Форум новых решений.

Зачем U-NOVUS сменил формат?

23 октября 2018 / Партнерский материал / Фото: Администрация Томской области

В этом году форум новых решений U-NOVUS прошел в новом формате — и не только для Томска, но и для всей страны.

Его участники решали конкретные технологические задачи, поставленные бизнесом и государством. Найденные ими решения будут использоваться для дальнейшего развития региона. О том, как выбирали задачи для воркшопов, что происходило в дни форума и кто «дирижировал» работой участников — в нашем лонгриде.

Резкий разворот

Работа на воркшопе «Финтех. Разработка цифровых продуктов для программы лояльности нового поколения» Фото: Администрация Томской области

Первый томский форум для молодых ученых U-NOVUS состоялся в апреле 2014 года. Предполагалось, что он будет чередоваться со «взрослым» форумом INNOVUS, который проходил в Томске с 1998 года. Но в итоге организаторы решили, что всем удобнее, когда в регионе проводится только один инновационный форум.

Сергей Жвачкин Губернатор Томской области Мы решили чередовать проведение инновационного форума INNOVUS c форумом для молодых ученых. Сегодня в России нет национальных форумов молодых ученых, и нам важно восполнить этот пробел на достойном уровне и с хорошим эффектом. Мы ставим перед собой задачу не повторять ошибок ряда молодежных форумов, которые собирали всех подряд и представляли собой бесцельную тусовку. U-NOVUS должен стать максимально полезной площадкой для молодых людей, занимающихся наукой и инновационными разработками.

С 2014 по 2017 год форум был посвящен, в основном, образованию и научной деятельности школьников и студентов. На нем проходили финалы таких игр и программ, как Science Game и «У.М.Н.И.К.», соревнования по робототехнике, конкурсы и выставки разработок молодых ученых, открытые лекции и круглые столы и другие мероприятия.

U-NOVUS — 2016 Фото: Администрация Томской области

А в 2018 году U-NOVUS резко изменился. Во-первых, форум стал полигоном форматов коллективной работы по приоритетам Стратегии научно-технического развития России, пилотным регионом для реализации которой стала в этом году Томская область и программы «Цифровая экономика». Во-вторых, он стал полностью практикоориентированным. Вместо традиционных панельных дискуссий, круглых столов и докладов основной формой стали воркшопы — особая форма командной работы, нацеленная на поиск решения конкретной бизнес-задачи. В-третьих, расширились возрастные рамки участников. Даже называется он теперь не форумом молодых ученых, а форумом новых решений. В-четвертых, на U-NOVUS впервые пришел большой бизнес. Задачи для участников ставили такие серьезные компании и корпорации, как «Росатом», «Газпромнефть», «Интер РАО», Cognitive Technologies и другие.

Почему воркшоп?

Работа на воркшопе «Цифровые решения для "умных" городов» Фото: Администрация Томской области

Итак, почему организаторы сочли наиболее подходящей для форума новых решений такую форму коллективной работы, как воркшоп?

Традиционно научно-практические, промышленные и прочего рода форумы носят «говорильный» формат. Участники собрались, послушали доклады, обсудили проблемы на круглых столах, пообщались кулуарно и разъехались по своим городам. Формат сам по себе, может, и неплохой, но не для всех задач подходящий, да уже и исчерпавший себя.

— Форумы решают конкретные задачи: коммуникацию игроков крупных рынков. Их места и участники давно определены. Часто бывая на различных форумах, мы с коллегами чувствовали нехватку времени для того, чтобы углубиться в какие-то проблемы и в результате работы над ними выйти на новый уровень, — сказал на пресс-конференции накануне форума U-NOVUS ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский. — При этом в России не хватает мест, порождающих коммуникации, где в результате совместной работы рождается не просто договоренность, а новое качество — идей, людей, команд. И эта коммуникация должна быть особым образом устроена. Недостаточно просто встретиться, пообщаться и разъехаться.

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ, на открытии форума

Такой особой формой коммуникации и был выбран воркшоп — такая форма рабочего взаимодействия, когда специалисты из разных компаний и областей знания трудятся над решением общей задачи. Причем, не умозрительной, а прикладной и конкретной, в результате которой должен получиться новый продукт или услуга. А главное — созданы рабочие связи между организациями и людьми. Участники смогут посмотреть друг на друга в деле, и после такого знакомства могут быть подписаны соглашения между компаниями, начаты совместные проекты, а отдельные специалисты, возможно, получат работу мечты.

Требования к задаче, решаемой на воркшопе

1. Задача связана с цифровизацией.

2. Задача еще не решена и является прикладной.

3. Возможен пилотный проект с томскими университетами и компаниями.

Сергей Жвачкин Губернатор Томской области Конечно, вопросов, которые ставит перед наукой жизнь, очень много. Ответы на них сегодня ищут и в Томске, и в Оксфорде, и в Гарварде. И мы вполне можем быть одними из первых. Потому что Томск всегда был, есть и будет точкой сборки, объединяя интересы государства, бизнеса и науки. Вот почему пятый томский форум молодых ученых стал форумом не пустых разговоров, а форумом новых решений.

Подготовка

Губернатор Сергей Жвачкин и гости форума отвечают на вопросы журналистов Фото: Вероника Белецкая

Каждому из 12 воркшопов U-NOVUS предшествовала серьезная подготовительная работа, которая продолжалась не менее полугода. Компании-заказчики совместно с организаторами форума придумали актуальные технологические задачи, которые помогут как решить ту или иную производственную проблему, так и в целом улучшить жизнь людей в регионе.

Заранее был объявлен набор участников на воркшопы, и желающих оказалось более 1500, тогда как мест было всего около 600. Это позволило очень скрупулезно подойти к отбору участников, чтобы они были непосредственно заинтересованы в решении поставленных задач и имели для этого необходимые компетенции.

— Для нас важно, чтобы наши выпускники, наши ученые, ключевые компании были включены в вызовы современности, — отметил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. — Это то, что может сохранить их на нашей территории. С одной стороны, цель воркшопов — показать компаниям, что на территории Томской области можно решать такие задачи, с другой стороны, дать понять инноваторам, что здесь такие задачи имеются. А мы, областная власть, через такой заход стараемся создать новые направления в экономике региона.

Фасилитаторы

Марина Курдова, фасилитатор «Цифрового госпиталя» Фото: Вероника Белецкая

Итак, задачи поставлены, группы собраны. Но это еще не все: нужны модераторы, которые умеют профессионально управлять групповой работой и вести участников к достижению результатов. По словам организаторов форума, таких модераторов (их еще называют фасилитаторами) найти было непросто: они должны были обладать особыми компетенциями и быть готовы провести большую подготовительную работу.

— Мы начали работать с организаторами и участниками более чем за месяц до начала форума, — рассказывает Марина Курдова, ведущая воркшопа «Цифровой госпиталь» и управляющий партнер «Школы фасилитации». — Сначала нужно было навести ясность: какую информацию нужно донести до участников воркшопа, чтобы у всех получилась единая основа для последующего обсуждения. А также каким именно вопросам необходимо найти решение, чтобы получить на воркшопе самый лучший результат, на который только способны участники.

Марина Курдова Фото: Вероника Белецкая

Когда стало понятно, какую вводную информацию должны получить участники, инициаторы воркшопа легко решили, сколько необходимо презентаций и кто их должен сделать. А чтобы доклады было легче слушать, им задали четкую структуру и временные рамки. Но слушать — еще не значит понимать. Чтобы участники осмыслили ключевые идеи каждого доклада, необходимо дать время и вовлечь их в активное освоение предоставляемой информации.

Традиционная работа с вопросами тоже была организована иначе, чем обычно на форумах.

— Мы предложили участникам все возникающие у них во время доклада вопросы не задавать спикеру устно, а фиксировать на бумаге, — объяснила Марина Курдова. — Почему? Потому что вопросы с мест тяжело воспринимать на слух, к тому же процесс становится неуправляемым. Мы не можем контролировать ни количество, ни качество вопросов: интересует ли ответ только одного человека в зале или его ждут большинство участников.

Сессия вопросов и ответов на воркшопе «Цифровой госпиталь» Фото: Вероника Белецкая

Организаторы собрали вопросы, переписали и расположили на флипчартах с именами докладчиков, чтобы было понятно, к какому выступлению какие вопросы относятся. А спикеры успели подготовиться: сформулировать полные и компетентные ответы, а также отсортировать те вопросы, которые не относятся к делу или ответы на которые участники должны будут найти в процессе работы на воркшопе.

Олег Мансуров, фасилитатор «Цифровизации производства» Фото: Вероника Белецкая

Некоторые фасилитаторы, такие как сотрудники компании «Актум» на воркшопе СИБУРа, приезжали целой командой, что позволило им слаженно добиваться поставленных целей. Другие, как Марина Курдова, обучали соведущих на месте. И в этом тоже был свой смысл:

— Мои соведущие — это эксперты, которые заинтересованы в дальнейшем развитии проекта. Они становятся амбассадорами — людьми, которые вникли в поставленные вопросы, которые сами собирали рабочий процесс и вокруг которых начал формироваться круг заинтересованных лиц. Они точно будут продолжать работу и после окончания форума.

Сам процесс работы на воркшопе проходил индивидуально, в зависимости от поставленной задачи, состава участников и других факторах. Объединяет их одно: максимально конкретная практическая задача, решение которой будет иметь позитивные экономические и социальные последствия. Мы побывали на трех разных по своим целям и задачам воркшопах и поговорили с их участниками.

«Цифровизация производства»

Работа на воркшопе «Цифровизация производства» Фото: Администрация Томской области

Воркшоп компании «СИБУР» под таким названием проходил в Научной библиотеке ТГУ. Это был один из самых многолюдных воркшопов: в нем участвовали 82 человека из 26 компаний и шести вузов. Участники придумывали варианты создания такой технологической системы, которая в режиме реального времени сама искала бы аномалии в работе промышленного оборудования и строила прогнозы возможных поломок. Проект реализуется в рамках масштабной цифровой трансформации «СИБУРа».

— Цифровизация производства — это новые скорости, новая эффективность и новые компетенции, — объяснил смысл проведения воркшопа для компании Руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Валерий Черепанов. — Во-первых, вводить новые технологии в производство — значит быть более привлекательной компанией на рынке труда, конкурировать за лучших специалистов. Ведь для того поколения, которое сейчас выходит на рынок труда, цифровые технологии — это посведневность, и мы не должны от них отставать. Во-вторых, это вопрос выживаемости холдинга, потому что нужно будет конкурировать с компаниями, которые внедряют цифровые технологии.

Валерий Черепанов, руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Фото: Администрация Томской области

По словам директора цифровых технологий, «СИБУР» проводит воркшоп в Томске (уже не первый), зная уровень томских специалистов:

— Высокие рейтинги томских вузов и большой процент инновационных компаний позволяют нам делать Томск площадкой для внедрения информационных технологий и цифровых решений, — говорит Валерий Черепанов. — У нас уже сейчас в Томске работают дата-сайентисты, разработчики мобильных приложений. И мы продолжаем поиск таких специалистов в нашу компанию. По итогам воркшопа мы ждем, чтобы люди с открытым, незашоренным разумом предложили нам такие решения, которые, может быть, мы не видели. Тех «звездочек», которые загорятся на форуме, мы готовы пригласить к себе на работу.

Работа на воркшопе «Цифровизация производства» Фото: Администрация Томской области, Вероника Белецкая

К концу третьего дня форума участники получили четыре прототипа систем, каждая из которых имела свои достоинства. Причем, наиболее перспективный проект был создан совместными усилиями. Он, вероятнее всего, и будет внедрен в производство через несколько лет.

«Цифровой госпиталь»

Воркшоп «Цифровой госпиталь» проходил в главном корпусе СибГМУ Фото: Администрация Томской области

Вообще, «Цифровой госпиталь» — это большой проект всероссийского масштаба по переводу медицинского обслуживания на современный уровень. Вся информация о пациентах должна быть систематизирована и интегрирована в информационную систему, что позволит врачам оперативно изучать историю болезни и получать данные о текущем состоянии здоровья, назначать лечение и оформлять документы.

В Томске создается первый в нашей стране полигон для отработки технологий цифрового госпиталя, поэтому стандарты и дорожные карты для него только предстоит разработать. Этим и занимались медики, «айтишники» и представители власти на воркшопе.

Участники готовили вопросы для спикеров письменно во время докладов Фото: Вероника Белецкая

— Такие проекты как цифровой госпиталь в одиночку не делаются. Ни одна самая большая компания в мире не способна на это, — уверен заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики СибГМУ Константин Бразовский. — Здесь нужна кооперация специалистов из разных областей и, учитывая сложность задачи, требуются профессионалы с уникальными компетенциями. Медики, айтишники у нас есть. А вот представители бизнеса или депутаты не придут к нам на совещание. Привлечь людей с особыми компетенциями — вот основная задача. А другой мотив — он совершенно личный. Каждый из нас раньше или позже станет пациентом. И я, когда будет нужно обратиться за медицинской помощью, хочу прийти в современную цифровую клинику. И если сейчас у меня и моих коллег есть возможность внести свой вклад в появление такой клиники, почему бы это не сделать?

Константин Бразовский, заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики СибГМУ Фото: Вероника Белецкая

К работе на воркшопе было привлечено более 120 человек — это рекорд для форума в этом году. Компаний — 25; от медицинских, таких как «Центр корпоративной медицины», до технологических, вроде DI Group. Как рассказал представитель этой крупной ИТ-компании Ренат Хуснутдинов, для них важно представить свое видение решения проблемы и получить обратную связь:

— Такие мероприятия дают возможность услышать альтернативную точку зрения со стороны, не обязательно техническую, а политическую, экономическую, бизнесовую. Мы покажем, что есть в мире, что предлагают наши коллеги и что можем предложить мы, и надеемся, что по итогам трех дней нашу концепцию либо опровергнут, либо дополнят, либо предложат что-то совершенно новое.

Работа на воркшопе «Цифровой госпиталь» Фото: Администрация Томской области

За три дня участники воркшопа определились с концепцией «Цифрового госпиталя» и направлениями дальнейшей работы. Решено создать единую цифровую платформу, которая будет собирать данные с медицинского оборудования, датчиков, гаджетов и мобильных приложений пациентов. Был сформирован портфель конкретных проектов, реализацию которых участники разделили между собой на ближайшие несколько лет. В него вошли системы удаленного мониторинга, архитектура для оптимизации и анализа данных, автоматизированная система трекинга пациентов и другие решения.

Капитальный ремонт: новые материалы

Работа на воркшопе «Новые матералы и технологии в обновлении зданий» Фото: Администрация Томской области

Студенты и ученые ТГАСУ на воркшопе от Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» разрабатывали проекты для капитального ремонта двух конкретных жилых домов с использованием новых материалов и технологий.

В качестве моделей были выбраны два из 5600 томских домов, стоящих в очереди на капремонт: по адресам ул. Беринга, 5 и 5/2. Участники должны были разработать проект их капитального ремонта с использованием современных технологий, уложившись в стандартную смету.

Работа на воркшопе «Новые матералы и технологии в обновлении зданий» Фото: Вероника Белецкая

Все участники воркшопа — студенты или преподаватели ТГАСУ. То есть те люди, которые будут заниматься внедрением инновационных материалов в строительство в недалеком будущем или обучать этому молодежь. Такой подбор участников связан с позицией организатора — Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» занимается, в основном, популяризацией и распространением науки и новых технологий.

— Сейчас одним из основных потребителей новых материалов являются города: с точки зрения дорог, освещения, ремонта зданий, благоустройства территорий, — поясняет руководитель дирекции популяризации Сергей Филиппов. — Город готов покупать эти материалы, и у него есть на это деньги. Но проблема в том, что проектировщики не умеют с ними работать. Именно поэтому, хотя давно существуют стойкие теплоизолирующие лакокрасочные покрытия, подъезды красят масляной краской, как в нашем детстве. Минимальная цель сегодняшнего воркшопа — познакомить студентов с этими материалами и технологиями. А задача-максимум — чтобы такие мероприятия стимулировали создание малых инновационных предприятий при вузах. Показать что интерес государства к развитию городской среды есть, и это хорошая история для бизнеса.

Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации ФИОП Фото: Вероника Белецкая

Желающих поучаствовать было в два раза больше количества мест, поэтому на воркшоп пришли только самые заинтересованные молодые люди. Удалось сформировать две команды, состоящие из представителей разных специальностей: от архитекторов до сметчиков. Поэтому команды смогли работать над проектом всесторонне.

Участники осмотрели оба дома, выявили дефекты и определили степень изношенности, а затем разработали проект ремонта с использованием инновационных материалов, выпускаемых российской промышленностью. Выяснить подробности о свойствах и особенностях этих материалов они смогли непосредственно у производителей: на связь вышли представители ряда компаний из разных городов России. И это оказалось особенно ценным для участников.

Работа на воркшопе «Новые матералы и технологии в обновлении зданий» Фото: Администрация Томской области, Вероника Белецкая

— Я занимаюсь исследованием строительных материалов, экспериментирую сам и готовлю докторскую диссертацию по этой теме, — рассказал один из участников воркшопа, доцент кафедры строительных материалов и технологий ТГАСУ Алексей Стешенко. — И мне было очень полезно познакомиться с реальными производителями, которые уже занимаются внедрением новых материалов, завязать новые контакты. В будущем, возможно, я постараюсь внедрить свои личные разработки на их производстве.

По итогам воркшопа были созданы два проекта с раскладкой по материалам и расчетом стоимости, которые после доработки, возможно, станут основой для капитального ремонта этих домов. А формат воркшопа для решения учебных задач и сотрудничество с ФИОП в целом специалисты ТГАСУ считают позитивным.

Ника Еремина, начальник международного научного отдела ТГАСУ Фото: Вероника Белецкая

— Первоначально у нас было представление, что это что-то вроде семинара. Но это не семинар, это практичекая работа, — сказала начальник международного научного отдела ТГАСУ Ника Еремина. — И мы постепенно будем делать этот формат все больше нормой. Потому что формат односторонней коммуникации и даже дискуссии — все равно однобокий. А здесь — если поначалу ребята еще сидели и рассуждали, то уже через несколько они уже поняли, что им придется решать конкретные задачи. Что делать с крышей? Она течет! Надеюсь, мы продолжим работать с ФИОПом по образовательным программам, будем делать совместные прикладные исследования.

Итог — «дорожная карта»

«Дорожная карта» работы над проектами, созданнными на форуме Фото: Администрация Томской области

Результаты всех 12 воркшопов будут включены в дорожную карту развития проекта «ИНО Томск» в виде конкретных шагов. Многие идеи и проекты после отработки в Томске будут масштабированы дальше — на уровне страны. В том числе таким пилотным проектом стал и сам формат форума U-NOVUS, который в дальнейшем будет использоваться на других масштабных российских мероприятиях.

Сергей Жвачкин губернатор Томской области Все знают выражение, что могущество России будет прирастать Сибирью. А Сибирь чем будет прирастать? Когда-то Сибирь прирастала территориями. Когда-то — нефтью и газом. А сейчас — людьми, которые генерируют идеи и претворяют их в жизнь.Мы в Томской области впервые в России применили формат воркшопов. И очень волновались. Но мне кажется, что у нас получилось. Значит, давайте продолжать! До встречи на шестом форуме U-NOVUS, который мы проведем в мае 2019-го!

Презентация результатов воркшопов на закрытии U-NOVUS Фото: Администрация Томской области

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Администрация Томской области, Вероника Белецкая

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