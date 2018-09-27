Потомки и наследники. В Томске прошла конференция, посвященная сибирскому купечеству

27 сентября 2018 / Томский государственный архитектурно-строительный университет / Фото: Вероника Белецкая

Где сегодня можно встретить настоящих представителей старинных торговых фамилий — Кухтериных, Стахеевых, Колотиловых? В Томске, на конференции, посвященной сибирскому купечеству.

Участники со всей страны — от Москвы до Забайкалья — собрались на Всероссийской научной конференции «Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие». Ученые-исследователи и потомки знаменитых купцов встречаются на мероприятии, организованном Томским архитектурно-строительным университетом, уже в третий раз. Темы докладов — от влияния местного купечества на архитектуру сибирских городов до проблем сохранения купеческого наследия.

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Ректор ТГАСУ: «Купечество дало нам пример конструктивного сотрудничества капитала и общества, бизнеса и социальной сферы» Фото: Вероника Белецкая

Пленарное заседание конференции открыл ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов. Он подчеркнул, что для ТГАСУ связь с купечеством ощущается особенно сильно, поскольку главный корпус университета расположен в здании Первого Сибирского Коммерческого училища имени цесаревича Алексея, которое создано по инициативе и при поддержке Томского купеческого общества во главе с купцом первой гильдии Алексеем Евграфовичем Кухтериным.

— Я считаю, что важная черта тогдашнего купечества в том, что они думали не только о бизнесе, но и о развитии того общества, в котором жили они сами и их дети, — сказал Виктор Власов. — Кухтерины, Гороховы, Королевы, Некрасовы, Цыбульские и многие другие — эти фамилии связаны не только с экономическим развитием Томска и Томской губернии, но и с развитием культуры, образования, с просвещением региона. На пожертвования томских купцов строились университеты, училища, школы, храмы, больницы, приюты и другие учреждения. А также благодаря их инвестициям в нашем городе появились здания, обладающие высокой художественной ценностью и воплотившие новейшие достижения архитектуры и техники рубежа XIX–XX столетий.

Ректор уверен — основная ценность опыта купечества в том, что оно подает нам пример конструктивного сотрудничества капитала и общества, бизнеса и социальной сферы.

Павел Рачковский: «Департамент культуры готов предоставлять свои помещения под мероприятия, посвященные памяти томских купцов» Фото: Вероника Белецкая

С Виктором Власовым был солидарен начальник отдела культурного наследия и образования областного департамента по культуре и туризму Павел Рачковский.

— Томск в разное время называли по-разному, — начал свое выступление Рачковский. — Когда город переживал «золотую лихорадку», его прозвали «Сибирским Сан-Франциско» — и в этом стопроцентная заслуга наших купцов. В конце XIX века, когда у нас был самый большой товарооборот, его иносказательно называли «Сибирской Москвой» — и этого тоже достигли купцы. Наконец, всем известное название «Сибирские Афины»: тоже без купцов не обошлось, так как они помогали строить и открывать новые учебные заведения.

Поблагодарив архитектурно-строительный университет за интерес к теме, Павел Рачковский объявил, что департамент культуры готов предоставлять свои помещения под мероприятия, посвященные памяти томских купцов. Тем более, что многие из этих помещений и сами являются частью их наследия.

Например, Российско-немецкий дом расположен в бывшем особняке купца Голованова, Центр татарской культуры — в доме известного купца Карим-бая, а здание, где ныне находится томский краеведческий музей, построил золотопромышленник Асташев.

Василий Зиновьев, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой отечественной истории факультета исторических и политических наук ТГУ рассказал участникам конференции о земельных владениях купцов Поповых. Фото: Вероника Белецкая

Со стороны потомков купеческих родов присутствовали москвич Сергей Кухтерин, руководитель Центра социологического и политологического образования (потомок рода Кухтериных), Олег Стахеев, доцент, заведующий кафедрой архитектурного проектирования АФ ТГАСУ (потомок рода Стахеевых), Владимир Безходарнов (потомок рода Безходарновых), Ирина Комарова (потомок рода Колотиловых) и Ирина Осипова (потомок рода Дмитриевых).

Ректор ТГАСУ Виктор Власов, Сергей Кухтерин — почетный гость конференции и Владимир Бойко, проф. ТГАСУ, организатор конференции Фото: Вероника Белецкая

— История нашей семьи — это история Томска, — сказал в своем выступлении Сергей Кухтерин, прямой потомок знаменитого Евграфа Кухтерина. — У каждой семьи есть своя память, и так получилось, что на протяжении ХХ века нас пытались лишить этой памяти. До 50-х годов мои родственники боялись вспоминать наших предков. Сейчас, благодаря потомкам других купцов и трудам томских историков, память возрождается. Но еще важно, какая это память. Мы сейчас находимся в некоем безвременье. Вроде бы, мы вспоминаем о том, что у нас тысячелетняя история, великая страна, а с другой стороны, мы все время смотрим на сторону, никак не можем понять, где наша самостоятельность, наше лицо? Мне кажется, наши предки ждут, что мы возродим нашу великую историю и начнем, наконец, себя уважать.

Одним из активных участников конференции стал завкафедрой ТГАСУ Олег Стахеев.

Он уверен — купечество играло огромную роль в развитии Томска:

— Поражаюсь, какой прогресс делали эти люди. Взять даже коммерческое училище, в котором находится один из корпусов ТГАСУ. В нем было паровое отопление, самое новое и передовое по тем временам оборудование. Поэтому я благодарен этим людям, которые формировали город Томск, да и не только его.

Стахеевским назывался раньше переулок Кооперативный в городе Томске: здание торгового дома Стахеевых — дом под номером 7 — стоит там до сих пор.

Олег Стахеев у стен бывшего торгового дома Стахеевых в пер. Кооперативном Фото: Вероника Белецкая

Об особенностях конференции этого года рассказал один из ее организаторов, заведующий кафедры истории России и политологии ТГАСУ, профессор Владимир Бойко. Он давно занимается этой темой, его авторству принадлежат три монографии по истории томского и западносибирского купечества.

Инициатор конференции «Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие», профессор Владимир Бойко Фото: Вероника Белецкая

— На первой конференции участников было больше, что связано со свежестью темы, — сказал Владимир Петрович. — Зато теперь можно уверенно говорить о том, что образовалось ядро людей, заинтересованных развитием темы томского купечества, в том числе из ТГАСУ, которым можно поручать не только подготовку докладов, но и практическую работу. Доклады в этот раз были очень интересные, и география разнообразная — от Забайкалья до столицы. Через два года мы встретимся на очередной конференции снова.

И Владимир Безходарнов, потомок купеческого рода Безходарновых, и Ирина Комарова, потомок рода Колотиловых, и Ирина Осипова, потомок рода Дмитриевых, впервые в этом году побывавшая в Томске, говорили о том, что купеческое сословие влияло на многие аспекты жизни города. Это и развитие образования, и промышленный прогресс, и архитектура. Гости благодарили томских исследователей за возможность узнать о своих предках, их жизни и наследии. Также они выразили надежду, что подобные конференции будут расширять и углублять знания о сибирском купечестве.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая

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