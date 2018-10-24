Все, что вы хотели знать о 4G

24 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жители Томской области знакомы с сетями 4G на протяжении вот уже четырех лет. Все мы знаем, что с появлением заветной четверки в правом (левом) верхнем углу смартфона можно и онлайн-ролики в хорошем качестве посмотреть, на «тяжелые» сайты быстренько заглянуть или в онлайн-игры (те же «Танки») порубиться.

Однако мало кто задумывается, что 4G — это не только ценный мех скоростной интернет. За быстрым серфингом, которым вы, скорее всего, пользуетесь, стоит большая работа. В нашем материале предлагаем 9 интересных фактов о 4G в целом и о том, как развивает сети четвертого поколения Tele2 – оператор, который запустил эту технологию в Томской области сравнительно недавно, в сентябре прошлого года.

Факт 1. «Жэ» грузит

4G означает четвертое поколение мобильной связи с повышенными требованиями и происходит от английского «fourth generation». Однако науке буква «g» используется и для обозначения перегрузок, которые указываются в единицах ускорения свободного падения. Считается, что перегрузки, соответствующие 4g испытывают космонавты, входящие в атмосферу в космическом корабле «Союз». Жаль, правда, что никто не посчитал, сколько «жэ» испытывают пассажиры маршруток при резких остановках и стартах.

Факт 2. И под землей достанут

Все мы привыкли, что мобильные сети раскидывают свою «паутину» в небе над домами и зданиями, что логично. Однако есть в мире одно место, где 4G можно найти и на довольно внушительной глубине. На одном из рудников в Канаде строят самую глубокую мобильную сеть. Когда работы закончатся, смартфоны и другие умные устройства смогут «ловить» интернет на глубине аж трех километров. Конечно, до Кольской сверхглубокой скважины канадцам еще далеко. Если верить легенде, отечественные бурильщики на глубине 14 км услышали крики и зубовный скрежет, после чего произошла авария и бурение остановилось. В таком случае можно предположить, что в аду нас будут ждать не только вечные муки и страдания, но и, пусть не совсем уверенный, но все же доступ к 4G.

Факт 3. Все покупают

Интернет существенно облегчает повседневную жизнь жителям планеты. Только представьте, 77% людей по всему миру склонны как раз в интернете искать информацию о характеристиках товара перед оффлайн-покупкой!*

Но перенесемся из мирового потребительского океана в домашний регион. Согласно статистике Tele2, как раз 77% жителей Томской области имеют доступ к скоростному мобильному интернету от этого оператора - и, соответственно, всем благам, что он несет.

Факт 4. Из зебры в вилороги

С начала 2018 года — Года Собаки — абоненты Tele2 превратились из «зебр» в «антилоп», потому что именно с начала года объем потребления мобильного трафика томичей вырос аж в полтора раза — ровно во столько раз антилопа быстрее зебры. Точнее, вилорогая антилопа, которая может разгоняться до 115 километров в час, уступая в скорости лишь гепарду. Скорость же «полосатых коней» не превышает 80 километров в час.

Факт 5. Весна в октябре

Несмотря на все превратности октября, можно сказать, что сейчас для абонентов Tele2 наступила настоящая весна. Известно, что в это время года частота дыхания человека увеличивается. Также и с мобильным интернетом Tele2, его скорость за прошедшие полгода увеличилась почти на треть — на 28%. А значит и смартфоны стали «дышать» чаще. Главное, чтобы не подхватили какой-нибудь вирус. На дворе все-таки не май.

Факт 6. Скорость всем

За прошедшие полгода скоростной мобильный интернет Tele2 не только стал «толще» и быстрее, но еще и обзавелся новыми знакомыми. Доступ к быстрому интернету обрели жители еще 46 населенных пунктов Томской области, в том числе малых и удаленных, а это почти 9% от общего числа поселений регионе. Кстати, почти столько же процентов россиян считают киберспорт полноценной спортивной дисциплиной. Теперь же кибератлеты смогут погонять в «Танки», вдыхая запах кедрового леса, в ожидании поклевки на каком-нибудь озере у базы отдыха или на трассе по дороге к ней.

Факт 7. На «р» больше

Еще один интересный факт — с начала года в Томской области ввели более «р» базовых станций 3G и 4G. Нет, это не опечатка. В кириллице буква «р» имеет числовое значение — 100. «А» в этой же системе имеет значение 1, а «ц» — 900. Согласитесь, с учетом этого факта простенькая детская загадка про «а» и «б», сидевших на трубе, обретает новые смыслы.

Факт 8. Самый быстрый

Каким бы быстрым ни был мобильный интернет в Томской области, да и в России в целом, до передовых стран нам все еще далеко. По данным одного сервиса, первенство здесь всецело принадлежит Норвегии. Гордые потомки викингов качают, смотрят и играют на средней скорости в 63.3 Мбит/сек. Россия же занимает в данном рейтинге почетное 75-е место со средней скоростью мобильного интернета 18.14 Мбит/сек. Примечательно, что викинги, чьи потомки сейчас бороздят просторы интернета с чудовищной скоростью, в свое время также отличались прытью. Их корабли — устрашающие драккары — разгонялись до 18,5 километров в час.

Факт 9. Поезд против поезда

Но не все так грустно. Технологии 4G позволяют разогнать передачу данных при идеальных условия до 100 Мбит/сек. для мобильных абонентов, оставляя своего старшего брата 3G далеко позади. Сравнивать их скорости все равно, что устраивать гонку между обычным вагоном метро и суперсовременным, но еще не введенным в эксплуатацию, вакуумным поездом Hyperloop. Как и в случае с поездами, новое поколение мобильной связи работает в 10 раз быстрее.

* - по данным исследовательского агентства KPMG International

Текст: Егор Хворенков

Тэги/темы: