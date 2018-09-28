Победить ЕГЭ: как выучить английский на новой онлайн-платформе

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 28 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

У томских школьников появилась новая возможность подготовиться к ЕГЭ по английскому языку.

В этом им поможет образовательная платформа Smart University, очень кстати запущенная компанией МТС. Опытные преподаватели, записи «живой» речи от носителей языка из разных стран, гибкий график и индивидуальная программа - краеугольные камни проекта.

Не так давно Томская область вошла в тройку регионов с самым высоким баллом абитуриентов, поступающих в вузы, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Поэтому вопрос качественной подготовки к экзаменам для школьников региона становится особенно актуальным - поступать придется в очень конкурентной атмосфере.

Индивидуальный график занятий

Новая разработка от МТС представляет из себя масштабную онлайн-платформу. На старте она оценивает знания ученика и, в зависимости от его возможностей, выстраивает персональную образовательную программу. За это отвечает специальный алгоритм, учитывающий время занятий и балл по ЕГЭ, на который рассчитывает выпускник. При этом ученик может самостоятельно выбрать удобное для него время занятий и перенести их в случае необходимости (для этого достаточно позвонить по номеру 8 (800) 250 93 97 не позднее чем за 6 часов до начала урока).

Качество и контроль

В основе образовательного процесса лежат материалы, разработанные ведущими экспертами в области ЕГЭ, соответствующие всем экзаменационным реалиям. Уроки, которые длятся по 45-50 минут, проводят сертифицированные учителя. В назначенное время они связываются с учениками с помощью сервиса видеосвязи, интегрированного в платформу. Этот сервис позволяет одновременно общаться с преподавателем и изучать дидактические материалы.

Работая с учителем, ученики выполняют задания в специально разработанном интерактивном учебнике. Программа включает более 2 тыс. упражнений. Кроме того, в рамках образовательного процесса ученики смогут послушать носителей языка из Великобритании, США и Канады. Специально для этого разработчики собрали более 17,5 часов аудиозаписей «живой» речи.

Образовательная программа включает в себя и ряд промежуточных тестов, с помощью которых учителя и сами ученики смогут оценивать свои успехи. К слову, следить за ним могут и родители учащихся, а также школьные преподаватели — они также могут получить доступ к трекингу прогресса своего ученика, который рассчитывается с помощью встроенной системы статистики.

Онлайн-школа, запущенная в рамках Корпоративного университета МТС имеет соответствующую лицензию на оказание образовательных услуг. Сейчас сервис работает в beta-версии. Пройти обучение с его помощью можно в web-интерфейсе или специальном приложении для iOS, а в ближайшее время и на Android.

Цена и вычет

Цена занятия на платформе не превышает средней стоимости занятий у томских репетиторов и составляет от 448,5 рублей (в зависимости от количества занятий), при этом первый урок предоставляется бесплатно. Оплата происходит на сайте smart-university.ru или в приложении. Одним из плюсов платформы является и тот факт, что родители школьника могут получить социальный налоговый вычет за его обучение в Smart University.

Подготовка к TOEFL и возможности для преподавателей

Кроме того, до конца 2018 года в Smart University откроют курсы по подготовке к ЕГЭ по математике. В следующем году платформа будет готовить к экзаменам по другим точным наукам, русскому языку, а также ОГЭ по английскому. Не за горами также запуск курсов по подготовке к стандартизированным международным тестам типа IELTS или TOEFL. А это значит, что платформе потребуются новые преподаватели, которые смогут подзаработать в суровых российских реалиях, при этом никуда не выезжая.

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