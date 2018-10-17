20 лет Крапиве: как запускали и каким стало одно из главных месторождений «Томскнефти»

17 октября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом году исполнилось 20 лет со дня ввода в эксплуатацию одного из самых больших в нашем регионе месторождений «Томскнефти» — Крапивинского, в народе — Крапивы.

Очень сложное во многих отношениях, оно прочно закрепило за собой особое место в истории томской нефти. О том, как вводили Крапиву и чем это месторождение отличается от остальных — в нашем материале.

Запуск Крапивы

Крапивинское месторождение открыли в далеком 1969-м году. Большая его часть располагается на территории Каргасокского района Томской области, в 600 километрах от областного центра и 450 километрах от Стрежевого. Именно Крапива в дальнейшем станет одним из самых отдаленных месторождений «Томскнефти».

Месторождение ввели в эксплуатацию аж через 29 лет после открытия, в 1998 году. Запускали его в тяжелейших условиях экономического кризиса, когда даже нефтяники порой недополучали зарплаты, а кто-то в стране и вовсе их не видел. Усугубляли ситуацию и отдаленность, и на редкость суровая зима.

Запускать промысел нужно было в максимально сжатые сроки, пока действовали зимние дороги, поэтому перед нефтяниками и строителями встала очень сложная задача. И они с блеском с ней справились.

Всего за 4 месяца тяжелого каждодневного труда нефтяникам удалось проложить 70-километровую нитку нефтепровода Крапивинское — Игол. В обычных условиях на это ушло бы полтора года.

«За зиму в непростых условиях мы практически пробурили куст, сделали ДНСку, трубопровод — это очень здорово», — рассказывал при запуске месторождения главный геолог «Томскнефти» в 1998 году Сергей Чикишев.

Более того, первое лето на месторождении работали всего семь человек. Им приходилось справляться не только со своими профессиональными обязанностями, но и с непогодой, и весьма стесненными бытовыми условиями.

Пройдя через все эти невзгоды, первопроходцы Крапивы сразу попали в ранг особых работников. Считалось, что после Крапивинского они могли без труда работать в любых условиях. Хотя с нормальным жильем для работников на этом месторождении все было не очень хорошо еще шесть лет.

Результаты стоили тех рисков и трудностей, с которыми столкнулись нефтяники. Уже по работе первых скважин стало ясно, что промысел богат нефтью.

«Как бы трудно сегодня ни было, мы нашли силы и возможности построить и ввести этот серьезный объект нефтедобычи. Сегодня мы сделали шаг в новый нефтедобывающий регион Томской области. Сегодня мы открываем еще одну страницу в истории томской нефти», — отметил на церемонии запуска Крапивинского месторождения президент ВНК Леонид Филлимонов.

Крапива сегодня

Сегодня Крапивинское месторождение — один из самых обустроенных промыслов «Томскнефти». Здесь есть просторное общежитие, достраивается еще одно, работает спортзал, зал тяжелой атлетики, бильярдная, библиотека, пекарня, бытовой комплекс. Население жилого поселка составляет около 450 человек. Все вахтовики.

Месторождение является очень сложным в геологическом отношении. Мешают и тектонические нарушения в них. Чтобы добыть нефть, порой необходимо бурить скважины глубиной до 3,5 километров. А чтобы обеспечить стабильную добычу нужны соответствующие насосы, трубы. Однако затраты окупаются, ведь нефть Крапивинского легкая, малосернистая, с небольшим содержанием парафина и других примесей.

За 20 лет на этом месторождении добыли более 25 миллионов тонн нефти, а запасов осталось еще больше. В достатке и попутного нефтяного газа.

Сегодня здесь насчитывается свыше 400 действующих скважин. Крапива находится на второй стадии разработки, а это значит, что промысел принесет стране еще немало ценной нефти.

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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