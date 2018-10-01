Нанотехнологии и капремонт. О чем на форуме U-NOVUS расскажут представители группы РОСНАНО?

1 октября 2018 / Томский Обзор

10-13 октября в Томске пройдет форум новых решений U-NOVUS, на котором малому и среднему технологическому бизнесу, научным командам университетов и крупным компаниям предстоит совместно работать над вызовами будущего.

В этом году одним из партнеров форума вновь станет Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, группа РОСНАНО). Представители фонда проведут воркшоп «Новые материалы и технологии в обновлении зданий», а также примут участие в других мероприятиях.

О том, почему Фонд поддерживает томский форум и чего ждать от мероприятия его участникам, мы спросили у руководителя дирекции популяризации ФИОП Сергея Филиппова.

Целью деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных программ является развитие современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, создание системы профессиональных квалификаций и укрепление взаимодействия бизнеса и образования.

— Фонд инфраструктурных и образовательных программ регулярно принимает участие в форуме U-NOVUS. Как вы оцениваете само мероприятие и свое участие в нем? Видите ли какой-то прогресс в организационной и событийной части?

— U-NOVUS занимает важное место в годичном цикле инновационных форумов, где мы выступаем партнерами. Каждый из них — и екатеринбургский «Иннопром», и новосибирский «Технопром», и «Открытые инновации» в Москве, и питерский инновационный форум — является площадкой для поиска ответов на вопросы о будущем промышленности и экономики, науки и образования.

Мы выступаем партнером U-NOVUS уже несколько лет и видим, как меняется его позиционирование, откликаясь на изменения в экономике. В этом году в фокусе внимания — цифровизация экономики. Честно говоря, я не знаю, кто мог бы доступно объяснить, что это и чем она отличается от автоматизации и информатизации. При этом совершенно очевидно, что происходит тектонический сдвиг в производственных процессах. Сорок лет назад автоматизированные заводы в Японии казались завтрашним днем. Сегодня это уже день вчерашний. А вот где наше с вами место в сегодняшнем мире с его разделением труда — это и есть главный вопрос, который в разных преломлениях будет обсуждаться на форуме.

Запланировано большое количество практических занятий, например, воркшопов. Это такая форма двух-трехдневной творческой работы, когда крупные компании рассказывают о стоящих перед ними проблемах, а университетские научные команды, представители малого и среднего бизнеса ищут подходы к их решению.

— Какие мероприятия Фонд проведет на форуме в этом году? Кому, как вы считаете, стоило бы их посетить?

— Обычно, когда говорят про нанотехнологии, имеют в виду космические технологии или что-то поражающее воображение. Мы решили затронуть тему очень приземленную, но она касается каждого, — капремонт. Очень часто он делается по принципу наименьшей цены, а это не приводит к качественному изменению среды. Мы продолжаем жить в подкрашенных и немного подновленных, но, по сути, прежних домах. При этом существуют материалы и технологии, способные сделать наши дома энергоэффективными и комфортными, привести их в соответствие с ожиданиями жильцов.

Совместно с ТГАСУ при поддержке областного правительства и Фонда капремонта области (ФКР) мы проводим воркшоп, посвященный применению новых материалов и технологий при обновлении зданий. Участники воркшопа — студенты и молодые специалисты, строители и архитекторы — должны спроектировать ремонт фасада, кровли и конструктива двух реальных домов, которые по плану встают на капремонт в ближайшее время. Результаты их работы будут использованы при реальном ремонте.

Этот воркшоп для нас пилотный, и если он получится, мы будем развивать такой подход и в других регионах. Сегодня активно обсуждаются проекты «умных домов», «умных городов», благоустройства среды, однако часто эти проекты сводят только к информационным технологиям — сбору, обработке и управлению данными. Это категорически неправильно. «Умный город» не может быть холодным. Если у вас уходит тепло из домов, регулярно происходят аварии в теплоснабжении, текут крыши, то вряд ли жители согласятся, что они живут в «умном городе». Нам нужно научиться применять при капремонтах и реновациях инновационные материалы, которые, не меняя конструктив зданий, повышают комфорт жильцов.

— Фонд инфраструктурных и образовательных программ — активный участник национального проекта «Жилье и городская среда» в части «Умный город». В банк решений по этому разделу вносятся лучшие практики и передовые технологии для городского благоустройства. Вы принимаете участие в его формировании?

— Это другой проект — он связан не с капремонтами, а с развитием городской среды. Например, в Томске активно развивается проект «Живая лаборатория», которую инициировали местные урбанисты совместно с партнерами из Нидерландов, Польши, при участии ТГАСУ, ТГУ и при поддержке администрации. Этот проект затронет три самые «молодежные» улицы города, где расположены общежития, — Усова, Вершинина и Лыткина. Цель понятна — сохранить в городе человеческий и экономический капитал, сохранить его ценность для жителей. Мы будем рассматривать возможность включиться в этот проект и уже предложили внести в федеральный банк решений «Умный город» более десяти технологий. В том числе в области энергоэффективного светодиодного освещения, диспетчеризации ЖКХ города, управления инженерными системами здания, интеллектуальных систем фото- и видеофиксации и других.

— Планируете ли вы еще мероприятия в рамках U-NOVUS?

— Да, мы традиционно поддерживаем новый формат интеллектуального досуга — соревнование молодых ученых Science Slam на сцене бара или научного клуба. Ученые, выступая перед публикой, должны за 10 минут доступно и понятно рассказать, чем они занимаются и почему для нас с вами это важно. Такой формат очень хорошо воспринимается молодой аудиторией, которая с удовольствием отрывается от своих гаджетов и выныривает из онлайна, чтобы послушать и поговорить о том, что ей действительно интересно. Популярность этого формата связана, с моей точки зрения, с появлением широкого городского слоя образованных людей, которым интересны сложные темы, а также с психологическими эффектами «снижения тревожности от неизвестного будущего» и «разоблачения фейковых сообщений». Если перед вами стоит молодой ученый, который по 8-10 часов в своей лаборатории занимается экспериментами, то в рамках своей темы он точно ответит, что нас ждет в горизонте 10-15 лет.

В Томске одна из самых сильных команд в России по организации слэма. В этом я убедился еще в прошлом году. Они учат сотни молодых людей ораторскому искусству, развивают такой проект, как «Школа нескучного доклада». Умение найти правильные слова и убедить становится сегодня ключевым. Мало придумать — нужно еще и продать свой продукт, технологию или сервис — инвесторам, партнерам, бизнесу, инженерам-разработчикам, сотрудникам. И с каждым нужно договориться.

Попробовать себя в роли технопредпринимателя можно будет во время девятичасовой деловой игры «Построй компанию. Продай компанию», которую проведет генеральный директор нанотехнологического центра «Техноспарк» Денис Ковалевич. По ее итогам успешные участники игры получат приглашение присоединиться к сети наноцентров в качестве разработчиков, технологов или руководителей стартапов.

— U-NOVUS рассчитан главным образом на детей и молодежь. Как форум работает на задачи популяризации науки и новых технологий? Можно ли говорить о росте интереса к науке у школьников?

— Мы видим, что форум — это один из элементов комплексной системы отбора и подготовки кадров, начиная со школьников. Но не менее важны и студенты, которые должны стать конкурентоспособными специалистами, и технопредприниматели, и опытные профессионалы, которым требуются программы дополнительного образования и переподготовки. Именно поэтому мы и выступаем каждый год партнерами U-NOVUS.

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