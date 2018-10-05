Афиша Томска.

Выходные: 6 и 7 октября 2018 года

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На этих выходных томичи могут попасть в эпоху фараонов, в Томск 1920-х годов или за кулисы театра.

А в Академгородке состоится благотворительный концерт в помощь жителям дома по Вавилова, 10. Об этих и других событиях — в нашем еженедельном гиде.

I Международный чемпионат по спидкубингу Siberian Athens 2018

Спидкубинг — это собирание кубика Рубика на скорость. Турнир в Томске пройдет под эгидой WCA — всемирной ассоциации кубика, а судить будет делегат от ассоциации Илья Терешко. Будут проведены турниры по 10 дисциплинам. Поболеть за участников могут все желающие: вход на мероприятие свободный.

Подробнее

Когда и где: 6 и 7 октября в ДНТ «Авангард»

Время и стоимость билетов: 09.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Творческая встреча «Как стать участником выставки: от заявки до открытия»

Сибирский филиал Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» приглашает студентов, участников выставки «НеПортрет», молодых томских фотографов и всех, кто интересуется выставочной деятельностью на творческую встречу с кураторами Академии фотографии.

Иногда Ваши фотографии не проходят отбор. Иногда — проходят, но не те. Или повесят Ваши снимки не там и не так, как Вам бы хотелось. Знакомая история? Самое время разобраться, почему так происходит!

На примере подготовки выставок Академии фотографии кураторы расскажут, как происходит отбор фотографий, работа с авторами, с какими сложностями сталкиваются организаторы и почему не все фотографии оказываются в выставочном зале.

На этой неделе состоится лекция «Многомерность современного искусства». Спикер — Екатерина Леванова, аспирант кафедры этики и эстетики Института искусств и культуры ТГУ.

Подробнее

Когда и где: 7 октября в СФ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный по предварительной записи

Аудитория: 16+

Комедия «Розали Блюм»

В программе фестиваля, который будет проходить в Томске с 7 по 19 октября — 15 фильмов из 15 европейских стран, среди которых номинанты на премию «Оскар», победители международных кинофестивалей в Берлине, Венеции, Каннах и Сан Себастьяне и обладатели престижных международных наград.

В воскресенье вечером покажут французскую комедию «Розали Блюм (Rosalie Blum)». «В жизни Винсента Машо все предсказуемо, как и его скучная жизнь в маленьком городишке. Парикмахерская, двоюродный брат, кошка, истеричная мать — ничего интересного, кроме девушки, да и ту он не видел уже целых шесть месяцев. Но вот, появляется загадочная одинокая женщина, которой он так заинтригован, что устраивает настоящую слежку, чтобы разузнать о ней. Тайна Розали Блюм станет источником неожиданных сюрпризов и приключений, которые полностью изменят его жизнь», — говорится в аннотации. Фильм является лауреатом французской кинопремии Сезар 2017, номинация «Лучший дебют».

Подробнее

Когда и где: 7 октября в РК Fакел

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Томский RETRO INSTAGRAM 1920-х годов

У томичей и гостей города появилась возможность познакомиться с коллекцией зарисовок Томска столетней давности. Более 200 архитектурных зарисовок города Томска 1920–1921 гг. созданы сотрудниками Томского губернского отдела народного образования, которые планомерно обходили одну за другой городские улицы, зарисовывали виды города и домов — как целые здания, так и отдельные архитектурные детали, а также элементы декора. Это была первая попытка систематической, комплексной фиксации архитектурных памятников в Томске.

Подробнее

Когда и где: весь октябрь в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 50 — 100 рублей

Аудитория: 12+

Фотовыставка «Актеры вне сцены»

С 25 сентября по 1 ноября, накануне открытия 168-го сезона Томского областного театра драмы, пройдет фотовыставка «Актеры вне сцены». Маленькие тайны большой сцены раскроет для посетителей томский фотохудожник Владимир Сумцов. Это своеобразный подарок театру в новом театральном сезоне от фотографа, который начал работать с театром драмы с 1990-х годов. На уникальных архивных снимках не только уже ушедшие, но очень любимые и вспоминаемые актеры, вошедшие в историю томской драмы, но и молодые исполнители.

Результат внутреннего и наружного наблюдения за труппой театра Драмы в течение многих лет — это масса снимков, о существовании которых не то что зрители, но и некоторые герои фотографий не догадываются. Зрители впервые увидят театр не только из зрительного зала, но и из объектива камеры в гримерных, на сцене, улице и даже в буфете.

Подробнее

Когда и где: до 1 ноября в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Концерт-семинар «Тайна русской волынки»

Слушатели узнают об истории русской волынки, ее трансформации и путешествии во времени. В рамках концерта-семинара прозвучат инструменты, родственные русской волынке: курский и тверской рожки, белгородские пищики, гармонь-хромка, а также волынки родственных народов — белорусская дуда и болгарская гайда.

Подробнее

Когда и где: 6 октября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 18.00, 250 рублей

Аудитория: 12+

Geek-ночь

На «Geek-ночь» в библиотеке «Зелёная лампа» приглашают любителей косплея, фильмов, игр, комиксов аниме и всей гик-культуры в целом. Организаторы обещают вкусное печенье (в смысле — пищу тёмных богов), большую коллекцию настольных игр и PS4 (чтобы хотя бы где-то завоевать мир), удобные диванчики (то есть — трон), веселую компанию (или победоносную армию?) и много пледов (конечно же — королевских мантий). С участников — готовность в любой момент захватывать галактику.

Подробнее

Когда и где: 6 октября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 21.30, 350 рублей

Аудитория: 16+

Лекторий по истории искусств «Древний Египет»

Тема лектория — XVIII династия. Хатшепсут, Ее Величество фараон. Участников приглашают на прогулку по храмам Дэйр-эль-Бахри, Карнака и Луксора.

Подробнее

Когда и где: 6 октября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 14.30, 200 рублей

Аудитория: 16+

Спектакль «Небо в кармане»

Эта удивительная история возникла как эскиз спектакля в рамках проекта «Дыши свободно. Дети». Первые зрители видели ее под названием «НебОясно». С таким же названием существует пьеса Всеволода Трунова и Екатерины Костиной, артистов ТЮЗа, а еще и режиссеров и драматургов. Спектакль они создали по мотивам «Сказок Маленького Лисенка» знаменитого писателя, сценариста и драматурга Игоря Фарбаржевича. Наверняка, многие видели мультфильм про Лисенка, папу Лиса, Ворону, «земляничный дождик», «старое эхо» и другие замечательные вещи, которые бывают только в сказках. Хотя в этих мудрых сказках есть и много такого, о чем трудно говорить с детьми. Мы, взрослые, иногда просто не можем подобрать нужные слова. А вот у «Неба в кармане» этот разговор с маленькими зрителями получился.

Подробнее

Когда и где: 6 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Благотворительный спектакль «Преступление и показания»

В связи с пожаром в академгородке по ул. Вавилова, 10 Маленький академический театрик объявляет благотворительный спектакль в пользу жителей сгоревшего дома. Жанр спектакля определяется как музыкальный детектив, криминальный балет.

Вход свободный, на спектакле будет проводиться сбор пожертвований, деньги будут переданы непосредственно пострадавшим.

Подробнее

Когда и где: 7 октября в Доме ученых Акадегородка

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный, сбор пожертвований

Аудитория: 16+

Тэги/темы: