Еда. Рецензии. Ужин в пекарне Schmidt Bakery

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Винный магазин на Кирова сменился очередной пекарней. В Томске Schmidt Bakery открылась почти одновременно с таким же кафе в Новосибирске.

Мы отправились пробовать, что испекли в Schmidt Bakery и обнаружили в пекарне еще и любопытные салаты. Правда, обстановка понравилась нам меньше, чем еда.

Где: Кирова, 22.

Интерьер: от него странное впечатление. Столы стоят хаотично и слишком близко друг к другу, словно их сдвинули специально. В то же время пространство немаленькое.

В целом кафе оформлено симпатично и просто — витрины с выпечкой и едой, аппетитные фотографии и фразы про хлеб и кофе на стенах. Хотя не сказать, что облик очень гармоничный — только возле некоторых столиков композиции из искусственных цветов. Кирпичные стены разных цветов. Столы разной высоты и формы.

Меню: его нет, надо изучать, что представлено на витринах. Дальше всего от кассы сладкие предложения. Пирожные и маффины от 29 рублей, торты от 79 рублей за 100 граммов. На витрине были «Клубника со сливками», «Шоколадно-сметанный», «Морковный», «Наполеон», «Черный» (шварцвальдский). Выпечка вроде сочней, круассанов, вензелей, калачей и рулетов от 45 рублей. Сытные пироги стоят от 45 рублей за 100 граммов, есть сдобные и слоеные. Пирожки, курники, беляши, хачапури разных видов и лепешки с сыром не на вес, на них цены от 79 рублей.

В пекарне Schmidt Bakery не только выпечка. Из других блюд мы заметили на витрине немало салатов (стоят от 39 рублей за 100 граммов). В основном популярные варианты, вроде греческого и винегрета, но птица с ананасом тоже найдется. Из горячего — драники, куриное филе, минтай, гарниры вроде гречки с грибами и жареной картошки, рис с овощами. Цены от 39 рублей за 100 граммов.

Хлеб и багет от 29 рублей, выбор есть — в Schmidt Bakery представлено больше 10 видов. Еще в пекарне стоит шкаф с печеньем разных видов, которое можно купить домой. Цены от 25 рублей за 100 граммов. В другом углу — отдельная витрина с сырами, шкаф с кофе, маслом.

Что касается напитков, то чай только пакетированный, порция 30 рублей. Кофе от 90 рублей, обычный, желающим новых вкусов предлагается добавить сироп (за 10 рублей). В холодильнике — готовые соки-морсы-газировки (в том числе и грузинский лимонад) от 40 рублей за бутылку.

Не сразу бросается в глаза табличка с обещанием скидки. После 20:00 кулинария и хлеб в Schmidt Bakery становятся в 2 раза дешевле.

Еда: Мы присмотрели салат «Шанель» (самый необычный из тех, что были на витрине), хачапури по-аджарски с яйцом, пирожок бездрожжевой с яблоками и корицей, фисташковый эклер и латте.

Салат «Шанель» (95 рублей за 100 граммов, благодаря вечерней скидке наша порция в 130 граммов получилась 61 рублей 75 копеек) был легким и сочным. Сочетание сельдерея с курицей, виноградом и грецкими орехами попробовать очень даже стоит!

Хачапури по-аджарски (выяснилось, что на него тоже действует скидка, и цена 79 рублей превратилась в 39,5) в первый момент нас не очень порадовало. Выпечка показалась подсохшей. Но это было тесто по краям, часть с сыром и яйцом показалась вкусной. Так что скидка разумна, и мы не пожалели, что попробовали хачапури.

Бездрожжевой пирожок с яблоками и корицей (45 рублей) порадовал сразу. Тесто очень тонкое, ненавязчивое на вкус. Начинки много, яблоки щедро приправлены корицей, причем, приторным пирожок не кажется. Любителям корицы попробовать будет интересно!

Эклер фисташковый (55 рублей) со сладким, но любопытным на вкус заварным фисташковым кремом. Обильно полит глазурью. Легким такое пирожное не назовешь.

Латте (130 рублей) объемом заметно превосходит капучино, хотя цена различается всего на 10 рублей. На вкус обычный, ничем не примечательный.

Счет: 331 рублей 25 копеек за то, чтобы надолго забыть про чувство голода.

Итого: вкусная выпечка по адекватным ценам, оригинальный салат. Едой остались довольны, пространством, обстановкой меньше. Скорее хочется взять блюда с собой, чем съесть их в пекарне.

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