это было первое знакомство с индустрией.

Мы побывали на одном из самых закрытых предприятий — химическом заводе «Азот». Объекты химической промышленности, расположенные там, поразили меня своей красотой. Один из самых интересных — аммиачный цех. Графические контуры, ритмы и живописные фактуры огромных башен производили сильнейшее впечатление, которое усилилось в момент запуска цеха, когда в небо поднимались пары, а запах аммиака сбивал с ног.

Лукия Мурина. Завод «Азот». Аммиачный цех. Кемерово. 2016 год Фото: Лукия Мурина

Интересно, что на этом пленэре собрались художники разных поколений, и у молодых авторов была возможность поработать рядом с опытными художниками и мэтрами. Например, вместе с нами рисовал Амангельды Шакенов, который застал время бурного расцвета индустриального пейзажа и ездил в советское время на производства в составе «творческих групп».

Завод, как город — каждый уникален и имеет свои архитектурные особенности, которые напрямую зависят от специфики производства. Этим он мне и интересен.

1. Лукия Мурина. Панорама Коксохима. 2016 год. 2. Лукия Мурина. «Азот». Кемерово. 2016 год Фото: Лукия Мурина

Индустриальный пленэр — это, конечно, явление не новое. Его можно назвать феноменом советского искусства. Именно в советское время такие выезды на производства были популярны. Художники в составе «творческих групп» отправлялись на крупнейшие объекты запечатлевать интенсивное строительство и промышленные преобразования страны. Результатом таких поездок становились зарисовки, этюды с натуры, передававшие живо и непосредственно с практически документальной точностью процесс индустриализации. Советскому государству было необходимо продвигать и поддерживать идею строительства и нового этапа в развитии промышленности, для чего и были привлечены художники.

И вот сегодня снова художники едут на индустриальный пленэр, но уже с другими задачами — поиск красоты и исследование промышленной среды.

Художники ищут новые пластические решения индустриальной темы, решения свойственные этому времени и отличные от прошлого. В своих произведениях художники решают чисто художественные задачи и создают новый образ современной индустрии.

На действующее предприятие не так легко попасть, этому предшествуют долгие переговоры и согласования. Но мне кажется, что сегодня предприятия становятся все более открытыми: частые гости на заводах фотографы, занимающиеся индустриальной фотографией и художники.

Конечно, работа художников на производстве имеет свои особенности: обязательно прохождение инструктажа, ношение спецодежды и касок. Мне, как опытному в этом деле художнику, уже привычна спецодежда, а каска почти не давит на голову.

Строгая дисциплина: по территории любого завода художники могут передвигаться только с сопровождающими. Не каждый объект можно изображать, а те, что разрешено — только с безопасного расстояния. Но все это стоит того, чтобы нарисовать объекты заводов, которые спрятаны глубоко на территории и абсолютно недоступны для посторонних глаз.

Обычно индустриальный пленэр длится несколько дней — от трех до шести — и в эти дни нужно собраться и максимально выложиться, чтобы успеть выполнить поставленные перед собой задачи.

На комбинате «Магнезит» Фото: Лукия Мурина

Этот год можно назвать очень удачным на индустриальные пленэры. В мае и июле мы вместе с художником Николаем Исаевым побывали на предприятии «Магнезит» в Челябинской области. Это был новый опыт и совсем иной индустриальный пейзаж.

Комбинат «Магнезит» занимается добычей, обработкой и производством одноименного минерала. И нам был прежде всего интересен ландшафт огромной территории завода и оборудование, сохранившееся с прошлого века. Например, такие «старые машины» как вращающиеся печи или канатная дорога с вагонетками, в которых скрыта живописная эстетика и величественная монументальность. Пленэр состоялся в рамках моей персональной выставки «Урало-Кузбасс», которая была показана в музее предприятия «Магнезит».

На комбинате «Магнезит» Фото: Лукия Мурина

А еще этим летом у меня были три дня пленэра на Тобольском нефтехимическом комбинате. В Тобольск я приехала в августе — принять участие в проекте «Открывая Сибирь», куда меня пригласила независимый куратор Мария Сарычева. Она предложила стать художником проекта «Открывая Сибирь» и прочитать лекцию о современном искусстве Сибири.

В течение двух недель двадцать художников из разных городов России работали на пленэре, изучая ключевые территории Тобольска: подгорную часть города, Кремль и его окрестности, железные дороги, порт, берег реки Иртыш и производственные площадки СИБУРа.

Результатом исследования городской среды посредством фотографии, живописи, графики и звука стала выставка «Пробежки вокруг Тобольска». Я представила на ней серию работ «Негабаритное оборудование», созданную по этюдам и впечатлениям от поездки на нефтехимический комбинат. Все это было запущено в рамках проекта, реализованного на средства благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел».

Тобольский нефтехимический стал не первым химическим заводом в моей практике, но

однозначно самым масштабным. С первого взгляда поражают монументальные конструкции, да и само пространство завода похоже на целый город со своими улицами и проспектами. Там, кстати, есть свой Невский проспект и улица Томская.

На «Тобольскнефтехиме» Фото: СИБУР

Это действующее предприятие, своеобразие которого в том, что многие процессы автоматизированы и скрыты от глаз. Практически нет людей — объекты существуют как-бы независимо от всего. Интересные по форме и объемам, графичные по структуре ректификационные колонны, огромные градирни производят, конечно, колоссальное впечатление!

Сильно отличается «стройка века» — строительство нового завода, которое многие называют «Нью Йорком» из-за масштаба строительства и многонациональности работников стройки. Это живой организм, где постоянно что-то меняется на твоих глазах.

Совсем недавно, в сентябре удалось посетить родной «Томскнефтехим». Мы вместе с томскими художниками Аксиньей Сарычевой, Николаем Исаевым, Галиной Березкиной, Сергеем Авдеевым, Владимиром Липинским и Екатериной Чекрыгиной совершили однодневную поездку на зарисовки.

Для половины художников это был первый индустриальный пленэр. Во время работы мы побывали на ключевых территориях площадки: объекты производств мономеров, полиэтилена и полипропилена.

На «Томскнефтехиме» Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

По сравнению с Тобольским нефтехимом томский значительно меньше по масштабам и смотрится уютнее. Итогом дня стала серия индустриальных набросков.

А на днях мы у себя дома сделали небольшой показ этюдов и зарисовок, созданных нами и томскими художниками во время индустриальных пленэров. Оказалось, что индустриальная эстетика понятна и привлекательна не только для художников, но и для зрителей, что безусловно приятно. Тем более, что индустриальный пленэр становится все популярнее. А тема индустрии развивается в современном искусстве в абсолютно разных формах от «чистого» пленэра до концептуальных объектов.

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