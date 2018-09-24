На картине. 13 видов ночного Томска

24 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Ламанов. Томск. Картинная галерея на Карташова

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Томск, как и многие исторические города особенно прекрасен в свете ночных огней. Его писали и романтизировали художники начала ХХ века, советские живописцы и современные художники.

Яркая динамичная ночная жизнь отражена в стильных акварелях художника эпохи модерна Вадима Мизерова, фотореалистических холстах Татьяны Гудзенко и Петра Гавриленко и импрессионистических картинах наших современников. На картинах центральный проспект Томска с легко узнаваемыми каменными и деревянными зданиями и спальные районы. Во все времена художники стараются уловить быстротечность и изменчивость ночного города.

Вадим Мизеров. Женский портрет. Сад Варьете. 1924. Томский областной художественный музей

Вадим Мизеров. Портрет. Сад Варьете. 1924. Томский областной художественный музей

Геннадий Власов. Томск. Вечер. 1979. Кемеровский областной музей изобразительных искусств (КОМИИ)

Петр Гавриленко. Аэропорт ночью. 1983

Татьяна Гудзенко. Ночной пейзаж. 1987. Томский областной художественный музей

Бухарин Евгений. И снова приходит ночь. 2010

Лина Велина. Мокрый снег. 2011 Художественный салон АртКласс

Аксинья Сарычева. Проспект Комсомольский. 2013

Сергей Авдеев. Вечер на проспекте Мира.

Сергей Авдеев. Вечерние огни. 2018

Лукия Мурина. Проспект Ленина. Перчини. 2018

Лукия Мурина. Ночной ТУСУР. 2018

Тэги/темы: