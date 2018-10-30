Нет его - тайга пуста. 10 фактов из жизни сибирского кедра

30 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

совместный проект «Газпромнефть-Восток», Томского обзора и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Pínus sibírica Как растет, кому помогает и для чего используют главное сибирское дерево

Самое распространенное дерево в Томской области — береза. А самое главное — кедр.

Рассказываем, чем кедр отличается от сосны, что такое макростробилы, есть ли у кедра нянька и почему в Томске поставили памятник кедровке.

1. Кедр или сосна?

Научный стационар «Кедр» расположен в поселке Курлек в 35 километрах от Томска. Питомник, где выращивается около 5 000 сортов самых разных растений, детище биолога Сергея Горошкевича Фото: Сергей Стёпин

Сибирский кедр — прижившееся в России название дерева, которое в научной ботанической классификации является вовсе не кедром, а сосной.

Хвойные деревья растут на земле еще с палеозоя: некоторые их ископаемые останки насчитывают 300 млн.лет. Одно из семейств, входящих в класс Хвойные — Сосновые. К ним и относится Pinus sibirica, сосна кедровая сибирская, известная нам как сибирский кедр. Её, как и три других вида — Pinus pumila (кедровый стланик), Pinus cembra (сосна кедровая европейская) и Pinus koraiensis (сосна кедровая корейская) называют «кедровыми соснами». А вот кедром (Cedrus) называют другой вид хвойных, к которому относят четыре вида — ливанский, гималайский, атласский и короткохвойных кедры.

Отчего произошла эта «ботаническая» путаница? Биолог, заведующий лабораторией дендроэкологии Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН Сергей Горошкевич объясняет ее так:

Биолог Сергей Горошкевич еще с 1980-х выращивает кедры в Томской области Фото: Сергей Стёпин

При освоении и исследовании нашей планеты европейцы столкнулись с необходимостью называния все новых и новых растений. Русская колонизация развивалась в сторону Сибири, где дендрофлора также не особенно богата. Поэтому в русском языке появилось всего три вида растений с «кедровыми» названиями, причем, все три обладателя таких названий оказались близкими родственниками. Английской колонизацией был охвачен, в сущности, весь остальной мир... Результат налицо: в современном английском языке примерно 75 видов имеют в своем названии слово «кедр (cedar)». Три вида, о которых идет речь, имеют гораздо больше оснований именоваться «кедрами», чем не только все 75 «кедров» из английской номенклатуры, но даже и сами представители рода Cedrus. Дело в том, что очень близкий к Pinus sibirica альпийский вид Pinus cembra был хорошо известен древним римлянам, и назывался он «кедр (ceder)». В процессе трансформации латыни в современный итальянский язык это название сначала превратилось в «cedro», а затем и в «cembro». Ближний Восток был для римлян примерно тем же, чем была Сибирь для русских, т.е. объектом завоевания и колонизации. Соответственно, и принцип называния новых видов растений был точно таким же: неизвестные растения ассоциировались с чем-то похожими на них известными. Поэтому, увидев в ближневосточных горах то растение, которое сейчас называется кедр ливанский (Cedrus libani), римляне назвали его «cedrus», что означает «похожий на ceder», «кедроподобный».

По мнению Сергея Горошкевича, называя сибирскую сосну кедром, колонизаторы Сибири были правы, вернув дереву «исторически приоритетное название».

2. Дерево-долгожитель

В кедровом питомнике Сергея Горошкевича выращивается более 1000 сортов растений, производных только от четырех основных хвойных пород умеренного пояса — сосны, ели, пихты и лиственницы Фото: Сергей Стёпин

Кедр — дерево-долгожитель. И чем суровее условия, тем медленней он растет и дольше живет.

— Обычный кедр в припоселковом кедровнике живет от силы 200 лет. Если кедр растет в тайге, в густом, темном лесу, то он помаленьку подрастает и может жить лет 300-350. А если он где-то на севере или в болоте, то может доживать и до 600, и до 700 лет, — рассказывает Горошкевич.

Так, в Томской области моя сотрудница С.Н. Велисевич нашла кедр, доживший до 670 лет — его возраст удалось достоверно определить. Долгожитель вырос буквально в 20 километрах от Курлека, в междуречье Томи и Оби. Там он облюбовал небольшой островок среди болот. Кстати, несмотря на почтенный возраст, размером кедр оказался не очень велик:

— Корявенький, невысокий, суховершинный, — отмечает Сергей Горошкевич.

Небольшие кедры в горшках — бонсай, точные копии настоящего дерева в миниатюре Фото: Сергей Стёпин

Рост кедра зависит от условий, в которых он оказался — на хорошо увлажненной и плодородной почве он происходит быстрее. В первые годы жизни кедр растет очень долго, особенно при недостатке света. Под пологом леса к 5 годам дерево достигает высоты 8-15 сантиметров, к 10 — 16-36 см., а к 20 годам — 38-75 см. Самое активное для роста дерева время — от 50 до 120 лет.

Сезонный рост в высоту у кедра начинается в конце мая — начале июня (в зависимости от погоды и освещения) и продолжается 45-50 дней. Иногда теплый август с обильными дождями позволяет деревьям подрасти еще — почки, заложенные для следующего года, раскрываются уже в этом.

3. Береза — «нянька» кедра

«Береза — „нянька“ кедра», — так говорят сибиряки, и у них есть на это все основания.

Дело в том, что береза, известная как пионер леса, первой заселяет новые территории (очищенные лесными пожарами, другими бедствиями или занятые погибшими деревьями).

Лиственное дерево живет около 100 лет. Под ним-то и селится кедр, затем понемногу подрастает. Береза тем временем создает все условия для дальнейшей жизни соседа — подсушивает почву и обогащает её питательными веществами. Поэтому после гибели «няньки» ему очень хорошо живется.

В питомнике растут не только кедры, но и другие хвойные Фото: Сергей Стёпин

Правда, в растительном мире у кедра есть своего рода конкурент — пихта. Она более теневыносливая и может его вытеснить.

«Помимо кедра, сибирский темнохвойный лес составляют пихты и ели. При этом нельзя сказать, что они однозначно конкурируют друг с другом. Эти леса находятся в гармонии — где-то доминирует более тенелюбивая пихта, где-то ель, а где-то больше кедра», — поясняет Сергей Горошкевич.

Например, та же пихта проигрывает кедру на сырых почвах. На сухих и бедных почвах опережает остальных ель.

4. Распространяется с помощью птиц и посадок

Памятник кедровке в Томске Фото: Мария Аникина

Кедр — дерево, которое в природе расселяется зоохорным путем — с помощью животных.

Сам кедровый лес не восстанавливается. Он растет, заболачивает почву вокруг себя и умирает. На его место вновь приходят березы, которые «нянчат» другие кедры, чьи семена приносят птицы — главным образом, кедровки.

Наши кедровники населяет 60 видов птиц, более 20 из них едят семена кедра, но только 6 видов способствуют расселению дерева. Зато помогают животные — главным образом, белки, бурундуки и лесные мыши, теряющие кедровые орехи во время заготовки зимних запасов.

Это — кедровка, памятник которой установили в Томске. Она тоже собирает орехи и небольшими партиями запасает их, пряча под мох.

Памятник кедровке был открыт в Томске 20 сентября 2013 года в Игуменском парке (этот год был объявлен в России годом охраны окружающей среды). Бронзовая птица весом в 18 кг сидит на небольшом пне, отделанном настоящей окаменевшей корой, возраст которой составляет около 250 млн лет. Сквозь кору пробиваются ростки, символизирующие новую жизнь. Во рту бронзовая кедровка держит кедровый орех. Инициатива по созданию памятника принадлежит Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Его автор — скульптор Игорь Коломийченко. Фото: Мария Аникина

Там семена кедра чувствуют себя очень хорошо, так как они защищены от посягательств и колебания температур. Кроме того, проросший корешок оказывается ближе к земле и ему не приходится преодолевать слой мха.

В Томской области посадками кедра занимаются некоторые крупные предприятия, работающие в регионе, муниципальные и региональные власти и простые жители. Правда, не всегда посаженные меценатами деревья выживают: если не соблюдены условия их выращивания — например, выбрано слишком тенистое место.

Но некоторые компании не просто сажают кедры, а обеспечивают уход деревьям в дальнейшем. Например, один из активных участников «кедрового движения» — «Газпромнефть-Восток». Компания уже несколько лет принимает участие в экологических акциях и сотрудничает с Областным государственным бюджетным учреждением «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования», приобретая посадочный материал для будущих кедровников. А специалисты предприятия, зачастую вместе с семьями, выезжают в припоселковые кедровники, где занимаются посадками кедров, следят за их приживаемостью и защищают от вредных воздействий. Кедровник в Зоркальцеве, шефство над которым взяли сотрудники предприятия, один из самых успешных эко-проектов компании в Томской области.

В этом году «Газпромнефть-Восток» совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области проведут для школьников Томска, Каргасокского и Парабельского районов марафон экологических викторин. Знания, полученные в результате реализации проекта, позволят детям легко ориентироваться в вопросах экологии, сохранении биологического разнообразия и разумного использования природных ресурсов.

5. Кедр нельзя вырастить дома

«Кедровый» мотоцикл — одна из достопримечательностей научного стационара Фото: Сергей Стёпин

Сибирский кедр — сугубо лесное дерево, его невозможно вырастить в доме.

Даже если удастся прорастить зерно, дерево все равно погибнет после года жизни, говорит Сергей Горошкевич. Такая же судьба постигнет любой кедр весной, если его занесли в дом осенью.

Кедру нужно жить в климате, в котором родились и жили все его предки. По этой же причине наш саженец не приживается в Киеве или Минске, куда его неоднократно пытались перевезти. Не прижилось сибирское дерево и в Сочи.

Грузы на ветках позволяют сформировать у кедровой сосны необычную форму кроны Фото: Сергей Стёпин

«Кедр — сибирское лесное дерево, должен жить на улице. Дома выращивайте фикус. Как не будешь пальму выращивать на улице, так и кедр не надо растить дома», — говорит Горошкевич.

6. Кедры «ходят» в школу

Название фото Фото: Сергей Стёпин

В кедровых питомниках деревья выращивают в несколько этапов. До трёх лет их подращивают в посевном отделении. В зависимости от индивидуальных особенностей (если медленно растет) дерево может просидеть в своего рода «яслях» и 5 лет.

«Кедр надо садить просто — корнями вниз. Подкормка — это прием отбора денег у населения. Почва не важна. Кедр в горах растет на голом камне. В этом плане дерево неприхотливое совершенно», — говорит Горошкевич.

Название фото Фото: Сергей Стёпин

После яслей поросль пересаживают в «школу» — по сути, те же огородные грядки, только кедры рассаживают пореже. Здесь деревья вырастают и «воспитываются». В зависимости от целей кедры могут садить ближе или дальше друг от друга. Например, если садить деревья реже — они скорее всего вырастут большими и раскидистыми.

В «школе» деревья могут провести до 15 лет. А после могут отправиться во вторую «школу», где их будут «воспитывать» в декоративных целях, или же на место высадки, где они и проведут свою длинную жизнь.

7. У кедра тонкая кора

Название фото Фото: Сергей Стёпин

Несмотря на свой внушительный вид кедр очень чувствителен к механическим повреждениям из-за своей тонкой коры.

Оставленные на его теле раны, например от колота, с помощью которого добывают шишки, делают дерево уязвимым для грибных инфекций и пожаров. Особенно опасен огонь в кедровниках с подростком или вторым ярусом пихты. В них даже небольшой низовой пожар быстро переходит в верховой. Этому способствует богатая эфирными маслами и потому легко воспламеняющаяся пихтовая хвоя и низкое опускание к земле ветвей пихты.

Хвоя Фото: Сергей Стёпин

Пожары уничтожают растущие деревья, но на выгоревших площадках уменьшается и моховой покров, что позволяет расти лиственным деревьям, уменьшаются затененные места. Уходят мелкие грызуны, поедающие кедровые орехи, а кедровки, наоборот, активно прячут орехи в сохранившихся моховых проплешинах. Поэтому при удачном стечении обстоятельств, гари в лесу заселяются кедром за 10-20 лет. А вот при повторных или очень сильных пожарах на пострадавших участках ни хвойные, ни лиственные леса долго не возобновляются, все зарастает травой и кустарником.

8. У кедра семена, а не орехи

Размер шишек у кедра делится на три группы: 5-6 см, 6-8 см и свыше 8 сантиметров. Оттенок шишек на разных деревьях тоже может отличаться, но на одном дереве всегда будет доминировать какая-то одна форма и цвет. Фото: Сергей Стёпин

Орехи сибирского кедра на самом деле являются семенами.

Причина ошибочного наименования очевидна — эти семена очень похожи на семена плодов типа «орех». Но, как и ядра грецкого ореха, арахис или кокос, с точки зрения ботаников, населяющие кедровые шишки семена орехами не являются.

На одном и том же дереве у кедра есть и женские, и мужские шишки — одни называются макростробилы, другие — микростробилы. Они отличаются по размеру, цвету и месту расположения на дереве. Так, фиолетовые женские растут на наиболее толстых ветвях в верхней части кроны дерева, а вишнево-красные мужские — в средней и нижней, у основания свежих побегов дерева, выросших в текущий сезон.

Цветет кедр в конце мая — начале июня. Пыльца высыпается из мужских шишек и разносится ветром — ее количество достигает 130 килограммов на один гектар! Женские шишки после опыления зимуют, и только на следующий год развиваются в привычную кедровую шишку. Весь цикл формирования кедрового ореха занимает 26 месяцев.

При удачном стечении Фото: Сергей Стёпин

При этом кедры начинают плодоносить с 25-40 лет, хотя одиночные шишки могут появляться и раньше. Здоровое дерево может давать орехи аж до 500 лет. Каждая шишка содержит от 30 до 150 семян, каждое из которых 10—14 мм длиной и 6—10 мм шириной. Вес 1000 семян может достигать 250 граммов. С одного дерева можно получить до 12 кг «орехов» за сезон. На ветках кедра обычно образуется от 1 до 5 шишек, реже до 10. В урожайные годы с одного дерева можно собрать до 140 шишек. Лучшие урожаи стоит ждать после холодного, короткого лета.

9. Кедр подстраивается под условия среды

Сергей Горошкевич Фото: Сергей Стёпин

Кедр лучше чем другие хвойные деревья Сибири подстраивается под условия среды, в которой он живет.

Особенно эта приспособленность заметна в отношении влажности воздуха и температуры почв.

Например, во влажном и холодном климате кедр выбирает обогреваемые склоны с более сухими почвами. С другой стороны, в более теплых условиях он выбирает наиболее более холодные и лучше увлажненные места обитания. В местах, где довольно тепла и подходящая влажность, кедр растет на всех элементах рельефа.

Если земля на участке, где растет кедр, поздно оттаивает, он образует поверхностную корневую систему с длинными корнями, создающими дереву дополнительную опору. Часто в таких случаях его корни срастаются с корнями кедров-соседей. Это повышает ветроустойчивость деревьев и позволяет удерживаться им на горных склонах.

Там же, где почва очень влажная и есть значительный моховой покров, кедр отращивает придаточные корни. Так называют корни, которые отрастают от стебля или от листьев растений — они позволяют ускорить рост дерева и сделать его более устойчивым.

10. Кедр — индикатор изменений климата

В научном стационаре можно встретить самые разные артефакты Фото: Сергей Стёпин

У кедровых сосен огромная область распространения — около 5 миллионов квадратных километров.

Их можно встретить на территории от северо-востока европейской России до южной Якутии и от полярного круга до Монголии.

При этом кедр очень прихотлив к климатическим условиям своего проживания — он должен жить и расти в тех же условиях, в которых жили его предки и предки его предков. Поэтому если перенести в Томск кедр с севера Томской области, где температура в среднем на 2 градуса ниже, для дерева это будет просто катастрофа.

— Взять, например, два кедра, они одного возраста. У одного масса тела в 100 раз больше, он здоровый и густой, а другой — умирает, — объясняет Сергей Горошкевич.

— Дело в том, что один кедр томский и растет у себя дома, а другой приехал с Западно-Саянского перевала — границы с Хакасией, где жил на высоте 2100 метров над уровнем моря в климате, близком к арктическому. Там нет безморозного периода, снег в июле может быть по колено. Кедры неплохо живут и в таких условиях, но получают тепла в 10 раз меньше, чем у нас. В нашем климате они получают нужное количество тепла уже к 10 июня и после этого 3 месяца не знают, чем им заняться, — объясняет биолог, заведующий лабораторией Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН Сергей Горошкевич. — По их биологическому календарю должна начаться зима, а у нас наоборот лето. И он вместо того, чтобы жить и развиваться потребляет последние запасы питания, повреждается всяческими вредителями, которые нападают на ослабленный древесный организм и вот результат. Соответственно если на планете произойдет быстрое потепление — то вся кедровая популяция может разделить судьбу саянского кедра, растущего в Томске.

По его словам, кедры уже ощущают быстрые изменения в климате. Они, в первую очередь, сказываются на репродуктивной функции деревьев — снижается урожай кедрового ореха. С другой стороны, если бы изменения происходили с привычной для Земли скоростью, то кедр бы попросту «ушел» из Томской области, так как здесь он находится на южном, самом теплом, пределе своего распространения.

Фото: Сергей Степин

При подготовке материала использованы:

1. «Кедр — жемчужина Сибири», И. Бех, С. Кривец, Э. Бисирова. Изд-во «Печатная мануфактура», Томск, 2009 г.

2. Материалы сайтов научного стационара «Кедр» и ИМКЭС СО РАН: imces.ru, kedr.forest.ru

3. Первый лесопромышленный портал

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