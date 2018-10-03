Теплица, метеостанция и много веселья. Чем запомнится это лето детям Томского района?

3 октября 2018 / Партнерский материал / Фото: Данил Шостак

Подошел к концу летний сезон благоустройства. Как обычно, в деревнях и поселках, где живут сотрудники «Сибирской аграрной группы», за это время произошли важные перемены.

Например, в детском саду поселка Светлого появились стенды для метеонаблюдений и оборудование для занятий биологией, а в поселке Заречном — детская площадка, которой там никогда не было. Мы побывали в этих населенных пунктах и посмотрели, с чем встретили осень местные ребятишки.

Экология в приоритете

На первом этаже детского сада №3 в поселке Светлом разместился ботанический сад в миниатюре: помещение заставлено растениями, по стенам вьется виноград, в бассейне плавают рыбы. Черепахи, выстроившись в ряд у бортика, смотрят на посетителей.

— Они у нас так на каждом занятии сидят, — улыбается директор Ольга Викторовна.

Экологическим воспитанием в детсаду Светлого занимаются давно и серьезно. А теперь это направление поддерживает «Сибирская аграрная группа», благодаря помощи которой удалось воплотить много педагогических идей.

Например, год за годом воспитатели вместе с малышами выращивали на огородике овощи: тыквы, кабачки, картофель, морковь, свеклу, даже сибирские дыни и арбузы! Но сибирское лето коротко, и воспитатели-садоводы мечтали о теплице, которая помогла бы дать растениям немного больше тепла.

И вот, в этом году на участке появилась не только теплица из поликарбоната, но и земля в ней, и семена овощей. А сажали, поливали и присматривали за растениями сами ребята вместе со своими воспитателями.

Работая на огороде, дети учатся сотрудничеству и разделению труда: договариваются, кто будет сеять, поливать, делать чучело для отпугивания птиц. И отлично понимают, что все выращенные продукты идут на добрые дела: детский сад участвует в программе «Добрый сад», в рамках которой передает урожай для помощи малоимущим.

— Родители забирают детей и также ходят по нашим площадкам, смотрят. Потому что это интересно, и дети просят погулять с ними здесь, а не уходить, — Ольга Викторовна показывает нам сенсорную площадку для развития мелкой моторики, на которой собраны разные материалы. Дети рассматривают их под лупой, перебирают, изучают, как вода просачивается сквозь камни, песок и землю. Часто пытаются утащить домой в кармане шишку или пару камушков. Простая на вид, эта площадка решает сразу несколько образовательных задач.

Наблюдения за природой

Закрывает комплекс площадок по наблюдению за природой маленькая метеостанция. На огороженной территории разместились два стенда, на которых дети сами отмечают день недели, время года, приметы, силу ветра и другие наблюдения. Для измерения температуры, давления, количества осадков используются метеорологические приборы.

Солнечные часы на участке изготовлены по особому заказу, специально для нашей широты. Дело в том, что для каждой широты есть свое расстояние между цифрами, и чтобы точно определять время, важно не нарушать эти пропорции. Есть на площадке и стенд для наблюдения за облаками: дети смотрят на картинки и сравнивают с тем, что происходит на небе. Кроме этого, на территории садика заложен дендрарий: дубы, можжевельник и другие породы деревьев. Там и на других участках дети с воспитателями развесили кормушки для птиц и наблюдают за поведением пернатых гостей.

Сейчас в детском саду разрабатывают учебное пособие: дневник наблюдений за живой природой, чтобы ребята могли каждый день отмечать все в личных тетрадях. Планов у коллектива детского сада много, а помощи еще больше: и от неравнодушных родителей, и от предприятия.

Новости в Малиновском

Этим летом новая детская площадка появилась в поселке Заречном. В последнюю неделю сентября у ребят выдалась внезапная неделя каникул. Председатель Малиновского сельского поселения Игорь Сухов рассказывает, что местные ребятишки все дни напролет теперь проводят на площадке, и спрашивают, нельзя ли продлить каникулы еще немного.

Теперь тут постоянно кто-нибудь играет. Для малышей карусели, и ребятам постарше есть, чем заняться. Мы попытались взять комментарий у ребят, но все кричат, что им некогда, и раскручивают карусель посильнее. Пожалуй, это главное доказательство того, что новая детская площадка пришлась им по душе!

Текст: Катерина Маас

Фото: Данил Шостак

Тэги/темы: