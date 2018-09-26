Новые школы и молодые учителя. Как меняется система образования Томской области?
В последние годы с образованием в Томской области явно происходит что-то важное.
Открываются новые школы, реализуются новые стандарты, в классы приходят молодые учителя. Кажется, меняется сам подход к образованию детей. Пытаемся разобраться в происходящем в новом большом материале.
Только статистика
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Количество школ в Томской области
|351
|335
|334
|330
|328
|320
|317
|Численность учеников
|103 839
|104 833
|107 257
|110 627
|113 836
|117 184
|121 363
Как видно из статистики, предоставленной Департаментом общего образования Томской области, за последние 6 лет виден отчетливый рост количества учеников. Их стало больше на 17,5 тысяч человек — это численность около 15 крупных школ!
Больше стало и учителей — на 1200 человек. А вот самих школ стало меньше — их число снизилось с 351 школы в 2012 году до 317 в 2018-м. Как такое могло произойти?
Дело в том, что снижение числа образовательных учреждений происходит за счет реорганизации малочисленных школ путем присоединения к более крупным школам с учетом их транспортной доступности. Решение о ликвидации или реорганизации школы принимается только на основании заключения специальной комиссии, а также с учетом мнения жителей сельского поселения.
Где открываются новые школы?
Так больше в Томской области стало школ или меньше? Та же статистика говорит, что в Томской области построено и открыто 10 новых современных школ, а также проведена реконструкция зданий двух школ . Большинство новых школ располагаются в сельской местности.
Конечно, в образовании главное не здания, а знания. Но получать эти знания наши дети должны в комфортных и безопасных условиях. Всего за два с половиной года областная власть решила проблему, не решаемую десятилетиями, построив сразу 35 детских садов. Строительство школ — гораздо более сложная задача. Но мы решим и ее.
Череда открытий началась в 2012 году: в День знаний 1 сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую школу в селе Новоюгино Каргасокского района. В 2013-м – в селе Зайцево Кожевниковского района открылась новая школа на 100 ученических мест — со спортзалом, мастерской и группой для дошколят. В том же году открылась школа на 80 мест в селе Вершинино Томского района — это первая школа, построенная в нашей области частным инвестором. В дальнейшем такая практика стала использоваться и при строительстве более крупных объектов.
В 2014 году новая школа на 440 мест появилась в с. Кожевниково. В ней имеется дендрарий, где представлены растения, происходящие из разных регионов планеты, а рядом — большая современная спортивная площадка. Кроме того, в школе есть интернат на 50 мест, где в течение учебных четвертей могут проживать дети из сел Кожевниковского района.
Еще одна большая школа на 400 мест с детским садом на 75 мест открылась в поселке Белый Яр Верхнекетского района. А в небольшом поселке Центральный того же района помещения для начальной школы на 20 мест разместились в новом сельском социокультурном центре.
Наконец, в 2015 году открылась школа на 60 мест с интернатом на 20 мест в селе Нижняя Тига Чаинского района. А потом очередь дошла и до Томска. При реконструкции здания Гуманитарного лицея напротив ТГУ создано 250 дополнительных ученических мест. Теперь в этом престижном учебном заведении основное общее образование (до 9 класса) получают 154 человека, среднее общее (до 11 класса) — 179 человек.
В 2016 году пришел черед открытия по-настоящему звездных школ: очень больших, расположенных в современных зданиях, оснащенных всем необходимым для учебного процесса. Просторные светлые помещения, оборудованные классы и лаборатории, доступная среда для детей инвалидов — эти школы сразу же, еще на этапе проектирования, отличались от всех остальных в городе.
Школа на 1100 мест в новом мегарайоне Зеленые Горки была первой школой, открытой в Томске за 25 лет. Это филиал Академического лицея г. Томска, где, кроме обычных школьников, учатся дети с расстройствами аутического спектра — для них предусмотрен отдельный блок с игровой и комнатой отдыха. А также создано два класса с особой программой для юных пловцов и ватерполистов, ведь школа расположена недалеко от бассейна «Звездный», основного места их тренировок.
Об этих школах, одновременно похожих и непохожих друг на друга, стоит рассказать подробнее.
Капитальный ремонт завершен в 2018 году в пяти школах:
Чилинская СОШ Кожевниковского района;
Средняя школа № 4 г. Колпашево;
Бакчарская СОШ (ремонт кровли);
Тегульдетская СОШ (капитальный ремонт 3 этажа);
Текинская НОШ Кожевниковского района (филиал МБОУ «Малиновская ООШ»).
В текущем году выполняются:
Капитальный ремонт спортивных залов в Побединской СОШ Шегарского района, и Рассветовской СОШ Томского района (планируется завершить до конца 2018 года);
Комплексный капремонт Первомайской СОШ (планируется завершить к 1 октября 2018 года);
Комплексный капремонт Тегульдетской СОШ (планируется завершить до конца 2018 года);
Комплексный капитальный ремонт Белоярской СОШ № 1 Верхнекетского района (планируется завершить до 1 сентября 2019 года).
«Перспектива» — это для всех
Новая школа «Перспектива» находится в самом центре Томска, на улице Никитина. Первоначально эту школу планировали как учебное заведение для одаренных детей. Но со временем концепция изменилась: теперь это школа равных возможностей.
Первоклашек в нее набирали, в основном, по району проживания, ученики старших классов приходили как из соседних школ, так и из других районов города. А десятиклассников набирали на конкурсной основе в один из трех профильных классов, обучение в которых строится в тесном сотрудничестве с вузами. Инженерный класс имеет договорные обязательства с ТУСУРом, и школьники будут делать совместные проекты со студентами. Ученикам гуманитарного класса, в котором будут углубленно изучать два-три языка, помогают специалисты ТГУ и ТГПУ. А в химико-биологическом классе некоторые занятия будут вести преподаватели СибГМУ. Кроме того, в школе «Перспектива» набрали группу детей с тяжелыми нарушениями речи — около 150 человек.
— Школа равных возможностей означает, что здесь обучаются и одаренные школьники, и дети с ограниченными возможностями здоровья, и мигранты из ближнего зарубежья, и дети специалистов, которые не говорят на русском, но говорят на английском и немецком. Но мы не отдаем преимущества ни одной из групп, а создаем единое образовательное пространство для всех, — объясняет директор школы «Перспектива» Ирина Сахарова.
Еще одна особенность школы «Перспектива» — новая модель питания детей. Здесь абсолютно все школьники — и малыши, и старшеклассники — получают двухразовое горячее питание на завтрак и обед. Практически на каждой перемене в столовой питаются по 370 детей. При этом буфетную продукцию: пирожки и пиццы, к которым многие привыкли в старых школах, детям предлагают только после двух часов. А чтобы во время перемены не было столпотворения у раздаточной линии, столы накрывают заранее. Поэтому все ученики успевают хорошо и правильно поесть.
Школа на Береговой: развивая потенциал
Другая школа расположена в новом микрорайоне Радонежском в отдаленной части города. Это не отдельное учебное заведение, а новый корпус Заозерненской школы №16, которая давно зарекомендовала себя как одна из самых прогрессивных школ Томска. Теперь у нее появилось здание, которое позволяет воплотить в жизнь все педагогические идеи коллектива.
— В школе на Береговой мы воплощаем модель школы полного дня. Дети учатся в одну смену, после двух часов уроки уже заканчиваются, и можно все оставшееся время посвятить внеурочной деятельности, — рассказывает директор школы №16 Елена Астраханцева. — На наши площадки выходят учреждения дополнительного образования, с которыми у нас заключены договоры: «Наша гавань», «Планета», «Юниор» и другие. Таким образом, у нас на высоком уровне организованы занятия по самым разнообразным видам деятельности: от робототехники до танцев, от джиу-джитсу до шахмат.
Еще одно направление, которым в школе №16 занимаются давно и серьезно — это музейная педагогика. В старом корпусе школы с 2012 года действует музей Заозерье, посвященный истории района. В 2017 году открылась экспозиция под открытым небом, главной темой которого стало томское купечество. А в проекте нового здания школы помещение под музей было заложено изначально. Причем, его экспозиция уже сейчас стала гораздо шире, чем задумывалось.
— Одним из партнеров нашей школы был Томский завод измерительной аппаратуры, — говорит Елена Астраханцева. — И поскольку завод сейчас не существует, встал вопрос, куда девать музей завода. Музейные фонды города его не приняли, и мы разместили его в новой школе. Довольно скоро стали добавляться и другие фонды. Новый корпус находится на территории шпалопропиточного завода, и возникла идея еще один раздел посвятить его истории. Откликнулся бывший директор завода Григорий Иванович Тригорлов, принес свои экспонаты, фотографии, и даже настоящую шпалу. Когда мы пригласили местный совет ветеранов на открытие экспозиции, они предложили дополнить ее стендами об истории других предприятий района, эвакуированных в Томск в годы войны: завод резиновой обуви, поселок ЛПК. Так само собой сложилось направление музея в школе на Береговой: мы расскажем обо всех предприятиях ленинского района города Томска, которые внесли свой вклад в Победу.
Более того: создан квест-музей для учителей, посвященный педагогическим инновациям, которые в 16-й школе успешно применяются.
Среди таких инноваций — профильное архитектурно-художественное направление, которое в таком виде в Томске больше не реализуется нигде. С 1 по 11 класс дети занимаются по особой программе, при поддержке специалистов ТГАСУ, и на выпуске, кроме аттестата, получают еще и свидетельство об окончании художественной школы. В новом корпусе расположено два кабинета для ИЗО, и это позволило открыть еще один класс архитектурно-художественного направления, пользующегося большим спросом среди школьников и их родителей.
И это еще не конец. В 2019 году запланировано открытие еще одной школы на 1100 мест в мегарайоне Зеленые Горки, по ул. Федоровского в г. Томске. А в 2020 году будет открыта школа на 1100 мест в микрорайоне «Южные ворота». Всего же, чтобы обеспечить всех детей школьного возраста условиями для получения качественного образования, до 2025 года на территории Томской области необходимо открыть 35 школ.
Сегодня в нашей области больше 115 тысяч школьников. А к 2025 году учащихся станет 143 тысячи. Это произойдет всего через семь лет, и этот прогноз — на основе данных о рождаемости, которая, кстати, в нашей области уже второе десятилетие превышает смертность.
Мы должны думать и о строительстве новых, и о капитальном ремонте действующих объектов. Должны обеспечить эффективное расходование каждого бюджетного рубля и безоговорочную безопасность детей, комфортные условия для учеников и педагогов.
Молодежь идет в учителя
Есть распространенное мнение, что выпускники педагогических вузов не идут работать в школы: зарплаты низкие, профессия непрестижная. Еще недавно это мнение было справедливым, но все начинает меняться.
— На протяжении трех лет в школах Томской области наблюдается стабильное закрепление молодых учителей, возраст которых не превышает 35 лет, — говорит начальник Департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. — Сейчас молодые учителя составляют около четверти от всего педагогического состава школ. 16% педагогов имеют стаж от 5 до 15 лет, и они являются основным кадровым ресурсом системы общего образования. Именно молодежь обладает тем познавательным, мотивационным, эмоциональным и социальным капиталом, который позволяет повышать качество образования.
Такие положительные изменения происходят во многом благодаря комплексному плану мероприятий по совершенствованию кадровой политики в сфере общего образования на территории Томской области до 2020 года. Его ключевые направления доказывают свою эффективность.
Во-первых, в течение трех лет стабильно растет количество выпускников школ Томской области, зачисленных на целевые места в ТГПУ. Если руководство школы понимает, что вскоре у них появится вакансия учителя по тому или иному предмету (учитель готовится выйти на пенсию или в школе планируется открыть профильный класс), оно может заключить договор о целевом обучении и через несколько лет получить специалиста, готового работать именно в этой организации.
Во-вторых, продолжается реализация проекта «Мобильный учитель», призванного повышать качество образования в сельских школах. Учителя физики, математики, иностранного языка, русского языка и других предметных областей, передвигаясь на служебном автомобиле, могут обеспечивать преподавание сразу в нескольких сельских школах
Молодых учителей ждут в школах Томской области, даже в таких престижных, как «Перспектива». Несмотря на то, что конкурс среди соискателей по многим вакансиям достигал 3-4 человека на место, и у директора была возможность выбирать, при прочих равных — профессионализме и знании предмета, она предпочитала молодых. И вот почему:
— Одна из задач, которые мы ставим перед собой — выстроить сильную подростковую школу, — говорит Ирина Сахарова. — В Томске много хороших начальных школ, и много отличных учебных заведений для старшеклассников. А среднее звено почти везде «западает». Поэтому при подборе коллектива я отдавала приоритет молодым педагогам, которые сами недалеко ушли от этого возраста и могли бы повести за собой детей. Много хороших специалистов к нам пришло из Ассоциации молодых учителей, и все они очень разные. Например, один молодой педагог на уроки ходит в бабочке и чуть ли не во фраке. Другой — брутального типа, с какими-то молодежными отметинами на теле. И они настолько слышат и понимают детей! Родители уже отмечают на собрании, что эта молодежная и мужская составляющая вытянет подростковую школу.
Сегодня перед образовательной сферой стоит много непростых задач. Но я почему-то уверен, что они нам по силам. Потому что большинством учителей движет главная сила — огромная любовь к детям и огромная любовь к профессии. А для большинства из вас это и не профессия вовсе, а образ жизни.
Не только родители, но и учителя играют одну из главных ролей в жизни каждого ребенка, делают из него Человека. Поддерживал и буду поддерживать лучших педагогов, влюбленных в профессию и детей.
Глава региона традиционно большое внимание уделяет образованию, и общее образование – не исключение. А в будущем здесь будет сконцентрировано управление всей системой общего образования: министр образования Ольга Васильева анонсировала школьную реформу, которая заключается в передаче школ из муниципального ведомства в региональное. Это позволит централизовать управление, улучшить администрирование финансовых средств, направляемых на реализацию общеобразовательных программ, и создать единое образовательное пространство.