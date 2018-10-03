Театральный обзор:

какие спектакли стоит не пропустить в октябре

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

АВТОР Мария Симонова

Октябрь — время театрального расцвета, и нынешний томский октябрь неравнодушных к этому виду искусства не подведёт!

Премьеры, представления в честь открытия сезонов, гастроли, читки... Есть что выбрать любителям всех театров и жанров.

Вырядились. К нам едет режиссер

Томский областной театр юного зрителя, 5 октября, 18:00

Сцена из капустника «Вырядились. К нам едет режиссер» Фото: Томский театр юного зрителя

Нынешний сезон у Томского ТЮЗа юбилейный, 40-й. Открывать его будут необычно. Праздник начнется в фойе, где удастся повстречать ярких, неординарных, любимых героев спектаклей разных лет. Так что без легкой ностальгии не обойдется!

Из светлого прошлого артисты и зрители переместятся в увлекательное настоящее. В честь открытия сезона в ТЮЗе представят обновленную версию концерта-капустника «Вырядились. К нам едет режиссер». Один раз его уже показывали — весной, в честь 8-го марта. Те, кто тогда успел посмотреть представление, остались в восторге. Задумка такова: актрисы узнают, что к ним едет режиссер, и решают произвести на него впечатление. А для этого надо и вырядиться, и спеть, и станцевать, и сочинить смешной капустник… Номера «для режиссера» получились очень ироничными.

Кстати, новый главный режиссер Павел Зобнин в ТЮЗ действительно приехал, и свой 40-й сезон театр встречает под его руководством.

Праздник в честь открытия сезона в Драмтеатре

6 октября, с 17:00. Томский областной театр драмы

Вероятно, уже у входа в театр зрителей встретят странные старухи… Чего только от них не придется выслушать! Но что ждать от героинь абсурдистского спектакля по Хармсу? Не обижаться же на трех очень колоритных и увлеченных импровизацией дам солиднейшего возраста!

В фойе театра в честь праздника можно будет увидеть некоторые декорации из спектаклей разных лет. К примеру, слиток золота в форме слона из легендарного спектакля Феликса Григорьяна «Золотой слон». А на старинный зеленый стол, сыгравший в нескольких постановках, удастся не только посмотреть.

Карточный шулер из пьесы Гоголя «Игроки» преподаст всем желающим уроки «Фараона» (но надо быть осторожным — именно эта игра сгубила Германа из «Пиковой дамы»). Возле необычной мебели в форме фруктов из спектакля «Банкрот» герои этой истории Олимпиада Самсоновна со своей матушкой выбирают жениха для Липочки. Также удастся услышать песни из спектаклей, узнать, как здание театра драмы выглядело в 1885 году, заглянуть за ширму, где происходят загадочные вещи и примерить на себя театральную коллекцию осенней и зимней одежды. Принять участие в показе мод смогут все желающие.

После такой праздничной интермедии зрителям предложат посмотреть спектакль «Все мои сыновья». Это премьера прошлого сезона, постановка Сергея Стеблюка (прежде поставившего в томской драме «Три высокие женщины» и «Сирано де Бержерака»). Пьеса Артура Миллера решена в русле традиционного психологического театра. Ее героям придется пережить непростые и даже трагические события…

Театральные встречи «читакли» театра-студии Натальи Корляковой

7 октября, 18:00. 24 октября, 19:00. Ресторан Цех № 10

Читакли от театра-студии Натальи Корляковой — проект для Томска новый, но с участием очень известных и любимых зрителями людей. Настолько любимых и известных, что в августе билеты на первую читку раскупили меньше, чем за сутки.

Наталья Корлякова почти 25 лет была главным режиссером Северского театра для детей и юношества, ее спектакли идут почти во всех театрах Томска, ее ученики-артисты часто побеждают на областных фестивалях, будь то «Маска» или конкурс молодых актеров. Зрители на ее спектаклях и смеются, и плачут — сдерживать эмоции удается редко.

Жизнь сложилась так, что сейчас Наталья Григорьевна — художественный руководитель омского драматического театра «Студия Любови Ермолаевой». Но в наших краях бывает часто. Теперь у нее появился здесь постоянный проект. Читки современных пьес (организаторы проекта Ирина Малиновская и Михаил Пахомов, арт-бутик «Русский шарм») будут проходить примерно раз в два месяца на одной и той же площадке, в ресторане Цех № 10.

Для такого жанра, как читка пьесы, Наталья Корлякова придумала название «читакль». Он очень актуален, когда возникает желание поделиться с новой, иногда совсем недавно написанной пьесой, с другими. Все поставить невозможно, потребуются время и деньги, а прочесть с актерами талантливые тексты гораздо проще. Начать серию читаклей решили с пьес Ивана Вырыпаева. По словам режиссера, эта драматургия во время чтения сразу дает ощущение предчувствия спектакля. Важно и то, что все истории Вырыпаева — о любви:

— Он сам сказал: «Любовь — единственная реальность, которая существует». Его пьесы о том, какие формы любовь принимает, как она причиняет боль или делает людей счастливыми, — полагает Наталья Корлякова. — Он исследует это чувство, препарирует. Оно очень сложное, но без него человек жить не может, на земле нас держит только любовь, об этом Вырыпаев и пишет. Его тексты чем-то напоминают пьесы Чехова: в них тоже «пять пудов любви», и они замешаны на психологических коллизиях, которые обычно интересны режиссерам.

7 октября, 18:00. «Солнечная линия»

Именно эту пьесу Ивана Вырыпаева артисты Евгений Казаков и Татьяна Угрюмова читали в августе. Первым слушателям так понравилось, что «Солнечную линию» решили повторить. Значит, герои истории, женатые семь лет Вернер и Барбара, вновь будут мучительно, страстно и иронично выяснять отношения. В пьесе звучит нецензурная лексика, и звучит очень органично. А актерский дуэт Казаков-Угрюмова, блиставший в «Последней жертве», «Ромео и Джульетте», «Сане, Ване, с ними Римасе» и других спектаклях, сейчас можно увидеть только в читаклях, и не хочется этого пропускать.

24 октября, 19:00. «Иллюзии»

«Иллюзии» того же Ивана Вырыпаева в театре-студии Натальи Корляковой почитают впервые. Простые на первый взгляд истории двух супружеских пар, друживших много лет, становятся все запутаннее, а жизнь все иллюзорнее. Этому ощущению способствуют бесконечные флешбэки героев. Часто они заставляют посмотреть на ситуацию по-новому. И, конечно, любви тут столько, что измерять только пудами.

В читакле заняты заслуженные артисты РФ Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, а также Ирина Шишлянникова и Илья Гваракидзе.

«Девушки в любви»

13 и 14 октября, 18:00. Томский областной театр юного зрителя

Первая в сезоне в ТЮЗе премьера для взрослых — это «Девушки в любви» Ирины Васьковской. Современную пьесу на малой сцене репетирует главный режиссер театра Павел Зобнин. Художник спектакля новосибирец Евгений Лемешонок, знакомый зрителям по таким работам, как «Банка сахара» и «Сон Шекспира в летнюю ночь».

Ирина Васьковская — драматург молодой, но в России известный. Она ученица Николая Коляды, побеждает на конкурсах и фестивалях, ее пьесы ставят во многих театрах. Есть спектакль по тексту Васьковской и Томском ТЮЗе — ее «Март» в 2016 году поставил артист театра Дмитрий Гомзяков.

Жанр «Девушек в любви» звучит как «кризис без антракта». Две героини этой истории не могут выбраться из заколдованного круга невзаимного чувства. Внутренняя тоска по оставшемся равнодушному любимому человеку длится и длится. В этом Аиде Эвридике своего Орфея не дождаться…

В спектакле играют Екатерина Костина, Анастасия Чеверс, Мария Суворова, заслуженный артист республики Бурятия Всеволод Трунов, Алексей Мишагин, Олег Стрелец.

«Спящий пес»

15 октября, в 19:00. Томский дом ученых

Товарищество актеров «Игроки» представит премьеру своего второго спектакля. Год назад они начали с комедии «Дурак вашего мужа». Теперь Артему Киселеву, артисту Томского драматического театра, в этом проекте выступающим в роли режиссера, захотелось обратиться к жанру детектива.

Название новой работы — «Спящий пес», такой образ найден для правды. Всегда ли ее нужно узнавать, и к чему это может привести? Что происходит, когда тайное становится явным, будет рассказано в духе старого доброго английского детектива, захватывающего и держащего в постоянном напряжении. Атмосферы добавит музыка, знакомая по фильмам Хичкока. Действие происходит в прошлом, в 30-е годы ХХ века, что будет заметно и по обстановке (художник спектакля Людмила Киселева). На сцене появится роскошный диван, приобретенный Домом ученых ради российско-германского саммита, когда Томск посетили главы государств.

В спектакле заняты артисты томской драмы Антон Антонов, Олеся Казанцева, Данила Дейкун, Татьяна Темная, Виталий Огарь, Дарья Омельченко.

Гастроли Ивановского театра кукол

17-21 октября, театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Сцена из спектакля «Живая вода» Фото: Ивановский областной театр кукол

С 17 по 21 октября в Томске в рамках федеральной программы «Большие гастроли» будут сыграны новые для нашего зрителя спектакли. Театр куклы и актера «Скоморох» обменяется площадками с Ивановским театром кукол.

Гости — театр с солидной историей, он создан в 1935 году. Сегодня в репертуаре у ивановцев 35 постановок. Художественный руководитель театра — заслуженная артистка России Елена Иванова. Она известна в театральном мире еще и как Президент Российского центра Международного союза деятелей театра кукол UNIMA. Ивановский театр кукол — основатель и организатор Международного фестиваля театров кукол «Муравейник». Его история началась в 1995 году, с той поры он проводится постоянно, раз в два года. Сам Ивановский театр кукол часто ездит на фестивали и гастроли — он играл свои спектакли в Индии, Австрии, Германии, Польше, Словакии, Сербии, Литве, Беларуси, Украине и во многих регионах России. Недавно ивановцы приезжали и в Томск, на фестиваль «Скомороха» «Театральный балаганчик». В парке «Околица» они представили зрителям сказку «Гуси-лебеди». Теперь есть возможность увидеть еще три постановки для детей.

У них есть немало общего — все три сказки поставила Елена Иванова, а их художником была Галина Солонина. Спектакли насыщены музыкой, сочиненной специально для этих историй композитором Вячеславом Евдокимовым. Его песни из тех, что услышишь раз, а потом напеваешь весь день. В каждой из работ на сцене удастся увидеть и артистов, и планшетные куклы.

«Ключ от королевства». 17 октября, 11:00, 13:30, 15:30. 20 октября, 10:30. 21 октября, 12:30

Художественный руководитель театра Елена Иванова интересуется английской и американской литературой, благодаря этому и возникла идея объединить известные народные стихи и песни в переводах Маршака и Кружкова в спектакль. Со сцены звучат известные многим с детства строки «Дом, который построил Джек», «Птицы в пироге», «Робин Бобин Барабек». Также в спектакль вошли стихи для взрослых «Три подарка», «Тёлки-метелки, овёс и пшеница»... Одна история на сцене сменяет другую. В этой постановке занято много молодых артистов. Им в «Ключе от королевства» удается показать не только мастерство владение куклой, но и вокальные и хореографические способности. Спектакль как никакой другой в Ивановском театре кукол насыщен песнями и танцами.

«Живая вода». 18 октября, 10:30 и 12:30. 19 октября, 11:00, 13:30, 15:30

Сказка «Живая вода» — редкий выбор материала для театра, обычно предпочитающего классику. Речь идет о современном тексте, о произведении Сергея Седова. Писатель известен книжками про мальчика Лешу, способного к превращениям, и сказками, публиковавшимися в детских журналах «Трамвай», «Жили-Были», «Веселые картинки» и другие. А в журнале «Мурзилка» Сергей и Марина Москвина когда-то создавали комиксы про приключения Лени и Люси в мире компьютеров. Заинтересовавшая ивановцев «Живая вода» — это сказка про супермаму, готовую на все, лишь бы вылечить сына Серёню. На пути за живой водою для своего ребенка она не испугается Бабы Яги и преодолеет все препятствия… Впрочем, в истории персонажи не только хрестоматийные, из сказок, но и из нашего времени. К примеру, на сцене появятся милиционеры. И разговаривать герои будут, как и жизни. «Живая вода», как и большинство текстов Седова, написана простым и современным языком.

«Азбука вежливости», 20 октября, 12:30. 21 октября, 10:30

«Азбука вежливости» — спектакль для детей, желающих стать воспитанными и вежливыми. Сказку под таким названием написала Людмила Васильева-Гангнус. В 2014 году она победила с ней в Книжной премии Рунета (номинация «Лучшая детская книга»). В театре решили, что это важно — дать детям возможность с ранних лет узнать больше о вежливости, о принципах общения, о воспитании и этикете. В этой поучительной истории удалось избежать назидательного тона. Зато волшебства в сказке будет много!

Артисты в начале спектакля располагаются за партами. Все они — ученики в Школе вежливых наук феи Здрасьте, где учат быть сказочно вежливыми и сказочно внимательными, мечтать и сочинять! Затем парты превращаются… в волшебный город. Там живет мальчик Алеша — абсолютно невоспитанный ребенок. Но до добра грубость и хамство его не доведут, хотя финал у сказки будет счастливым.

Лейтенант с острова Инишмор

25 и 26 октября, 19:00. Томский театр юного зрителя

Сцена из спектакля «Лейтенант с острова Инишмор» Фото: Томский театр юного зрителя

Очередная премьера в Томском ТЮЗе. На сей раз — уморительная черная комедия Мартина МакДонаха «Лейтенант с острова Инишмор». Из-за нее к автору стали сложно относиться в родной Ирландии — посчитали, что драматург замахнулся на святое и спародировал национально-освободительную борьбу народа. Обычно подобный терроризм в ирландской культуре героизируют, а в «Лейтенанте с острова Инишмор» персонажи выглядят, прямо скажем, нелепо. Их борьба оказывается бессмысленной и приводит к сомнительному результату. «Четыре трупа, две дохлых кошки... мои волосы! Моя сестра убита горем. Израсходован весь гуталин», — резюмирует один из героев.

Возмущение ирландцев понятно, а вот в России пьесы МакДонаха любят. Их переводит и изучает один из ведущих театроведов и критиков Павел Руднев. Их с упоением, одну за другой, ставит Константин Райкин. Один из его спектаклей, «Однорукого из Спокана», «Сатирикон» в прошлом году привозил в Томск на гастроли. Хохот в зале почти не прекращался.

Пьесы МакДонаха играют по всей России, и когда-то Томский ТЮЗ был среди первопроходцев. В 2006 году режиссер Лариса Лелянова ставила здесь «Калеку с острова Инишмаан». Более 10 лет к творчеству ирландца в томских театрах не обращались. Пока в прошлом году в ТЮЗе не провели театрально-драматургическую лабораторию «Рупор», где Павел Зобнин представил эскиз спектакля по пьесе «Лейтенант с острова Инишмор». Полная абсурда и очень смешных сцен история сразу увлекла зрителей. Работу над эскизом решили продолжить, тем более, что Павел стал главным режиссером ТЮЗа и перебрался в Томск. Увидеть, что в итоге получилось и узнать, как сложилась судьба одного из важных героев уморительной комедии, черного кота Малыша Томаса, удастся на премьере.

В спектакле заняты артисты: Алексей Мишагин, Игорь Савиных, Владимир Хворонов, Аполлинария Мусинова, Алексей Шитиков, заслуженный артист Республики Бурятия Всеволод Трунов, Кирилл Фриц и Олег Стрелец.

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