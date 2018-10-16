На картине. 14 видов осеннего Томска

16 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгения Малик. Тихая ночь. 2013

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Осенью природа и архитектура гармонируют друг с другом: в сентябре рыжая листва, красный цвет кирпича и зеленый - крыш составляют единый образ. А в октябре облетевшие листья открывают вид на дома, скрытые летом пышными кронами.

На картинах художников — яркий и живописный, серый и дождливый, иногда меланхоличный и печальный, но всегда притягательный осенний Томск.

Михайл Сулейманов. Этюд. 2010

Кондратий Белов. Старый Томск. 1975 Томский областной художественный музей

Алексей Поляков. Томск уходящий. 2012

Александр Кнэхт. Осень на площади Ново-Соборной

Осень. Томск. Улица Равенства (сегодня — ул. Гагарина). Томск, 1946 г. Томский областной художественный музей

Сергей Авдеев. Два холостяка. 2015

Сергей Авдеев. Осенний дворик. 2015.

Борис Перцев. Солнечный сентябрь. 2016

Сергей Авдеев. Голуби в Городском саду. 2015

Александр Кнэхт. Воскресенский взвоз. 2006

Тамара Гудзенко. Трамвайная остановка Каменный мост. 1987 Кемеровский областной музей изобразительных искусств.

Василий Попов. Томск. 1976 Картинная галерея на Карташова.

Олег Арутюнов. Пруд на Московском тракте. 2008

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