Сгоревший дом в Академгородке восстановят за счет бюджета

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Вечером 4 октября в спортивном зале Академлицея прошла встреча губернатора Томской области Сергея Жвачкина с погорельцами дома на Вавилова, 10.

Кроме первых лиц области и города, жители встретились с главами департаментов, которые отвечают за разные аспекты плана по восстановлению сгоревшего дома. Сергей Жвачкин предложил собравшимся сначала выслушать принятый накануне план, а потом задать вопросы.

Дом восстановят

Сперва губернатор ответил на самый главный вопрос: городские власти берут на себя обязательство восстановить здание согласно проектировочному плану, вплоть до внутренней отделки. Расходы город и область поделят пополам. Сделать это позволит режим ЧС локального масштаба, который власти ввели накануне, 3 октября. Работы будет выполнять компания «ТомскРемСтройПроект».

Сейчас специалисты ТГАСУ проводят обследование здания, чтобы выяснить, насколько оно повреждено. По словам губернатора, уже ясно, что пятый этаж придется снести и выстроить заново, остальное выяснится после обследования. Предварительно первые жильцы смогут вернуться домой к весне.

Погорельцам помогут

На входе в зал всем жильцам предлагали зарегистрироваться, чтобы в дальнейшем штабу проще было работать с заявлениями пострадавших. По всем вопросам люди могут обращаться в штаб, который начал работу накануне в здании на проспекте Академическом, 5. Здесь будут дежурить представители администрации Советского района и заместитель мэра Константин Чубенко.

Все семьи имеют право на материальную помощь в размере от 20 до 33 тысяч рублей. Управляющая компания освободила жильцов от счета за коммунальные услуги за сентябрь.

В жилье на сегодняшний день нуждаются 27 семей. Все они получат квартиры из маневренного фонда, причем, за аренду с них денег брать не будут. Другой вариант размещения — в гостинице «Рубин». Вопросы, связанные с оценкой ущерба для квартир в ипотеке, решат в частном порядке специалисты штаба.

Что дальше?

Сейчас на месте постоянно дежурит наряд полиции из двух человек. Как только подрядчик приступит к работам по восстановлению дома, полицию сменит наряд ЧОПа. Также в ближайшее время квартиры опечатают и создадут тепловой контур для сохранения вещей. Сергей Жвачкин пообещал, что встречи с жильцами будут проходить не реже раза в месяц, а штаб будет работать ежедневно до момента, пока не решит все проблемы погорельцев.

Текст: Катерина Маас

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: