Погружение в науку.

Мероприятия для всех

9 октября 2018 / Томский Обзор

Последний день форума U-NOVUS — 2018 носит название «Наука: открытый формат». Или Science Dive — «погружение в науку».

В субботу, 13 октября, томские университеты, НИИ и научные музеи откроют свои двери для всех желающих. Томичи и гости города смогут побывать в НИИ Психического здоровья, выйти на связь с космосом и поиграть в робофутбол! Подробности — в нашем гиде.

Здоровье

Ранняя диагностика

Демо-день для населения «Томская область — территория здоровья»

У участников мероприятия есть возможность пройти раннюю диагностику хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые катастрофы, патология опорно-двигательного аппарата и др. Диагностика включает в себя измерение уровня глюкозы крови, артериального давления и анализ состава тела аппаратом экспертного класса Inbody 770. После проведения исследований участники получат заключение о необходимости дальнейшего дообследования и общие рекомендации по образу жизни.

Время: 11.00 — 14.00

Место: Московский тракт, 6/2, СибГМУ

Экскурсия в анатомический музей анатомии человека СибГМУ

Музей кафедры анатомии человека основан в 1888 году. Это старейший за Уралом анатомический музей с уникальными экспонатами. В настоящее время музей насчитывает более 2000 экспонатов. Научно-просветительские лекции сотрудников музея знакомят аудиторию не только с нормальной анатомией человека, но и с историей музея, а также пагубностью вредных привычек.

Время: 12.00 — 15.00

Место: Московский тракт, 2, стр. 15, 1 этаж, новоанатомический корпус СибГМУ, научный музей анатомии человека

Экскурсия в НИИ медицинской генетики

«Инновационные технологии диагностики наследственных болезней»

Как гены делают нас уникальными? К чему приводят мутации и как их обнаружить и исправить? О чем думают и говорят генетики? Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы на экскурсии по научным лабораториям НИИ медицинской генетики. Вы сможете увидеть и даже потрогать руками генетическое оборудование и узнать о самых современных методах изучения генома человека.

Время: 11:00 — 13:00

Место: Набережная р. Ушайки, 10, НИИ медицинской генетики

Лекции в НИИ онкологии

«Достижения реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области в онкологии. Переход к персонифицированной медицине»

На лекции будут представлены возможности восстановления дефектов лицевой области в онкологической практике, разработки в компьютерном моделировании и 3D печати искусственных имплантатов для реконструкции костных структур челюстно-лицевой области. Вы сможете увидеть выставочные образцы индивидуальных биокерамических имплантатов для реконструкции челюстно-лицевой области, разработанных НИ ТГУ и Томским НИМЦ.

Лектор: Денис Кульбакин, к.м.н., с.н.с. отделения опухолей головы и шеи

Время: 13:00 — 13:45

Место: пер. Кооперативный, 5, НИИ онкологии Томского НИМЦ

«Генетика — ключ к победе над раком»

Мы стоим на пороге решения проблемы рака. Удастся ли найти ключ к излечению от одного из самых грозных заболеваний современности? Что сделала для этого наука генетика, и какова первопричина появления в организме человека злокачественных новообразований? Лекция адресована тем, кто хочет быть в курсе современных достижений в области онкологии.

Лектор: Евгений Денисов, к.б.н., с.н.с. лаборатории молекулярной онкологии и иммунологии

Время: 14:00 — 14:45

Место: пер. Кооперативный, 5, НИИ онкологии Томского НИМЦ

Экскурсия в НИИ фармакологии и регенеративной медицины

Как «рождаются» лекарства

Трудно найти человека, который не принимал хоть раз в жизни лекарства. В то же время вряд ли кто-то задумывался, как они создаются. Кто их придумывает? Как исследуют эффективность и безопасность лекарственных средств? Ответы на все эти вопросы можно узнать в институте фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга ТНИМЦ — единственного за Уралом профильного института, который занимается разработкой новых лекарственных препаратов.

Время: 13:00 — 13:45 (группа 40 человек);

14:00 — 14:45 (группа 40 человек);

15:00 — 15:45 (группа 40 человек)

Место: пр. Ленина, 3, НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д.Гольдберга

Лекция и экскурсия в НИИ психического здоровья

Открытая лекция «Депрессия: эпидемия 21 века»

Депрессия является самым распространенным психическим расстройством среди населения любой страны. С усложнением ритма жизни, возрастанием требований к любому человеку и нестабильности в окружающем мире отмечается заметное увеличение частоты депрессии. Данное расстройство несет в себе ряд тяжелых последствий, если не начать своевременное лечение. Какие причины и у каких людей делают наиболее вероятным развития депрессии, как проявляется это расстройство и чем оно отличается от плохого настроения в ответ на негативные события жизни, что предлагает современная медицина для лечения депрессии и какие новые возможности появились для этого?

Лектор: Герман Симуткин, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, д.м.н.

Время: 11:00 — 12:00.

Место: ул. Алеутская 4, НИИ психического здоровья, 2 этаж, актовый зал

«Инновационные методы диагностики в изучении психических расстройств»: экскурсия по лабораториям

Можно ли увидеть и подержать в руках вещества, составляющие наши души? А могут ли психические расстройства вообще иметь материальную составляющую? Каково недалёкое будущее биологической психиатрии? Ответы на эти и на многие другие вопросы вы узнаете, если приедете в НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Вам расскажут о методах современной диагностики в изучении психических расстройств и проведут экскурсию по лабораторному блоку НИИ психического здоровья.

Время: 12:15 — 13:15 (группа 15 человек)

13.30-14.30 (группа 15 человек)

Место: ул. Алеутская 4, НИИ психического здоровья, 3 этаж, лаборатории института

Экскурсии в НИИ кардиологии

Инновационные технологии в кардиологии

Радиация является постоянным спутником человека. Как врачи-радиологи укрощают радиацию и используют ее для спасения жизней? Как добывают радиацию, какое излучение используют в медицине, где и почему радиация накапливается в организме и как ее можно увидеть? Ответы на эти вопросы Вы получите на экскурсии в лаборатории радионуклидных методов исследования. Кроме того, Вы увидите современное диагностическое оборудование, примеры пациентов с различными патологическими изменения сердца и сосудов, узнаете, как проходят подготовка и сами исследования сердца. Вы сможете подержать точную копию сердца ребенка с врожденным пороком сердца, сделанную после проведенных исследований.

Время: 16:00-17:00

Место: ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии

Сердце — вместилище души или жизни? Почему оно бьется от зарождения жизни до последних ее секунд? Можно ли его остановить или перезапустить, и как можно управлять его «непрерывным бегом»? Почему возникают его сбои, и что такое аритмии, как они появляются и можно ли избежать их возникновения? Есть ли универсальный способ лечения аритмий, и можно ли их устранить изнутри или снаружи сердца, не останавливая его? Космические технологии на страже правильного ритма: миф или реальность? Жар и холод для лечения аритмий. А можно ли устранить аритмии, не нарушая кожных покровов и не касаясь сердца? Ответы на все эти вопросы можно узнать в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

Время: 16:00-17:00

Место: ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии

Строительство и благоустройство

Экскурсии в лаборатории ТГАСУ

«Физика нашего дома»

Почему у нас дома тепло, когда на улице минус 40 градусов? Что такое акустика и, при чем здесь строительство? Зачем строительству физика и почему она строительная? На эти и другие вопросы ответят в лаборатории Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Время: 10:00 — 12:00

Место: пл. Соляная, 2, второй корпус ТГАСУ, цокольный этаж

«Наш дом — наша крепость»

Сколько весит десятиэтажный дом и почему он не разрушается под действием ветра, дождя и землетрясения? Как выглядит пресс, который может создавать усилие 1 000 тонн? Чем отличается материал от конструкции и изделие от материала? На эти и другие вопросы ответят в научно-образовательном центре Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Время: 10:00 — 12:00

Место: пл. Соляная, 2, пятый корпус ТГАСУ, первый этаж

Выставка и воркшопы в «Кванториуме»

Демо-зона Учебной лаборатории (Learning Lab) — «Fusion дизайн»

В течение полутора недель до выставки обучающиеся 8-11 классов школ Томска проходили интенсивные тренинги в квантуме «Промышленный дизайн», изучая городскую среду и принципы работы в программе проектирования Autodesk «Fusion 360». Они разработали уникальные проекты уличной мебели и представят изделия в натуральную величину на выставке, которая пройдет на форуме новых решений U-NOVUS.

В это же время на площадке технопарка состоятся воркшопы «По следам детей», где любой желающий сможет примерить на себя роль разработчика и дизайнера. Вход на выставку и воркшопы свободный.

Время: 14:00–16:00

Место: пр. Ленина, д. 26, 3 этаж, АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»

Экология

Утилизация пластика

«Quantorium International: Creativity, Collaboration and Innovation for Plastic Challenge» (Международное пространство проектов: творчество, сотрудничество и инновации для решения проблемы утилизации пластика).

В мероприятии примут участие томские школьники и обучающиеся детского технопарка «Кванториум», а также иностранные студенты томских вузов и эксперты.

Участники мероприятия разделятся на команды и обсудят экологические проблемы. Главной темой станет рациональное использование и утилизация пластика. Команды разработают варианты решения поставленной задачи, исходя из собственных идей, международного опыта и реализации проекта детского технопарка «Кванториум» с ООО «Деревенское молочко».

По итогам мероприятия команды презентуют свои проекты, результаты работы оценят приглашенные эксперты. Полученные в ходе работы данные могут быть использованы на уроках экологии и классных часах для информирования обучающихся о негативном влиянии пластиковых отходов на окружающую природную среду.

Мероприятие открыто для всех желающих, которые могут узнать о международном опыте решения проблемы и получить идеи для реализации экологических проектов на базе образовательных организаций.

Время: 16:00-18:00

Место: пр. Ленина, д. 26, 3 этаж, АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»

Физика

Лекция и экскурсия в НИИ сильноточной электроники

Лекция «Сильноточная электроника и импульсная энергетика»

Во время лекции участники мероприятия познакомятся с физическими основами сильноточной электроники и импульсной энергетики, узнают, какие импульсные процессы окружают нас и помогают нам в повседневной практике.

Также слушатели узнают о главных практических применениях генераторов мощных электрических импульсов, сильноточных электронных ускорителей, источников плазмы, частиц и излучений: от инерциального термоядерного синтеза, испытаний и радиолокации до промышленных технологий и применений в медицине.

Время: 11:00 — 12:00.

Место: проспект Академический, д. 2/3, Институт сильноточной электроники СО РАН, аудитория 408.

Экскурсия по институту с посещением уникальных научных установок России

На экскурсии участники увидят и смогут потрогать уникальные электрофизические установки, на которых ведутся исследования (в том числе, класса «MegaScience») и разрабатываются основы технологий. Это импульсный генератор ГИТ-12, ускоритель электронов СИНУС-7, многоцелевой импульсный генератор МИГ, фемтосекундный мультитереваттный лазерный комплекс THL-100, комплекс пучково-плазменных установок УНИКУУМ, других электрофизических установок для фундаментальных исследований и технологических применений.

Участники мероприятия узнают, каким образом можно получить образование, необходимое для того, чтобы стать исследователем или разработчиком в области сильноточной электроники и импульсной энергетики, в каких организациях России и мира ведутся такие исследования и разработки и нужны ли специалисты в этой области.

Для пропуска в здание нужен паспорт!

Время: 12:00 — 14:00.

Места: проспект Академический, д. 2/3, Институт сильноточной электроники СО РАН.

а) главный корпус ИСЭ СО РАН,

б) лабораторный корпус установки ГИТ-12 (переход пешком от главного корпуса 5 мин).

Лекция и экскурсия в НИИ оптики атмосферы

Научно-популярная лекция «Кудрявый свет»

Слушатели узнают об удивительных свойствах света, которые изучаются в рамках сингулярной оптики.

Время: 10:00 — 11:00

Место: пл. Академика Зуева, 1, главный корпус ИОА, 3 этаж, конференц-зал

Экскурсия-знакомство «Первый академический институт г. Томска, уникальные установки»

Участники экскурсии познакомятся с историей и работой первого академического института г. Томска, увидят уникальные исследовательские инструменты, с использованием которых выполняются исследования мирового уровня, в том числе сибирскую лидарную станцию, большую и малую аэрозольные камеры, панорамно-оптическую станцию «TomSky», измерительный оптический комплекс на базе фурье-спектрометра IFS Bruker 125M, спектрофотометрический комплекс на основе многоходовых кювет с базой 110 и 30 м.

Экскурсии предваряются фильмами о работе ИОА СО РАН по тематикам: физика атмосферы и океана; распространение оптического излучения в атмосфере и океане; дистанционное зондирование природных сред.

Время: 14:00 — 16:00

Место: пл. Академика Зуева, 1, главный корпус ИОА

Квест для детей

Научно-развлекательный квест «В мире науки»

Участникам предлагается самостоятельно спаять электронные схемы, сыграть в электротехническую викторину, в которой необходимо угадать название условных графических изображений элементов цепи, составить уравнения химических реакций и на их основе своими руками провести химические опыты.

Время: 14:00-18:00

Место: пр. Ленина, 2, корпус ТПУ №10, аудитория № 010

Робототехника

Лекция и мастер-класс по нейротехнологиям

Лекция «Нейроуправление мехатронными устройствами — просто о сложном»

Участники смогут познакомиться с инновационными нейротехнологиями, используемыми для управления различными электромехатронными устройствами. Разработки нейроуправления находят применение в управлении роботами, в VR-индустрии и индустрии компьютерных игр, в медицине и в IoT. Поговорим, откуда же появилась идея нейроуправления, как ее пытались реализовывать, и какие перспективы в этом направлении нас ожидают. Аудитория участников: дети от 5 и их родители.

Лектор: Лобода Юлия Олеговна, директор STEM-центра, к.п.н.

Время: 13:00 — 13:30

Место: ул. Красноармейская, 147, студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР, ауд. 106

Мастер-класс «Управление силой мысли»

Использование разных видов неинвазивных (без внедрения в мозг) нейроинтерфейсов для управления мехатронными (механика+электроника) устройствами (интернет вещей, биопротезы, робототехника). Аудитория участников: дети от 5 до 17 лет

Время: 13:35 — 14:30

Место: ул. Красноармейская, 147, студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР, ауд. 106

Робототехнические квесты и мастер-классы для детей

Детско-юношеский инженерный робототехнический квест

Гигантский конструктор, 3D-печать, электронный конструктор с набором задач: светофор, сигнализация и другие, физические опыты. В игровом формате участники квеста изучают на практике современную инженерию и робототехнику.

Они узнают, как печатают разные 3D-принтеры, чем отличается используемый в печати пластик и как он влияет на окружающую среду, где используется. Познакомятся с моделированием, собирая различные формы из элементов гигантского конструктора (каждый элемент — 20*20 см). На простых опытах разберут законы физики и химии. С помощью специального электронного конструктора смогут решить простейшие задачи: сигнализация, светофор. Участники квеста посетят настоящее цифровое производство — увидят, как работает лазерный станок и напишут простую программу для управления робототехнической платформой.

Посетят выставку проектов: тренажер вождения автомобиля, музыкальная перчатка, умный дом, экзоскелет, приложение по измерению уровня шума и др. Смогут пообщаться с разработчиками проектов — школьниками Томска, участниками различных всероссийских конкурсов и выставок. Аудитория участников: дети от 7 по 17 лет.

Время: 15:00 — 17:00

Продолжительность прохождения квеста — 1 час. Квест работает до последнего посетителя.

Место: 1-я площадка — ул. Красноармейская, 147, ауд. 106, студенческий бизнес-инкубатор ТУСУР

2-я площадка — г. Томск, пер. Нахановича, 9а, Школа цифровых технологий

Мастер-класс «Спирограф»

Мечтаешь собрать и запрограммировать своего первого робота? А знаешь, что такое спирограф? Приходи на мастер-класс и получи ответы на эти и многие другие вопросы. Для детей от 5 лет и родителей.

Время: 10:00 — 11:30

Место: 1-я площадка — ул. Герцена, 49 (ДЦОР ТГПУ);

Время: 12:00-13:30

Место: 2-я площадка — ул. Карла Ильмера, 15/1.

Мастер-класс «Управляемый футбол»

Собери команду (2×2, 3×3 и 4×4) и сыграй в робофутбол! Футбол управляемых роботов подразумевает использование пультов управления для проведения состязания. Для детей от 7 лет и родителей.

Время: 12:00-13:30

Место: ул. Герцена, 49 (ДЦОР ТГПУ)

Мастер-класс «Умный дом. Детектор влаги»

Где трубы, там может быть и протечка. Как быстро найти повреждение? В этом поможет детектор влаги! Приди, собери и забери с собой! Для детей от 8 лет и родителей.

Время: 12:00–13:30

Место: ул. Герцена, 49 (ДЦОР ТГПУ)

Выставки роботов и роботизированных установок

Демонстрация мобильных роботов Центра компетенций Шнайдер Электрик и Учебной лаборатории промышленной автоматизации

Гости смогут самостоятельно реализовать алгоритмы управления технологическим процессом, выполнив проект на базе ПЛК одного из ведущих мировых вендоров.

Время: 14:00 — 18:00

Место: пр. Ленина, 2, корпус № 10 ТПУ, ауд. 101



Умная теплица

Технологии, планируемые к демонстрации в Тепличном полигоне (Смарт-теплица):

1. Умная теплица

2. Адаптивные облучательные установки

3. Универсальные облучатели для теплиц (фитосветильники)

4. Автоматизированные системы управления светоклиматической средой и базы данных по управлению светом для различных культур растений

5. Оптические методы контроля состояния растений и использование обратной связи с растением для управления процессами их вегетации

6. Биогазовые установки тепло и электроснабжения

7. Роботизированные комплексы для безлюдных технологий посадки и сбора тепличных растений

Время: 10:00-13:00

Место: пр. Ленина, 2, площадка возле корпуса № 10 ТПУ

Космонавтика

Научные квесты

Квест «Оцифруй себя!»

На случай гибели нашей планеты на МКС хранится основная информация о земной цивилизации на цифровом носителе. В ходе научно-познавательного квеста «Оцифруй себя» участникам предстоит починить модуль связи, наладить передачу данных с МКС и отправить туда свой цифровой портрет, полученный на 3D-сканере.

Квест рассчитан на команды от 3 до 6 человек. Победители получат призы, все участники получат памятные подарки и много полезной информации.

Время: 14:00 — 18:00

Место: ул. Савиных, 7, корпус ТПУ №18

Квест «Сеанс связи»

С участниками квеста выходит на связь космонавт с борта Исследовательской космической станции (ИКС) и докладывает о внештатной ситуации, случившейся на борту. Участники должны, используя имеющиеся навыки и данные, помочь космонавту устранить неисправности и внести корректировки в орбиту.

Время: 14:00 — 18:00

Место: пр. Ленина 30а, корпус ТПУ №4, ЦУП ТПУ (Центр управления полётами)

Экскурсия

Экскурсия в лабораторию когнитивных исследований в освоении космоса

Готов ли ты стать космонавтом? Сможешь ли ты пройти отбор в команду? Как быстро ты способен принимать решения в экстренной ситуации? Кто ты в составе экипажа? Участники смогут не только пройти тестирование своих возможностей, но и получат удостоверение члена экипажа космического корабля. Аудитория участников: дети от 8 лет и их родители.

Время: 15.00-17.00

Место: пр.Ленина 36, Спорткомплекс ТГУ, каб.14

Науки о прошлом

Экскурсии в музеи

Музей археологии и этнографии Сибири



В музее представлены экспонаты, иллюстрирующие материальную и духовную культуру сибиряков на протяжении почти 140 тысяч лет, от древнекаменного века до традиционных культур коренных обитателей Томской области. Группа не более 20 человек. Регистрация участников до 13:00 накануне (12 октября) по телефону 52-98-34.

Время: 11:00 и 13:00 (продолжительность одной экскурсии — 45 мин.).

Место: пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 225 ауд.

Палеонтологический музей ТГУ

Большую часть музея занимает выставочный зал, где экспозиции объединяются по следующим темам: «Руководящие ископаемые фанерозоя», «Этапы развития высших растений», «Важнейшие местонахождения палеонтологических остатков Сибири», «Мамонтовая фауна Сибири». В музее установлена диорама, позволяющая наглядно увидеть ландшафты древних эпох и уникальные окаменелости обитателей морей и суши: первые наземные растения, панцирные рыбы, трилобиты, кораллы, древовидные папоротники, остатки динозавров и мамонтов, вымершие растения и моллюски. Группа не более 20 человек. Регистрация участников до 13:00 накануне (12 октября) по телефону 52-98-34.

Время: 11:00 и 13:00 (продолжительность одной экскурсии — 45 мин.).

Место: пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ, 234 ауд.

Музей книги

Один из самых уникальных и таинственных музеев ТГУ. В нем сосредоточена самая ценная часть (100 тысяч единиц хранения) фонда Научной библиотеки. В музее можно познакомиться с историей русской книги. Отличительной особенностью является то, что в музее хранятся личные книжные собрания, ранее принадлежавшие известным писателям, ученым, краеведам, книголюбам, общественным и политическим деятелям России XIX–XX вв. Группа не более 20 человек. Регистрация участников до 13:00 накануне (12 октября) по телефону 52-98-34.

Время: 11:00 и 13:00 (продолжительность одной экскурсии — 45 мин.).

Место: пр. Ленина, 34а, Научная библиотека ТГУ. Вход через новое здание, экскурсовод встретит группы у гардероба.

Экономика

Научно-популярная лекция по цифровой экономике

Лаборатория цифровой экономики занимается вопросами внедрения блокчейн-технологий в вузе и разработкой программ подготовки «цифровых» специалистов. Кто такие криптоюристы, как оценить студента в токенах и быстро ли окупается блокчейн-платформа? — одни из самых популярных вопросов к руководителю лаборатории, на которые он и ответит.

Лектор: Александр Викторович Ильин, заведующий лабораторией ТГУ «Цифровая экономика».

Время: 14:00 — 15:30

Место: пр. Ленина, д. 36, главный корпус ТГУ

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