Возьми своё. Как получить причитающиеся социальные выплаты с помощью смартфона

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 13 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня в Томской области реализуется множество социальных проектов, направленных на поддержку разных социальных групп. Однако многие даже не представляют, что могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты.

В нашем материале рассказываем, какие ещё виды социальных выплат бывают, кто и как их может получить, и, главное, как всё это оформить при помощи обычного смартфона.

Кто имеет право на социальные выплаты?

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право на получение социальных выплат имеют ветераны, люди с ограниченными возможностями и их дети, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, люди, пострадавшие от радиации во время аварий и ядерных испытаний. Все эти люди относятся к категории федеральных льготников. Полный их перечень можно найти на сайте ПФР. Открывайте браузер и заходите на сайт. На нём необходимо авторизоваться при помощи данных для всего портала Госуслуг. Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах», то можно скачать приложение в GooglePlay или AppStore.

Для упрощённой регистрации просто укажите фамилию, имя и номер мобильного телефона. После этого вы получите SMS с кодом подтверждения, который нужно будет ввести в приложении. Затем вам предложат придумать свой пароль для дальнейшего доступа в программу. На следующем этапе необходимо будет внести паспортные данные и номер СНИЛС, которые потом проверит пенсионный фонд РФ и ФМС. Проверка обычно занимает не более пятнадцати минут, о ее результатах вы получите уведомление.

Чтобы пользоваться всем перечнем госуслуг в электронном виде, в том числе, управлять материнским капиталом, нужно будет также один раз подтвердить свою личность. Самый простой способ – сходить в ближайший МФЦ, отделение Почты России, ЗАГС или другое госучреждение, список очень длинный. Найти ближайшее место можно при помощи карты вот здесь. Вам нужно будет показать паспорт, СНИЛС и сообщить свои данные, введенные при регистрации. Процедура занимает не более двух минут и обычно проводится без очереди. Альтернативный вариант – получить код для подтверждения заказным письмом по почте. Для этого укажите свой домашний адрес и ждите извещения. Правда за письмом все равно придётся идти в отделение, захватив с собой паспорт. В среднем письмо успевает прийти за две недели. После того, как вы введёте полученный код в приложении, регистрация будет пройдена полностью.

Заходим во вкладку «Личный кабинет гражданина» и пролистываем до блока «Социальные выплаты». Выбор сервисов достаточно богат. Нам предлагают: подать заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии, об отказе, предоставлении и возобновлении набора социальных услуг, о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Также здесь можно получить информацию об установленных социальных выплатах и заказать справку об этом, заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

ЕДВ

Начнём с подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Если вы уже авторизованы, необходимо пройти 3 шага: указать территориальный орган ПФР, в который вы будете направлять заявление, ввести персональную информацию о себе (место рождения, место жительства, гражданство) и указать содержательную часть заявления, выбрав местонахождения вашего пенсионного дела и категорию ЕДВ, на получение которой вы претендуете. Далее останется только сформировать, проверить и отправить готовое заявление. Обратите внимание, что большой разницы между формированием заявления на получение обычного ЕДВ и ЕДВ в повышенном размере нет. Небольшие отличия есть только в содержательной части, которые хорошо видны на скриншотах ниже.

Порядок действий следующий:

Вводим логин и пароль от портала Госуслуг; Выбираем территориальный орган ПФР, в который хотим подать заявление; Проверяем заполненные персональные данные; Вводим данные о гражданстве и месте проживания; Переходим к следующему шагу; Заполняем содержательную часть заявления; Проверяем правильность заполнения заявления и отправляем его в ПФР; Заявление о назначении ЕДВ в повышенном размере заполняет аналогично.

Компенсация расходов на проезд к месту отдыха

Если вы – пенсионер, постоянно проживающий на Крайнем Севере или приравненной к нему территории, то следующий сервис в нашей подборке – для вас. Эта категория льготников имеет право на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Чтобы подать заявление, нужно указать территориальный орган ПФР, проверить и заполнить персональные данные о себе, указать сумму компенсации, на которую вы рассчитываете, а также указать место, куда вы ездили отдыхать. Потом подтверждайте введенные данные, формируйте заявление и отправляйте его в ПФР.

Алгоритм следующий:

Выбираем территориальный орган ПФР Проверяем заполненные персональные данные Вводим данные о месте проживания Переходим к следующему шагу Вводим данные о маршруте следования Подтверждаем данные Проверяем сформированные заявление и отправляем его в ПФР

За получением компенсации затрат на проезд к месту отдыха пенсионер может обратиться не чаще чем один раз в два года.

Доплата к пенсии

Если размер получаемой вами пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе вашего проживания, то вы имеете право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД). Подача заявления об установлении ФСД не сильно отличается от других заявлений, которые мы уже рассмотрели выше. Вам придётся указать территориальный орган, в который подаётся заявление, указать персональные данные и сведения, необходимые для назначения ФСД. После того, как вы сформируете и отправите заявление в ПФР, полагающиеся вам выплаты вы начнёте получать со следующего месяца.

Последовательность действий следующая:

Выбираем территориальный орган ПФР, в который хотим подать заявление; Проверяем заполненные персональные данные; Вводим данные о месте проживания и гражданстве; Проверяем данные документа, удостоверяющего личность; Указываем необходимые сведения для назначения ФСД; Переходим к следующему шагу; Если хотим получить уведомление о приёме заявления, ставим галочку; Проверяем сформированные заявление и отправляем его в ПФР.

Получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

Что такое НСУ?

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:



- лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

- путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.



При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент.

Чтобы выбрать вариант получения, отказаться от него или возобновить получение после отказа вам потребуется… да-да, подать заявление. Выбираем территориальный орган ПФР, указываем место рождения и так далее, вплоть до отправки заявления – следуйте инструкции в слайд-шоу ниже. После подачи заявления услуги или их денежный эквивалент вы сможете получать со следующего года.

Чтобы подать заявление необходимо:

Выбирать территориальный орган ПФР; Проверить заполненные персональные данные; Ввести данные о месте рождения; Выбрать услуги, от предоставления которых хотим отказаться (или наоборот); Подтвердить данные и сформировать заявление; Проверить сформированное заявление и отправить его в ПФР.

Узнать о назначенных выплатах

Допустим, все возможные выплаты вам уже назначены, но как узнать о них более подробно? В этом вам поможет сервис информирования.

А ещё вы можете получить справку о размере получаемых социальных выплат. Для этого надо зайти в соответствующий подраздел и нажать кнопку «Заказать». Сформированный документ через некоторое время будет доступен для скачивания в подразделе «История обращений». Таким же образом можно заказать и выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Получить сведения о назначенных социальных выплатах можно и через мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы» в GooglePlay и AppStore.

После запуска приложения на смартфоне вам будет предложено авторизоваться в системе. Используйте свой логин и пароль от портала Госуслуг. После прохождения авторизации выберите пункт «Сведения о назначенной пенсии и социальных выплатах», далее выберите из списка интересующую вас выплату и ознакомьтесь с детальной информацией по ней.

Кто бы мог подумать, что назначить пенсию и социальные выплаты, а также получить по ним необходимую информацию можно за несколько минут, не выходя из дома, не теряя сил на очереди?! Большинство поданных через смартфон заявлений не требует личного визита в отделение пенсионного фонда. Тратьте своё время на семью, а не на бюрократию.

По материалам: МТС/Медиа

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