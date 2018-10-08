От физики до робототехники: открытые лекции на U-NOVUS

8 октября 2018 / Томский Обзор

Во все дни работы форума U-NOVUS будут проходить открытые лекции — как от приглашенных специалистов, так и от местных ученых.

Куда сходить и что послушать, в нашем гиде по открытым лекциям форума новых решений.

Новые изобретения

«Инновационная деятельность в мировых корпорациях. Мифы и факты»

Алгоритм для эффективного решения изобретательских задач был придуман еще в середине ХХ века в СССР. Сегодня теория советского изобретателя Генриха Альтшуллера используется во всемирно известных компаниях, таких как Ford, Boeing, NASA, General Electric, IBM, Samsung и так далее.

На форуме U-NOVUS открытую визионерскую лекцию о Теории решения изобретательских задач прочитает Олег Фейгенсон, главный инженер Центра глобальных технологий Samsung Electronics (Южная Корея). В свои 42 года является самым молодым человеком в мире, имеющим звание «мастер ТРИЗ», а с лекциями и семинарами по ТРИЗ он объездил весь мир.

Лектор: Олег Фейгенсон, главный инженер Центра глобальных технологий Samsung Electronics

Дата и время: 9 октября (вторник), 19:00 — 20:30

Место проведения: пр. Ленина, д. 26, «Точка кипения Томск»

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Искусственный интеллект

«Поиск кросс-индустриальных идей с помощью искусственного интеллекта»

Многие новые решения уже разработаны и оформлены, например, в стартапы, и их нужно «просто» найти и применить. Но как специалистам крупной компании просмотреть огромное количество стартапов, чтобы не упустить подходящие, ведь для «просмотра» стартапов в одной отрасли требуется один человеко-год, а современным транснациональным корпорациям часто необходимо проводить «смотр» стартапов на ежеквартальной основе по десяти и более отраслям? На помощь может прийти искусственный интеллект.

Лектор: Нил Рубенс, выпускник Массачусетского технологического института и профессор Института транспорта и связи

Дата и время: 10 октября (среда), 18:30 — 19:30

Место проведения: пр. Ленина, д. 26, «Точка кипения Томск»

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«Сервисы IBM Cloud и WATSON для создания бизнес-приложений с использованием искусственного интеллекта»

В лекции будет представлен обзор возможностей IBM Cloud с акцентом на сервисы AI, Data Science и Machine Learning. Лекция будет технически-ориентированной и продемонстрирует ключевые возможности платформы IBM Cloud, инструментов для создания решений на основе искусственного интеллекта.

Участники узнают, насколько легко разработчикам и data scientists работать вместе, интегрировать интеллектуальные возможности в своих приложениях, а также как такие инструменты помогают применять машинное обучение и deep learning, чтобы расширить использование искусственного интеллекта в бизнес-решениях и стимулировать инновации.

Дата и время: 11 октября (четверг), 18:30 — 19:30

Место проведения: ул. Набережная Ушайки, 12, ИЭМ ТГУ (аудитория 310)

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«Применение систем беспилотного вождения для повышения эффективности бизнес-процессов»

Лекцию прочитает президент группы компаний Cognitive Technologies, одного из ведущих российских разработчиков беспилотного транспорта в России. Компания выступает организатором одного из воркшопов, на котором инженеры и аграрии будут решать вопросы создания площадок для тестирования беспилотных сельхозмашин.

А для широкой аудитории Ольга Ускова расскажет, как применять системы беспилотного вождения для повышения эффективности бизнес-процессов.

Лектор: Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies

Дата и время: 10 октября (среда), 19:45 — 20:45

Место проведения: пр. Ленина, д. 26, «Точка кипения Томск»

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Философия

«Три индустриализации России»

Сегодня все чаще можно услышать вопрос: сумеет ли Россия в ХХI веке ответить на стоящие перед ней новые технологические, социальные и экономические вызовы? По мнению известного философа Петра Щедровицкого, при оценке текущих процессов и планировании будущих действий важно провести анализ прошлых этапов промышленного развития и выявить причины унаследованных проблем.

Новая работа Щедровицкого «Три индустриализации России» посвящена философскому осмыслению процессов догоняющего развития Российской Империи и Советского Союза от Петра I до Косыгинских реформ. В настоящей работе вскрываются причины и социальные последствия двух тактов форсированной догоняющей индустриализации, которые пережила Россия в своей истории. По мнению автора, сегодня перед лицом новой промышленной революции на повестке дня опять стоит вопрос достижения баланса между административной и предпринимательской моделями догоняющей индустриализации.

Лектор: Петр Щедровицкий, российский философ и методолог, консультант по вопросам пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров

Дата и время: 12 октября (четверг), 14:30 — 16:15

Место проведения: пр. Ленина, д. 26, «Точка кипения Томск»

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Физика

«Доступно о сложном: Сильноточная электроника и импульсная энергетика: энергия и технологии будущего»

Во время лекции участники познакомятся с физическими основами сильноточной электроники и импульсной энергетики, узнают, какие импульсные процессы окружают нас и помогают нам в повседневной практике.

Слушатели узнают о главных практических применениях генераторов мощных электрических импульсов, сильноточных электронных ускорителей, источников плазмы, частиц и излучений: от инерциального термоядерного синтеза, испытаний и радиолокации до промышленных технологий и применений в медицине.

Дата и время: 13 октября (пятница), 11:00 — 12:00.

Место проведения: пр. Академический, 2/3, главный корпус ИСЭ СО РАН, аудитория 408.

«Кудрявый свет»

Слушатели узнают об удивительных свойствах света, которые изучаются в рамках сингулярной оптики.

Дата и время: 13 октября (пятница), 10:00 — 11:00.

Место проведения: пл. Академика Зуева, 1, главный корпус ИОА СО РАН, 3 этаж, конференц-зал

Медицина

«Депрессия: эпидемия 21 века»

Депрессия является самым распространенным психическим расстройством среди населения любой страны. С усложнением ритма жизни, возрастанием требований к любому человеку и нестабильности в окружающем мире отмечается заметное увеличение частоты депрессии. Данное расстройство несет в себе ряд тяжелых последствий, если не начать своевременное лечение. Какие причины и у каких людей делают наиболее вероятным развития депрессии, как проявляется это расстройство и чем оно отличается от плохого настроения в ответ на негативные события жизни, что предлагает современная медицина для лечения депрессии и какие новые возможности появились для этого?

Лектор: Герман Симуткин, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, д.м.н.

Дата и время: 13 октября (пятница), 11:00 — 12:00.

Место проведения: Алеутская 4, НИИ психического здоровья, 2 этаж, актовый зал

«Достижения реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области в онкологии Переход к персонифицированной медицине»

На лекции будут представлены возможности восстановления дефектов лицевой области в онкологической практике, разработки в компьютерном моделировании и 3D печати искусственных имплантатов для реконструкции костных структур челюстно-лицевой области. Вы сможете увидеть выставочные образцы индивидуальных биокерамических имплантатов для реконструкции челюстно-лицевой области, разработанных НИ ТГУ и Томским НИМЦ.

Лектор: Денис Кульбакин, к.м.н., с.н.с. отделения опухолей головы и шеи

Дата и время: 13 октября (пятница), 13:00 — 13:45

Место проведения: пер. Кооперативный, 5, НИИ онкологии Томского НИМЦ

«Генетика — ключ к победе над раком»

Мы стоим на пороге решения проблемы рака. Удастся ли найти ключ к излечению от одного из самых грозных заболеваний современности? Что сделала для этого наука генетика, и какова первопричина появления в организме человека злокачественных новообразований? Об этом будет рассказано в лекции сотрудника Томского института онкологии.

Лектор: Евгений Денисов, к.б.н., с.н.с. лаборатории молекулярной онкологии и иммунологии

Дата и время: 13 октября (пятница), 14:00 — 14:45

Место проведения: пер. Кооперативный, 5, НИИ онкологии Томского НИМЦ

Робототехника

«Нейроуправление мехатронными устройствами — просто о сложном»

Участники смогут познакомиться с инновационными нейротехнологиями, используемыми для управления различными электромехатронными устройствами (модели протезов, роботы и т.д.). Поговорим, откуда же появилась идея нейроуправления, как ее пытались реализовывать, и какие перспективы в этом направлении нас ожидают.

Лектор: Лобода Юлия Олеговна, директор STEM-центра, к.п.н.

Дата и время: 13 октября (пятница), 13:00 — 13:30

Место проведения: ул. Красноармейская, 147, студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР, ауд. 106

Экономика

Научно-популярная лекция по цифровой экономике

Лаборатория цифровой экономики занимается вопросами внедрения блокчейн-технологий в вузе и разработкой программ подготовки «цифровых» специалистов. Кто такие криптоюристы, как оценить студента в токенах и быстро ли окупается блокчейн-платформа? — одни из самых популярных вопросов к руководителю лаборатории, на которые он и ответит.

Лектор: Александр Викторович Ильин, заведующий лабораторией ТГУ «Цифровая экономика».

Дата и время: 13 октября (пятница), 14:00 — 15:30

Место проведения: пр. Ленина, д. 36, главный корпус ТГУ

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