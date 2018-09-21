Еда. Рецензии. Сладкий ужин в пекарне-кондитерской «МарДАРинНик»

21 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Пекарня «МарДАРинНик» привлекла наше внимание своим странным названием, которое мы сначала читали как «Мандаринник».

Когда магазин с выпечкой превратился в небольшую кондитерскую, мы отправились выяснять, что такого вкусного готовят в заведении с экзотическим названием. Место оказалось простым и милым.

Где: проспект Фрунзе, 32

Интерьер: располагает к тому, чтобы путать «МарДАРинНик» с чем-то мандариновым. Оранжевый цвет решительно доминирует, на стенах рисунки, напоминающие цитрусовые фрукты. Вообще цвета в оформлении кондитерской яркие, жизнерадостные. Зал небольшой, сидеть приходится возле прилавков, что не сильно уютно, но диванчики удобные, так что поболтать за десертом можно. Не хочется взять сладости с собою и поскорее уйти.

Меню: его, к сожалению, нет. Есть прилавки, где выпечка и торты. Никаких описаний не прилагается, так что приходится постоянно уточнять у продавцов подробности, из чего сделан тот или иной десерт. Неудобно выбирать напитки — их меню висит на стене за прилавками, шрифт мелкий.

Что в итоге нам удалось разглядеть? Выпечка (пирожки, булочки, круассаны от 20 рублей). Хлеб от 45 рублей. Пирожные от 35 рублей, торты от 60 рублей за кусок (так удобнее, чем с непредсказуемым весом!). Вариантов достаточно, можно увидеть загадочные «Невесту», «Спартак», более понятные по названиям «Карамельный», «Облепиховый». По поводу «Птичьего молока» уточняется, что он вегетарианский. «Наполеон» выглядит очень симпатично и оригинально благодаря тому, что украшен фруктами.

Также в кондитерской продают печенье (найдутся варианты без сахара), зефир, безе (в том числе и без яйца, его заменяет аквафаба (отвар нута), конфеты на вес, упаковки натурального мармелада. Цены в районе 100 рублей за 100 граммов.

Что касается напитков, то мы разглядели чай — 20 рублей за чашку, 100 за чайник, только пакетированные варианты, черный либо зеленый. Кофе от 60 рублей, тоже классические виды. Бутылка воды обойдется в 35 рублей, а сок — в 78.

Еще в «МарДАРинНике» есть не слишком бросающаяся в глаза полочка, где можно купить итальянские макароны (от 449 рублей), в том числе с добавлением вина, и рис «Ширатаки» (165 рублей).

Еда: из несладкого мы взяли кулебяку с курицей, торта решили попробовать два — «Спартак» (все же кондитерская рядом со стадионом, а мы неравнодушны к футболу) и «Тыквенный». Еще попросили зефир с черной смородиной и авторское печенье «МарДАРинНик». Заодно спросили, что значит это слово. Оказалось, название родилось из слогов имен важных для создателей кондитерской людей. Из напитков предпочли капучино. И отправились за столик ждать заказа (что нужно подогревают, и все приносят, в кондитерской не самообслуживание).

Кулебяка с курицей (40 рублей) не разочаровала. Курица в начинке дополнялась капустой, но мяса все же было больше. Тесто на вкус приятное, его не слишком много.

Торт «Спартак» (100 рублей за кусок) удивил нас своими шоколадными цветами — у нас «Спартак» ассоциируется с красно-белыми. Вероятно, авторы торта думали не о футболе, а о герое античности или у них были какие-то свои ассоциации. Торт сытный, сладкий (не чересчур) и вкусный. Шоколадная глазурь напомнила домашнюю, из детства. Крем сливочно-заварной, благодаря этому не приторный, хотя легким его не назовешь. Большим куском очень даже можно с кем-нибудь поделиться.

Торт «Тыквенный» совсем другой. Он муссовый, почти не сладкий, значительно воздушнее. Вкус тыквы не то что бы сильно узнаваем. Просто чувствуется нечто для десерта неординарное и в то же время ненавязчивое.

Зефир «Черная смородина» (100 граммов 105 рублей) произвел двоякое впечатление. С одной стороны, отлично чувствовалась ягода, можно было не сомневаться — зефир натуральный, не с отдушками и ароматизаторами. С другой — он показался нам очень сладким.

Печенье «Мардаринник» (111 рублей за 100 граммов) выглядело любопытно. Мы сначала терялись в догадках, что это за сладость. Оказалось, что оно объединяет тонкое песочное тесто, изюм, грецкий орех и меренгу. Оно легкое, нежное, несладкое; орех мы почти не заметили, изюм ощущался лучше. Должно понравиться любителям безе.

Капучино с корицей (120 рублей) восприняли спокойно. Нормальный кофе, не шедевр, но и лишен неприятных привкусов.

Счет: 432 рублей.

Итого: когда жизнь кажется недостаточно сладкой, можно забежать на кофе с десертом либо взять торты и выпечку с собой (тогда ее упакуют в симпатичную коробку). Адекватное соотношение цена-качество.

«МарДАРинНик» должен заинтересовать сладкоежек, стремящихся к здоровому питанию. Не в каждой кондитерской найдешь вегетарианские торты, мармелады без сахара и безе без яиц. Главное неудобство — не хватает меню, чтобы прочитать про все сладости и спокойно выбрать напитки.

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