Афиша Томска.

Выходные: 13 и 14 октября 2018 года

12 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В эти выходные вы можете сходить на один из фильмов Фестиваля кино стран Евросоюза, послушать музыку и помочь бездомным собакам и кошкам на концерте «Рок в защиту животных» или посетить выставку фарфора в Музее истории Томска.

Об этих и других мероприятиях — в традиционном гиде на выходные.

Street Vision Vibe

Через месяц после Street Vision организаторы фестиваля приглашают встретиться, чтобы подвести итоги, увидеть друзей, вспомнить лучшие моменты и танцевать до утра. В программе: выставка картин и фотографий, лайв и диджей-сеты, показ официального aftermovie фестиваля.

Подробнее

Когда и где: 13 октября на танцполе «Теория звука»

Время и стоимость билетов: 20.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

Geek-ярмарка от Con.версии

На ярмарке будет все, что относится к Geek-культуре. Будет интересно фанатам комиксов, геймерам со стажем, любителям аниме, манги и косплея.

Подробнее

Когда и где: 14 октября во дворце Зрелищ и Спорта

Время и стоимость билетов: 12.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Премьера спектакля «Девушки в любви»

Автор «Девушек в любви» Ирина Васьковская — один из самых известных в России молодых драматургов. Она побеждает на конкурсах и фестивалях, ее пьесы ставят во многих театрах, и Томский ТЮЗ не исключение — спектакль «Март» в репертуаре театра уже более двух лет.

Главный режиссер ТЮЗа Павел Зобнин говорит о спектакле так: «Это, наверно, какой-то интимный дневник исхода души из уже прошедших отношений, но непрошедшей эмоции. Вырваться из того тягучего, невозможного состояния почти маниакальной зависимости от другого человека, которого ты уже потерял, которому ты уже не нужен. Поэтому жанром спектакля пока что выбрано его содержание — кризис без антракта, заколдованный круг неизжитого невзаимного чувства, вечный Аид, где Эвридика дожидается своего Орфея, который уже никогда за ней не придет».

Подробнее

Когда и где: 13 и 14 октября в ТЮзе

Время и стоимость билетов: 18.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

Концерт Фео («Психея»)

На акустическом концерте основателя и бессменного лидера группы «Психея» Дмитрия Порубова не будет ничего лишнего — артист, гитара, голос, слушатель и магия, которая рождается между ними! Ждем всех неравнодушных к «бардкору» — так сам артист называет стиль своих акустических выступлений.

Будут исполнены избранные композиции с разных альбомов, кавер-версии известных песен, импровизации и общение с аудиторией в реальном времени.

Подробнее

Когда и где: 13 октября в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 20.00, 300 — 700 рублей

Аудитория: 18+

Творческая встреча «Как стать участником выставки: от заявки до открытия»

Сибирский филиал Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» приглашает студентов, участников выставки «НеПортрет», молодых томских фотографов и всех, кто интересуется выставочной деятельностью на творческую встречу с кураторами «Академии фотографии».

В эту субботу встреча посвящена портфолио ревю, портрет. Ведущие: Елена Астафьева и Наталья Барова — фотографы, преподаватели «Академии фотографии».

Подробнее

Когда и где: 13 октября в СФ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный по предварительной записи

Аудитория: 16+

Выставка «Особа царского стола»

Гостям выставки предложат погрузиться в роскошь тончайшего фарфора, атмосферу пышных приемов и кулуарных бесед XIX века. Выставка расскажет о правилах этикета, научит отличать фаянс от благородного фарфора, поделится старинными секретами ухода за «царскими особами».

Мероприятие продолжится в томской коммунальной квартире, где горожане найдут ответы на вопросы о том, что стало с дорогими сервизами, почему их навсегда заперли в пыльных сервантах, и что пришло им на смену.

Подробнее

Когда и где: до 30 ноября в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 20 рублей

Аудитория: 6+

Выставка «Зазеркалье Усова»

Выставка приурочена к 70-летию скульптора. Художник представляет более 45 работ разных периодов и стилей своего творчества, большинство из которых ранее не выставлялись.

Подробнее

Когда и где: до 4 ноября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 0+

Триллер «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»

1969 год. Группа разношерстных личностей останавливается на ночь в когда-то популярном отеле «Эль Рояль», расположенном на границе штатов Невада и Калифорния.

В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.

В главных ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джефф Бриджес, Джон Хэмм, Ник Офферман, Мэнни Хасинто, Кэтрин Изабель, Льюис Пуллман, Кэйли Спэни, Синтиа Эриво

Подробнее

Когда и где: с 11 октября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Драма «Транзит»

Самое начало Второй Мировой войны, немецкие войска уже стоят под Парижем. В гостиничном номере, молодой человек Георг обнаруживает мертвым писателя Вейделя. Прихватив с собой его рукописи, письма и документы, он спасается бегством в Марсель.

По стечению обстоятельств ему достается и мексиканская виза писателя, с помощью которой он планирует проникнуть на корабль, выдав себя за него, и покинуть Францию. Однако его планам не суждено сбыться, он встречает прекрасную Мари, поглощённую отчаянными поисками пропавшего человека. Она оказывается женой писателя. Георг лелеет новую мечту — отправиться вместе с Мари в Мексику, Америку или Шанхай, где они могли бы найти новое счастье, любовь и начать все с начала.

Подробнее

Когда и где: 13 октября в Fакеле

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Драма «Кинчем»

После окончания венгерской революции маленький Эрнё становится свидетелем смерти отца от предательской руки его бывшего сослуживца Отто фон Оттингена. Мальчик лишается дома и денег к существованию, остается только титул, достоинство и непокорный характер. Спустя 20 лет юный граф Эрнё Блашкович вырастает в повесу, плейбоя и большого любителя скачек. Страсть к верховой езде и лошадям сближает его с Кларой, дочкой заклятого врага, очень своенравной и привлекательной дамой. Блашковичу принадлежит легендарная скаковая лошадь по кличке Кинчем (в переводе с венгерского — «Моё сокровище»), которая никогда не проигрывает. Именно она поможет герою отомстить за отца, прославится, завоевать сердце красавицы Клары и найти смысл жизни.

Подробнее

Когда и где: 14 октября в Fакеле

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Концерт «Рок в защиту животных»

Фестиваль «Рок в защиту животных» — всероссийская благотворительная акция, которая пройдет одновременно в различных регионах России в начале октября. Более 50 городов проведут концерты в поддержку животных, пострадавших от рук человека. Все средства, вырученные на концерте, поступят на нужды подопечных благотворительного фонда «Зоозащита», Томск.

Подробнее

Когда и где: 14 октября в клубе «Варяг»

Время и стоимость билетов: 18.00, вход за пожертвование

Аудитория: 12+

Тэги/темы: