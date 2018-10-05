Королевский родник и кедровый фонтан.

Гид по Михайловской роще

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

АВТОР Катерина Маас

В 2016 году в Михайловской роще начались масштабные работы по благоустройству, которые рассчитаны на несколько лет.

На сегодняшний день возле рощи появилась автомобильная парковка, освещение, скамейки и детская площадка. Также инвестор привел в порядок бетонную дорожку, которая проходит кругом по верхней террасе.

Уже сейчас можно отправиться в увлекательную пешую или велосипедную прогулку по роще. А мы расскажем, куда идти и на что стоит обратить внимание.

Как добраться

Михайловская роща расположена в Октябрьском районе, напротив ТЦ Изумрудный город. Сейчас официальный вход в зону отдыха расположен на повороте напротив комплекса отдыха «Барвиха». Ориентирами также могут служить две заправки по адресам Комсомольский проспект, 6а и 11.

К сожалению, пешком сюда придется идти либо от остановки "4-я поликлиника" на улице Пушкина, либо от остановок "Партизанская" и "Сибирская" на Комсомольском проспекте. Еще можно доехать на маршрутном автобусе №3 до ТЦ "Изумрудный город", и подняться по проспекту до рощи.

А вот на автомобиле подъехать проще и быстрее, хоть с Пушкина, хоть со стороны проспекта Фрунзе.

Тропа первого порядка

В роще можно идти либо по часовой стрелке, либо против. Мы рекомендуем начать с центральной аллеи и двигаться по ней против часовой стрелки. Со всеми остановками, отступлениями и фотографиями прогулка по бетонной дорожке заняла у нас около сорока минут.

Среди активистов, которые обустраивают экологические тропы в томских лесопарковых зонах, бетонная дорожка неофициально называется тропой первого порядка. Она доступна для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения.

На "тропе первого порядка" заканчивается строительство детской площадки

А вот если вы хотите увидеть местные родники, придется сойти на тропу второго порядка, простую тропинку в чаще.

Местный биоценоз

Михайловская роща примечательна тем, что в ней растет много пород деревьев, которых нет почти нигде в городе. Разрезнолистная ольха, маньчжурский орех, ясени, дубы здесь посажены в больших количествах, чем где-либо еще.

Вяз или ильм гладкий - тоже нехарактерное для Сибири дерево. Его родина - широколиственные леса Европы

Примечательны и местные тополя. Благодаря густоте рощи они не подвергались воздействию ветра, и некоторые из них простояли больше ста лет. А биоценоз, сложившийся в роще, дает богатую почву для наблюдений за живой природой и сосуществованием растений и животных в ней.

Обратите внимание на то, как растут деревья. Неизвестно, садили их так специально или нет, но такой способ называется букетной посадкой

Ключевской родник

Примерно через сто метров от входа можно спуститься к первому роднику. Он находится в овраге, и пока что не обустроен. Поэтому спуск к нему доступен только физически крепким людям. Место спуска с тропы видно не сразу, но если внимательно смотреть на правую сторону, вы его не пропустите.

Источник этого родника точно неизвестен, но возможно, он лежит в пластах палеозоя. Родник сбегает по оврагу четырьмя ручьями и скапливается в низине. Вообще, вода в родниках считается чистой, но так как этот источник еще не обследовали, пить из него не рекомендуется.

Зимой этот родник не замерзает, так что увидеть его можно в любое время года

Арт-площадка

Чуть дальше можно взять вправо и пройти на большую поляну. Здесь сквозь деревья просвечивает Изумрудный город и Комсомольский проспект, но шум от проезжей части едва слышен. Надеемся, в будущем на этом месте обустроят зону отдыха, уж очень подходящее здесь место: тихое и солнечное.

А пока поляна превратилась в арт-площадку. Открытые участки деревьев раскрашены вручную, в первую очередь, чтобы защитить деревья. В работах приняли участие томские художники.

Этот маршрут относится к тропам второго порядка, но рельеф здесь сравнительно ровный и доступен для прохождения.

Кедровый фонтан

По тропинке возвращаемся на бетонную дорожку. Слева ориентиром может служить большой кедр. Здесь располагалась усадьба купца Михайлова, но сегодня от нее остались только фундамент фонтана вокруг кедра и водонапорного сооружения.

На площадке бывшей усадьбы растет тот самый маньчжурский орех, а еще в кронах деревьев можно заметить стаи птиц.

Птицы клюют осенние плоды

Королевский родник

Последняя остановка нашего маршрута — обустроенный родник в вязовой роще. Сюда спуститься легче, потому что есть деревянная лестница. Ее сделал известный томский гидрогеолог Александр Назаров. А в этом году учащиеся школы №47 обустроили сам родник.

Лестница к роднику

Рощица в низине практически не тронута, не считая обрезанных веток деревьев, которые мешали проходу. Здесь можно сделать последнюю большую остановку, посидеть на лавочке и послушать шум воды. Но пить ее тоже не рекомендуется.

Возвращение

Затем возвращаемся на бетонную дорожку и двигаемся к выходу из рощи. Несмотря на воскресное утро, гуляющих в парке было достаточно. При желании можно не ограничиваться известными тропинками в северной части парка, а исследовать южную. Но имейте в виду, что она пока практически не тронута благоустройством.

К сожалению, есть в новом парке и минусы: мало скамеек, совсем нет урн для мусора. У парковки есть бетонная площадка для мусорных баков, но утром в воскресенье там лежала лишь гора пакетов с мусором. Надеемся, эту проблему устранят.

Фото: Владимир Дударев

За помощь в подготовке материала благодарим Ольгу Козулину

Тэги/темы: