Неизвестный Томск: Возвращение с юга

8 октября 2018 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Василина Фаткулина

АВТОР Егор Хворенков

Сентябрь уже сгорел, и мы поняли, что еще не успели проникнуться красотой осени.

Решив наверстать упущенное, отправляемся в южную часть города, чтобы пройтись вдоль набережной на относительном удалении от цивилизации. И, как и в прошлый раз, берем с собой смартфон с SIM-картой «МегаФон».

Пончики и колечки

Воспользовавшись тем, что у нас выпало свободное утро, отправляемся поближе к природе, но при этом не слишком далеко от остановок общественного транспорта. Приезжаем на Южку, дабы оттуда выйти на набережную Томи и прогуляться до Лагерного сада.

На месте организм вспоминает, что хорошо бы чего-нибудь поесть. Недолго думая, отправляемся в «Пончики», вспоминая студенческие годы. Набрав аппетитных жареных колец, непременно с сахарной пудрой, идем вниз по улице 19-й Гвардейской дивизии, предвкушая открытия, которые нам принесет новый маршрут.

Первый делом навещаем рощу. Березки, дорожки, недавно упавшая листва и тот самый «осенний» запах с одной стороны, способствуют тому, чтобы откинуть будничные заботы и просто расслабиться. С другой стороны, городской шум еще не ушел, и гудение машин не дат полностью раствориться в природе.

Видим идиллическую картину — активный ухоженный хаски пытается играть с хромой, но не менее дружелюбной дворнягой. Беспородный пёс, увы, без хозяина, и в силу своей природной скромности отказывается фотографироваться. Другое дело хаски — его фото сразу же отправляется в наш Instagram. Благо, на тарифе «Включайся! Общайся» трафик Instagram, как и других соцсетей полностью безлимитный.

По дороге попадается фонарь с варежкой и велопрокат, и мы немного жалеем, что решили идти пешком. Навстречу идет толпа шумных студентов и студенток младших курсов, шагающих со стороны «Буревестника». Мы решаем ускориться, чтобы поскорее оказаться на природе.

Мало-помалу шум города стихает, дорога становится хуже и все отчетливее виднеется одно из известнейших сооружений этих мест — башня Лунева.

Развалины и люди

Еще каких-то 50 метров и вот она, башня во всей красе. Пожалуй, в городе нет человека, который бы не знал об истории старой водонапорной башни, которую купил и собственными силами восстанавливает томич Александр Лунев.

Со времени покупки сооружение очень преобразилось и стало ухоженной достопримечательностью этого места. 23-метровая башня неплохо смотрится на фоне деревьев и современной застройки, которая видна через дорогу. При этом она как бы ставит большую точку — здесь кончается город и начинается природа.

Плавность этому переходу добавляет старая деревянная метеостанция и деревянный же дом напротив. Что удивительно, чем ближе к реке, тем лучше становится дорога, переходя от старого разбитого асфальта к новому, практически идеально уложенному, покрытию.

И вот, через несколько метров находим именно то, зачем пришли — сквозь обрамляющие дорогу деревья и поредевшие, но не опавшие кусты открывается шикарнейший вид на Томь. Но это только тизер: чем ниже мы спускаемся, тем красивее становится пейзаж.

Ловя запахи леса и радуясь прекрасному солнечному дню, мы чуть было не проходим мимо другой достопримечательности этих мест: загадочных развалин, стоящих прямо на дороге. Заглянув в развалины, обнаруживаем следы кострищ. Недолго думая, решаем пойти проторенной, точнее, заасфальтированной, тропой.

Шагая по ней, встречаем еще одни живописные развалины. Они кажутся значительно более старыми, чем попавшиеся нам ранее, а потому и более интересными. Это фрагменты трех стен некогда стоявшего здесь здания из побеленного кирпича. Судя по отверстиям в кладке, создается впечатление, что «графские развалины» использовались под коммунальные нужды города. Сами же стены, с учетом их местоположения, выглядят так, будто их возводили не архитекторы и строители, а гейм-дизайнеры. Глядя на них, несложно представить, что где-то здесь гнездятся виверны, а по их следу рыщет седовласый ведьмак. Здесь же мог бы заночевать и Довакин, спустившийся с горных вершин.

Природа и Лагерный

Вновь поднявшись и спустившись, набредаем на скрытый в зарослях лабораторный корпус ТГУ. Со стороны он похож на секретную заброшенную станцию, где некогда проводили опасный эксперимент, который очень плохо закончился.

Однако расположенные неподалеку кострища однозначно говорят о том, что площадка безопасна. Более того, именно здесь, неподалеку от корпуса, мы находим место с самым потрясающим видом на Томь, оба её берега и коммунальный мост. Солнце, свежий ветер, колышущий травы и кусты, плавающие в небольшой заводи уточки и отсутствие людей — вот за этим мы сюда и выбирались. И именно здесь приканчиваем оставшиеся пончики.

Мы решаем запомнить это место, а так как на собственную память положиться можно не всегда, прибегаем к помощи навигатора, а заодно и проверяем, какие цифры покажет тест скорости. Результаты нас вполне устраивают и мы даже думаем созвониться с друзьями, чтобы показать им найденное нами место. Вот только дозвониться ни до кого не получается - не у всех такое же свободное утро, как у нас.

А чтобы полученные от маленьких круглых негодяев калории не омрачили жизнь, мы отправляемся пешком до Лагерного сада.

Вид с самой набережной уже не кажется таким впечатляющим, но все равно радует. К речному пейзажу добавляется больше «земли»: справа то и дело показываюися выходы горной породы. Некоторые из них даже собираются в некое подобие причудливых фигур.

Здесь легко дышится. Чем ближе мы к Лагерному саду, тем больше людей попадается по дороге. Сначала - мужчина в годах, энергично занимающийся спортивной ходьбой, затем очевидно страдающий от похмелья дедок, бурчавший что-то в адрес спортсмена. Позже и вовсе показывается бригада строителей, звучно употребляющих инвективную лексику. Ну а дальше начинается цивилизация — промышленное здание, и вот уже и нижняя терраса Лагерного сада.

Кстати, её неплохо облагородили, но вот только смущает судьба кустарников, посаженных между «трибунами».

Еще один рывок по проклинаемой многими лестнице - и вот мы уже у памятника. Бросаем последний взгляд на Томь. Прогулка закончилась, пора возвращаться к работе.

Андрей Ким директор Томского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон»

Фото: Василина Фаткулина

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