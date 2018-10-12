Еда. Рецензии. Ужин в Trattoria Limoncello

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Больше 10 лет в этом пространстве был Jam, а теперь его большая часть превратилась в Trattoria Limoncello.

Новое заведение стало принимать гостей еще в мае, но официально открылось в начале октября. Вспомнив, как вкусен итальянский напиток лимончелло, мы с радостью отправились в тратторию. Обнаружили любопытные настойки, неординарные блюда и не всегда оправданно солидные цены.

Где: Усова, 3.

Интерьер: траттория подразумевает заведение в итальянском духе, причем простое, с почти домашней обстановкой. В первом зале нам не хватило уюта – он узкий, длинный, и рядом с тобою постоянно находятся официанты. Во втором, где барная стойка, спокойнее. Общий стиль – под традиционные итальянские кафе. Клетчатые скатерти, обилие теплых, жизнерадостных желтых и зеленых тонов. Для уюта низкие плетеные лампы. Композиции из засушенных трав напоминают о стиле прованс.

Меню: лаконичное и с явным итальянским характером блюд. Напитки отдельно, винная карта отдельно.

Еда, конечно, начинается с пиццы. Есть классика (от 280 рублей), фирменная (от 400 рублей) среди которых курица с артишоками, курица с копченой паприкой, «Путанеска» с тунцом, каперсами и анчоусом, острая чилийская с разными видами перцев. Закрытая пицца кальцоне тоже есть (стоит она от 230 рублей). Из начинок - курица с рикоттой и шпинатом, а также грибная, где сразу и вешенки, и белые, и шампиньоны.

Есть что выбрать из паст (от 220 рублей). Кроме предсказуемых вариантов вроде карбонары и болоньезе нашлись даже тальятелли с кроликом.

Равиоли (от 250 рублей) только двух разновидностей, зато обе для любителей новых вкусов. Одна начинка из рикотты и груши, другая – с лососем и вешенками.

Не обошлось в меню без ризотто (от 240 рублей). Почти все они вегетарианские (с овощами, сыром, грибами), но один вариант с морепродуктами. Супы (от 150 рублей); и популярные, вроде крем-супа из шампиньонов, и неординарные, сочетающие тыкву с креветками.

Десертов (от 120 рублей) немного, привычные для многих кафе мороженое и чизкейк дополнены итальянским тирамису.

Из безалкогольных напитков в меню кофе обычный (от 70 рублей) и авторский (от 150 рублей). Среди авторского самый неординарный – это латте с чили и молочным шоколадом. Чайничек традиционного чая (500 мл) обойдется в 150 рублей. За 20-40 рублей можно что-нибудь добавить, например, цитрусовые или травы, молоко или сироп. Авторские напитки тоже есть (по 180 рублей). Из самых неизбитых сочетаний – кедровый с грейпфрутом и лесные ягоды с чабрецом.

Что касается холодных безалкогольных напитков, то получится отведать лимонада (150 рублей), в том числе свекольного, фирменный лимонный компот (80 рублей), молочные коктейли (от 160 рублей, есть мятный), смузи (190 рублей). Также в меню фреши традиционных вариантов (от 130 рублей), минеральная вода, газировки аж по 120 рублей за стакан, а соки и морсы обойдутся заметно дешевле, в 70 рублей.

Напитки покрепче представлены в виде минимального выбора пива (от 130 рублей, крафтовое от 250 рублей). Коктейли в итальянском духе - Апероль спритц, Милано торино и другое. Стоят от 250 рублей. Тем, кому нужны напитки еще крепче, предложат сдержанный выбор водки, коньяка, виски, рома (цены от 170 рублей за 50 мл). Самое увлекательное – неслабый выбор домашних настоек. Здесь и сливочная лимончелла, и кофейная черника, и барбарис… В общем, попробовать хочется многое.

В винной карте не только итальянские варианты, но и напитки из Португалии, Испании, Новой Зеландии. Хотя Италия преобладает. Цены от 140 рублей за бокал и 600 рублей за бутылку игристого, но внизу сообщение о пробковом сборе. Он составит 200 рублей за каждую бутылку.

Еда: мы выбрали ризотто с шафраном и креветками, равиоли с рикоттой и грушей, а также решились на две настойки – сливочную лимончеллу и кофейную с черникой.

Первыми подали настойки. Обе нам очень понравились. Сливочная лимончелла (120 рублей за 50 мл) начинается с легкой кислинки, а послевкусие оставляет сладкое, карамельное, чем-то напоминающее ликер бейлиз. Черника по первому впечатлению сладкая, ягодная, девичья, но потом чувствуется и кофейная бодрящая горечь. Оба напитка достаточно сладкие, чтобы быть вкусными (это не резкие, ядреные настойки), но не приторные и не терпкие. И приятно пробовать непривычные сочетания.

Ризотто с шафраном и креветками (310 рублей) нас разочаровало. Не количеством креветок – их как раз было немало. Сам рис оказался переваренным, напоминал рисовую кашу из детства. А соус получился очень соленым. Шафрана особо не чувствовалось. В итоге большую часть риса мы не съели.

Равиоли из рикотты и груши (250 рублей) порадовали нас всем, кроме размеров порции. Груша с рикоттой, мятой, кешью и соусом из голубого сыра – сочетание неординарное и удачное. Слегка сладкий десерт для любителей сыра.

Вместе с чеком подают комплимент – маленькие стопки домашней димончеллы. Приятный, в меру сладкий, ликер.

Счет: 800 рублей.

Итого: смешанные впечатления. Порадовали настойки и любопытные равиоли. Не вдохновило ризотто. Цены для «студенческого», насыщенного кафе района, достаточно высокие. Обстановка в траттории не настолько роскошна и привлекательна, чтобы ради нее хотелось переплачивать.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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