Игрушечный Томск. 12 видов восточной окраины города с высоты

27 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Новый микрорайон на Мечникова появился в Томске в 2015 году. Самой улице уже 54 года - названная в честь российского биолога и патолога Ильи Мечникова, она была образована еще в 1964 году.

Формально она входит в Октябрьский район Томска и поселок Новый, строившийся в 1950-1960-е годы. Частью города он стал уже в 1970-х. Неформальное название этих мест - поселок БактИн, то есть, Бактериологический институт. Этот топоним прижился еще в начале ХХ века из-за размещения на востоке города конюшен и других служб Томского Бактериологического института, известного сегодня как НПО «Вирион».

Как сейчас выглядят восточные окрестности города с высоты - в фоторепортаже Ивана Темерева.

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