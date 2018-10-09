U-NOVUS-2018: Как соединить корпорации, университеты и томские ИТ-компании

9 октября 2018 / Партнерский материал

В этом году форум U-NOVUS в Томске полностью меняет свой формат работы. Площадка станет мощным полигоном для совместной работы крупных компаний, университетов, научных организаций и технологического бизнеса.

Программа форума в этот раз сформирована из нескольких крупных блоков. Во-первых, открытые лекции звездных визионеров вроде Олега Фейгенсона из Samsung, Нила Рубенса из Токийского индустриального университета, президента Группы компаний «Cognitive Technologies» Ольги Усковой или известного российского методолога Петра Щедровицкого. Во-вторых, научно-популярный блок с разноплановыми событиями для всех желающих вроде мастер-классов по занимательной робототехнике или спектакля «Топливо» в технике «вербатим», рассказывающего историю Давида Яна, создателя знаменитой компании ABBYY. Но главное в программе — воркшопы от крупных компаний, на которых сводные команды из представителей корпораций и технологических компаний молодых разработчиков будут решать вполне реальные задачи по цифровизации.

О том, что изменилось в работе форума, как принять в нем участие и что оно может дать предпринимателями и молодым профессионалам — студентам, ученым, разработчикам, стартаперам, а также студентам и горожанам — в нашем интервью с представителем программной дирекции U-NOVUS Лианой Кобзевой.

Форум новых решений и прагматичных форматов

Превращение U-NOVUS в «форум новых решений» — закономерное отражение процессов, идущих в стране, уверена Лиана Кобзева.

Этап достижения консенсуса по поводу инновационного развития завершился. Выработана общая повестка, произошли подвижки в нормативной базе, появились государственные инструменты. Дальше, требуются механизмы кооперации, которые снижают риски для участников и позволяют работать с вызовами новых индустрий:

— Дискуссионные процессы продолжались последние лет 15. У регионов возникли свои версии экономического и инновационного развития. И сейчас этим версиям нужно дать возможность развернуться. Но для проверки любых гипотез нужны партнеры.

На форуме в этом году будет возможность сложить альянсы технологического бизнеса, университетов и крупных компаний в ходе совместного решения задач по цифровизации. В мире уже получили широкое распространение форматы совместной работы и проверки гипотез — от learning lab и хакатонов до воркшопов. Они применяются в ведущих мировых компаниях — от BASF и Amazon до NASA.

— У крупного мирового бизнеса есть формат воркшопов в логике открытых инноваций, когда компанией вовлекаются специалисты со стороны. Начиная от талантливых молодых разработчиков и маленьких стартапов, заканчивая поставщиками решений, потенциальными потребителями и клиентами — те, кто могут предложить новые решения. Мы изучали их формат: 3-4 дня работы с выездом на производство и поиском версий под руководством фасилитаторов — тех, кто строит коммуникацию в группе, и понимает, какие этапы в работе обязательно должны состояться. Решения, которые получают в результате, потом в большинстве случаев идут на доработку и в реализацию в компаниях, а заинтересованные участники объединяются в рабочую группу пилотного проекта, — рассказывает Лиана.

Примеры работы в таком формате можно было наблюдать и в Томске. В "Точке кипения" в формате воркшопа в апреле с местными разработчиками взаимодействовала компания СИБУР. А после свои продукты и технологии томские компании представляли для научно-технического центра «Газпром нефти»:

— Это имело положительный эффект. Большие компании были удивлены качеству решений, которые есть в Томске. Особенно привлекательными являются альянсы малого и среднего бизнеса, например, альянс «Техническое зрение» кластера Smart Technologies, которые могут объединить свои технологические решения в комплексный продукт для крупной компании. Но важно работать не только в в логике «заказчик-исполнитель». Сегодня задача выйти на партнерство в решении новых технологических задач — цифровизации, внедрения «умных» материалов и интеллектуальных систем управления.

Сегодня для технологического бизнеса возникает окно возможностей. Оно позволит пересмотреть существовавшие прежде типы взаимодействия между большими компаниями и малыми технологическими бизнесами, которые работают в регионе и реализуют новую технологическую повестку, в том числе, связанную с Big Data, цифровизацией, machine learning, искусственным интеллектом. Все эти словосочетания мы уже слышим вокруг, но то, как инновации на деле входят в жизнь крупного производства, университета или социальной сферы, нам только предстоит понять.

Например, «цифровой госпиталь», который станет темой одного из воркшопов U-NOVUS в Томске: в мире нет для него готовых стандартов, они только начинают оформляться, пока есть версии и успешные кейсы. И какая конфигурация должна возникнуть в Томской области на базе выбранной клиники, как это должно осуществляться, какими силами и решениями — это нужно определять. То ли взять уже существующие технологии, которые есть у мировых компаний и достроить их, то ли разрабатывать и внедрять свое. Из истории мы знаем, что могут разворачиваться обе версии, и здесь очень важно оценить время, силы и те результаты, которые хочется получить.

Форматы вроде воркшопа позволяют небольшому локальному поставщику новых решений, разработчику установить контакт со специалистами крупной компании. Причем в ходе совместной работы над реальной задачей и с помощью фасилитатора — профессионала, который занимается налаживанием взаимодействия между участниками воркшопа.

Такой формат существенно сокращает время всем участникам. Крупным компаниям — на поиск новых решений. Технологическому бизнесу и разработчикам университетов — на понимание проблемы отраслей и конкретных потребностей. Это площадка, где малые компании или команды разработчиков могут быстрее выйти на пилотный проект, чем это происходит в регулярной бизнес-деятельности.

— В то же время, воркшопы «подсвечивают» команды, компании, компетенции — проявляет человеческий потенциал региона, который необходимо вовлечь в большие проекты по цифровой трансформации промышленности и инфраструктуры. У всех крупных компаний, как правило, сложившийся круг поставщиков, в том числе, связанный с разработкой новых решений. Это возможность для, томских научных команд, малого и среднего бизнеса войти в орбиту крупных новых компаний. Такое взаимодействие нужно строить целенаправленно, чтобы постепенно томские решения вводились в процессы крупных компаний.

Как устроены воркшопы

На форуме одновременно будут проходить 12 воркшопов от разных компаний — СИБУР, Интер РАО, Роснано, Росатом, Газпромнефть, Cognitive Technologies, Digital Horizon и других.

Степень погруженности и проработанности задач на каждом будет разная, как и состав команд. Как формируются команды воркшопов?

— Сначала мы работаем с крупной компанией — совместно с ее специалистами определяем тематическую область и практическую задачу. После того, как пул задач сформирован, подбираем методического партнера — фасилитатора, который будет работать с участниками воркшопа, — рассказывает Лиана.

После этого программная дирекция, фасилитаторы и представители компании начинают совместную работу. В ходе подготовительной работы определяется — каким должен быть желаемый результат воркшопа. На воркшопе для достижения результата нужно соорганизоваться . Она должна выстроиться между большой технологической компанией и коллективами научных разработчиков из университетов и научных организаций. И выйти на инициативу, которая будет реализовываться уже за рамками форума.

Задача на воркшоп определялись по нескольким критериям. Первое - она должна быть обязательно связана с цифровизацией. Второе — она должна быть еще не решена, и иметь прикладное значение. И третье — есть потенциал пилотного проекта. Чтобы заинтересованная группа участников могла образовать альянс и сделать конкретные шаги по реализации идеи.

После того, как подготовительная работа закончена, задачи тестируются с томскими компаниями. Идет выяснение — есть ли подобные реализованные решения у томских разработчиков, необходимо ли для решения задачи объединение компетенций. Участники каждого воркшопа будут работать в проектном режиме все три дня форума.

По регистрационным данным уже сегодня видно, что средний возраст их участников - 29 лет. В группах будут работать как молодые профессионалы, так и специалисты с большим индустриальным опытом и компетенциями. При освоении новых технологий и форматов важно, чтобы в процесс были вовлечены специалисты разных поколений. Это позволяет реализовать эффективные подходы уже на базе новых инструментов и технологий.

​ИТ в этом году является сквозной компетенцией для всех воркшопов. Команды из университетов и научных организаций подбираются по двум условиям. Первое - это наличие ИТ-компетенций, второе - знаний в профильной индустриальной сфере.

Томские ИТ-компании реализуют три стратегии участия: отправку двух-трех специалистов или целой команды в 7 человек на конкретный воркшоп или распределение специалистов по всем - чтобы максимально собрать индустриальные контакты и получить возможность участия в запуске пилотных проектов. Поскольку все воркшопы форума связаны с цифровизацией, сотрудники ИТ-компаний и разработчики являются их ключевыми участниками.

Для привлечения специалистов с нужными профилями в форме регистрации на сайте форума U-NOVUS помимо традиционных полей, были введены дополнительные поля — в них требовалось указать опыт реализации проектов, направление разработок и идеи по решению задачи воркшопа, по которым работает заявитель. Для чего нужны такие поля: это возможность для организаторов понять, какими компетенциями обладает потенциальный участник.

Эксперимент с воркшопами должен помочь томским разработчикам использовать окно возможностей для вхождения в формирующиеся технологические стратегии крупных компаний. Именно они приводят к необходимости расширения окружения корпораций и постановки задач на запуск новых долгосрочных тем - например, доконкурентных исследований, или создания вместе с университетами компаний, которые потенциально могут стать поставщиками новых решений через 2-5 лет.

День для горожан и другие события форума

До старта основной программы форума на U-NOVUS пройдет еще один эксперимент — однодневная деловая игра для студентов «Построй компанию. Продай компанию». Ее проведут автор проекта Анна Елашкина — известный российский организатор и разработчик организационно-деятельностных игр, операционный директор компании «ТЕН.Эдьюкейшн» и генеральный директор венчуростроительной компании «ТехноСпарка» Денис Ковалевич. В пространстве игры смоделированы первые годы жизни настоящего стартапа, в течение дня игроки преодолевают проблемы и разбирают ситуации, которые в реальной жизни компания прожила бы за несколько лет.

Ежедневно на форуме будут проходить вечерние открытые лекции от специалистов из Японии, Южной Кореи и России в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, специфики работы современных R&D-центров.

Четвертый день форума — "Погружение в науку и технологии". По словам организаторов, это еще один мировой формат, благодаря которому жители могут познакомиться с новыми технологиями. Демо-зоны для их демонстрации будут организованы на площадке университетов. Пройдут сессии проектной работы, например иностранные студенты в Кванториуме будут решать экологическую проблему по утилизации пластика совместно с местными школьниками. Кроме того, на площадках академических институтов и университетов состоятся открытые лекции.

Одно из главных событий вечерней программы форума — это вербатим «Топливо», посвященный создателю компании ABBYY Давиду Яну. Пьеса о нем — «Топливо» — была написана Евгением Казачковым в рамках проекта Человек.doc.по материалами многочасовых интервью с Давидом Яном, единственным персонажем постановки. Спектакль поставил Семен Александровский, сыграл Яна Максим Фомин. В формате лекции герой спектакля рассказывает о поступлении в физтех, авантюре с первым электронным словарем и личной жизни. В повествование вкраплены фрагменты флешмобов, инициированных Яном. На выходе получается история о поиске смысла жизни, о жажде бессмертия, и о том, как изменить мир к лучшему.

Техника вербатим — «дословно» лат. — вид документального театрального представления. Спектакли театра вербатим состоят из реальных монологов или диалогов обычных людей, произносимых актёрами. В России этот жанр впервые был использован в спектакле телевизионного политического театра «Почему убили Улофа Пальме?» (1987). Один из главных поборников жанра в России — московский Театр.doc. Спектакли выстраиваются на основе интервью, которые сделаны актерами с героями будущего спектакля.

Сцена из спектакля «Топливо» Фото: Центр имени Вс. Мейерхольда

Результаты работы форума будут представлены на закрытии. На нем ожидаются ключевые участники, лица, принимающие решения как от федеральных властей и институтов развития, так и от тех компаний, чьи задачи решались на воркшопах. Финальную сборку проведет глава Центра стратегических разработок «Северо-запад» Владимир Княгинин. В рамках представления результатов воркшопов будут озвучены инициативы для включения в обновленную “дорожную карту” проекта “ИНО Томск”.

Фото: Владимир Дударев

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