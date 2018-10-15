Книжный конкурс. В Томске наградили самую читающую семью

15 октября 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую пятницу, 12 октября, депутаты Законодательной Думы Томской области наградили победителей и номинантов девятого областного конкурса «Читаем всей семьей».

Лучшие читающие семьи региона поздравляли председатель социального комитета областного парламента Леонид Глок, председатель Думы городского округа город Стрежевой Маргарита Шевелева, директор Томской областной детско-юношеской библиотеки и председатель оргкомитета конкурса Валентина Разумнова. На церемонии присутствовали депутаты, представители департамента культуры и туризма, библиотекари муниципальных и областных библиотек и писатель Вениамин Колыхалов.

Леонид Глок поздравляет победителей Фото: Вероника Белецкая

«Главные герои сегодняшней церемонии — это семьи. Дети, их родители, бабушки, дедушки, тети, дяди», — отметил, открывая праздник, Леонид Глок. Он также добавил, что в этом году в первом, муниципальном, этапе конкурса приняли участие 247 семей из Томской области.

На второй, областной, этап претендентов выдвинули муниципалитеты — за победу боролись 45 семей, ставшие лучшими в своих населенных пунктах. Работы на конкурс прислали из 19 муниципальных образований Томской области. Наиболее активное участие в конкурсе приняли жители Томска — они прислали на конкурс 11 заявок. На втором месте Кедровый — шесть работ кедровчан попали в финал.

«География конкурса достаточно стабильна в последние годы — охватывает почти все муниципальные образования... Однако его особенностью в этом году является то, что большинство участников — это семьи из сел, не являющихся районными центрами. Я считаю, что это главное достижение нашего конкурса. Мы проникли в глубинку», — отметил Леонид Глок.

Итоги конкурса были утверждены 27 сентября на собрании парламента. В результате комиссия выбрала три семьи, ставшие призерами конкурса. Еще пять победили в различных номинациях. Также жюри конкурса отметило работы 4 семей, чьи работы немного «не дотянули» до победы.

Первое место в «Читаем всей семьей» заняла семья Нижниковых из Стрежевого: папа, мама, бабушка, дочь и сын. В прошлом году Нижниковы прочитали 379 книг и журналов.

«Хотелось выразить слова благодарности за столь высокую оценку нашей конкурсной работы. Мы всей семьей старались, очень долго писали её. Большое спасибо хотелось бы сказать стрежевоской городской библиотеке и особенности Нине Михайловне Абашевой, которая зажгла в нас пламя идей, воображения, фантазии. Много ночей мы сидели в семейном кругу, обсуждали новые идеи, искали новую информацию, писали и еще раз писали. Мы сами безумно довольны собственной работой. Мы стали намного сплочённее, дружнее благодаря ей. Поэтому я могу смело заявить, что мы не только самая читающая семья, но и самая дружная. Читайте больше», — сказала в своей ответном слове Софья Нижникова. К словам благодарности присоединился и глава семейства Алексей Александрович.

В свою очередь библиотекарь-куратор, подготовившая семью, Нина Абашева, заведующая организационным отделом многофункционального социокультурного центра отметила, что Стрежевой очень читающий город.

«Каждый второй житель нашего города является нашим читателем. Мы в своем городе очень много делали для возрождения и поддержки семейного чтения, поэтому с удовольствием принимаем участие в конкурсе „Читаем всей семьей“, — отметила Нина Абашева. — Мы, библиотекари стрежевской библиотеки счастливы, что одна из самых читающих семей Томской области живет в нашем городе».

Второе место у семьи Заблодских-Яткиных и села Зырянское. Она пользуется услугами библиотеки уже 70 лет! За год семья прочитала 550 книг и периодических изданий.

Третье место у семьи Вологжаниных из деревни Мало-Жирово. Обладатели награды признались, что никогда не считали, сколько прочитали книг, газет и журналов за год. Но при этом отметили, что самое главное не то, сколько прочитано книг, а сколько полезного удалось из них почерпнуть.

Также члены жюри наградили победителей в отдельных номинациях. Так, «Молодой читающей семьей» были признаны Шуваловы из Бакчара. В номинации «Гордимся литературным наследием томского края» победила семья Рузановых из Нельмача. В номинации «Читающая династия» победа досталась семье Черданцевых, Дегтяревых, Янсон из села Моряковский Затон. Обладателями номинации «Семейная реликвия — книга» стала семья Черновых из Кедрового, а «Подари книге свое звучание» — семья Барышевых-Егоровых из Каргаска.

Победители и номинанты получили комплекты книг русской и зарубежной классики, подобранных с учетом возраста членов семей, ставших победителями.

Кроме того, благодарственные письма от Законодательной Думы Томской области получили участники, которые претендовали на победу в номинации и чьи работы отметила конкурсная комиссия. В их числе - семья Землянухиных из Северска, семья Алексий из села Торбеево, семья Спеповых из Бакчара и Комосиных-Городковых из Колпашева.

Директор Томской областной детско-юношеской библиотеки Валентина Разумова Фото: Вероника Белецкая

«В России, наверное, нет ни одного подобного конкурса. Сколько мы читаем и слышим, как и от специалистов библиотечного сообщества, от депутатов, которые участвуют в совещаниях, в регионах, где мы бываем - наш конкурс единственный и неповторимый! И я очень этим горжусь, — отметила директор Томской областной детско-юношеской библиотеки Валентина Разумова, — Я хотела бы выразить огромную признательность и благодарность нашим семьям, потому что великий подвиг - выйти на конкурс, написать о своей семье, открыть свои сокровенные чувства. Нас всегда радуют работы из глубинки - они очень интересные. Вообще, для конкурсной комиссии было очень сложно работать, оценивать и присваивать места и номинации, потому что каждая работа по-своему трогательная, оригинальная».

К поздравлениям присоединилась и председатель постоянной комиссии по культуре и туризму комитета облдумы по труду и социальной политике Наталья Барышникова.

Председатель постоянной комиссии по культуре и туризму комитета облдумы по труду и социальной политике Наталья Барышникова Фото: Вероника Белецкая

«Книга никогда не сможет быть заменена телевидением, электронными гаджетами, потому что настоящая живая книга в руках, это возможность попасть в другой мир, шелест страниц всегда завораживает. Я очень рада, что Дума проводит такое мероприятие. Желаю всем успехов, интересных книг. Ребятишкам успехов и побед», — отметила Наталья Барышникова.

Поздравления от Льва Пичурина, патриарха областной Думы Фото: Вероника Белецкая

Писатель Вениамин Колыхалов обратился к читателям Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая

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