Форум новых решений.
Зачем U-NOVUS сменил формат?
В этом году форум новых решений U-NOVUS прошел в новом формате — и не только для Томска, но и для всей страны.
Его участники решали конкретные технологические задачи, поставленные бизнесом и государством. Найденные ими решения будут использоваться для дальнейшего развития региона. О том, как выбирали задачи для воркшопов, что происходило в дни форума и кто «дирижировал» работой участников — в нашем лонгриде.
Резкий разворот
Первый томский форум для молодых ученых U-NOVUS состоялся в апреле 2014 года. Предполагалось, что он будет чередоваться со «взрослым» форумом INNOVUS, который проходил в Томске с 1998 года. Но в итоге организаторы решили, что всем удобнее, когда в регионе проводится только один инновационный форум.
Мы решили чередовать проведение инновационного форума INNOVUS c форумом для молодых ученых. Сегодня в России нет национальных форумов молодых ученых, и нам важно восполнить этот пробел на достойном уровне и с хорошим эффектом.
Мы ставим перед собой задачу не повторять ошибок ряда молодежных форумов, которые собирали всех подряд и представляли собой бесцельную тусовку. U-NOVUS должен стать максимально полезной площадкой для молодых людей, занимающихся наукой и инновационными разработками.
С 2014 по 2017 год форум был посвящен, в основном, образованию и научной деятельности школьников и студентов. На нем проходили финалы таких игр и программ, как Science Game и «У.М.Н.И.К.», соревнования по робототехнике, конкурсы и выставки разработок молодых ученых, открытые лекции и круглые столы и другие мероприятия.
А в 2018 году U-NOVUS резко изменился. Во-первых, форум стал полигоном форматов коллективной работы по приоритетам Стратегии научно-технического развития России, пилотным регионом для реализации которой стала в этом году Томская область и программы «Цифровая экономика». Во-вторых, он стал полностью практикоориентированным. Вместо традиционных панельных дискуссий, круглых столов и докладов основной формой стали воркшопы — особая форма командной работы, нацеленная на поиск решения конкретной бизнес-задачи. В-третьих, расширились возрастные рамки участников. Даже называется он теперь не форумом молодых ученых, а форумом новых решений. В-четвертых, на U-NOVUS впервые пришел большой бизнес. Задачи для участников ставили такие серьезные компании и корпорации, как «Росатом», «Газпромнефть», «Интер РАО», Cognitive Technologies и другие.
Почему воркшоп?
Итак, почему организаторы сочли наиболее подходящей для форума новых решений такую форму коллективной работы, как воркшоп?
Традиционно научно-практические, промышленные и прочего рода форумы носят «говорильный» формат. Участники собрались, послушали доклады, обсудили проблемы на круглых столах, пообщались кулуарно и разъехались по своим городам. Формат сам по себе, может, и неплохой, но не для всех задач подходящий, да уже и исчерпавший себя.
— Форумы решают конкретные задачи: коммуникацию игроков крупных рынков. Их места и участники давно определены. Часто бывая на различных форумах, мы с коллегами чувствовали нехватку времени для того, чтобы углубиться в какие-то проблемы и в результате работы над ними выйти на новый уровень, — сказал на пресс-конференции накануне форума U-NOVUS ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский. — При этом в России не хватает мест, порождающих коммуникации, где в результате совместной работы рождается не просто договоренность, а новое качество — идей, людей, команд. И эта коммуникация должна быть особым образом устроена. Недостаточно просто встретиться, пообщаться и разъехаться.
Такой особой формой коммуникации и был выбран воркшоп — такая форма рабочего взаимодействия, когда специалисты из разных компаний и областей знания трудятся над решением общей задачи. Причем, не умозрительной, а прикладной и конкретной, в результате которой должен получиться новый продукт или услуга. А главное — созданы рабочие связи между организациями и людьми. Участники смогут посмотреть друг на друга в деле, и после такого знакомства могут быть подписаны соглашения между компаниями, начаты совместные проекты, а отдельные специалисты, возможно, получат работу мечты.
Требования к задаче, решаемой на воркшопе
1. Задача связана с цифровизацией.
2. Задача еще не решена и является прикладной.
3. Возможен пилотный проект с томскими университетами и компаниями.
Конечно, вопросов, которые ставит перед наукой жизнь, очень много. Ответы на них сегодня ищут и в Томске, и в Оксфорде, и в Гарварде. И мы вполне можем быть одними из первых. Потому что Томск всегда был, есть и будет точкой сборки, объединяя интересы государства, бизнеса и науки. Вот почему пятый томский форум молодых ученых стал форумом не пустых разговоров, а форумом новых решений.
Подготовка
Каждому из 12 воркшопов U-NOVUS предшествовала серьезная подготовительная работа, которая продолжалась не менее полугода. Компании-заказчики совместно с организаторами форума придумали актуальные технологические задачи, которые помогут как решить ту или иную производственную проблему, так и в целом улучшить жизнь людей в регионе.
Заранее был объявлен набор участников на воркшопы, и желающих оказалось более 1500, тогда как мест было всего около 600. Это позволило очень скрупулезно подойти к отбору участников, чтобы они были непосредственно заинтересованы в решении поставленных задач и имели для этого необходимые компетенции.
— Для нас важно, чтобы наши выпускники, наши ученые, ключевые компании были включены в вызовы современности, — отметил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. — Это то, что может сохранить их на нашей территории. С одной стороны, цель воркшопов — показать компаниям, что на территории Томской области можно решать такие задачи, с другой стороны, дать понять инноваторам, что здесь такие задачи имеются. А мы, областная власть, через такой заход стараемся создать новые направления в экономике региона.
Фасилитаторы
Итак, задачи поставлены, группы собраны. Но это еще не все: нужны модераторы, которые умеют профессионально управлять групповой работой и вести участников к достижению результатов. По словам организаторов форума, таких модераторов (их еще называют фасилитаторами) найти было непросто: они должны были обладать особыми компетенциями и быть готовы провести большую подготовительную работу.
— Мы начали работать с организаторами и участниками более чем за месяц до начала форума, — рассказывает Марина Курдова, ведущая воркшопа «Цифровой госпиталь» и управляющий партнер «Школы фасилитации». — Сначала нужно было навести ясность: какую информацию нужно донести до участников воркшопа, чтобы у всех получилась единая основа для последующего обсуждения. А также каким именно вопросам необходимо найти решение, чтобы получить на воркшопе самый лучший результат, на который только способны участники.
Когда стало понятно, какую вводную информацию должны получить участники, инициаторы воркшопа легко решили, сколько необходимо презентаций и кто их должен сделать. А чтобы доклады было легче слушать, им задали четкую структуру и временные рамки. Но слушать — еще не значит понимать. Чтобы участники осмыслили ключевые идеи каждого доклада, необходимо дать время и вовлечь их в активное освоение предоставляемой информации.
Традиционная работа с вопросами тоже была организована иначе, чем обычно на форумах.
— Мы предложили участникам все возникающие у них во время доклада вопросы не задавать спикеру устно, а фиксировать на бумаге, — объяснила Марина Курдова. — Почему? Потому что вопросы с мест тяжело воспринимать на слух, к тому же процесс становится неуправляемым. Мы не можем контролировать ни количество, ни качество вопросов: интересует ли ответ только одного человека в зале или его ждут большинство участников.
Организаторы собрали вопросы, переписали и расположили на флипчартах с именами докладчиков, чтобы было понятно, к какому выступлению какие вопросы относятся. А спикеры успели подготовиться: сформулировать полные и компетентные ответы, а также отсортировать те вопросы, которые не относятся к делу или ответы на которые участники должны будут найти в процессе работы на воркшопе.
Некоторые фасилитаторы, такие как сотрудники компании «Актум» на воркшопе СИБУРа, приезжали целой командой, что позволило им слаженно добиваться поставленных целей. Другие, как Марина Курдова, обучали соведущих на месте. И в этом тоже был свой смысл:
— Мои соведущие — это эксперты, которые заинтересованы в дальнейшем развитии проекта. Они становятся амбассадорами — людьми, которые вникли в поставленные вопросы, которые сами собирали рабочий процесс и вокруг которых начал формироваться круг заинтересованных лиц. Они точно будут продолжать работу и после окончания форума.
Сам процесс работы на воркшопе проходил индивидуально, в зависимости от поставленной задачи, состава участников и других факторах. Объединяет их одно: максимально конкретная практическая задача, решение которой будет иметь позитивные экономические и социальные последствия. Мы побывали на трех разных по своим целям и задачам воркшопах и поговорили с их участниками.
«Цифровизация производства»
Воркшоп компании «СИБУР» под таким названием проходил в Научной библиотеке ТГУ. Это был один из самых многолюдных воркшопов: в нем участвовали 82 человека из 26 компаний и шести вузов. Участники придумывали варианты создания такой технологической системы, которая в режиме реального времени сама искала бы аномалии в работе промышленного оборудования и строила прогнозы возможных поломок. Проект реализуется в рамках масштабной цифровой трансформации «СИБУРа».
— Цифровизация производства — это новые скорости, новая эффективность и новые компетенции, — объяснил смысл проведения воркшопа для компании Руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Валерий Черепанов. — Во-первых, вводить новые технологии в производство — значит быть более привлекательной компанией на рынке труда, конкурировать за лучших специалистов. Ведь для того поколения, которое сейчас выходит на рынок труда, цифровые технологии — это посведневность, и мы не должны от них отставать. Во-вторых, это вопрос выживаемости холдинга, потому что нужно будет конкурировать с компаниями, которые внедряют цифровые технологии.
По словам директора цифровых технологий, «СИБУР» проводит воркшоп в Томске (уже не первый), зная уровень томских специалистов:
— Высокие рейтинги томских вузов и большой процент инновационных компаний позволяют нам делать Томск площадкой для внедрения информационных технологий и цифровых решений, — говорит Валерий Черепанов. — У нас уже сейчас в Томске работают дата-сайентисты, разработчики мобильных приложений. И мы продолжаем поиск таких специалистов в нашу компанию. По итогам воркшопа мы ждем, чтобы люди с открытым, незашоренным разумом предложили нам такие решения, которые, может быть, мы не видели. Тех «звездочек», которые загорятся на форуме, мы готовы пригласить к себе на работу.
К концу третьего дня форума участники получили четыре прототипа систем, каждая из которых имела свои достоинства. Причем, наиболее перспективный проект был создан совместными усилиями. Он, вероятнее всего, и будет внедрен в производство через несколько лет.
«Цифровой госпиталь»
Вообще, «Цифровой госпиталь» — это большой проект всероссийского масштаба по переводу медицинского обслуживания на современный уровень. Вся информация о пациентах должна быть систематизирована и интегрирована в информационную систему, что позволит врачам оперативно изучать историю болезни и получать данные о текущем состоянии здоровья, назначать лечение и оформлять документы.
В Томске создается первый в нашей стране полигон для отработки технологий цифрового госпиталя, поэтому стандарты и дорожные карты для него только предстоит разработать. Этим и занимались медики, «айтишники» и представители власти на воркшопе.
— Такие проекты как цифровой госпиталь в одиночку не делаются. Ни одна самая большая компания в мире не способна на это, — уверен заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики СибГМУ Константин Бразовский. — Здесь нужна кооперация специалистов из разных областей и, учитывая сложность задачи, требуются профессионалы с уникальными компетенциями. Медики, айтишники у нас есть. А вот представители бизнеса или депутаты не придут к нам на совещание. Привлечь людей с особыми компетенциями — вот основная задача. А другой мотив — он совершенно личный. Каждый из нас раньше или позже станет пациентом. И я, когда будет нужно обратиться за медицинской помощью, хочу прийти в современную цифровую клинику. И если сейчас у меня и моих коллег есть возможность внести свой вклад в появление такой клиники, почему бы это не сделать?
К работе на воркшопе было привлечено более 120 человек — это рекорд для форума в этом году. Компаний — 25; от медицинских, таких как «Центр корпоративной медицины», до технологических, вроде DI Group. Как рассказал представитель этой крупной ИТ-компании Ренат Хуснутдинов, для них важно представить свое видение решения проблемы и получить обратную связь:
— Такие мероприятия дают возможность услышать альтернативную точку зрения со стороны, не обязательно техническую, а политическую, экономическую, бизнесовую. Мы покажем, что есть в мире, что предлагают наши коллеги и что можем предложить мы, и надеемся, что по итогам трех дней нашу концепцию либо опровергнут, либо дополнят, либо предложат что-то совершенно новое.
За три дня участники воркшопа определились с концепцией «Цифрового госпиталя» и направлениями дальнейшей работы. Решено создать единую цифровую платформу, которая будет собирать данные с медицинского оборудования, датчиков, гаджетов и мобильных приложений пациентов. Был сформирован портфель конкретных проектов, реализацию которых участники разделили между собой на ближайшие несколько лет. В него вошли системы удаленного мониторинга, архитектура для оптимизации и анализа данных, автоматизированная система трекинга пациентов и другие решения.
Капитальный ремонт: новые материалы
Студенты и ученые ТГАСУ на воркшопе от Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» разрабатывали проекты для капитального ремонта двух конкретных жилых домов с использованием новых материалов и технологий.
В качестве моделей были выбраны два из 5600 томских домов, стоящих в очереди на капремонт: по адресам ул. Беринга, 5 и 5/2. Участники должны были разработать проект их капитального ремонта с использованием современных технологий, уложившись в стандартную смету.
Все участники воркшопа — студенты или преподаватели ТГАСУ. То есть те люди, которые будут заниматься внедрением инновационных материалов в строительство в недалеком будущем или обучать этому молодежь. Такой подбор участников связан с позицией организатора — Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» занимается, в основном, популяризацией и распространением науки и новых технологий.
— Сейчас одним из основных потребителей новых материалов являются города: с точки зрения дорог, освещения, ремонта зданий, благоустройства территорий, — поясняет руководитель дирекции популяризации Сергей Филиппов. — Город готов покупать эти материалы, и у него есть на это деньги. Но проблема в том, что проектировщики не умеют с ними работать. Именно поэтому, хотя давно существуют стойкие теплоизолирующие лакокрасочные покрытия, подъезды красят масляной краской, как в нашем детстве. Минимальная цель сегодняшнего воркшопа — познакомить студентов с этими материалами и технологиями. А задача-максимум — чтобы такие мероприятия стимулировали создание малых инновационных предприятий при вузах. Показать что интерес государства к развитию городской среды есть, и это хорошая история для бизнеса.
Желающих поучаствовать было в два раза больше количества мест, поэтому на воркшоп пришли только самые заинтересованные молодые люди. Удалось сформировать две команды, состоящие из представителей разных специальностей: от архитекторов до сметчиков. Поэтому команды смогли работать над проектом всесторонне.
Участники осмотрели оба дома, выявили дефекты и определили степень изношенности, а затем разработали проект ремонта с использованием инновационных материалов, выпускаемых российской промышленностью. Выяснить подробности о свойствах и особенностях этих материалов они смогли непосредственно у производителей: на связь вышли представители ряда компаний из разных городов России. И это оказалось особенно ценным для участников.
— Я занимаюсь исследованием строительных материалов, экспериментирую сам и готовлю докторскую диссертацию по этой теме, — рассказал один из участников воркшопа, доцент кафедры строительных материалов и технологий ТГАСУ Алексей Стешенко. — И мне было очень полезно познакомиться с реальными производителями, которые уже занимаются внедрением новых материалов, завязать новые контакты. В будущем, возможно, я постараюсь внедрить свои личные разработки на их производстве.
По итогам воркшопа были созданы два проекта с раскладкой по материалам и расчетом стоимости, которые после доработки, возможно, станут основой для капитального ремонта этих домов. А формат воркшопа для решения учебных задач и сотрудничество с ФИОП в целом специалисты ТГАСУ считают позитивным.
— Первоначально у нас было представление, что это что-то вроде семинара. Но это не семинар, это практичекая работа, — сказала начальник международного научного отдела ТГАСУ Ника Еремина. — И мы постепенно будем делать этот формат все больше нормой. Потому что формат односторонней коммуникации и даже дискуссии — все равно однобокий. А здесь — если поначалу ребята еще сидели и рассуждали, то уже через несколько они уже поняли, что им придется решать конкретные задачи. Что делать с крышей? Она течет! Надеюсь, мы продолжим работать с ФИОПом по образовательным программам, будем делать совместные прикладные исследования.
Итог — «дорожная карта»
Результаты всех 12 воркшопов будут включены в дорожную карту развития проекта «ИНО Томск» в виде конкретных шагов. Многие идеи и проекты после отработки в Томске будут масштабированы дальше — на уровне страны. В том числе таким пилотным проектом стал и сам формат форума U-NOVUS, который в дальнейшем будет использоваться на других масштабных российских мероприятиях.
Все знают выражение, что могущество России будет прирастать Сибирью. А Сибирь чем будет прирастать? Когда-то Сибирь прирастала территориями. Когда-то — нефтью и газом. А сейчас — людьми, которые генерируют идеи и претворяют их в жизнь.Мы в Томской области впервые в России применили формат воркшопов. И очень волновались. Но мне кажется, что у нас получилось. Значит, давайте продолжать! До встречи на шестом форуме U-NOVUS, который мы проведем в мае 2019-го!
Текст: Катерина Кайгородова
Фото: Администрация Томской области, Вероника Белецкая