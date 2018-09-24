На картине. 13 видов ночного Томска
24 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Ламанов. Томск. Картинная галерея на Карташова
Лукия Мурина
Томск, как и многие исторические города особенно прекрасен в свете ночных огней. Его писали и романтизировали художники начала ХХ века, советские живописцы и современные художники.
Яркая динамичная ночная жизнь отражена в стильных акварелях художника эпохи модерна Вадима Мизерова, фотореалистических холстах Татьяны Гудзенко и Петра Гавриленко и импрессионистических картинах наших современников. На картинах центральный проспект Томска с легко узнаваемыми каменными и деревянными зданиями и спальные районы. Во все времена художники стараются уловить быстротечность и изменчивость ночного города.
Вадим Мизеров. Женский портрет. Сад Варьете. 1924.
Вадим Мизеров. Портрет. Сад Варьете. 1924.
Геннадий Власов. Томск. Вечер. 1979.
Петр Гавриленко. Аэропорт ночью. 1983
Татьяна Гудзенко. Ночной пейзаж. 1987.
Бухарин Евгений. И снова приходит ночь. 2010
Лина Велина. Мокрый снег. 2011
Аксинья Сарычева. Проспект Комсомольский. 2013
Сергей Авдеев. Вечер на проспекте Мира.
Сергей Авдеев. Вечерние огни. 2018
Лукия Мурина. Проспект Ленина. Перчини. 2018
Лукия Мурина. Ночной ТУСУР. 2018
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