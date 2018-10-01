Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия октября - 2018

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Премьерные спектакли, новые фильмы, концерт Светланы Сургановой и шоу балета Todes , а также фантастический бал в честь Ночи смены сезонов — все это ждет нас в октябре.

«Песни о Родине» — это спектакль, который создали известные и абсолютно не похожие друг на друга режиссёры: Алексей Крикливый, Павел Южаков и Дмитрий Егоров. Премьера спектакля состоялась в феврале этого года на сцене новосибирского театра «Глобус».

Авторы представляют зрителям три театральные вариации по мотивам современных прозаических произведений. Герои спектакля живут в разное время и совершенно в разных действительностях. В реальной жизни они вряд ли бы встретились. Но они вместе складываются в триптих, который позволяет увидеть Родину нашу без пафоса, с чувством юмора и с большой любовью.

В постановке заняты артисты театра «Глобус» (г. Новосибирск), Театра-студии «Первый театр» (г. Новосибирск) и Томского областного театра юного зрителя.

Когда и где: 12 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 400 рублей

Аудитория: 18+

Автор «Девушек в любви» Ирина Васьковская — один из самых известных в России молодых драматургов. Она побеждает на конкурсах и фестивалях, ее пьесы ставят во многих театрах, и Томский ТЮЗ не исключение — спектакль «Март» в репертуаре театра уже более двух лет.

Главный режиссер ТЮЗа Павел Зобнин говорит о спектакле так: «Это, наверно, какой-то интимный дневник исхода души из уже прошедших отношений, но непрошедшей эмоции. Вырваться из того тягучего, невозможного состояния почти маниакальной зависимости от другого человека, которого ты уже потерял, которому ты уже не нужен. Поэтому жанром спектакля пока что выбрано его содержание — кризис без антракта, заколдованный круг неизжитого невзаимного чувства, вечный Аид, где Эвридика дожидается своего Орфея, который уже никогда за ней не придет»

Когда и где: 13 и 14 октября в ТЮзе

Время и стоимость билетов: 18.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

Гастроли Ивановского театра кукол

Ивановский областной театр кукол был создан в 1935 году. Сейчас в труппе театра девятнадцать актеров, пятеро из них — заслуженные артисты России. Художественный руководитель театра — заслуженная артистка России Елена Иванова, президент Российского центра Международного союза деятелей театра кукол UNIMA.

Театр участвует в престижных российских и зарубежных театральных форумах. Спектакли театра побывали в Индии, Австрии, Германии, Польше, Словакии, Сербии, Литве, Беларуси, Украине и во многих регионах России. В том числе и в Томске.

Юные томичи смогут посмотреть спектакли «Азбука вежливости», «Ключ от королевства» и «Живая вода».

Когда и где: с 17 по 21 октября в «Скоморохе»

Стоимость билетов: 250 рублей

Аудитория: 4+

Спектакли-перформансы от лаборатории «Сон Кекуле»

Томская лаборатория перформанса «Сон Кекуле» в октябре представит свои спектакли в «Аэлите».

18 октября зрители увидят постановку «Колыбелочки» — это будет публичное создание артефакта на основе текстов Муси Сосновской и музыки Глеба Успенского по принципу синтеза искусства и не-искусства, не претендующее на долговечность и предполагающее взаимодействие со зрителем.

А 19 октября зрителей ждет «Триптих. Часть I». В процессе перформанса будет создаваться пространство, актуализирующее смысловые конструкты перформеров и зрителей с открытым финалом. «Сон Кекуле» гарантирует только свое присутствие и музыку Джона Кейджа.

Когда и где: 18 и 19 октября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 рублей

Аудитория: 16+

Эту черную комедию сочинил ирландец Мартин МакДонах, кинорежиссер и один из самых популярных в России драматургов. Падрайк, один из главных героев истории, безгранично любит Родину и своего кота, что не мешает ему быть фанатиком и террористом.

Зрители смотрят спектакль в необычных условиях. Публика располагается на большой сцене, актеры захватывают все пространство — и сцену, и подвал, и зал, и балконы.

Когда и где: 25 и 26 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

Концерты

Шумное празднование 15-летнего юбилея группы состоится в Teatro. На этом концерте будет все, что поклонники любят в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастичные тексты на злободневные темы, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева.

Когда и где: 5 октября в клубе Teatro

Время и стоимость билетов: 19.00, 1300 — 1700 рублей

Аудитория: 16+

Группа «Сурганова и Оркестр» — обладатели нескольких золотых дисков за продажи альбомов, самый концертирующий коллектив страны, лидер хит-парадов «Нашего радио».

Глобальный юбилейный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США и пройдет с осени 2018 по осень 2019 года. На больших юбилейных концертах зрителей ждут сюрпризы, подарки от группы, а также новые эксперименты и все легендарные хиты группы.

Когда и где: 9 октября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 2500 рублей

Аудитория: 6+

На акустическом концерте основателя и бессменного лидера группы «Психея» Дмитрия Порубова не будет ничего лишнего — артист, гитара, голос, слушатель и магия, которая рождается между ними! Ждем всех неравнодушных к «бардкору» — так сам артист называет стиль своих акустических выступлений.

Будут исполнены избранные композиции с разных альбомов, кавер-версии известных песен, импровизации и общение с аудиторией в реальном времени.

Когда и где: 13 октября в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 20.00, 300 — 700 рублей

Аудитория: 18+

Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета Todes Аллы Духовой — в Томске.

«На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, счастью!» — написано в аннотации к шоу.

Когда и где: 15 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 2500 рублей

Аудитория: 6+

Жители Томска и гости города могут услышать медитативный джаз из Швейцарии. Hely — это дуэт молодых швейцарцев — барабанщика Йонаса Рутера и пианиста Луки Фриса. Кажущаяся простота инструментального решения предъявляет крайне высокие требования и к содержанию музыки, и к техническому мастерству музыкантов. И музыканты эти требования вполне удовлетворяют.

Когда и где: 16 октября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 рублей

Кино

Фантастический боевик «Веном»

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном — симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Хотя нужно ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев! Мы — Веном!

В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Риз Ахмед, Сэм Медина, Рон Сепас Джонс, Марчелла Браджио, Рейд Скотт, Мишель Ли

Когда и где: с 4 октября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре», Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Мелодрама «Звезда родилась»

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

В главных ролях: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Энтони Рамос, Бонни Соммервиль, Эндрю Дайс Клэй, Майкл Харни, Д.Дж. Пирс, Уиллам Беллай

Когда и где: с 4 октября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Триллер «Ничего хорошего в отеле „Эль рояль“»

1969 год. Группа разношерстных личностей останавливается на ночь в когда-то популярном отеле «Эль Рояль», расположенном на границе штатов Невада и Калифорния.

В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.

В главных ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джефф Бриджес, Джон Хэмм, Ник Офферман, Мэнни Хасинто, Кэтрин Изабель, Льюис Пуллман, Кэйли Спэни, Синтиа Эриво

Когда и где: с 11 октября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Комедийная драма «Примадонна»

Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта — это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты? А звание самой никудышной певицы на свете далеко не всем может испортить настроение!

В главных ролях: Мэрил Стрип, Хью Грант, Саймон Хелберг, Ребекка Фергюсон, Нина Арианда, Стэнли Таунсенд, Аллан Кордунер, Кристиан МакКэй, Дэвид Хэйг, Джон Сешнс

Когда и где: с 18 октября в Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Мултфильм «Смолфут»

«Смолфут» переворачивает миф о бигфутах с ног на голову. В нем молодой находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не существует — человека. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А еще — вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, что же еще обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.

В главных ролях: Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендея, Коммон, Леброн Джеймс, Дэнни ДеВито, Джина Родригез, Яра Шахиди, Эли Генри, Джимми Татро

Когда и где: с 25 октября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

Выставки

Интерактивная инсталляция швейцарской художницы Мелоди Муссе «ХанаХана» создана на основе цифровых технологий виртуальной реальности (используются VR-очки HTC Vive) и приглашает в мир художественного опыта, напоминающего сюрреалистическую вселенную Сальвадора Дали.

Когда и где: до 14 октября в галерее главного корпуса ТГУ

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 18+

Знакомые нам лица советских и голливудских актеров, полководцев и народных героев предстают в необычной технике исполнения — многослойной аппликации. Бумажными, но такими живыми глазами смотрят на нас В. Маяковский, А. Миронов, В. Высоцкий и другие.

Когда и где: до 14 октября в краеведческом музее

Стоимость билетов: 80 — 150 рублей

Аудитория: 6+

У томичей и гостей города появилась возможность познакомиться с коллекцией зарисовок Томска столетней давности. Более 200 архитектурных зарисовок города Томска 1920–1921 гг. созданы сотрудниками Томского губернского отдела народного образования, которые планомерно обходили одну за другой городские улицы, зарисовывали виды города и домов — как целые здания, так и отдельные архитектурные детали, а также элементы декора. Это была первая попытка систематической, комплексной фиксации архитектурных памятников в Томске.

Когда и где: весь октябрь в краеведческом музее

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей

Аудитория: 12+

Общество

Спидкубинг — это собирание кубика Рубика на скорость. Турнир в Томске пройдет под эгидой WCA — всемирной ассоциации кубика. Будут проведены турниры по 10 дисциплинам: 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, square-1, skewb, pyraminx, clock, megaminx, 3×3 одной рукой. В чемпионате может участвовать любой желающий вне зависимости от возраста и пола.

Когда и где: 6 и 7 октября в ДНТ «Авангард»

Время и стоимость билетов: 09.00, вход свободный

Аудитория: 12+

На примере подготовки выставок Академии фотографии кураторы расскажут, как происходит отбор фотографий, работа с авторами, с какими сложностями сталкиваются организаторы и почему не все фотографии оказываются в выставочном зале.

Когда и где: 7 и 13 октября в СФ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный по предварительной записи

Аудитория: 16+

В программе — 15 фильмов из 15 европейских стран, среди которых номинанты на премию «Оскар», победители международных кинофестивалей в Берлине, Венеции, Каннах и Сан Себастьяне и обладатели престижных международных наград.

Когда и где: с 7 по 19 октября в РК Fакел

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 16+

Через месяц после Street Vision организаторы фестиваля приглашают встретиться, чтобы подвести итоги, увидеть друзей, вспомнить лучшие моменты и танцевать до утра. В программе: выставка картин и фотографий, лайв и диджей-сеты, показ официального aftermovie фестиваля.

Когда и где: 13 октября на танцполе «Теория звука»

Время и стоимость билетов: 20.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

На ярмарке будет все, что относится к Geek-культуре. Будет интересно фанатам комиксов, геймерам со стажем, любителям аниме, манги и косплея.

Когда и где: 14 октября во дворце Зрелищ и Спорта

Время и стоимость билетов: 12.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

На мероприятии будут исполнены шедевры сибирского и немецкого фольклора, проведен мастер-класс по традиционным танцам, а под весёлые песни и хороводы можно будет посоревноваться в рубке капусты так, как это делали наши бабушки. На фестивале представят для дегустации традиционные национальные блюда из овощей и капусты, а также травяной чай.

Когда и где: 20 октября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.00, 100 рублей

Аудитория: 4+

Дом Снега и Дом Травы приглашает на бал в честь Ночи смены сезонов. «Совсем скоро откроются врата всех миров и любой желающий сможет посетить волшебные холмы Фейри. Ради такого события Главы великих домов устраивают для всех прием. Грядет смена сезонов и Дом травы традиционно передаст корону правления Дому Снега, а все гости будут свидетелями Смены сезонов», — говорится в приглашении. От участников — строгий дресс-код и желание соблюдать правила бала.

Когда и где: 27 октября в банкетном зале «Меркурий»

Время и стоимость билетов: 17.00, 500 рублей

Аудитория: 16+

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