Элитная недвижимость в Томске. Кварофис или офитира?

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2018 // Фото: Ru09.ru

Недалеко от Белого озера, в Кустарном переулке, продается пятикомнатная квартира, занимающая целый этаж! Ссылку на объявление нам прислала наша читательница.

Площадь квартиры — 270 м2, стоимость — 15 миллионов рублей. 5 комнат, кухня, 3 санузла, 4 лоджии (две присоединены к комнатам и утеплены), а также два входа: через общий подъезд и отдельный, с улицы.

Отдельный вход сразу внушает уважение: декоративный камень, деревянная лестница с резными балясинами и все такое.

Очевидно, в квартире был офис. А может, даже государственное учреждение, судя по любимому чиновниками сочетанию дерева с темно-зеленым, российскому флагу на столе и дорогим, но бесполезным вещицам типа большого глобуса под старину.

Тот же кабинет большого начальника с другой точки. Здесь прекрасно всё: и портрет Карла Маркса, и скромный офисный стул в уголке (видимо, для врагов мирового пролетариата) и песочные часы на столе — чтобы аудиенция не затягивалась. Остается только догадываться, какие драмы разворачивались в этом кабинете.

Это, наверное, было место для начальника поменьше — судя по креслу. А может, и просто приемная.

А это, предположительно, кабинеты рядовых сотрудников. Зато каждый с лоджией.

А это — лоджии: присоединенная к комнате и сохранившая свои функции.

В кварофисе есть вполне приличная кухня: с деревянным гарнитуром, индукционной плитой, вытяжкой и прочими нужными штуками.

В объявлении говорится, что квартира благодаря своей конфигурации отлично подходит для семей с детьми. Так что, можно сделать ремонт под себя, а можно некоторые вещи и оставить как есть. Глядишь, внушение в кабинете с портретом Карла Маркса и песочными часами на поведение и успеваемость действует особенно благотворно.

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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