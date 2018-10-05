Сгоревший дом в Академгородке восстановят за счет бюджета
Вечером 4 октября в спортивном зале Академлицея прошла встреча губернатора Томской области Сергея Жвачкина с погорельцами дома на Вавилова, 10.
Кроме первых лиц области и города, жители встретились с главами департаментов, которые отвечают за разные аспекты плана по восстановлению сгоревшего дома. Сергей Жвачкин предложил собравшимся сначала выслушать принятый накануне план, а потом задать вопросы.
Дом восстановят
Сперва губернатор ответил на самый главный вопрос: городские власти берут на себя обязательство восстановить здание согласно проектировочному плану, вплоть до внутренней отделки. Расходы город и область поделят пополам. Сделать это позволит режим ЧС локального масштаба, который власти ввели накануне, 3 октября. Работы будет выполнять компания «ТомскРемСтройПроект».
Сейчас специалисты ТГАСУ проводят обследование здания, чтобы выяснить, насколько оно повреждено. По словам губернатора, уже ясно, что пятый этаж придется снести и выстроить заново, остальное выяснится после обследования. Предварительно первые жильцы смогут вернуться домой к весне.
Погорельцам помогут
На входе в зал всем жильцам предлагали зарегистрироваться, чтобы в дальнейшем штабу проще было работать с заявлениями пострадавших. По всем вопросам люди могут обращаться в штаб, который начал работу накануне в здании на проспекте Академическом, 5. Здесь будут дежурить представители администрации Советского района и заместитель мэра Константин Чубенко.
Все семьи имеют право на материальную помощь в размере от 20 до 33 тысяч рублей. Управляющая компания освободила жильцов от счета за коммунальные услуги за сентябрь.
В жилье на сегодняшний день нуждаются 27 семей. Все они получат квартиры из маневренного фонда, причем, за аренду с них денег брать не будут. Другой вариант размещения — в гостинице «Рубин». Вопросы, связанные с оценкой ущерба для квартир в ипотеке, решат в частном порядке специалисты штаба.
Что дальше?
Сейчас на месте постоянно дежурит наряд полиции из двух человек. Как только подрядчик приступит к работам по восстановлению дома, полицию сменит наряд ЧОПа. Также в ближайшее время квартиры опечатают и создадут тепловой контур для сохранения вещей. Сергей Жвачкин пообещал, что встречи с жильцами будут проходить не реже раза в месяц, а штаб будет работать ежедневно до момента, пока не решит все проблемы погорельцев.
Текст: Катерина Маас
Фото: Вероника Белецкая