Родное чтение.

8 книг о томском купечестве

4 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Спецпроект Родное чтение

Томск многим обязан купеческому сословию и не остается в долгу, сохраняя память о людях, которые сделали большой вклад в экономическое и культурное развитие города.

Недавно в ТГАСУ прошла конференция, посвященная купеческому наследию. А мы совместно с краеведческим музеем сделали подборку книг о томских купцах и промышленниках, почитать которые можно в читальном зале библиотеки музея по адресу: переулок Спортивный, 13.

«Томское купечество». История формирования

Бойко В. П. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв. Из истории формирования сибирской буржуазии / Отв. ред. В. П. Зиновьев. Томск: Водолей, 1996. 320 с.

Профессор ТГАСУ Владимир Бойко занимается изучением сибирского купечества с 80-х годов прошлого века. Его авторству принадлежат три монографии по этому вопросу.

Данная книга посвящена истории формирования одного из крупных и мощных отрядов сибирского купечества. Автор анализирует динамику численности томского купечества, социальный, национальный и отраслевой состав, социально-психологический облик и менталитет сословия; рассказывает о сферах предпринимательства и приложения капиталов. При этом прошлое никоим образом не идеализируется: в книге сделана попытка показать как сильные стороны, так и историческую ограниченность купечества на протяжении более чем века.

«Купечество Западной Сибири в конце VIII–XIX в.» В масштабе региона

Бойко В. П. Купечество Западной Сибири в конце VIII–XIX в.: очерки социальной, отраслевой, бытовой и ментальной истории / Под ред. В. П. Зиновьева. [Томск]: Изд-во том. ун-та, 2007. 424 с.

В следующей монографии того же автора описывается купечество всей Западной Сибири (значительная часть которой, впрочем, входила в состав Томской губернии). Деятельность и частная жизнь представителей этого сословия изучена максимально подробно: от торговли и кредитования до роли религии в формировании менталитета купечества Западной Сибири.

«Томские купцы: биографический словарь»

Дмитриенко Н.М. Томские купцы: биографический словарь. Вторая половина XVIII — начало ХХ в. Томск: Издательство Томского университета, 2014. 336 с.

В книге представлены биографии томских купцов, начиная со времени законодательного оформления сословия во второй половине XVIII в. и до времени, когда оно было уничтожено революцией 1917 года. С опорой по преимуществу на архивные документы приводятся малоизвестные или совсем неизвестные факты жизни и деятельности томских купцов. Источники информации указываются в конце каждой статьи, что повышает возможность проверки и уточнения данных.

В тексте приводятся все варианты имён и фамилий купцов, которые были обусловлены особенностями делопроизводственной документации конца XVIII — начала XIX в. Кроме того, в используемых документах не всегда указывались точные даты рождения, смерти или другого важного события в жизни того или иного человека, а чаще всего — возраст в годах, иногда и с разночтениями.

Все статьи в словаре расположены по алфавиту заголовков, то есть фамилий купцов. В издании используются отсылки: в тех случаях, когда заголовки помещённых в словаре статей (фамилии купцов) встречаются в других статьях, они выделяются курсивом. Даты до 31 января 1918 г. даются по старому, с 14 февраля 1918 г. — по новому календарному стилю. Если человек родился до 1918 г., а умер после введения нового календаря, то дата рождения указывается по старому стилю, а в скобках — по новому.

«Деловая элита старой Сибири»

Деловая элита старой Сибири: ист. очерки / [отв. ред. А. В. Старцев]. Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 264 с.

Книга посвящена истории крупнейших предпринимательских фамилий Томской губернии: Томска, Барнаула, Новониколаевска, Бийска, Колывани, Каинска, Камня. Даны биографии купцов и промышленников, описана их предпринимательская, общественная, культурная, благотворительная деятельность. Книга опирается на серьезную источниковую базу сибирских и центральных архивов. Многие сведения вводятся в научный оборот впервые.

«Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие». Материалы конференции

Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие: материалы Второй Всероссийской научной конференции, 15–17 апреля 2016 г., г. Томск. Томск: Издательство ТГАСУ, 2017. 415 с.

В книгу, созданную по итогам II Всероссийской научной конференции «Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие», вошли очерки и статьи об истории томских купеческих родов. Таких только в 30-е годы 18 века насчитывалось 69 фамилий. Авторы докладов рассказывали о деле Петра Макушина: основателя томской частной периодики, о вкладе сибирских купцов в открытие и освоение Северного морского пути. Освещались и вопросы развития сибирского предпринимательства. Так, ученый секретарь музея истории Томска развеял мифы о некогда существовавшем в городе производстве фарфора.

«Предпринимательство в Сибири: исторический опыт».

Старцев А.В., Гончаров Ю. М. Предпринимательство в Сибири: исторический опыт (XVII — начала XX в.в.): учебное пособие. Барнаул: Азбука, 2010. 214 с.

Этот учебник предназначен для студентов и аспирантов экономических, исторических и юридических специальностей, но пригодится и тем, кто просто интересуется историей.

Книга рассказывает о том, как происходило становление и развитие частной деловой инициативы в торговой, промышленной и кредитной сфере Сибири; как формировались правовые основы предпринимательства. А также о роли личности в истории, о социальном облике сибирского купечества и степени его участия в общественной и культурной жизни региона.

«Томск второй половины XIX — начала XX в.» По материалам печати

Жеравина А. Н. Томск второй половины XIX — начала XX в. : (по материалам дореволюционной печати). [Томск]: Изд-во Томского университета, 2010. 402 с.

В качестве главного источника информации используются материалы дореволюционной печати — и в этом новизна монографии. Такая работа по накоплению газетной информации по всем сюжетам истории города одним автором была проведена впервые.

Источниками послужили материалы газет «Томские губернские ведомости», «Сибирский вестник», «Сибирская правда», «Голос Томска», «Томский вестник», «Торгово-промышленная газета». Газеты материал дал возможность составить емкое представление о том, как жили, работали, отдыхали горожане, к чему стремились, над чем бились в течение многих лет, какие вопросы решались с целью улучшения образования, развития торговли и производства, благоустройства города и т. п.

Книга Жеравиной доступна также в электронном виде.

«Что бывало в Томске?»

Бурматов Г. Что бывало в Томске? 2-е изд., доп. Томск: [б. и.], 2009.

Книга о людях, исторических местах и событиях, имевших место в Томске в XIX и XX веках. Автор видит сам и воспроизводит для читателей историю Томска через призму людских жизней. Свой исторический подход исследователь-краевед сформулировал так: «Следы даже самых простых людей не должны просто так исчезнуть. В книге сотни имен: знаменитых наших земляков, среди которых есть известные купеческие фамилии, и людей, которых знали и помнят лишь их родственники, соседи, знакомые, но чьё существование стало неотъемлемой частью жизни и истории города».

Большие и малые события связаны с конкретными улицами и переулками, площадями и дворами, рощами и садами, пригорками, речками и ключами, деревянными и каменными домами, составлявшими интерьер и подмостки Томской истории. Через живой авторский рассказ читатель открывает для себя, что наши далекие и не столь давние предки не отделены глухой непроницаемой завесой времени, но связаны с нами сегодняшними, потому что живы их потомки, сохранилась память о них в устных преданиях, архивах и публикациях. Все это рождает у читателей чувство сопричастности к истории родного города.

Более подробно ознакомиться с этими и другими изданиями можно в научной библиотеке музея (г. Томск, пер. Спортивный, 13/ Гоголя, 31). Телефон 53-23-95, 8-909-540-68-70

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Фото: Томский областной краеведческий музей

Иллюстрации: Алина Малютена

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