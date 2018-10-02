«Огонь-кафе»: кафе, которого нет

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Александр Мазуров городской обозреватель

В Томске в сентябре открылось «Огонь-кафе», заведение, которое можно посетить только в Instagram и ВКонтакте.

Про рыжую героиню, меню и превращение реального заведения в виртуальное — читайте в нашем материале.

Виртуальное «Огонь-кафе» — проект Антона Гураля, креативного директора студии «OGON.DESIGN», автора бренда Make Love Pizza, разработчика сайта Томского университета и других проектов.

Его предыстория началась в августе 2016 года. Тогда «Огонь-кафе» было вполне реальным и находилось на пересечении Усова/Белинского. Оно просуществовало в течение месяца.

— Однажды я встретил друзей, которые открыли маленькое кафе, — рассказал Антон. — По дороге домой придумал название, за ночь нарисовал логотип, стиль и сделал шрифт. Мне предложили стать участником — я согласился.

По словам Антона, в «Огонь-кафе» в то время были столы, стулья, барная стойка, отличный кофе и... всё. Еду в кафе не продавали — жаровня для бургеров не работала, и была сломана вытяжка. Но у кафе были постоянные клиенты, которым нравилось кофе.

— Через месяц у друзей что-то случилось, кафе закрылось, — рассказал Антон. — А я остался с названием. Название было отличным — я даже переименовал свою дизайн-студию в OGON.DESIGN.

Новое дыхание «Огонь-кафе» получило на фестивале «StreetVision» в 2018 году.

— Я пришел и увидел на фестивале людей, которые не бояться делать то, что им нравится, — рассказал Антон. — То, что делается для себя и нравится другим, не может быть глупым. И вдруг пришло осознание — я, как дизайнер, делаю столько всего крутого и популярного для других за деньги — пора сделать что-то для себя и бесплатно.

Антон уверен: суть любого кафе — в общении людей. Бар, кафе, ресторан, трактир, кабак — люди сюда приходят для того, чтобы общаться. Если посетители приходят в заведение, чтобы молча поесть, то это не кафе, а общепит. Антон общается с посетителями-подписчиками своего виртуального кафе, рисуя для них новые иллюстрации.

— Представьте себе, что парень приглашает девушку в хороший ресторан просто чтобы поесть, — отметил автор проекта. — Или деловой партнер зовет кофе попить просто ради кофе. Интерьеры и кухня — они лишь определяют повод, тему и язык общения. Чтобы поболтать с хорошими людьми, не обязательно разбираться в готовке и платить налоги. Достаточно сделать интернет-проект.

На «кислотных» артах кафе мелькают еда и персонажи, которые, отдыхают, готовят еду, катаются на машинах, сидят на лавочках, пьют кофе и, разумеется, едят. Меню в обновленном «Огонь-кафе» значительно разнообразней, чем раньше — здесь можно заказать воки, димсам, бургеры и выпить бокал колы.]

В: Блюдо дня на букву „В“ — вок.

Слово дня — 激烈 — горячо.

Картинка как бы говорит нам, что в нашем городе не хватает трех явлений — лета, рыжих женщин и нашего кафе „Огонь“, которого нет. Причем, насчет нехватки лета многие сомневаются. Фото: «Огонь-кафе»

Главная героиня проекта — рыжая девушка. К ней часто присоединяется Чувак из Большого Лебовски и лысый бородатый шеф-повар.

— В 2010 году, в Севастополе, я случайно попал на концерт группы «Воцмуш бэнд» в уютном дворе арт-галереи «Зеленая Пирамида», — рассказал Антон. — Очень понравилось! Чуваки прям отжигают. И была у них песня — «Девушка-огонь». Я её запомнил. И спустя шесть лет, пригласил девушку-огонь стать лирической героиней своего кафе. А потом я встречал эту девушку в жизни и стал рисовать ее. В Питере, Перми, Риме, Калининграде, Стамбуле — везде её встречаю. Не всегда рисую, но всегда встречаю. А еще — есть такой мем: «Заведи себе бабу рыжую и живи с ней счастливо!». В общем, я живу счастливо.

Вдохновляют дизайнера музыка, книги, люди, путешествия, искусство и еда. По словам Антона, креативного директора много чего должно вдохновлять, и у каждой работы много источников вдохновения.

1. На эту иллюстрацию Антона вдохновила картина "За туалетом" - автопортрет художницы Зои Серебряковой, 1909 г. 2. Ждун и неторопливые димсамы 3. Курт Кобейн на концерте в кафе, которого нет Фото: «Огонь-кафе»

— Это как в научной работе — список ссылок на источники, — поясняет Антон. — Одна ссылка — плагиат. Должно быть несколько. У «Огонь-кафе» большой список источников — граффити, тату, комиксы, Детройт, Калифорния, южные штаты, граница с Мексикой, китайские мегаполисы, японские мультики, стиль 90-х и, конечно, музыка. В этом проекте больше нью-вейв, рока 70-х и 90-х, японского рока, китайского хип-хопа, Боуи и Лагутенко... Прямо сейчас меня вдохновляет Стамбул, особенно его азиатская часть.

На многих иллюстрациях «Огонь-кафе» можно увидеть не только само заведение, но и Томск Фото: «Огонь-кафе»

Для меня главное в Огонь-кафе то, что это бесконечный проект, его нельзя завершить, — это продолжающееся повествование, развивающаяся история.

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