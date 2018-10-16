На картине. 14 видов осеннего Томска
16 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Евгения Малик. Тихая ночь. 2013
Лукия Мурина
Осенью природа и архитектура гармонируют друг с другом: в сентябре рыжая листва, красный цвет кирпича и зеленый - крыш составляют единый образ. А в октябре облетевшие листья открывают вид на дома, скрытые летом пышными кронами.
На картинах художников — яркий и живописный, серый и дождливый, иногда меланхоличный и печальный, но всегда притягательный осенний Томск.
Михайл Сулейманов. Этюд. 2010
Кондратий Белов. Старый Томск. 1975
Алексей Поляков. Томск уходящий. 2012
Александр Кнэхт. Осень на площади Ново-Соборной
Осень. Томск. Улица Равенства (сегодня — ул. Гагарина). Томск, 1946 г.
Сергей Авдеев. Два холостяка. 2015
Сергей Авдеев. Осенний дворик. 2015.
Борис Перцев. Солнечный сентябрь. 2016
Сергей Авдеев. Голуби в Городском саду. 2015
Александр Кнэхт. Воскресенский взвоз. 2006
Тамара Гудзенко. Трамвайная остановка Каменный мост. 1987
Василий Попов. Томск. 1976
Олег Арутюнов. Пруд на Московском тракте. 2008
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