Возвращение леса. «Томскнефть» высадила три гектара саженцев кедра

27 сентября 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Обустройство месторождений, возведение новых линий электропередач, прокладка промысловых дорог и нефтепроводов неизбежно влекут за собой вырубку леса.

Чтобы сохранить северную природу, компания «Томскнефть» ВНК регулярно проводит мероприятия по лесовосстановлению. Так, осенью этого года нефтяники профинансировали компенсационные посадки кедра в районе Вахского месторождения.

Год от года объемы компенсационных посадок меняются. Предприятие высаживает столько кедровых насаждений, сколько было утрачено в ходе производственной деятельности. В позапрошлом году деревья посадили на площади десять гектаров, в прошлом году — на девяти гектарах. В осенний период 2018 года компенсационная посадка саженцев прошла в Охтеурском участковом лесничестве на территории Ханты-Мансийского автономного округа, где также ведет свою хозяйственную деятельность «Томскнефть». За два дня работники высадили молодой кедрач на площади 3,33 гектара.

Алексей Аришев участковый лесничий Нижневартовского территориального лесничества Компания «Томскнефть» — порядочный арендатор, который сразу выполняет необходимые мероприятия. Уже на следующий год они возвращают нам тот кедр, который вырубили годом ранее под свои объекты.

Из-за болотистой местности посадки приходится делать вручную. На месте было задействовано четыре человека, работали сотрудники в парах. Один человек делает лунку, а второй в неё опускает саженец. В качестве главного инструмента — меч Колесова. Это узкая стальная лопата для посадки сеянцев и саженцев лесных культур. Инструмент был изобретен в 1883 году директором Харьковского земледельческого училища Александром Колесовым для посадки саженцев сосны на песчаных почвах. Но, как видим, в условиях болотистой тайги он тоже прижился.

Молодые деревья были высажены на месте пожара, который произошел в Охтеурском лесничестве в 2012 году. После пожара была проведена санитарная рубка горелого леса, почву подготовили для будущей посадки, и только после этого специалисты приступили к лесовосстановительным мероприятиям.

«Семена были собраны у нас, а вот сами саженцы выращивали в питомнике Челябинской области, — рассказал лесничий. — Им всего два-три года и в высоту они составляют порядка 15-16 сантиметров. Примерно через 70 лет эти кедры начнут плодоносить. А еще через 200 лет их можно будет считать спелым древостоем».

После окончания сезона лесники проведут инвентаризацию. На пробных площадях специалисты проверят приживаемость саженцев. Через год на том же месте проверка повторится. При необходимости лесничие примут решение о дополнительных посадках лесных культур. Отслеживать рост будущего леса специалисты продолжат на третий и пятый годы после окончания восстановительных работ.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Тэги/темы: