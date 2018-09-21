Афиша Томска.

Выходные: 22 и 23 сентября 2018 года

21 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В эти выходные нас ждет осенний бал, субботник в кедровнике, а также эхо Street Vision.

Открытие 73-го концертного сезона. Денис Мацуев

В этом году концертный сезон в Томской филармонии откроет знаменитый пианист Денис Мацуев. В сопровождении Томского академического симфонического оркестра он сыграет произведения Рахманинова, Мендельсона, Прокофьева.

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Когда и где: 22 сентября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 2000 — 3500 рублей

Аудитория: 12+

Вечер проекта «Искренне ваш, чемодан историй»

Рассказчики перебирают в голове детали своих воспоминаний, стараются не упустить самое важное, потому что у каждого из них будет всего 8 минут для того, чтобы рассказать историю из личной жизни на заданную тему.

Тема рассказов на этой неделе — «Моя бабушка курит трубку, или Дорогие мои старики». А значит, слушателей ждут невероятные истории о жизни старшего поколения.

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Когда и где: 22 сентября в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 19.00 — 21.00, 419 рублей

Аудитория: 18+

Осенний общественный бал

Студия старинного и шотландского танца «Мистерия» даёт бал по случаю 140-летия ТГУ. В нем могут принять участие даже те, кто никогда не танцевал: старинным танцам научат прямо на балу. Наличие пары также необязательно.

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Когда и где: 22 сентября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 17.00, 400 рублей

Аудитория: 16+

Спектакль «Лететь...»

Главные герои спектакля, поставленного в Театре юного зрителя — любимые тысячами детей персонажи сказок знаменитого детского писателя Сергея Козлова, Ёжик и Медвежонок. Мультипликаторы не раз обращались к их весёлым приключениям, описанным талантливым сказочником. Однако анимация не исчерпала всего богатства сказочной прозы автора. Большие и маленькие зрители смогут узнать много нового и интересного о героях забавных сказок.

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Когда и где: 22 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 14.00, 250 — 290 рублей

Аудитория: 6+

Субботник в кедровнике

В эту субботу активисты, лесники, экологи и местные жители собираются навести порядок в Петровском припоселковом кедровнике. Планируется убрать сухостой, а также несанкционированные свалки. Приглашают всех желающих.

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Когда и где: 22 сентября около деревни Петрово

Время и стоимость билетов: 10.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Лекция Степана Шмытинского «Как зины меняют мир»

Степан Шмытинский — главный редактор и основатель издательства комиксов «КомФедерация» прочитает по видеосвязи лекцию, которую не смог провести на Street Vision. Встреча будет интересна всем, кто хочет связать свою жизнь с иллюстрацией, нарративом, самиздатом, комиксами и книгами, а также читателям этих самых книг и комиксов.

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Когда и где: 22 сентября в магазине комиксов и сувениров «Иллюзион» (ул. Нахимова, 15)

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Праздник «Осенины»

Осенний праздник пройдет в Первом музее славянской мифологии. В программе — состязания «бирюльщиков», соревнования на скорость надевания лаптей, мастер-класс по созданию эко-украшения из природных даров, экскурсия по фото-этнографической выставке «Потерянные русские. Семейские Забайкалья» и многое другое.

Для самых маленьких посетителей приготовлена интерактивная площадка «Проводы птиц», подвижные игры и импровизированный театр на палочке.

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Когда и где: 23 сентября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00- 16.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Экскурсионный марафон

22 сентября состоится пешеходная экскурсия по историческому району Татарская слобода. Гости мероприятия узнают об истории района, легендах, связанных с этим местом, и выдающихся жителях.

23 сентября пройдет пешеходная экскурсия «Площадь трёх имён». Участники прогуляются по центральной части проспекта Ленина, познакомятся с бытом томичей в XIX — начале XX вв. и достопримечательностями двух главных площадей города. Экскурсовод расскажет легенды, связанные с купеческими домами.

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Когда и где: 22 и 23 сентября от памятника Татьяне на Ново-Соборной площади

Время и стоимость билетов: 17.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0»

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

В главных ролях: Роуэн Эткинсон, Ольга Куриленко, Эмма Томпсон, Джейк Лэси, Бен Миллер, Пиппа Беннетт-Уорнер, Адам Джеймс, Миранда Хеннесси, Ирена Тишина, Джеймс Илс

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Когда и где: с 20 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 12+

Триллер «Простая просьба»

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

В главных ролях: Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Линда Карделлини, Руперт Френд, Эрик Джонсон, Келли МакКормак, Джин Смарт, Эндрю Рэннеллс, Сара Бэйкер

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Когда и где: с 20 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Выставка «Томская старина»

В фойе музея работает выставка работ Ирины Антони «Томская старина», посвященная уходящему Томску. Изображены как ныне исчезнувшие деревянные дома начала прошлого века, так и постройки времен эвакуации, располагавшиеся в центральных районах Томска, на проспектах Ленина и Кирова.

В экспозиции также представлены и сохранившиеся дома, восстановление и реставрация которых ведется в настоящее время.

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Когда и где: до 27 сентября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Просмотр серии X-files на английском языке

Будет показана признанная одной из лучших серий всего сериала, а также любимый эпизод самой Джиллиан Андерсон под названием «Bad Blood». После просмотра — обсуждение на английском языке.

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Когда и где: 22 сентября в школе иностранных языков «Друзья»

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 16+

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