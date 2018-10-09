Погружение в науку.
Мероприятия для всех
Последний день форума U-NOVUS — 2018 носит название «Наука: открытый формат». Или Science Dive — «погружение в науку».
В субботу, 13 октября, томские университеты, НИИ и научные музеи откроют свои двери для всех желающих. Томичи и гости города смогут побывать в НИИ Психического здоровья, выйти на связь с космосом и поиграть в робофутбол! Подробности — в нашем гиде.
Здоровье
Ранняя диагностика
Демо-день для населения «Томская область — территория здоровья»
У участников мероприятия есть возможность пройти раннюю диагностику хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые катастрофы, патология опорно-двигательного аппарата и др. Диагностика включает в себя измерение уровня глюкозы крови, артериального давления и анализ состава тела аппаратом экспертного класса Inbody 770. После проведения исследований участники получат заключение о необходимости дальнейшего дообследования и общие рекомендации по образу жизни.
Время: 11.00 — 14.00
Место: Московский тракт, 6/2, СибГМУ
Экскурсия в анатомический музей анатомии человека СибГМУ
Музей кафедры анатомии человека основан в 1888 году. Это старейший за Уралом анатомический музей с уникальными экспонатами. В настоящее время музей насчитывает более 2000 экспонатов. Научно-просветительские лекции сотрудников музея знакомят аудиторию не только с нормальной анатомией человека, но и с историей музея, а также пагубностью вредных привычек.
Время: 12.00 — 15.00
Место: Московский тракт, 2, стр. 15, 1 этаж, новоанатомический корпус СибГМУ, научный музей анатомии человека
Экскурсия в НИИ медицинской генетики
«Инновационные технологии диагностики наследственных болезней»
Как гены делают нас уникальными? К чему приводят мутации и как их обнаружить и исправить? О чем думают и говорят генетики? Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы на экскурсии по научным лабораториям НИИ медицинской генетики. Вы сможете увидеть и даже потрогать руками генетическое оборудование и узнать о самых современных методах изучения генома человека.
Время: 11:00 — 13:00
Место: Набережная р. Ушайки, 10, НИИ медицинской генетики
Лекции в НИИ онкологии
«Достижения реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области в онкологии. Переход к персонифицированной медицине»
На лекции будут представлены возможности восстановления дефектов лицевой области в онкологической практике, разработки в компьютерном моделировании и 3D печати искусственных имплантатов для реконструкции костных структур челюстно-лицевой области. Вы сможете увидеть выставочные образцы индивидуальных биокерамических имплантатов для реконструкции челюстно-лицевой области, разработанных НИ ТГУ и Томским НИМЦ.
Лектор: Денис Кульбакин, к.м.н., с.н.с. отделения опухолей головы и шеи
Время: 13:00 — 13:45
Место: пер. Кооперативный, 5, НИИ онкологии Томского НИМЦ
«Генетика — ключ к победе над раком»
Мы стоим на пороге решения проблемы рака. Удастся ли найти ключ к излечению от одного из самых грозных заболеваний современности? Что сделала для этого наука генетика, и какова первопричина появления в организме человека злокачественных новообразований? Лекция адресована тем, кто хочет быть в курсе современных достижений в области онкологии.
Лектор: Евгений Денисов, к.б.н., с.н.с. лаборатории молекулярной онкологии и иммунологии
Время: 14:00 — 14:45
Место: пер. Кооперативный, 5, НИИ онкологии Томского НИМЦ
Экскурсия в НИИ фармакологии и регенеративной медицины
Как «рождаются» лекарства
Трудно найти человека, который не принимал хоть раз в жизни лекарства. В то же время вряд ли кто-то задумывался, как они создаются. Кто их придумывает? Как исследуют эффективность и безопасность лекарственных средств? Ответы на все эти вопросы можно узнать в институте фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга ТНИМЦ — единственного за Уралом профильного института, который занимается разработкой новых лекарственных препаратов.
Время: 13:00 — 13:45 (группа 40 человек);
14:00 — 14:45 (группа 40 человек);
15:00 — 15:45 (группа 40 человек)
Место: пр. Ленина, 3, НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д.Гольдберга
Лекция и экскурсия в НИИ психического здоровья
Открытая лекция «Депрессия: эпидемия 21 века»
Депрессия является самым распространенным психическим расстройством среди населения любой страны. С усложнением ритма жизни, возрастанием требований к любому человеку и нестабильности в окружающем мире отмечается заметное увеличение частоты депрессии. Данное расстройство несет в себе ряд тяжелых последствий, если не начать своевременное лечение. Какие причины и у каких людей делают наиболее вероятным развития депрессии, как проявляется это расстройство и чем оно отличается от плохого настроения в ответ на негативные события жизни, что предлагает современная медицина для лечения депрессии и какие новые возможности появились для этого?
Лектор: Герман Симуткин, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, д.м.н.
Время: 11:00 — 12:00.
Место: ул. Алеутская 4, НИИ психического здоровья, 2 этаж, актовый зал
«Инновационные методы диагностики в изучении психических расстройств»: экскурсия по лабораториям
Можно ли увидеть и подержать в руках вещества, составляющие наши души? А могут ли психические расстройства вообще иметь материальную составляющую? Каково недалёкое будущее биологической психиатрии? Ответы на эти и на многие другие вопросы вы узнаете, если приедете в НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Вам расскажут о методах современной диагностики в изучении психических расстройств и проведут экскурсию по лабораторному блоку НИИ психического здоровья.
Время: 12:15 — 13:15 (группа 15 человек)
13.30-14.30 (группа 15 человек)
Место: ул. Алеутская 4, НИИ психического здоровья, 3 этаж, лаборатории института
Экскурсии в НИИ кардиологии
Инновационные технологии в кардиологии
Радиация является постоянным спутником человека. Как врачи-радиологи укрощают радиацию и используют ее для спасения жизней? Как добывают радиацию, какое излучение используют в медицине, где и почему радиация накапливается в организме и как ее можно увидеть? Ответы на эти вопросы Вы получите на экскурсии в лаборатории радионуклидных методов исследования. Кроме того, Вы увидите современное диагностическое оборудование, примеры пациентов с различными патологическими изменения сердца и сосудов, узнаете, как проходят подготовка и сами исследования сердца. Вы сможете подержать точную копию сердца ребенка с врожденным пороком сердца, сделанную после проведенных исследований.
Время: 16:00-17:00
Место: ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии
Сердце — вместилище души или жизни? Почему оно бьется от зарождения жизни до последних ее секунд? Можно ли его остановить или перезапустить, и как можно управлять его «непрерывным бегом»? Почему возникают его сбои, и что такое аритмии, как они появляются и можно ли избежать их возникновения? Есть ли универсальный способ лечения аритмий, и можно ли их устранить изнутри или снаружи сердца, не останавливая его? Космические технологии на страже правильного ритма: миф или реальность? Жар и холод для лечения аритмий. А можно ли устранить аритмии, не нарушая кожных покровов и не касаясь сердца? Ответы на все эти вопросы можно узнать в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НИИ кардиологии Томского НИМЦ.
Время: 16:00-17:00
Место: ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии
Строительство и благоустройство
Экскурсии в лаборатории ТГАСУ
«Физика нашего дома»
Почему у нас дома тепло, когда на улице минус 40 градусов? Что такое акустика и, при чем здесь строительство? Зачем строительству физика и почему она строительная? На эти и другие вопросы ответят в лаборатории Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Время: 10:00 — 12:00
Место: пл. Соляная, 2, второй корпус ТГАСУ, цокольный этаж
«Наш дом — наша крепость»
Сколько весит десятиэтажный дом и почему он не разрушается под действием ветра, дождя и землетрясения? Как выглядит пресс, который может создавать усилие 1 000 тонн? Чем отличается материал от конструкции и изделие от материала? На эти и другие вопросы ответят в научно-образовательном центре Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Время: 10:00 — 12:00
Место: пл. Соляная, 2, пятый корпус ТГАСУ, первый этаж
Выставка и воркшопы в «Кванториуме»
Демо-зона Учебной лаборатории (Learning Lab) — «Fusion дизайн»
В течение полутора недель до выставки обучающиеся 8-11 классов школ Томска проходили интенсивные тренинги в квантуме «Промышленный дизайн», изучая городскую среду и принципы работы в программе проектирования Autodesk «Fusion 360». Они разработали уникальные проекты уличной мебели и представят изделия в натуральную величину на выставке, которая пройдет на форуме новых решений U-NOVUS.
В это же время на площадке технопарка состоятся воркшопы «По следам детей», где любой желающий сможет примерить на себя роль разработчика и дизайнера. Вход на выставку и воркшопы свободный.
Время: 14:00–16:00
Место: пр. Ленина, д. 26, 3 этаж, АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»
Экология
Утилизация пластика
«Quantorium International: Creativity, Collaboration and Innovation for Plastic Challenge» (Международное пространство проектов: творчество, сотрудничество и инновации для решения проблемы утилизации пластика).
В мероприятии примут участие томские школьники и обучающиеся детского технопарка «Кванториум», а также иностранные студенты томских вузов и эксперты.
Участники мероприятия разделятся на команды и обсудят экологические проблемы. Главной темой станет рациональное использование и утилизация пластика. Команды разработают варианты решения поставленной задачи, исходя из собственных идей, международного опыта и реализации проекта детского технопарка «Кванториум» с ООО «Деревенское молочко».
По итогам мероприятия команды презентуют свои проекты, результаты работы оценят приглашенные эксперты. Полученные в ходе работы данные могут быть использованы на уроках экологии и классных часах для информирования обучающихся о негативном влиянии пластиковых отходов на окружающую природную среду.
Мероприятие открыто для всех желающих, которые могут узнать о международном опыте решения проблемы и получить идеи для реализации экологических проектов на базе образовательных организаций.
Время: 16:00-18:00
Место: пр. Ленина, д. 26, 3 этаж, АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»
Физика
Лекция и экскурсия в НИИ сильноточной электроники
Лекция «Сильноточная электроника и импульсная энергетика»
Во время лекции участники мероприятия познакомятся с физическими основами сильноточной электроники и импульсной энергетики, узнают, какие импульсные процессы окружают нас и помогают нам в повседневной практике.
Также слушатели узнают о главных практических применениях генераторов мощных электрических импульсов, сильноточных электронных ускорителей, источников плазмы, частиц и излучений: от инерциального термоядерного синтеза, испытаний и радиолокации до промышленных технологий и применений в медицине.
Время: 11:00 — 12:00.
Место: проспект Академический, д. 2/3, Институт сильноточной электроники СО РАН, аудитория 408.
Экскурсия по институту с посещением уникальных научных установок России
На экскурсии участники увидят и смогут потрогать уникальные электрофизические установки, на которых ведутся исследования (в том числе, класса «MegaScience») и разрабатываются основы технологий. Это импульсный генератор ГИТ-12, ускоритель электронов СИНУС-7, многоцелевой импульсный генератор МИГ, фемтосекундный мультитереваттный лазерный комплекс THL-100, комплекс пучково-плазменных установок УНИКУУМ, других электрофизических установок для фундаментальных исследований и технологических применений.
Участники мероприятия узнают, каким образом можно получить образование, необходимое для того, чтобы стать исследователем или разработчиком в области сильноточной электроники и импульсной энергетики, в каких организациях России и мира ведутся такие исследования и разработки и нужны ли специалисты в этой области.
Для пропуска в здание нужен паспорт!
Время: 12:00 — 14:00.
Места: проспект Академический, д. 2/3, Институт сильноточной электроники СО РАН.
а) главный корпус ИСЭ СО РАН,
б) лабораторный корпус установки ГИТ-12 (переход пешком от главного корпуса 5 мин).
Лекция и экскурсия в НИИ оптики атмосферы
Научно-популярная лекция «Кудрявый свет»
Слушатели узнают об удивительных свойствах света, которые изучаются в рамках сингулярной оптики.
Время: 10:00 — 11:00
Место: пл. Академика Зуева, 1, главный корпус ИОА, 3 этаж, конференц-зал
Экскурсия-знакомство «Первый академический институт г. Томска, уникальные установки»
Участники экскурсии познакомятся с историей и работой первого академического института г. Томска, увидят уникальные исследовательские инструменты, с использованием которых выполняются исследования мирового уровня, в том числе сибирскую лидарную станцию, большую и малую аэрозольные камеры, панорамно-оптическую станцию «TomSky», измерительный оптический комплекс на базе фурье-спектрометра IFS Bruker 125M, спектрофотометрический комплекс на основе многоходовых кювет с базой 110 и 30 м.
Экскурсии предваряются фильмами о работе ИОА СО РАН по тематикам: физика атмосферы и океана; распространение оптического излучения в атмосфере и океане; дистанционное зондирование природных сред.
Время: 14:00 — 16:00
Место: пл. Академика Зуева, 1, главный корпус ИОА
Квест для детей
Научно-развлекательный квест «В мире науки»
Участникам предлагается самостоятельно спаять электронные схемы, сыграть в электротехническую викторину, в которой необходимо угадать название условных графических изображений элементов цепи, составить уравнения химических реакций и на их основе своими руками провести химические опыты.
Время: 14:00-18:00
Место: пр. Ленина, 2, корпус ТПУ №10, аудитория № 010
Робототехника
Лекция и мастер-класс по нейротехнологиям
Лекция «Нейроуправление мехатронными устройствами — просто о сложном»
Участники смогут познакомиться с инновационными нейротехнологиями, используемыми для управления различными электромехатронными устройствами. Разработки нейроуправления находят применение в управлении роботами, в VR-индустрии и индустрии компьютерных игр, в медицине и в IoT. Поговорим, откуда же появилась идея нейроуправления, как ее пытались реализовывать, и какие перспективы в этом направлении нас ожидают. Аудитория участников: дети от 5 и их родители.
Лектор: Лобода Юлия Олеговна, директор STEM-центра, к.п.н.
Время: 13:00 — 13:30
Место: ул. Красноармейская, 147, студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР, ауд. 106
Мастер-класс «Управление силой мысли»
Использование разных видов неинвазивных (без внедрения в мозг) нейроинтерфейсов для управления мехатронными (механика+электроника) устройствами (интернет вещей, биопротезы, робототехника). Аудитория участников: дети от 5 до 17 лет
Время: 13:35 — 14:30
Место: ул. Красноармейская, 147, студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР, ауд. 106
Робототехнические квесты и мастер-классы для детей
Детско-юношеский инженерный робототехнический квест
Гигантский конструктор, 3D-печать, электронный конструктор с набором задач: светофор, сигнализация и другие, физические опыты. В игровом формате участники квеста изучают на практике современную инженерию и робототехнику.
Они узнают, как печатают разные 3D-принтеры, чем отличается используемый в печати пластик и как он влияет на окружающую среду, где используется. Познакомятся с моделированием, собирая различные формы из элементов гигантского конструктора (каждый элемент — 20*20 см). На простых опытах разберут законы физики и химии. С помощью специального электронного конструктора смогут решить простейшие задачи: сигнализация, светофор. Участники квеста посетят настоящее цифровое производство — увидят, как работает лазерный станок и напишут простую программу для управления робототехнической платформой.
Посетят выставку проектов: тренажер вождения автомобиля, музыкальная перчатка, умный дом, экзоскелет, приложение по измерению уровня шума и др. Смогут пообщаться с разработчиками проектов — школьниками Томска, участниками различных всероссийских конкурсов и выставок. Аудитория участников: дети от 7 по 17 лет.
Время: 15:00 — 17:00
Продолжительность прохождения квеста — 1 час. Квест работает до последнего посетителя.
Место: 1-я площадка — ул. Красноармейская, 147, ауд. 106, студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР
2-я площадка — г. Томск, пер. Нахановича, 9а, Школа цифровых технологий
Мастер-класс «Спирограф»
Мечтаешь собрать и запрограммировать своего первого робота? А знаешь, что такое спирограф? Приходи на мастер-класс и получи ответы на эти и многие другие вопросы. Для детей от 5 лет и родителей.
Время: 10:00 — 11:30
Место: 1-я площадка — ул. Герцена, 49 (ДЦОР ТГПУ);
Время: 12:00-13:30
Место: 2-я площадка — ул. Карла Ильмера, 15/1.
Мастер-класс «Управляемый футбол»
Собери команду (2×2, 3×3 и 4×4) и сыграй в робофутбол! Футбол управляемых роботов подразумевает использование пультов управления для проведения состязания. Для детей от 7 лет и родителей.
Время: 12:00-13:30
Место: ул. Герцена, 49 (ДЦОР ТГПУ)
Мастер-класс «Умный дом. Детектор влаги»
Где трубы, там может быть и протечка. Как быстро найти повреждение? В этом поможет детектор влаги! Приди, собери и забери с собой! Для детей от 8 лет и родителей.
Время: 12:00–13:30
Место: ул. Герцена, 49 (ДЦОР ТГПУ)
Выставки роботов и роботизированных установок
Демонстрация мобильных роботов Центра компетенций Шнайдер Электрик и Учебной лаборатории промышленной автоматизации
Гости смогут самостоятельно реализовать алгоритмы управления технологическим процессом, выполнив проект на базе ПЛК одного из ведущих мировых вендоров.
Время: 14:00 — 18:00
Место: пр. Ленина, 2, корпус № 10 ТПУ, ауд. 101
Умная теплица
Технологии, планируемые к демонстрации в Тепличном полигоне (Смарт-теплица):
1. Умная теплица
2. Адаптивные облучательные установки
3. Универсальные облучатели для теплиц (фитосветильники)
4. Автоматизированные системы управления светоклиматической средой и базы данных по управлению светом для различных культур растений
5. Оптические методы контроля состояния растений и использование обратной связи с растением для управления процессами их вегетации
6. Биогазовые установки тепло и электроснабжения
7. Роботизированные комплексы для безлюдных технологий посадки и сбора тепличных растений
Время: 10:00-13:00
Место: пр. Ленина, 2, площадка возле корпуса № 10 ТПУ
Космонавтика
Научные квесты
Квест «Оцифруй себя!»
На случай гибели нашей планеты на МКС хранится основная информация о земной цивилизации на цифровом носителе. В ходе научно-познавательного квеста «Оцифруй себя» участникам предстоит починить модуль связи, наладить передачу данных с МКС и отправить туда свой цифровой портрет, полученный на 3D-сканере.
Квест рассчитан на команды от 3 до 6 человек. Победители получат призы, все участники получат памятные подарки и много полезной информации.
Время: 14:00 — 18:00
Место: ул. Савиных, 7, корпус ТПУ №18
Квест «Сеанс связи»
С участниками квеста выходит на связь космонавт с борта Исследовательской космической станции (ИКС) и докладывает о внештатной ситуации, случившейся на борту. Участники должны, используя имеющиеся навыки и данные, помочь космонавту устранить неисправности и внести корректировки в орбиту.
Время: 14:00 — 18:00
Место: пр. Ленина 30а, корпус ТПУ №4, ЦУП ТПУ (Центр управления полётами)
Экскурсия
Экскурсия в лабораторию когнитивных исследований в освоении космоса
Готов ли ты стать космонавтом? Сможешь ли ты пройти отбор в команду? Как быстро ты способен принимать решения в экстренной ситуации? Кто ты в составе экипажа? Участники смогут не только пройти тестирование своих возможностей, но и получат удостоверение члена экипажа космического корабля. Аудитория участников: дети от 8 лет и их родители.
Время: 15.00-17.00
Место: пр.Ленина 36, Спорткомплекс ТГУ, каб.14
Науки о прошлом
Экскурсии в музеи
Музей археологии и этнографии Сибири
В музее представлены экспонаты, иллюстрирующие материальную и духовную культуру сибиряков на протяжении почти 140 тысяч лет, от древнекаменного века до традиционных культур коренных обитателей Томской области. Группа не более 20 человек. Регистрация участников до 13:00 накануне (12 октября) по телефону 52-98-34.
Время: 11:00 и 13:00 (продолжительность одной экскурсии — 45 мин.).
Место: пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 225 ауд.
Палеонтологический музей ТГУ
Большую часть музея занимает выставочный зал, где экспозиции объединяются по следующим темам: «Руководящие ископаемые фанерозоя», «Этапы развития высших растений», «Важнейшие местонахождения палеонтологических остатков Сибири», «Мамонтовая фауна Сибири». В музее установлена диорама, позволяющая наглядно увидеть ландшафты древних эпох и уникальные окаменелости обитателей морей и суши: первые наземные растения, панцирные рыбы, трилобиты, кораллы, древовидные папоротники, остатки динозавров и мамонтов, вымершие растения и моллюски. Группа не более 20 человек. Регистрация участников до 13:00 накануне (12 октября) по телефону 52-98-34.
Время: 11:00 и 13:00 (продолжительность одной экскурсии — 45 мин.).
Место: пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 234 ауд.
Музей книги
Один из самых уникальных и таинственных музеев ТГУ. В нем сосредоточена самая ценная часть (100 тысяч единиц хранения) фонда Научной библиотеки. В музее можно познакомиться с историей русской книги. Отличительной особенностью является то, что в музее хранятся личные книжные собрания, ранее принадлежавшие известным писателям, ученым, краеведам, книголюбам, общественным и политическим деятелям России XIX–XX вв. Группа не более 20 человек. Регистрация участников до 13:00 накануне (12 октября) по телефону 52-98-34.
Время: 11:00 и 13:00 (продолжительность одной экскурсии — 45 мин.).
Место: пр. Ленина, 34а, Научная библиотека ТГУ. Вход через новое здание, экскурсовод встретит группы у гардероба.
Экономика
Научно-популярная лекция по цифровой экономике
Лаборатория цифровой экономики занимается вопросами внедрения блокчейн-технологий в вузе и разработкой программ подготовки «цифровых» специалистов. Кто такие криптоюристы, как оценить студента в токенах и быстро ли окупается блокчейн-платформа? — одни из самых популярных вопросов к руководителю лаборатории, на которые он и ответит.
Лектор: Александр Викторович Ильин, заведующий лабораторией ТГУ «Цифровая экономика».
Время: 14:00 — 15:30
Место: пр. Ленина, д. 36, главный корпус ТГУ