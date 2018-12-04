Как выдры в гетрах тырят ядра кедров и еще 10 фактов про использование главного сибирского дерева

4 декабря 2018 / Партнерский материал

совместный проект «Газпромнефть-Восток», Томского обзора и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Pínus sibírica Как растет, кому помогает и для чего используют главное сибирское дерево

«В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров» — самая известная скороговорка про кедр. И да, ядра кедров любят не только выдры!

Но мы рассказываем о более необычных вариантах применения кедра и его производных. Чего там только нет — от автомобильных тормозов до майонеза!

1. Масло

Человек уже давно начал использовать ядра кедровых орехов в пищу. Но со временем люди догадались, что ценные, жирные и очень калорийные ядра можно употреблять не только в сыром виде. Тогда их начали давить и собирать выделяющееся масло. Полученный продукт как раз и содержал всю пользу ореха в концентрированном виде.

По данным современных исследований, кедровое масло содержит массу полезных для человеческого организма веществ. Здесь есть незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты — олеиновая, линолевая и линоленовая, макро- и микроэлементы, витамины A, B1, B2, B3 (PP), B6, D, E, F. При этом по содержанию витамина Е кедровое масло даже превосходит оливковое и кокосовое!

А еще этот продукт из кедровых орехов настолько полезен, что его начали принимать не только внутрь. Масло успешно применяется в косметологии — оно помогает коже, повышая ее упругость, способствует борьбе с кожными сыпями и стрессовыми пятнами.

2. Халва и хлеб

Несмотря на всю пользу кедрового масла, после его производства остаются отходы — жмых, содержащий до 44% белков и 46% углеводов. Однако и он нашел свое применение, причем самое широкое.

Например, на сибирских маслобойных заводах частицы, оставшиеся от отжима кедровых орехов, добавляли в халву и другие кондитерские изделия. Также кедровый жмых применялся в производстве сыров, майонезов, круп быстрого приготовления, мучных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. Позже, когда полезность кедровых продуктов стала очевидна широкой общественности и производителям, жмых начали использовать и в производстве многочисленных биологически активных добавок.

3. «Молоко» и «сливки»

Еще один продукт, получаемый из кедровых орехов — кедровое молочко, известное также как «растительные сливки», из которых в старину делали «постное молоко».

Его готовили следующим образом: из подсушенных орехов извлекали по возможности целые ядрышки. Их дополнительно подсушивали, освобождали от пленки и толкли в деревянных ступах, подливая немного горячей воды. Полученную смесь переливали в чугунок и отправляли в русскую печь. Там молоко кипятилось и доходило не менее 20 минут. Полученные «сливки» перед употреблением разводили кипяченой водой, получая таким образом «постное молоко».

Несмотря на свою растительную природу, «кедровые сливки» содержат в два раза больше жиров, чем коровьи. По этому показателю они обходят мясо и куриные яйца!

Кедровое молоко применяли и в лечебных целях — при лечении нервных расстройств, болезнях почек, атеросклерозе. Им поили даже грудных детей и, естественно, давали кормящим матерям.

4. Убийца микробов и детали самолетов

При получении кедровых орехов получается много отходов — от шишек остаются стержни и чешуйки. Они тоже не пропадают впустую. Их можно использовать для выработки смолы, танидов, красящих веществ и фурфурола, который, в свою очередь, используют при создании деталей самолетов, автомобильных тормозов и противомикробных препаратов.

Свое применение есть и у скорлупы орехов: содержащиеся в ней дубильные вещества могут давать стойкую коричневую краску для кожевенной промышленности. Из нее же получают технический спирт, уксус и даже активированный уголь!

5. «Лесная шерсть» и лекарство от цинги

На первый взгляд, чуть менее ценной выглядит хвоя дерева. Однако и она может нести в себе много полезного. Хвоя этого удивительного дерева богата аскорбиновой кислотой, содержит каротин, витамины, эфирные масла и микроэлементы. Именно поэтому ее активно применяют в парфюмерии и медицине. В частности, именно ею лечили цингу, болезнь, возникающую от недостатка в организме витамина С и приводящую к нарушению синтеза коллагена в организме, не говоря уже о лесохимической промышленности.

Однако мало кто знает, что в первой половине XIX века для кедровых иголок было придумано еще одно применение — из них делали «лесную шерсть». Это своего рода экологически чистый наполнитель для матрасов и мягкой мебели.

К слову, эксперимент по запуску первого подобного производства был реализован именно в Томске. Правда, в связи с недостатком потребителей его пришлось сначала сократить, а потом и закрыть. До наших дней дошло не так много сведений о чудо-наполнителе. Отмечается, что он был теплее, чем шерсть, и благотворно влиял на организм.

6. Заживляющий бальзам и полезная жвачка

«Кровь» кедра — смола — обладает не меньшей, а может быть даже и большей целительной способностью, чем другие части этого уникального дерева. Естественно, люди это давно заметили и не преминули воспользоваться. Во многих деревнях дети и взрослые использовали застывшие потеки кедровой смолы (серки) в качестве жевательной резинки. Известно, что серка снимает зубную боль и укрепляет десны.

Свежая же смола может остановить кровотечение и защитить рану от нагноения. Именно благодаря этому свойству «древесной крови» смолу и прозвали «живицей». Более того, во время Второй Мировой войны из живицы получили терпентин, он же живичный скипидар, который успешно использовался в госпиталях. И сейчас его можно найти в составах мазей, предназначенных для лечения ревматизма, применяемых при ушибах и растяжениях.

7. Природная линза

Кедровой живице нашли применение и в науке — ее использовали в качестве иммерсионной жидкости, той влаги, что капают на препараты при изучении их с помощью иммерсионного микроскопа. Когда появились первые подобные приборы, перед учеными встал вопрос, какую жидкость использовать, чтобы компенсировать кривизну поля, сферические и хроматические аберрации. В качестве первой иммерсионной жидкости как раз и применялось кедровое масло, так как его показатели преломления и дисперсии позволяли максимально раскрыть потенциал «мокрого» объектива.

Однако позже от такого применения продукта решено было отказаться. Дело в том, что масло меняло свои свойства со временем — оно уплотнялось и «осмолялось» — вплоть до отвердения.

8. Ковчег и музыка

Древесина кедра, одновременно прочная и мягкая, также очень ценится и применяется максимально широко. Из нее делают мебель, карандаши, утварь и разного рода поделки — в Томске, кстати, находится единственная в России карандашная фабрика, производящая карандаши из этого дерева и кедровую дощечку. А еще изделия из кедра не боятся вредителей — в кедровых шкафах даже не поселяется моль. Недаром библейский Ной построил свой знаменитый ковчег именно из этого дерева.

Более того, давным-давно умельцы, делающие берестяные туески, старались уложить их дно именно из кедра. Дело в том, что его древесина обладает дезинфицирующими свойствами. Поэтому продукты в таких деревянных туесках могли храниться дольше.

Однако у древесины кедра есть еще одно свойство — уникальная резонаторная способность. Благодаря этому его широко применяют при создании различных музыкальных инструментов — от обычных акустических гитар до арф и роялей.

9. Сундуки и коробки

Люди научились использовать и корни этого могучего дерева. Сибирские народы делали из них сундуки и коробки, которые назывались «корневатики». Для их плетения заготавливались тонкие прутья — сарга. Их получали, раскалывая кедровые корни на четыре части. После этого от наружной части отделяли несколько тонких слоев. Полученные ленты очищали и разделяли на еще более узкие. Затем их высушивали и хранили, пока они не понадобятся для плетения корневатиков или веревок. Что характерно, высохший материал возвращал свои эластичные свойства после вымачивания в воде.

При создании корневатиков саргу использовали для оплетения черемухового прута. Кедровую «веревку» пропускали через отверстия в пруте, сделанные шилом, и затягивали, чтобы сосуд оставался плотным при высыхании. Процесс этот был очень трудоемким и тяжелым, поэтому этим традиционно занимались мужчины.

10. Дендроарт

Кедр — красивое и могучее дерево. Поэтому его давно применяли при озеленении. Однако в Томске научились делать из этих деревьев настоящие произведения искусства. Новое направление получило название дендроарт. В томском питомнике занимаются созданием интересных гибридов кедров.

Корневая система, а также весь «скелет» дерева, то есть ствол и многолетние ветви, выращены из саженца, в генотипе которого заложена обычная скорость роста. Этому «скелету» придается оригинальная уникальная форма. Новая крона дерева, то есть облиственные побеги и почки, представлены медленнорастущими (декоративными и скороплодными) сортами.

Правда, процесс создания такого дендроарта довольно длительный и трудоемкий. На формирование «скелета», хотя он и формируется из «дикого» кедра с высокой скоростью роста, уходит не меньше десяти, а иногда и значительно больше лет. Полная замена его кроны сортовыми прививками (их может быть до нескольких десятков) занимает 3-5 лет. Еще 5-10 лет требуется для того, чтобы привои прижились, разрослись, набрали силу и проявили свои сортовые свойства. Итого, минимальный срок формирования простейшего «дендроарта» — это 15, максимальный для сложных форм — многие десятки лет. При этом такой декоративный кедр прекрасно держит форму без какого-либо сложного ухода. Дерево нужно лишь поливать в засушливый период да убирать «мертвые» ветки.

Текст: Егор Хворенков

Иллюстрации: Алина Малютена

Анимация: Егор Хворенков

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