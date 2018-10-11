Найти Йоду. История поиска собаки длиною в год

11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Восьмилетний немецкий овчар Йода — знаменитость в городском паблике зоозащитной организации «Содружество».

Под многими записями о случайно найденных в Томске собаках этой породы появляется хотя бы один человек, который спросит: «А это, случайно, не Йода?».

Душа компании

Йода Фото: Денис Городнёв

Пес по кличке Йода для томича Дениса Городнёва был всегда частью семьи. «Эта морда в зеркале заднего вида в любой поездке… всегда со мной, вечный компаньон», — говорит Денис.

Знакомство с овчаром случилось восемь лет назад. Денис взял пса с рук за 500 рублей, без всякой родословной. В отличие от остальных щенков, которые кинулись знакомиться к гостю, этот сидел в сторонке. Тогда-то Денис его и приметил: «Обычно выбирают, наоборот, активных. А мне надо было спокойного».

Назвали щенка в честь магистра Йоды из киносаги «Звездные войны» — его большие торчащие уши очень напоминали киношного героя. Характер у овчара и правда оказался очень покладистым.

Взаимопонимание между Денисом и Йодой было полным: для пса всегда было достаточно слова хозяина. Йоду никто не воспитывал при помощи рукоприкладства, а пес в ответ ничего никогда не грыз и не портил. В результате вырос послушный и очень социализированный товарищ, который на всех сборищах был душой компании: «Его все мои друзья знали. Все его любили, со всеми он ладил» — вздыхает Денис.

Йода и его семья Фото из семейного архива Городнёвых

Йода очень спокойно реагировал на детей. Денис вспоминает: когда они с псом проходили мимо любопытствующего малыша, пес всегда позволял себя погладить и терпеливо ждал, пока ребенок потрогает его кожистый нос. Научился очень аккуратно, за краешек, брать из рук печенье.

В доме у Дениса висит замечательное фото в рамке: вместе с Йодой они сидят за столом в «Harat`s», перед каждым — стакан пива. Денис уточняет: конечно, все это постановка. «Мы пришли в паб к самому открытию в воскресенье, когда там никого не было. Предварительно договорились с начальством, что придем. Пиво, кстати, никто не пил, хотя мы за него и расплатились». После съемки удивленный происходящим пес пулей вылетел на улицу — непривычная обстановка и разрешение залезть на диван обескуражили Йоду. Смеясь, Денис добавляет: пес, кажется, больше всего радовался, что они оттуда ушли.

Йода и Денис в Harat`s Фото из семейного архива Городнёвых

А вот в машине с хозяином всегда ездил спокойно — и по городу, и на природу, и в путешествия.

Историй про Йоду — миллион. Денис перебирает их, одну за одной: «Однажды поехали на Алтай. Там маленькая речушка, быстрая. Он как-то туда ходил в жару, окунался, остывал. Мой отец приходит и видит, что пес забрался в реку, его сбило силой течения, и он уперся в лежащее дерево. Лапами не оттолкнуться, наверх не забраться. Отец это увидел, быстро туда спустился, спас».

Пропажа

Денис Городнёв Фото: Данил Шостак

Йода пропал летом прошлого года. Денис рассказывает — в тот день пес был очень неспокоен. Сбежав от хозяина во время прогулки, через некоторое время Йода оказался возле магазина «Магнит» во 2-м микрорайоне. Там добрые женщины из парикмахерской по соседству покормили потерявшегося овчара и оттуда Денис начал первую волну поисков. Помогали семья, друзья и проникшиеся бедой горожане. Денис рассуждает: Йода — общительный и добродушный пес, потерявшись, он охотно стал прибиваться к людям, просить, чтобы его отвели домой. Но новостей не было.

После затяжного молчания, в декабре появились сведения о возможном местонахождении овчара. Похожий на Йоду пес был обнаружен в Северске: собаку подобрала семья и разместила поздно вечером фотографии найденыша в соцсетях. Но прежде, чем кто-то успел за ним приехать, утром Йоду отпустили на улицу — гостя категорически не приняла собака приютивших его людей.

Денис не нашел друга — зато круг поисков значительно сузился. Появилась надежда на счастливый исход. Спустя неделю Денису написал человек, который развозит молоко по детским садам в Северске, и сообщил, что подобрал пса и возил его в машине. Но контакт не увенчался успехом: при встрече звонивший сказал Денису, что собаки у него уже нет, и что это была собака сторожа одного из детских садов. Уточнять подробности водитель отказался.

На декабрьских фото хорошо видно, что у пса нет кончика правого уха — Денис предполагает, что это результат большой драки, в которой пришлось поучаствовать дружелюбному Йоде. Денис убежден: когда Йоду отпустили, пес пошел искать хозяина, просить, чтобы его вернули домой. Тогда и произошла его встреча с «молочником». «Куда водитель в итоге его дел — непонятно, общаться этот человек ни с кем не хочет, возможно, он знает, где сейчас собака», — добавляет он.

Поиски

Денис регулярно просматривает объявления в томских пабликах о найденных собаках Фото: Данил Шостак

Хозяин Йоды рассуждает: возможно, человек, забравший собаку, просто не хочет сознаваться. Во-первых, потому что это хороший добрый пес, с воспитанием которого не надо возиться. А во-вторых, вероятно, этот человек боится юридической ответственности, предусмотренной за кражу.

Денис уверен: «То, что Йода тогда в декабре проявился, значит, что ему удалось сбежать. Откуда-то, где он с июля по декабрь был на привязи. Потому что если бы он с кем-то гулял — сразу бы заприметили. Новая собака появилась!»

На днях ситуацию попробовали сдвинуть с мертвой точки с помощью полиции. После обращения через интернет-приёмную о краже собаки в Северске, хозяину Йоды позвонил следователь и опросил его по факту пропажи пса. После подключения сил полиции у Дениса возникла надежда на новую информацию о собаке.

«Йода тоскует. Это видно по зимним фотографиям», — пишет Денис в объявлении для соцсетей, начиная новую поисковую кампанию осенью 2018-го, более чем через год после пропажи собаки. — «Если вы видели летом нового взрослого пса, если знаете, что где-то в частном дворе появилась немецкая овчарка, пожалуйста, позвоните по телефону 8- 909-538-3272».

О друге Городнёв рассказывает только в настоящем времени. Показывает фотографии, которых у него на компьютере масса.

Денис и Йода Фото из семейного архива Городнёвых

«Он — моя главная модель: я занимаюсь фототехникой, и когда мне что-то новое в руки попадает, надо что-то пощелкать, я всегда беру его», — говорит Денис, перебирая фото из разных поездок на природу. И действительно, на большинстве фото довольный пес будто позирует на камеру.

Поиски Йоды продолжаются до сих пор.

Всех, кто может помочь информацией по поводу местонахождения Йоды, просят обращаться по телефону 8- 909-538-3272 (Денис Городнев).

В случае реальной помощи и долгожданного возвращения собаки, вознаграждение гарантируется.

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