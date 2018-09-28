Беспилотники и борьба с бактериями. Томские нефтяники о передовых подходах в работе

28 сентября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Ежедневно компания «Томскнефть» ВНК проводит проверку состояния трубопроводов, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия и исключить разлив нефтепродуктов.

Начальник отдела технического надзора управления эксплуатации трубопроводов Михаил Лобанов рассказал о том, как передовые технологии помогают нефтяникам предотвратить порывы сетей и оперативно ликвидировать последствия аварий.

Программа повышения надежности

«Регулярная внутритрубная диагностика помогает выявить участки трубопроводов, которые в ближайшее время нужно будет заменить. На таких участках специалистами компании устанавливаются композитные муфты. Это оборудование обхватывает трубу снаружи и, даже если ее стенки истончаются, муфта выдержит, порыва в этом месте не будет, — рассказал Михаил Лобанов. — Внутритрубная диагностика показала, что чаще всего ремонта требуют участки труб в заболоченных местах, поэтому оборудование мы устанавливаем в зимний период времени, когда раскопки на такой территории становятся возможными».

На предприятии действует программа повышения надежности трубопроводов. В рамках ее реализации ежегодно проводится текущий ремонт, реконструкция и капитальное строительство новых сетей. В ходе ремонтной компании 2018 года будет отремонтировано 57 километров трубопроводов. Также в течение года проводятся мероприятия по поддержанию пропускной способности на 1466 километрах сетей.

С 2018 года томские нефтяники сотрудничают с компанией «БашНИПИнефть», которая определяет причины отказов на трубопроводах, не выработавших свой нормативный срок службы. Специалисты определяют химический состав транспортируемой жидкости, марку стали, из которой сделан трубопровод, проверяют качественный состав нефти.

«Недавно специалисты обнаружили в нефти на Крапивинском месторождении бактерии, которые способны разрушать металл труб. Сейчас разрабатываются мероприятия для борьбы с этими "вредителями"», — поделился Лобанов.

Беспилотники лучше вертолетов

С 2016 года на территории месторождений «Томскнефти» используют беспилотники для оценки состояния трубопроводов. Это помогает сократить риски при вертолетном облете территорий и значительно экономит средства компании.

«Есть, конечно, у беспилотников свои минусы. Например, невозможность их использовать в сложных метеоусловиях. Мы не можем запустить такую технику при температуре ниже минус 35 градусов, ее работа в дождь и при порывистом ветре тоже исключена, — отметил Михаил Лобанов. — Но, во-первых, мы уменьшаем количество вертолетных облетов, стоит понимать, что полет воздушного судна — это всегда риски. Во-вторых, один вылет беспилотника стоит в разы дешевле, чем один облет на вертолете».

К следующему лету нефтяники планируют сделать пробную закупку квадрокоптера для работы бригады трубопроводчиков. Помимо камеры новая техника будет оснащена тепловизором, чтобы сотрудники могли оперативно обследовать участок сетей, где есть подозрение на разгерметизацию трубопровода.

«Квадрокоптер, в отличие от беспилотника, может зависнуть в воздухе и показать картинку нужного участка с разных ракурсов. Но, опять же, в суровых погодных условиях использовать его мы не сможем», — рассказал Лобанов.

Техника помогает

Работать в суровых условиях тайги нефтяникам помогает и болотоходная спецтехника — формосты, "Хаски", "Витязи". Есть в парке и специально оборудованные катера, которые помогают оперативно ликвидировать проливы нефтепродуктов на воде. На корме у катера стоит нефтесборное оборудование. У него разворачивается рукав, который собирает нефтесодержащую жидкость в специальные резервуары. Все лето техника дежурит в производственных цехах. В зимний период катера консервируются и хранят в теплых боксах на территории цехов.

По словам начальника отдела технического надзора, на сегодняшний день управление эксплуатации трубопроводов обеспечено всей необходимой техникой, которая позволяет снизить аварийность на сетях и оперативно ликвидировать последствия разлива нефти, если такой случится.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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