Афиша Томска.

Выходные: 29 и 30 сентября 2018 года

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В последние выходные сентября интересные события сосредоточены в театрах. В ТЮЗе — технобал и премьера детского спектакля, в драмтеатре — фотовыставка «Актеры вне сцены».

А также будет чемпионат по бодибилдингу, вечеринка в Make Love Pizza, гуляния на Ново-Соборной и многое другое.

Вечеринка «Ренессанс»

Настоящий бал в стиле техно пройдет на роскошной исторической площадке — в холлах Театра юного зрителя.

Культурные традиции пышных балов группа ZEN облачает в современную форму. В ночь на субботу в ТЮЗе будет актуальная электронная музыка (приглашенная гостья Eva Schiller, Новосибирск, electro/techno), визуальное искусство, и танцы всю ночь напролет!

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Когда и где: 28 сентября в ТЮзе

Время и стоимость билетов: 22.00 — 05.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Выставка «Актеры вне сцены»

С 25 сентября по 1 ноября, накануне открытия 168 театрального сезона Томского областного театра драмы, пройдет фотовыставка «Актеры вне сцены». Маленькие тайны большой сцены раскроет для посетителей фотохудожник Владимир Сумцов. Зрители познакомятся с архивными кадрами и увидят на них томских актеров за кулисами.

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Когда и где: до 1 ноября в фойе театра драмы

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 0+

Молодежный разгуляй

В субботу на Ново-Соборной — очередные народные гуляния. На этот раз — для молодежи, в рамках проекта «Аэлита томичам». В программе — конкурсы и соревнования, на сцене — DJ SHIROBOKKER и другие артисты.

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Когда и где: 29 сентября на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Вечеринка «Кедросаунд пати 16»

В пиццерии Make Love Pizza — очередная вечеринка. На этот раз организаторы ставят перед гостями цель не просто развлечься, а исследовать себя через призму нового опыта.

«Изучаем границы дозволенного, раздвигаем жанровые рамки и исследуем танцы как экзистенциальный опыт. Будет много неожиданной, неочевидной, где-то удивляющей и обескураживающей, где-то мрачной и пугающей, где-то переворачивающей сознание музыки, нечасто встречающейся на томских танцпола"х.

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Когда и где: 29 сентября в пиццерии Make Love Pizza

Время и стоимость билетов: 22.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Спектакль «Летописи в каракулях»

Премьерный спектакль в Театре юного зрителя поставила петербургский режиссер Екатерина Максимова по произведению одного из лучших детских писателей Наринэ Абгарян. Главному герою Семену Андреичу 5 лет, жанр спектакля определен как «Жизнь и приключения пятилетней личности». Это попытка рассказать про нынешних детей на языке, интересном и детям, и их родителям — всей семье.

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Когда и где: 29 и 30 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Концерт «Звуки Италии»

В программе концерта «Звуки Италии» прозвучат известные итальянские песни, музыкальные номера из мюзиклов и популярные песни из кинофильмов в исполнении Павла Никитина и студентов Томского музыкального колледжа. Украшением программы станут стихи современных авторов в исполнении Светланы Мачехиной и презентация камерного оркестра «Томская симфониетта» музыкального колледжа. Аранжировки всех номеров, исполняемых оркестром, сделаны специально для программы «Звуки Италии» художественным руководителем и дирижером, заслуженным деятелем искусств РФ — Валерием Ермошкиным.

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Когда и где: 29 сентября в Хрустальном зале Томского музыкального колледжа имени Э.В. Денисова

Время и стоимость билетов: 19.00, 150 рублей

Аудитория: 6+

Выставка «Томский RETRO INSTAGRAM 1920-х годов»

У томичей и гостей города появилась возможность познакомиться с коллекцией зарисовок Томска столетней давности. Более 200 архитектурных зарисовок города Томска 1920–1921 гг. созданы сотрудниками Томского губернского отдела народного образования, которые планомерно обходили одну за другой городские улицы, зарисовывали виды города и домов. Они фиксировали как целые здания, так и отдельные архитектурные детали, а также элементы декора. Это была первая попытка систематической, комплексной фиксации архитектурных памятников в Томске.

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Когда и где: с 18 сентября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Фэнтези «Тайна дома с часами»

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кайл МакЛоклен, Коллин Кэмп, Лоренца Иззо, Рене Голдсберри, Санни Сулджик, Оуэн Ваккаро, Перла Миддлтон, Чарльз Грин

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Когда и где: с 13 сентября в «Киномаксе»

Аудитория: 12+

Tomsk Body Fest

В Томске проходит открытый чемпионат области по бодибилдингу. Кроме соревнований, на нем будет насыщенная зрелищная программа. Хедлайнер — велотриал-шоу Flash Power из Барнаула. Также будут уличные танцы, тайский бокс, ушу, йога, фитнес, жонглеры, акробаты, фокусники и многое другое.

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Когда и где: 29 сентября во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 13.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

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