Еда. Рецензии. Ужин в кафе «Конь-Огонь»

28 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В прошлом году кафе «Конь-Огонь» то открывалось, то закрывалось, поэтому посетить его нам не удалось.

Недавно мы услышали от полюбивших обедать там друзей, что оно работает регулярно и даже обзавелось небольшой летней верандой. Когда в Томске внезапно наступило бабье лето, мы решили, самое время заглянуть в «Конь-Огонь».

Где: Шишкова, 20.

Интерьер: дощатый забор обещает некий колорит, но пока все очень лаконично. На улице есть навес для веранды, пустое пространство и два столика. Внутри — простой маленький зал со стойкой для покупок. Столы деревянные, основательные, симпатичные, в стиле ретро. С ними не очень гармонируют словно принесенные из какого-то офиса простейшие стулья.

Меню: их два. Одно обеденное, частично меняется каждый день, поэтому печатается на листке. Второе постоянное, от дней недели не зависит, написано мелом на доске.

Все основные блюда для обеда представлены в трех вариантах. Супы стоят от 45 рублей, салаты от 35. Горячее обойдется от 65 рублей (есть вариант без мяса), гарнир от 25 рублей. Из напитков в обеденном меню компот (20 рублей), несколько видов кофе (от 50 рублей), чай пакетированный (от 15 рублей) и травяной (70 рублей).

Реклама на стойке обещает бесплатную доставку обеда в офис при заказе от 200 рублей. Мы спросили про это предложение, нам сказали, что один обед, конечно, не повезут, но если договорить и заказывать несколько комплексов, то все возможно.

В постоянном меню два варианта шашлыка, курица и свинина (от 170 рублей), горячие сковородки (за 230 рублей), загадочные завертоны (120 рублей, по акции 111), гарниры на гриле (от 60 рублей).

Еда: мы спросили, что такое завертоны, нам объяснили, это нечто вроде шаурмы. По акции идет завертон с морсом. Мы захотели отведать шашлыка из свинины, но оказалось, они закончились, а готовить новые будут минимум 40 минут. Нам порекомендовали попробовать сковородку. Думали взять сковородку из говядины — ее тоже не оказалось. Мы, с одной стороны, расстроились, что не попробуем эти блюда, но с другой порадовались — раз еда здесь не залеживается, значит, все будет свежим.

В итоге заказали суп-крем грибной из обеденного предложения, сковородку со свининой и травяной чай. Нам показали немало вариантов готовых магазинных смесей. Предложили выбирать не только по описанию, но и по аромату. Нам понравился «Иван-царевич» с травами, листьями смородины и лепестками роз.

Суп крем грибной (80 рублей) принесли быстро. К нему прилагались сухарики. Сухарики нам не понравились, поскольку оказались совсем без специй, просто сушеным хлебом. Сам суп был неплох, достаточно густой, с зеленью. Порция не крошечная. Каким-то особым своеобразием не обладал. Нормальный суп из обеденного меню.

Вскоре поставили и чайник с чаем (70 рублей). Необычным на вкус, авторским, его назвать сложно. Приятный вариант напитка из магазинчика с чаями на вес.

Сковородка со свининой (230 рублей) готовилась дольше всего. Нам сразу сказали, что в ней будет не только мясо, а еще и картошка, а также грибы. Тушеной картошки оказалось заметно больше, чем грибов и мяса. Блюдо дополнял жирный сливочный соус. Сковородка была неплохой, но ей не доставало пикантности, специй, яркого вкуса.

Потом мы еще взяли кофе с собой. Капучино стоит всего 60 рублей, подается в термостаканчике. Вкус гармонирует с ценой, горьковатый, похожий на магазинный вариант напитка.

Счет: 440 рублей.

Итого: кафе на улице Шишкова само по себе экзотика. Говорят, в «Коне-Огне» вкусно обедать, также хвалят местный шашлык. Наверное, надо было брать его, может, тогда бы впечатления были лучше. А так — простое место, где приятно посидеть на улице в теплый день. Обедать здесь, если оказался поблизости, удобно, специально мы сюда не поедем.

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