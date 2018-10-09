Только реальные задачи. Воркшопы форума U-NOVUS

9 октября 2018

В этом году основной формат мероприятий на форуме U-NOVUS — воркшопы. На них для совместной работы соберутся крупные компании, университеты, научные организации и технологический бизнес.

Воркшоп — мероприятие, на котором группы специалистов разного профиля создают новые интеллектуальные продукты и обмениваются опытом. Задача, ставящаяся перед участниками воркшопа — реальный кейс, подготовленный крупной компанией. Каждая группа работает под руководством опытного фасилитатора, который выстраивает коммуникацию между участниками, оказывает методическую поддержку и планирует программу так, чтобы участники пришли к ожидаемому результату. Решения, которые будут получены, позднее пойдут на доработку и в реализацию в компаниях, а заинтересованные участники смогут объединиться в рабочую группу пилотного проекта.

Мы составили гид по воркшопам, которые пройдут в дни форума, и рассказали, над какими задачами будут работать участники каждого из них.

В поисках аномалий

Название: «Цифровизация производства»

Организатор: ПАО «СИБУР Холдинг»

Фасилитатор: Компания «Актум» и Лаборатория институционального проектного инжиниринга

Участники: специалисты компании «СИБУР Холдинг»

Место проведения: Научная библиотека ТГУ, 4 этаж, коворкинг-зал

Задача для участников этого воркшопа максимально конкретна: создать прототип системы, которая искала бы аномалии в работе промышленного оборудования и строила прогнозы возможных поломок. Причем, сбор данных должен вестись в режиме реального времени с помощью уже имеющихся производственных информационных систем, а совершенствование прогноза — по технологиям машинного обучения.

В итоге должен получиться пилотный проект внутри компании. Если руководство холдинга утвердит проект, компании — участники воркшопа могут быть привлечены к его реализации.

Выше лояльность, больше клиентов

Название: «Финтех. Разработка цифровых продуктов для программы лояльности нового поколения»

Организатор: Венчурный фонд Digital Horizon

Участники: ТГУ, ТУСУР, ТПУ; Рубиус-груп, Редлайн, ФлексСофт, Polymind.

Место проведения: Научная библиотека ТГУ, исследовательский зал, 2 этаж, комната для презентаций

Задачу разработать цифровой продукт для программ лояльности, которые будут напрямую связывать производителя и потребителя, ставит венчурный фонд Digital Horizon.

На воркшопе будет два кейса и четыре команды. Они поработают над созданием инклюзивного дизайна — максимально удобного для самых разных категорий пользователей, позволяющего использовать продукт в разных средах и сверять свои цели и задачи с бизнес-компасом, основанным на модели Роберта Куинна, который дает возможность оценить команду и проект по ряду важных аспектов.

Управление знаниями

Название: «Управление знаниями и коллаборации с учеными»

Организатор: ООО «Газпромнефть Научно-Технический Центр»

Участники: ВШЭ, ДВФУ, ТГУ и др. (12 вузов); «Эконофизика», «Контек-Софт», «Ифар» и др. (12 компаний)

Место проведения: «Точка кипения — Томск»

Система управления знаниями — необходимая вещь для современной наукоемкой компании. Она дает возможность пользоваться не только собственными научными разработками, но и иметь доступ к интеллектуальной собственности университетов, НИИ и инновационных компаний. Например, это позволит при необходимости быстро находить подрядчиков или формировать совместные рабочие коллективы.

В воркшопе примут участие проректоры университетов, представители руководства университетских библиотек, специалисты в области разработки программного обеспечения для управления знаниями и т.д. Принципиальное ТЗ — создание межуниверситетской системы управления знаниями.

Эффективность теплоэнергетики

Название: «Повышение эффективности действующих ТЭС за счет использования цифровых технологий»

Организатор: ПАО «Интер РАО»

Фасилитаторы: ТРИЗ-команда (Д. Бахтурин, Д. Шакирова, Е. Кустов, Г. Нечунаев)

Участники: ТПУ, ТГАСУ, ИСЭ СО РАН и др. (8 вузов и НИИ); «Томская генерация», «Интант», «Оптиплейн Беспилотные системы» и др. (8 компаний)

Место проведения: ТПУ, 8 корпус, зал на 3 этаже (ул. Усова, 7)

Участники будут искать цифровые решения для теплоэнергетических станций: промышленной безопасности, эффективного ремонта оборудования и снижения издержек при эксплуатации.

Методы могут быть разными: применение дронов, умных браслетов и касок для персонала, виртуальных и мобильных обходчиков оборудования. В результате команды должны представить конкретный перечень инновационных решений и проектов.

Медицина в цифре

Название: «Цифровой госпиталь»

Организатор: Сибирский государственный медицинский университет, Администрация Томской области.

Со-организатор: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

Участники: СибГМУ, ТГУ, НИИ Кардиологии и др. (5 вузов и НИИ); «Инвитро», «Рубиус», «Телемедсофт» и др. (14 компаний)

Место проведения: СибГМУ, главный корпус

Первый в России «Цифровой госпиталь», предполагающий системную оптимизацию и цифровизацию медицинских процессов, будет создан в Томске. Клиника нового формата объединит в себе автоматизацию и внедрение прорывных инновационных технологий: автоматическая идентификация, медицинские информационные системы, RFID-технологии и т.д., вплоть до разработки цифрового аватара пациента

Перед участниками воркшопа ставится задача — сложить концепцию цифрового госпиталя, определить IT-основу системы и основные блоки, составить «дорожную» карту с задачами и ресурсами, провести стратегическое планирование реализации проекта в масштабах Томской области и всей России.

Цифровизация в управлении регионом

Название: «CDO. Управление, основанное на анализе данных в компаниях и органах власти»

Организатор: АНО «Информационная культура», ПАО Сбербанк

Со-организатор: НИ ТГУ

Участники: депутаты ЗД ТО, заместители губернатора Томской области, региональные компании, медучреждения и т.д.

Место проведения: ИЭМ ТГУ, ауд. 310 (ул. Набережная реки Ушайки, 12)

Участники воркшопа, среди которых будут депутаты и чиновники высокого ранга, познакомятся с возможностями применения методов анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в реальных бизнес-задачах из различных сфер государственного управления, экономики и финансов.

Ведущий этого воркшопа — Иван Бегтин, один из самых известных российских экспертов в области открытых данных — Open Data и открытого государства — Open Government.

Как ожидается, в конечном итоге произойдет первичное структурирование пилотных проектов цифровизации отраслей экономики и социальной сферы Томской области.

Сельскохозяйственные беспилотники

Название: «Технологии точного земледелия для минимизации потерь»

Организатор: Cognitive Technologies

Участники: СибГМУ, ТГУ, Юргинский технологический институт и др. (5 вузов); МТС, компании альянса «Техническое зрение», агрохолдинги и фермерские хозяйства.

Место проведения: Корпус УЛК ТУСУР

В рамках воркшопа будут рассмотрены существующие решения в области беспилотной сельскохозяйственной техники (трактор, опрыскиватель, комбайн), позволяющие доверить управление техникой роботу-помощнику и сконцентрироваться на контроле качества обработки и уборки. К возможностям таких систем относятся сбор и автономная выгрузка урожая, обработка почвы — вспахивание и культивирование, выполняемые с объездом препятствий, островков, камней, столбов и т.д.

На воркшопе будут спроектированы несколько площадок для тестирования технологий точного земледелия в Томской области. Участники разработают требования к полигонам, выберут хозяйства для испытаний и создадут проект конкретного полигона (или нескольких тестовых площадок) по точному земледелию.

Пять уровней полезности

Название: «Разработка системы добровольной сертификации полезной пищевой продукции и ее пилотного тестирования в регионах Сибири»

Организатор: Сибирский государственный медицинский университет

Участники: СибГМУ, ТГУ, КемГУ; Западно-Сибирский маркетинговый центр «Эдвайс», ООО «Солагифт», ФБУ «Томский ЦСМ» и др. (9 компаний)

Место проведения: Научная библиотека ТГУ, 3-й этаж, зал юридических наук.

В Томске уже действует система «Добровольная сертификация продуктов», созданная экспертами стратегического проекта «Томская область — лаборатория здоровья» СибГМУ. Участники воркшопа доработают систему добровольной сертификации полезной пищевой продукции, состоящей из пяти уровней полезности в зависимости от содержания питательных веществ, витаминов, микро- и макроэлементов.

Также будет разработана совместная «дорожная карта» учреждений здравоохранения, бизнеса и региональной власти по пилотному применению системы сертификации в регионах.

«Умные» города

Название: «Цифровые решения для «умных» городов»

Организатор: Госкорпорация «Росатом»

Участники: главы городов и муниципальных образований Томской области; ТГУ, ТУСУР, ИОА СО РАН и д. (5 вузов и НИИ); «Микран», GeoS, ЭлеСи» и др. (14 компаний)

Место проведения: ИЭМ ТГУ (ул. Набережная реки Ушайки, 12)

На этом воркшопе будут совместно работать и создатели цифровых систем, и управленцы-практики, и активные жители городов. Организатор презентует для участников концепцию «Умного города Росатома» и базовой платформы «Умный город», которая позволяет повышать эффективность работы городских служб, вовлекать жителей и бизнес-сообщество в решение вопросов развития города.

Жители и управленцы смогут высказать свои идеи по городским цифровым сервисам, опираясь на потребности городов Томской области, бизнеса и жителей, и дать обратную связь по конкретным цифровым продуктам. В итоге должны быть созданы концепции новых смарт-сервисов базовой платформы «Умный город» для дальнейшего уточнения и доработки, с оценкой ожидаемых эффектов от внедрения.

Новые материалы для капремонта

Название: «Новые материалы и технологии в обновлении зданий»

Организатор: Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Группа «Роснано» (ФиОП «Роснано»)

Участники: ТГУ, ТУСУР, Карагандинский государственный технический университет и т.д. (5 вузов); Научный центр СИБУРа, ТДСК, «Сибспарк» и др. (6 компаний)

Место проведения: Коворкинг-центр ТГАСУ

На воркшопе будут разработаны варианты решений капитального ремонта кровель, фасадов и несущих конструкций двух конкретных жилых домов Томска с использованием новых материалов и технологий. Также будут сформированы подходы к обновлению существующей застройки в 2035 году.

Одной кнопкой

Название: «Развитие цифровой банковской экосистемы в секторе IoT: уберизация повседневных пользовательских сценариев»

Организатор: АО «Газпромбанк»

Место проведения: МКЦ ТПУ, (ул. Усова, 13В, 1 этаж, гостиная)

Участники создадут легкий пользовательский прототип и бизнес-модели сервиса «Кнопка ГПБ», обоснованный с точки зрения пользовательского опыта, маркетинга и экономики. Они погрузятся в психологию клиента для эффективного проектирования пользовательского опыта, а также проанализируют рынок и создадут бизнес-модель продвижения сервиса.

В идеале организатор планирует получить работающий прототип устройства. Или, как минимум, детально проработанный пользовательский макет. Также результатом совместной работы должна стать сплоченная группа которая будет «одержима» идеей создания аппаратно-программных комплексов интернета вещей.

Также в дни Форума новых решений U-NOVUS пройдут открытые образовательные воркшопы от IBM France «Data science, машинное обучение, инструменты, визуальное распознавание IoT, ChatBot и возможности сервиса IBM CLOUD»; хакатон «Цифровые решения для нефтегазового сектора» от ПАО «Газпром нефть» и компании Econophysica; международный воркшоп по инженерному предпринимательству и другие мероприятия.

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