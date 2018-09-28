Знаменитый ирландец и детская классика. ТЮЗ раскрыл свои планы на завтраке в ирландском стиле.

28 сентября 2018 / Партнерский материал / Фото: Томский областной театр юного зрителя

Режиссер Мартин МакДонах снял культовые фильмы «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и ставший одним из главных кинособытий прошлого года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Как знаменитый ирландец связан с Томском?

Мартин МакДонах — еще и один из лучших современных драматургов, и отчасти повлиял на жизнь одного томского театра. Во многом именно после удачного эскиза на прошлогодней лаборатории «Рупор» по пьесе МакДонаха «Лейтенант с острова Инишмор» Томский ТЮЗ обрел нового главного режиссера. Им стал автор этой работы Павел Зобнин. В октябре в театре состоится премьера этой уморительной комедии. А режиссера представили прессе на завтраке в ирландском стиле.

В оформлении стола для завтрака присутствовал любимый в Ирландии зеленый цвет Фото: Томский областной театр юного зрителя

Когда-то Томский ТЮЗ одним из первых в России обратился к творчеству знаменитого ирландца. «Калеку с острова Инишмаан» здесь еще в 2006 году поставила Лариса Лелянова, и спектакль принес театру призы фестивалей, внимание критиков, интерес зрителей. Прошло 12 лет, многое изменилось, но пьесы МакДонаха по-прежнему любимы и актуальны в России. Он один из самых популярных зарубежных драматургов в стране, в Перми даже проводится фестиваль постановок по текстам этого автора.

Жанр спектакля «Лейтенанта с острова Инишмор», который ТЮЗ представит 25 октября, обозначен… как антитеррористическая комедия.

Сцена из спектакля «Лейтенант с острова Инишмор» Фото: Томский областной театр юного зрителя

— Это история про ирландских террористов и их странное понимание любви к родине и справедливости, — объясняет Павел Зобнин, главный режиссер Томского ТЮЗа. — Вероятно, чтобы перестать бояться этих людей, МакДонах показывает их такими нелепыми. Они сражаются, хотя уже не помнят, за что, говорят пафосные речи и верят, что защищают Родину. Идея назвать комедию «антитеррористической» возникла после того, как ТЮЗ получил официальное письмо с вопросом, что мы как театр делаем для борьбы с терроризмом. Тогда мы и решили, что «Лейтенанта с острова Инишмор» смело можно считать антитеррористической комедией.

Сцена из спектакля «Лейтенант с острова Инишмор» Фото: Томский областной театр юного зрителя

Спектакль зрители будут смотреть, расположившись на сцене. А история развернется в разных пространствах — и на сцене, и в зале, и на балконе, и даже на портальной башне (конструкции для световых приборов). В одном из эпизодов сыграет черный кот. Сейчас театр ведет кастинг и ищет спокойного и абсолютно черного исполнителя на роль Малыша Томаса.

«Лейтенант с острова Инишмор» стал поводом для стилистики пресс-завтрака — пряников в форме ирландского клевера, зеленого желе с секретной и вкусной начинкой, яблочного пирога в ирландском духе, деревенского молока. Конечно, в оформлении господствовал любимый в этой стране зеленый цвет. Но говорили не только о комедии МакДонаха. 40-й, то есть юбилейный, сезон у ТЮЗа безумно насыщен. Одна премьера следует за другой.

— Наше кодовое обозначение сезона — «генеральная уборка». Мы хотим поставить много спектаклей и кардинально обновить репертуар, убрать старые, изжившие себя работы, — объясняет Владимир Казаченко, директор Томского ТЮЗа. — Продолжаем обращаться к современной литературе. Речь идет и о спектаклях для детей. С ними в театре важно разговаривать современным языком, а не «нафталинным». 29 сентября у нас премьера «Летописи в каракулях», ее петербургский режиссер Екатерина Максимова ставит по произведению одного из лучших детских писателей Наринэ Абгарян. Главному герою Семену Андреичу 5 лет, жанр спектакля определен как «Жизнь и приключения пятилетней личности». Это попытка рассказать про нынешних детей на языке, интересном и детям, и их родителям, всей семье. «Летопись в каракулях» не первая премьера ТЮЗа — в сентябре мы уже представили новый спектакль в необычном пространстве, в «кармане» большой сцены. Актеры ТЮЗа Екатерина Костина и Всеволод Трунов поставили «Небо в кармане», историю по мотивам «Сказок Маленького Лисенка» Игоря Фарбаржевича. По ним есть известный мультфильм «Земляничный дождик». Такие сказки — тоже качественная детская литература. От проверенной годами классики мы не отказываемся. Ближе к Новому году, в декабре, выпустим на большой сцене масштабную детскую постановку, «Маугли» по книге Киплинга. Над нею будет работать целая приглашенная команда во главе с режиссером из Петербурга Георгием Цнобиладзе (в прошлом году он участвовал в нашей лаборатории «Рупор»).

Сцена из спектакля «Небо в кармане» Фото: Томский областной театр юного зрителя

Новых вечерних спектаклей в репертуаре ТЮЗа до Нового года появится два. Комедия уже многократно упомянутого МакДонаха и «Девушки в любви». Пьесу молодого уральского драматурга, ученицы Николая Коляды Ирины Васьковской, также ставит Павел Зобнин. Премьера 13 октября.

— После Нового года продолжим сезон детским спектаклем, это опять будет проверенная годами классика, сказка «Три поросенка», — рассказывает директор. — Ее на большой сцене поставит Радион Букаев, режиссер нашей летней премьеры «Дети и эти». Дальше нас ждет масштабная работа с известным режиссером и актрисой Юлией Ауг. Над названием еще думаем, обсуждается роман Клауса Манна «Мефисто: история одной карьеры». Это история о том, как человек готов продать душу в погоне за успехом, за славой и известностью. Нам интересен этот материал. Параллельно на малой сцене будет ставить спектакль Дмитрий Гомязков, наш актер, занимающийся режиссурой (сейчас он учится в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина у Камы Гинкаса). Пока точно не решено, о каком произведении речь, но, скорее всего, это будет современная российская литература, один из недавно написанных текстов. Закончим сезон постановкой главного режиссера Кемеровского театра драмы Антона Безъязыкова. Он сделает вербатим (документальный спектакль) про томских абитуриентов. Университет — один из главных брендов нашего города. Мы решили собрать истории его будущих студентов, рассказать об их надеждах, мечтах, разочарованиях.

Возможно, названными восемью премьерами ТЮЗ не ограничится. У главного режиссера есть еще несколько задумок. Если и они воплотятся в жизнь, то премьер окажется еще больше.

Проекты с томским краеведческим музеем, такие как документальный спектакль «Восстание», в ближайшее время продолжаться не будут, хотя в планах на будущее есть:

— Мы собирались сделать вместе с краеведческим музеем работу «Малышам о звездах и планетах», но пока не нашли подходящей площадки для такого спектакля, — уточняет Владимир Казаченко. — Будем искать.

В ближайшее время, 5 октября, ТЮЗ готовится открыть 40-й сезон очень ироничным концертом-капустником «Вырядились. К нам едет режиссер». А в ноябре театр участвует в Международном фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Туда пригласили «Банку сахара», первую постановку Павла Зобнина в Томском ТЮЗе, премьера которой была в июне 2017 года.

Возможно, названными восемью премьерами ТЮЗ не ограничится Фото: Томский областной театр юного зрителя

Когда гости пресс-завтрака услышали о таких насыщенных планах на ближайший сезон, то возник вопрос, где театр найдет средства для воплощения задуманного в жизнь.

— Деньги берем отовсюду — у государства, свои, что зарабатываем. Экономим, кроим… если ты хочешь жить, ты должен искать средства везде, где только можно, такова реальность, — объясняет Владимир Казаченко. — Важно, что уже второй год ТЮЗ участвует в федеральном проекте «Единой России» «Театры — детям!». Это такая большая комплексная целевая поддержка, значимая для детского театра, где цены на билеты ниже, чем в драматических театрах. Средства мы тратим на оборудование, на спектакли. К примеру, одна лампа в прожекторе стоит около 20 тысяч рублей, срок ее эксплуатации год, а на нашу сцену нужно около 60 ламп. Конечно, сложно, их обновлять.

Впрочем, не все спектакли одинаково дороги. Одно дело — постановка для детей на большой сцене, которая должна быть достаточно эффектной, чтобы полностью захватить внимание зрителей. Другое дело — пространство поменьше:

— Многие спектакли мы ставим на малой сцене. Я работаю за зарплату, меня не надо привозить в Томск, уже меньше расходов, — говорит Павел Зобнин. — Артистов ТЮЗа, ставящих спектакли, тоже везти в город не приходится. Декорации бывают разные. К примеру, в «Банке сахара» в основном банки, это не затратно.

— В театре очень многое построено на личных контактах, со своими хорошими знакомыми проще договариваться, — продолжает Владимир Казаченко.

— Я за 12 лет, что занимаюсь режиссурой, ставил спектакли во многих городах, меня знают, и, когда я приглашаю в ТЮЗ, говорят: «К тебе мы приедем!», — отмечает Павел Зобнин. — У той же Юлии Ауг всегда много предложений, а о Томске она ничего не знает, она едет ко мне, потому что мы хорошо знакомы. Радион Букаев в первый раз на постановку согласился потому, что я его пригласил. А теперь он поедет к артистам Томского ТЮЗа, в которых, конечно же, влюбился и с которыми хочет снова поработать. Для нас важно звать серьезных режиссеров. Когда они ставят в театре спектакли, он становится заметен в стране.

Свое мнение о Томске театральном Павел Зобнин за несколько месяцев работы в ТЮЗе пока составить не успел. В основном проводит время в ТЮЗе, на репетициях. Хотя на несколько спектаклей все же выбрался:

— Огромное впечатление на меня произвел «Два плюс ку», это особый театр. «Спящая красавица» в «Скоморохе» очаровательная. Работы «ОткрытО», проекта актеров ТЮЗа, смотрю. Но насколько город театральный, пока сказать сложно, — считает Павел.

Надолго ли он решил связать жизнь с Томском? Загадывать режиссер не хочет:

— Контракт с ТЮЗом у меня на 3 года. Посмотрим, что будет дальше.

Текст: Мария Симонова

Фото: Томский областной театр юного зрителя

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