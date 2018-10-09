«Оказалось, что у каждого своя кукла».

Как томичка Анна Попова стала кукольных дел мастерицей

9 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Одна из достопримечательностей Томска — окно в доме на пересечении проспекта Кирова и улицы Вершинина, в котором живут куклы.

Мы сходили в гости к хозяйке кукольного дома Анне Поповой и познакомились с удивительным миром, в котором у каждого человека есть своя кукла.

В квартире у Анны Поповой можно снимать кино, настолько хозяйке удалось сохранить особенный, индивидуальный интерьер дома. Семья Поповых живет здесь уже пятьдесят лет, и почти вся обстановка досталась Анне от родителей, а они приобрели мебель в пятидесятые. Из нового в доме только диваны, рассказывает героиня, и еще картины, которые она рисовала сама. Атмосфера в квартире и правда необычная: высокие потолки, просторные комнаты, много старинных вещиц.

Семья большая: кроме людей, в доме живут две собаки, кошка-сфинкс по кличке Резинка и недружелюбный попугай. И конечно, куклы.

«Мне просто захотелось сделать что-то большое»

Первую куклу Анна сделала десять лет назад. На работе попросила коллег сварить каркас из электродов, и на его основе создала фигуру из подручных материалов. Получилась оригинальная кукла с бокалом вместо лица, она и сегодня живет в спальне у хозяйки.

Никаких мастер-классов или курсов по созданию кукол в то время в Томске не было, и Анна училась методом проб и ошибок. Она отмечает, что это помогло ей избежать периода подражательства, обычного для новичков. Просто подражать Анне было некому.

Первые работы она показывала детям: у дочери есть художественное образование, да и сын всегда готов высказать мнение. А выйти на новый уровень помогли подруги: Елена Дворникова и Софья Кугаевская. Они давали советы и подбадривали, критиковали и хвалили.

— Меня всегда критикуют, всегда. Я не против. Могу поспорить, конечно, но внутри соглашаюсь, если вижу, что человек прав. Ну и конечно Дворникова Лена, моя самая близкая подруга, мне может сказать: подумай над этим, поиграй с этим, может быть вот это пригодится. Когда мне что-то нужно спросить, я всегда иду к ней, она мой самый действующий критик, — рассказывает Анна.

Именно Софья Кугаевская помогла Анне провести первую персональную выставку работ в галерее «Орнамент». Тогда Рафо Асланян, как вспоминает Анна, сказал: «Вот работы настоящего художника». Это дало серьезный толчок всему творчеству. Увлечение переросло в нечто более серьезное, появилась необходимость готовиться к выставкам и заранее продумывать стиль будущих кукол.

«В первый раз за десять лет я продала куклы»

Долгое время куклы, которых создавала Анна, жили у нее дома, и лишь изредка появлялись на выставках. Но в прошлом году у мастерицы скончалась мама, и у Анны возникла идея собрать домой распроданные когда-то драгоценности из маминой шкатулки.

На выкуп украшений требовались деньги, и тогда Анна решила продать часть кукол. Поставила на окно табличку с номером телефона, и стала ждать. И люди пришли! Причем, как отмечает наша героиня, не было ни одного случайного человека. Каждый покупатель приходил именно за той куклой, на которую смотрел долгое время, проходя мимо окна.

— Я, честно говоря, поразилась. Люди звонили и говорили: «Вот это моя кукла, вы пожалуйста оставьте ее мне, я с ней хожу и здороваюсь, только никому, только мне», — удивляется Анна.

Самым сложным моментом стал вопрос ценообразования. В конце концов, Анна просто назначала ту цену, которую считала справедливой. И снова неожиданность: ни один из покупателей не отказался. Самая дорогая кукла стоила пятнадцать тысяч рублей.

Но стоит отметить, что процесс создания куклы долгий и сложный. Изготовление одной фигуры занимает от одного до шести месяцев. Всего за десять лет Анна сделала пятнадцать кукол, и среди них не было двух одинаковых. Кроме пары скрипачей, в черном и белом цвете.

— Вопрос ценообразования вообще очень условный. Мне было очень сложно назвать цену, но ни один человек мне ничего не сказал. Меня ругают: конечно, мол, я сбиваю цены. Но у меня свое понимание этого вопроса. Я ведь никому конкуренцию не составляю, ни в чьём цеху не состою, не работаю ни в чьей технике, никого не перебиваю, — добавляет Анна.

«Куклы сами начали приходить»

Сейчас Анна Попова совместно с Еленой Дворниковой работает над проектом, посвященным матерям. В октябре 2018 года в Екатеринбурге состоится региональная выставка кукол, туда мастерицы и хотят отправить свои работы. Уже готовы концепция и эскизы, осталось воплотить идеи в жизнь.

При этом техника и стиль у женщин абсолютно разные, так что им пришлось серьезно поработать над поиском общей темы, которая помогла бы объединить два столь непохожих жизненных опыта и взгляда на мир.

Самое сложное в работе над куклой, отмечает Анна, это сделать то, что ты действительно видишь. Однажды она несколько раз начинала и сжигала недоделанную куклу, потому что ей никак не удавалось подойти к замыслу.

— Я мучилась полгода, я три раза ее сжигала дотла, до каркаса, прямо специально ездила на дачу и сжигала ее в печке, потому что все не то было. Но в итоге получилось то, что нужно, и такая, как есть. Химера она у меня была и потом ушла от меня, к другому хозяину, — зато другие куклы получаются с первого раза, отмечает мастерица некоторое время спустя.

Другие куклы продолжают жить у Анны на подоконнике. Хозяйка рассказывает, что люди часто останавливаются и снимают выставку на телефоны. Особенно любопытны китайские туристы, им очень нравятся работы Анны. Зато у внучки всегда есть занятие. Общительная девочка ставит табуретку у окна и показывает каждую куклу по очереди.

— Один мальчик прямо стучал в окно. Я думала, в дверь кто-то стучит — нет. Захожу в комнату, а он у окошка стоит. Я открываю окно, а он говорит: «Извините, пожалуйста, мне нравится вот эта кукла, и я не знал, как обратиться к вам». Это был единственный случай, чтобы прямо в окошко человек постучал, — и мы можем понять этого молодого человека. С улицы подоконник и правда выглядит как витрина дорогого магазина необычных товаров. Куклы Анны не похожи ни на что, и в то же время вызывают ассоциации с кукольным театром или антикварной лавкой.

О своем увлечении Анна говорит просто: "Для меня кукла — это такой ритуальный атрибут детства, атрибут веры в какие-то избавления. А когда люди покупают куклу, то приобретают какой-то недостающий пазл в своей картине мира".

Интервью: Екатерина Ерохина

Текст: Катерина Маас

Фото: Данил Шостак

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