Новые школы и молодые учителя. Как меняется система образования Томской области?

26 сентября 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В последние годы с образованием в Томской области явно происходит что-то важное.

Открываются новые школы, реализуются новые стандарты, в классы приходят молодые учителя. Кажется, меняется сам подход к образованию детей. Пытаемся разобраться в происходящем в новом большом материале.

Только статистика

За последние 6 лет количество учеников в Томской области выросло на 17,5 тысяч человек Фото: Вероника Белецкая

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Количество школ в Томской области 351 335 334 330 328 320 317 Численность учеников 103 839 104 833 107 257 110 627 113 836 117 184 121 363

Как видно из статистики, предоставленной Департаментом общего образования Томской области, за последние 6 лет виден отчетливый рост количества учеников. Их стало больше на 17,5 тысяч человек — это численность около 15 крупных школ!

Больше стало и учителей — на 1200 человек. А вот самих школ стало меньше — их число снизилось с 351 школы в 2012 году до 317 в 2018-м. Как такое могло произойти?

В Томской области работают 207 школьных автобусов, которые каждый день отвозят на занятия 6,5 тысячи детей Фото: Администрация Томской области

Дело в том, что снижение числа образовательных учреждений происходит за счет реорганизации малочисленных школ путем присоединения к более крупным школам с учетом их транспортной доступности. Решение о ликвидации или реорганизации школы принимается только на основании заключения специальной комиссии, а также с учетом мнения жителей сельского поселения.

Где открываются новые школы?

Первая из суперсовременных школ на 1100 мест была открыта в 2017 году Фото: Администрация Томской области

Так больше в Томской области стало школ или меньше? Та же статистика говорит, что в Томской области построено и открыто 10 новых современных школ, а также проведена реконструкция зданий двух школ . Большинство новых школ располагаются в сельской местности.

Сергей Жвачкин губернатор Томской области Конечно, в образовании главное не здания, а знания. Но получать эти знания наши дети должны в комфортных и безопасных условиях. Всего за два с половиной года областная власть решила проблему, не решаемую десятилетиями, построив сразу 35 детских садов. Строительство школ — гораздо более сложная задача. Но мы решим и ее.

Череда открытий началась в 2012 году: в День знаний 1 сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую школу в селе Новоюгино Каргасокского района. В 2013-м – в селе Зайцево Кожевниковского района открылась новая школа на 100 ученических мест — со спортзалом, мастерской и группой для дошколят. В том же году открылась школа на 80 мест в селе Вершинино Томского района — это первая школа, построенная в нашей области частным инвестором. В дальнейшем такая практика стала использоваться и при строительстве более крупных объектов.

Новая школа в селе Вершинино Фото: Евгений Мыцик

В 2014 году новая школа на 440 мест появилась в с. Кожевниково. В ней имеется дендрарий, где представлены растения, происходящие из разных регионов планеты, а рядом — большая современная спортивная площадка. Кроме того, в школе есть интернат на 50 мест, где в течение учебных четвертей могут проживать дети из сел Кожевниковского района.

В Кожевниковской школе-интернате могут учиться 50 детей из Базоя, Осиновки, Уртама, Малиновки, Ново-Сергеевки и Ювалы и других деревень Фото: Вероника Белецкая

Еще одна большая школа на 400 мест с детским садом на 75 мест открылась в поселке Белый Яр Верхнекетского района. А в небольшом поселке Центральный того же района помещения для начальной школы на 20 мест разместились в новом сельском социокультурном центре.

Наконец, в 2015 году открылась школа на 60 мест с интернатом на 20 мест в селе Нижняя Тига Чаинского района. А потом очередь дошла и до Томска. При реконструкции здания Гуманитарного лицея напротив ТГУ создано 250 дополнительных ученических мест. Теперь в этом престижном учебном заведении основное общее образование (до 9 класса) получают 154 человека, среднее общее (до 11 класса) — 179 человек.

Новая школа в селе Нижняя Тига Фото: Администрация Томской области

В 2016 году пришел черед открытия по-настоящему звездных школ: очень больших, расположенных в современных зданиях, оснащенных всем необходимым для учебного процесса. Просторные светлые помещения, оборудованные классы и лаборатории, доступная среда для детей инвалидов — эти школы сразу же, еще на этапе проектирования, отличались от всех остальных в городе.

Школа на 1100 мест в новом мегарайоне Зеленые Горки была первой школой, открытой в Томске за 25 лет. Это филиал Академического лицея г. Томска, где, кроме обычных школьников, учатся дети с расстройствами аутического спектра — для них предусмотрен отдельный блок с игровой и комнатой отдыха. А также создано два класса с особой программой для юных пловцов и ватерполистов, ведь школа расположена недалеко от бассейна «Звездный», основного места их тренировок.

Об этих школах, одновременно похожих и непохожих друг на друга, стоит рассказать подробнее.

Капитальный ремонт завершен в 2018 году в пяти школах:

Чилинская СОШ Кожевниковского района;

Средняя школа № 4 г. Колпашево;

Бакчарская СОШ (ремонт кровли);

Тегульдетская СОШ (капитальный ремонт 3 этажа);

Текинская НОШ Кожевниковского района (филиал МБОУ «Малиновская ООШ»).

В текущем году выполняются:

Капитальный ремонт спортивных залов в Побединской СОШ Шегарского района, и Рассветовской СОШ Томского района (планируется завершить до конца 2018 года);

Комплексный капремонт Первомайской СОШ (планируется завершить к 1 октября 2018 года);

Комплексный капремонт Тегульдетской СОШ (планируется завершить до конца 2018 года);

Комплексный капитальный ремонт Белоярской СОШ № 1 Верхнекетского района (планируется завершить до 1 сентября 2019 года).

Обновленный спортзал в Тегульдетской средней школе Фото: Вероника Белецкая

«Перспектива» — это для всех

Первый звонок в школе "Перспектива" прозвенел 1 сентября 2018 года Фото: Администрация Томской области

Новая школа «Перспектива» находится в самом центре Томска, на улице Никитина. Первоначально эту школу планировали как учебное заведение для одаренных детей. Но со временем концепция изменилась: теперь это школа равных возможностей.

Первоклашек в нее набирали, в основном, по району проживания, ученики старших классов приходили как из соседних школ, так и из других районов города. А десятиклассников набирали на конкурсной основе в один из трех профильных классов, обучение в которых строится в тесном сотрудничестве с вузами. Инженерный класс имеет договорные обязательства с ТУСУРом, и школьники будут делать совместные проекты со студентами. Ученикам гуманитарного класса, в котором будут углубленно изучать два-три языка, помогают специалисты ТГУ и ТГПУ. А в химико-биологическом классе некоторые занятия будут вести преподаватели СибГМУ. Кроме того, в школе «Перспектива» набрали группу детей с тяжелыми нарушениями речи — около 150 человек.

— Школа равных возможностей означает, что здесь обучаются и одаренные школьники, и дети с ограниченными возможностями здоровья, и мигранты из ближнего зарубежья, и дети специалистов, которые не говорят на русском, но говорят на английском и немецком. Но мы не отдаем преимущества ни одной из групп, а создаем единое образовательное пространство для всех, — объясняет директор школы «Перспектива» Ирина Сахарова.

Губернатор Томской области и мэр г. Томска - за партами в школе "Перспектива" Фото: Администрация Томской области

Еще одна особенность школы «Перспектива» — новая модель питания детей. Здесь абсолютно все школьники — и малыши, и старшеклассники — получают двухразовое горячее питание на завтрак и обед. Практически на каждой перемене в столовой питаются по 370 детей. При этом буфетную продукцию: пирожки и пиццы, к которым многие привыкли в старых школах, детям предлагают только после двух часов. А чтобы во время перемены не было столпотворения у раздаточной линии, столы накрывают заранее. Поэтому все ученики успевают хорошо и правильно поесть.

Школа на Береговой: развивая потенциал

Новый корпус школы №16 на Береговой открылся для учеников 1 сентября 2018 года Фото: Вероника Белецкая

Другая школа расположена в новом микрорайоне Радонежском в отдаленной части города. Это не отдельное учебное заведение, а новый корпус Заозерненской школы №16, которая давно зарекомендовала себя как одна из самых прогрессивных школ Томска. Теперь у нее появилось здание, которое позволяет воплотить в жизнь все педагогические идеи коллектива.

— В школе на Береговой мы воплощаем модель школы полного дня. Дети учатся в одну смену, после двух часов уроки уже заканчиваются, и можно все оставшееся время посвятить внеурочной деятельности, — рассказывает директор школы №16 Елена Астраханцева. — На наши площадки выходят учреждения дополнительного образования, с которыми у нас заключены договоры: «Наша гавань», «Планета», «Юниор» и другие. Таким образом, у нас на высоком уровне организованы занятия по самым разнообразным видам деятельности: от робототехники до танцев, от джиу-джитсу до шахмат.

Школа № 16 - ассоциированная школа ЮНЕСКО, развивает тему межкультурных коммуникаций. Здесь учатся и дружат дети разных национальностей Фото: Администрация Томской области

Еще одно направление, которым в школе №16 занимаются давно и серьезно — это музейная педагогика. В старом корпусе школы с 2012 года действует музей Заозерье, посвященный истории района. В 2017 году открылась экспозиция под открытым небом, главной темой которого стало томское купечество. А в проекте нового здания школы помещение под музей было заложено изначально. Причем, его экспозиция уже сейчас стала гораздо шире, чем задумывалось.

— Одним из партнеров нашей школы был Томский завод измерительной аппаратуры, — говорит Елена Астраханцева. — И поскольку завод сейчас не существует, встал вопрос, куда девать музей завода. Музейные фонды города его не приняли, и мы разместили его в новой школе. Довольно скоро стали добавляться и другие фонды. Новый корпус находится на территории шпалопропиточного завода, и возникла идея еще один раздел посвятить его истории. Откликнулся бывший директор завода Григорий Иванович Тригорлов, принес свои экспонаты, фотографии, и даже настоящую шпалу. Когда мы пригласили местный совет ветеранов на открытие экспозиции, они предложили дополнить ее стендами об истории других предприятий района, эвакуированных в Томск в годы войны: завод резиновой обуви, поселок ЛПК. Так само собой сложилось направление музея в школе на Береговой: мы расскажем обо всех предприятиях ленинского района города Томска, которые внесли свой вклад в Победу.

Более того: создан квест-музей для учителей, посвященный педагогическим инновациям, которые в 16-й школе успешно применяются.

Помещения нового корпуса школы №16. Инспекция перед открытием Фото: Вероника Белецкая

Среди таких инноваций — профильное архитектурно-художественное направление, которое в таком виде в Томске больше не реализуется нигде. С 1 по 11 класс дети занимаются по особой программе, при поддержке специалистов ТГАСУ, и на выпуске, кроме аттестата, получают еще и свидетельство об окончании художественной школы. В новом корпусе расположено два кабинета для ИЗО, и это позволило открыть еще один класс архитектурно-художественного направления, пользующегося большим спросом среди школьников и их родителей.

И это еще не конец. В 2019 году запланировано открытие еще одной школы на 1100 мест в мегарайоне Зеленые Горки, по ул. Федоровского в г. Томске. А в 2020 году будет открыта школа на 1100 мест в микрорайоне «Южные ворота». Всего же, чтобы обеспечить всех детей школьного возраста условиями для получения качественного образования, до 2025 года на территории Томской области необходимо открыть 35 школ.

Сергей Жвачкин

губернатор Томской области Сегодня в нашей области больше 115 тысяч школьников. А к 2025 году учащихся станет 143 тысячи. Это произойдет всего через семь лет, и этот прогноз — на основе данных о рождаемости, которая, кстати, в нашей области уже второе десятилетие превышает смертность. Мы должны думать и о строительстве новых, и о капитальном ремонте действующих объектов. Должны обеспечить эффективное расходование каждого бюджетного рубля и безоговорочную безопасность детей, комфортные условия для учеников и педагогов.

Молодежь идет в учителя

Урок у первоклассников в школе №40 ведет Елизавете Грибченко, победительница городского конкурса «Самый классный классный» Фото: Вероника Белецкая

Есть распространенное мнение, что выпускники педагогических вузов не идут работать в школы: зарплаты низкие, профессия непрестижная. Еще недавно это мнение было справедливым, но все начинает меняться.

— На протяжении трех лет в школах Томской области наблюдается стабильное закрепление молодых учителей, возраст которых не превышает 35 лет, — говорит начальник Департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. — Сейчас молодые учителя составляют около четверти от всего педагогического состава школ. 16% педагогов имеют стаж от 5 до 15 лет, и они являются основным кадровым ресурсом системы общего образования. Именно молодежь обладает тем познавательным, мотивационным, эмоциональным и социальным капиталом, который позволяет повышать качество образования.

Такие положительные изменения происходят во многом благодаря комплексному плану мероприятий по совершенствованию кадровой политики в сфере общего образования на территории Томской области до 2020 года. Его ключевые направления доказывают свою эффективность.

Качество образования и глубину знаний школьников назвал главной задачей власти Сергей Жвачкин, выступая на съезде работников образования Фото: Администрация Томской области

Во-первых, в течение трех лет стабильно растет количество выпускников школ Томской области, зачисленных на целевые места в ТГПУ. Если руководство школы понимает, что вскоре у них появится вакансия учителя по тому или иному предмету (учитель готовится выйти на пенсию или в школе планируется открыть профильный класс), оно может заключить договор о целевом обучении и через несколько лет получить специалиста, готового работать именно в этой организации.

Во-вторых, продолжается реализация проекта «Мобильный учитель», призванного повышать качество образования в сельских школах. Учителя физики, математики, иностранного языка, русского языка и других предметных областей, передвигаясь на служебном автомобиле, могут обеспечивать преподавание сразу в нескольких сельских школах

В рамках проекта "Мобильный учитель" в 2017 — 2018 учебном году было проведено 697,5 учебных часов в 27 сельских школах 9 районов Томской области. Фото: Вероника Белецкая

Молодых учителей ждут в школах Томской области, даже в таких престижных, как «Перспектива». Несмотря на то, что конкурс среди соискателей по многим вакансиям достигал 3-4 человека на место, и у директора была возможность выбирать, при прочих равных — профессионализме и знании предмета, она предпочитала молодых. И вот почему:

— Одна из задач, которые мы ставим перед собой — выстроить сильную подростковую школу, — говорит Ирина Сахарова. — В Томске много хороших начальных школ, и много отличных учебных заведений для старшеклассников. А среднее звено почти везде «западает». Поэтому при подборе коллектива я отдавала приоритет молодым педагогам, которые сами недалеко ушли от этого возраста и могли бы повести за собой детей. Много хороших специалистов к нам пришло из Ассоциации молодых учителей, и все они очень разные. Например, один молодой педагог на уроки ходит в бабочке и чуть ли не во фраке. Другой — брутального типа, с какими-то молодежными отметинами на теле. И они настолько слышат и понимают детей! Родители уже отмечают на собрании, что эта молодежная и мужская составляющая вытянет подростковую школу.

Сергей Жвачкин губернатор Томской области Сегодня перед образовательной сферой стоит много непростых задач. Но я почему-то уверен, что они нам по силам. Потому что большинством учителей движет главная сила — огромная любовь к детям и огромная любовь к профессии. А для большинства из вас это и не профессия вовсе, а образ жизни. Не только родители, но и учителя играют одну из главных ролей в жизни каждого ребенка, делают из него Человека. Поддерживал и буду поддерживать лучших педагогов, влюбленных в профессию и детей.

Глава региона традиционно большое внимание уделяет образованию, и общее образование – не исключение. А в будущем здесь будет сконцентрировано управление всей системой общего образования: министр образования Ольга Васильева анонсировала школьную реформу, которая заключается в передаче школ из муниципального ведомства в региональное. Это позволит централизовать управление, улучшить администрирование финансовых средств, направляемых на реализацию общеобразовательных программ, и создать единое образовательное пространство.

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