Спортивная гимнастика: в ожидании новых «звезд»

29 сентября 2018 / Партнерский материал / Фото: Чемпионат Европы в Софии, 2014 год. Кирилл Потапов

О нашей школе спортивной гимнастики знают далеко за пределами Томской области — было время, когда северчане Антон Голоцуцков и Константин Плужников претендовали на медали самых серьезных турниров.

И на Олимпиаде 2008 года Антон завоевал две «бронзы», которые при других судьях вполне могли бы оказаться «золотом». Прошло 10 лет, «звезды» тех времен выступать уже закончили, но их тренеры продолжают свою работу в Томской области. Значит, в будущем можно ждать новых побед.

Обретение дома

Детский спортивный лагерь. Середина 80-х годов Фото из архива Алексея Козина

Гимнастикой в Томске стали заниматься еще до революции. Её, как и многие другие виды спорта, городу показал доктор Пирусский. Конечно, речь шла в первую очередь о полезной физкультуре. Спортивная гимнастика как большой спорт развивается в наших широтах с 1960-х. В 1961 году в Томске открыли Детско-юношескую спортивную школу № 3 по гимнастике. Одним из первых ее директоров был Борис Сухих, позже он переехал во Владимир, где стал известным тренером.

Долгие годы школа жила без собственного здания — тренировки проводились в спортивном зале «Динамо», в зале на Каштаке и в других помещениях. Свой дом удалось обрести в 1980 году, когда заново построили спортивный комплекс «Юность».

Тренер Владимир Скирюха с первым набором гимнастов (Алексей Козин — крайний слева) Фото из архива Алексея Козина

В нем у томских гимнастов появилось четыре специализированных спортивных зала. В таких условиях вид спорта стал развиваться быстрее, чем прежде. Тем более, что в «Юность» перебрались тренеры из Томска-7 (так прежде назывался Северск) Илья Сапрыкин, Владимир Савельев (он стал директором школы), Валерий Барсуков, Энгельсина Титкова. У них уже был опыт подготовки спортсменов-призеров всесоюзных соревнований. С 2009 года «Юность» получила статус школы олимпийского резерва.

Столица гимнастики

Тренировки юных гимнастов. Середина 80-х годов Фото из архива Алексея Козина

Правда, столицей спортивной гимнастики в Томской области всегда был Северск. История гимнастики в закрытом городе началась в 1961 году, благодаря приезду молодого, увлеченного своим видом спорта, гимнаста Римма Кузнецова. Он работал в спорткомитете, а также тренировал юных спортсменов. К своему делу Римм относился с таким энтузиазмом, что ему быстро удалось создать в Томске-7 детскую спортивную школу. ДЮСШ «Юность» открыли в 1965 году, одним из шести ее видов была гимнастика. Не хватало кадров, поэтому Римм Кузнецов много ездил, находил талантливых специалистов в разных городах Советского Союза и приглашал их на работу в новую школу.

Результаты пришли быстро. Уже в 1965 году в городе появились первые мастера спорта СССР по спортивной гимнастике — Тамара Кожевникова и Николай Добренков. В 1970 году команда из Томска-7 заняла второе место на первенстве СССР среди спортивных школ. Такой успех помог отделению гимнастики стать самостоятельным, получить статус Специализированной школы олимпийского резерва. Ее возглавил Римм Кузнецов, он продолжил приглашать специалистов из других городов, а также заниматься воспитанием своих тренерских кадров.

Фото из архива Алексея Козина

— Римм Георгиевич собрал коллектив единомышленников, они начали работать и добились высоких спортивных результатов. Впрочем, в Томске тоже была хорошая школа, опытные тренеры. Но Северск — маленький город, где меньше соблазнов, меньше вариантов, каким видом спорта заняться. Возможно, поэтому там выросло больше чемпионов, — предполагает Алексей Козин, президент Томской областной федерации по спортивной гимнастике, директор школы ДЮСШОР №3.

Местные «звезды»

Маленький Антон Голоцуцков, будущий бронзовый призер Олимпиады — 2008 Фото из архива Антона Голоцуцкова

Если говорить о местных «звездах», то в 1980-е именно в Северске появился Сергей Гусев (воспитанник Алексея Янеца). Он попал в сборную СССР, был среди лидеров, стал чемпионом Европы, а его наставник — заслуженным тренером РСФСР. Потом в северской школе был некоторый спад, зато спортсмены уровня сборной России появились в томской школе. Это были Алексей Козин и Алексей Калистратов, они тренировались у Владимира Скирюхи. После он переехал в Северск, а гимнасты перебрались в Ленинск-Кузнецкий, выступали за два города. Когда закончили спортивную карьеру, вернулись в родные края, стали тренерами.

В конце 90-х в Северске появились сразу три ярких спортсмена — Антон Голоцуцков, Максим Комлев (тренер Леонид Абрамов) и Константин Плужников (воспитанник Алексея Янеца). Гимнасты попали в молодежную сборную России.

1. Антон Голоцуцков 2) Константин Плужников 3) Максим Комлев (в центре) Фото из архива 1) Антона Голоцуцкова 2) Константина Плужникова 3) Алексея Козина

2008 год. Встреча спортсменов-олимпийцев Фото из архива Алексея Козина

— И начался их взлет, — рассказывает Алексей Козин. — Максим Комлев стал в итоге мастером спорта международного класса, Константин Плужников — обладателем Кубка мира, участником Олимпиады, заслуженным мастером спорта. А Антон Голоцуцков завоевал все, что можно, кроме золота Олимпиады, получил звание заслуженного мастера спорта. Их наставник Леонид Юрьевич Абрамов отличился, как тренер, подготовивший для Олимпиады-2008 сразу двух гимнастов. Такое удается немногим! Он стал заслуженным тренером, побеждал в областных конкурсах как лучший тренер года.

— Много причин у успехов гимнастов — и история северской школы, и ее традиции, и отношение к спорту со стороны городского руководства, — считает Леонид Абрамов. — Все было на своих местах.

Где северские «звезды», боровшиеся за медали крупнейших турниров 10 лет назад, сегодня? Максим Комлев после спортивной карьеры ушел в знаменитый Цирк дю Солей, выступал в нем много лет.

Максим Комлев во время выступления Cirque du Soleil Фото из архива Максима Комлева

Константин Плужников — один из тренеров молодежной сборной России, готовит к соревнованиям женскую сборную на таком снаряде, как брусья. Антон Голоцуцков стал директором спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА по гимнастике, у нее есть филиалы в Москве, Сочи, Подмосковье.

А тренеры известных гимнастов по-прежнему работают в своей родной школе в Северске и воспитывают будущих чемпионов.

Антон Голоцуцков тренирует маленьких гимнастов в Сочи Фото из архива Антона Голоцуцкова

Следующее поколение

Кирилл Потапов и Алексей Козин на тренировочной базе в Подмосковье Фото из архива Алексея Козина

Лидеры следующего поколения наших гимнастов — это томские спортсмены Николай Шадуркин, Кирилл Потапов и Кирилл Козин, ученики Алексея Козина. Они с 2011 до 2018 года были в сборной России. Козин и Шадуркин получили звания мастеров спорта, Потапов стал мастером спорта международного класса.

Кирилл Потапов на пьедестале Всемирной гимназиады в Бразилии Фото из архива Алексея Козина

— Николай Шадуркин трижды побеждал на Спартакиаде на своем любимом снаряде — на коне. Был сильнейшим на первенстве России, — уточняет Алексей Козин. — Кирилл Потапов показывал высокие результаты — побеждал на Всемирной Гимназиаде в Бразилии, на Всемирном юношеском олимпийском фестивале. был серебряным призером Чемпионата Европы. Но в этом году он закончил выступать из-за проблем со спиной. Решили, здоровье важнее медалей. Сейчас мы ждем новой волны чемпионов. Уверен, результат появится в ближайшее время. У нас замечательные тренерские кадры — Янец, Скирюха, Абрамов.

Тренеры СДЮСШОР №3 Владимир Скирюха и Алексей Козин Фото из архива Алексея Козина

Тренер Алексей Янец Фото из архива Алексея Козина

А некоторый спад — это нормально, это жизнь. Взлеты чередуются с менее успешными периодами.

Талантливый гимнаст, который при удачном раскладе скоро порадует нас победами, в Северске уже появился. Женя Полозов, спортсмен 2007 года рождения, выиграл «золото» на первенстве Сибирского федерального округа. Его пригласили на учебно-тренировочный сбор в Звенигород, где готовят резерв для молодежной сборной России.

— Женя Полозов — воспитанник Владимира Скирюхи. Я общался со старшим тренером молодежной сборной Дмитрием Андреевым, на него наш гимнаст во время сбора произвел хорошее впечатление, — говорит Алексей Козин. — Думаю, у спортсмена большое будущее. Как и у других талантливых ребятишек 2006–2007 годов рождения. Будем на них надеяться и ждать побед.

Тем более, что поддержка у спортивных гимнастов в Томске всегда есть:

Алексей Козин президент Томской областной федерации по спортивной гимнастике, директор школы ДЮСШОР №3 Большое спасибо нашему Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области за сотрудничество. Мы в 2001 году создали федерацию спортивной гимнастики. Тогда департамент возглавляла Марина Томилова, ее заместителем был Максим Максимов, потом Томилова уехала в Москву, а Максимов стал руководителем. Они очень понимающие, грамотные, компетентные специалисты. За 17 лет, что я работаю в федерации по спортивной гимнастике, ни разу не слышал в департаменте слова «нет». О чем бы мы ни просили — об оборудовании, экипировке, дополнительных средствах на участие в сборах — нам всегда помогали и продолжают помогать. А мы отвечаем им своими медалями, выращиваем талантливых спортсменов. Мы же ради одной цели работаем.

Интересно, что в Томской области больше развита мужская спортивная гимнастика. Впрочем, в Сибири вообще гимнастки-чемпионки серьезных турниров появлялись редко:

— Женская гимнастика больше развита в центре России, в Москве, Петербурге, — объясняет Алексей Козин. — Хотя известна Мария Филатова, «звезда» из Ленинска-Кузнецкого. Тогда в маленьком кузбасском городе были энтузиасты-наставники, они сумели вырастить из талантливого ребенка чемпионку. Но в 90-е годы 5 тренерских семей (то есть 10 специалистов) переехали из Ленинска-Кузнецкого в Австралию. Теперь сборная по женской спортивной гимнастике в этой стране очень сильна. А в Сибири редко появляются девочки-чемпионки. Обычно вырастают средние спортсменки, уровня участия в Чемпионате России. Почему так, у меня объяснения нет.

Хотя гимнастки, попадавшие на Чемпионат России, в Томской области были — Наталья Ширяева, Наталья Матвеева, Валентина Гусева, Людмила Тюменева… Многие из них теперь стали тренерами.

Довочки-гимнастки из Томска, мастера спорта. 1) Варвара Матвеева 2) Мария Минич 3) Кристина Преймак Фото из архива Алексея Козина

Элегантно и безопасно

Чемпионат Европы в Софии, 2014 год. Сборная России Фото из архива Алексея Козина

Со спортивной гимнастикой связано много стереотипов. Сложные акробатические связки чреваты опасными травмами. Иногда спортсмены срываются со снарядов на соревнованиях на глазах у зрителей, и выглядит это страшно. Но те, кто знают гимнастику изнутри, утверждают, что опасности преувеличены:

— Гимнастика сложный вид спорта, но если взять статистику, то окажется, что футбол, горные лыжи, прыжки в воду травматичнее, — уверен Алексей Козин. — Я бы сказал, гимнастика для здоровья не опаснее, чем другой профессиональный вид спорта. Тем более, мировые тенденции изменились. В 2000–2012 годах больше всего ценилась сложность упражнений, гимнастам разрешали исполнять любые опасные элементы. Неудивительно, что стало больше травм, и больше «грязи», ненатянутых ног, некрасивых движений… Сейчас все иначе — больше баллов спортсменам дают за красоту и элегантность движений. Правила направлены на запрет опасных элементов и поощрение чистоты и высокого качества исполнения упражнений, то есть, на чистоту и безопасность. У женщин в вольных упражнениях очень ценится артистизм.

Кубок России 2017, Кирилл Потапов Фото из архива Алексея Козина

Считается гимнастика и очень субъективным видом спорта. Ведь кто станет лучшим, здесь определяют не секунды и голы, а оценки арбитров. Здесь добиться абсолютно точных, независимых от людей баллов, вероятно, невозможно. Хотя к объективности стремятся:

— Я — судья международной категории, и могу сказать, что человеческий фактор не уберешь. Но международная федерация спортивной гимнастики и технический комитет FIG всегда обращает на работу арбитров много внимания, — подчеркивает Алексей Козин. — Судей, ставящих явно завышенные или заниженные оценки, дисквалифицируют. Пробуют новые технологии — к примеру, хотели определять с помощью автомата статические положения, которые гимнасты должны удерживать две и более секунды. На последнем Чемпионате Европы применяли электронный измеритель. Но им все равно управляют люди, судьи нажимают на кнопку, когда гимнаст замирает и когда продолжает движение. Так что, человеческий фактор не исключить. Правда, японцы на это надеются — они предлагают убрать арбитров и разрабатывают программы, которые бы сравнивали выступление гимнаста с идеальным и делали бы сбавки. Не знаю, насколько это реально.

Научиться невероятному

Тренировка в СДЮСШОР «Юность» Фото из архива Алексея Козина

Судьба гимнаста непроста — опасность травм, субъективность судей и тренировки, тренировки, отработка сложных элементов. Чем же этот вид спорта, несмотря на всю свою сложность, так притягивает?

— Мне было интересно научиться чему-то, чего не умеют делать сверстники: сальто крутить двойное или круги невероятные на полу. Впечатлить других, девчонкам понравиться…- вспоминает Алексей Козин. — А потом, когда спорт становится профессией, то он затягивает. Хочется поехать на соревнования, показать новый элемент, выиграть… Я с ребятами-спортсменами много общаюсь. Кому-то легче тренировки даются, кому-то тяжелее. Но у них есть интерес достичь своей цели. Да, приходится много трудиться, рано вставать, тренироваться через боль, ограничивать себя в еде, соблюдать режим. Но в тренировочном зале ребята находят друзей, тренер пользуется у них авторитетом и становится вторым отцом, человеком, с кем можно посоветоваться. Интересно ездить на турниры в другие города. Так создается система, из которой сложно выйти, бросить тренировки. Считаю, мы делаем хорошее, правильное дело. Спорт — это же не только физическая форма, это всестороннее развитие личности. Он учит важным вещам — не жульничать, не делать подлянки сопернику, достойно принимать поражения. Знать, что для побед надо трудиться. В жизни такие навыки детям тоже пригодятся! Так что, пусть не все вырастут чемпионами — гимнастика все равно научит детей важным вещам.

Алексей Козин с сыном Кириллом Козиным на Кубке России в 2016 году Фото из архива Алексея Козина

Текст: Мария Симонова

Фото: личные архивы спортсменов

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