Чайный гид: где в Томске можно взять чай навынос

27 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

АВТОР Катерина Маас

Теплый октябрь постепенно уступает место холодному ноябрю и морозному декабрю.

Кофе в картонных стаканчиках перестал утешать, и мы задумались — а где в Томске можно купить чай на вынос, чтобы греть руки в прохладный выходной? С этой целью мы отправились на небольшую прогулку по проспекту Ленина.

Вопреки нашим опасениям, чайных точек в Томске оказалось более чем достаточно. В томских заведениях представлены все варианты напитка, от пакетированного до авторского. Разброс цен тоже большой — от 19 рублей за стаканчик простого черного чая до авторских смесей дороже 150 рублей.

В осеннем меню Wild Coffee имеется авторский сорт чая Фото: Вячеслав Станкевич

Наша прогулка стартует на перекрестке проспекта Ленина и переулка 1905-го года. Здесь чай навынос вы найдете в киоске Wild Coffee на углу Розы Люксембург — стаканчик черного или зеленого напитка марки Teatone обойдется в 40 рублей.

Wild Coffee. Коллекция авторских стаканчиков Фото: Вячеслав Станкевич

В кафе «Пирогово» выбор вкусов больше — здесь предлагают всю линейку чаев Grienfield за 30 рублей. Здесь вы также сможете прибавить к чаю пирожок или сладкую булочку.

В кафе «Пирогово» можно выпить чаю за 30 рублей Фото: Вячеслав Станкевич

Двигаемся к площади Ленина. Кофейня Espresto на Розы Люксембург 5/1 предлагает два варианта: чай «Травы Алтая» и «Эрл Грей» за 120 рублей или авторские напитки «Масала» и мандариновый чай за 220. К ним можно прихватить коробочку макарунов с витрины соседнего заведения Don Macaron.

Пекарня-кондитерская Sadeli на Набережной Ушайки, 16 весь день радует большим выбором напитком навынос. Стакан пакетированного чая Teaco обойдется вам в 30 рублей, листовой уже в 90, а авторские напитки — медовое яблоко с имбирем, клубнично-малиновый микс или черная смородина с брусничным листом — в 190 рублей. К чаю здесь предлагают большой выбор выпечки и сладостей.

Выпечка к чаю в кондитерской Sadeli Фото: Вячеслав Станкевич

На участке между «1000 мелочей» и почтамтом захватить стакан горячего напитка можно в кофейне Dolce. В меню заведения представлены все варианты чая, от травяных сборов до улунов и классических черных напитков. Цены средние, от 90 до 180 рублей. Мы взяли на заметку травяной напиток «Медведь», в составе которого курильский чай, медвежий корень, нечто под названием зизифора, шиповник и мята.

Кафе «Кафедра» в сквере у памятника Пушкину нас не порадовало: здесь предлагают пакетированный чай Teatone, но в отличие от Wild Coffee уже за 70 рублей стакан. Если вы оказались в районе площади Новособорной, рекомендуем дойти до кондитерской «Пеки, Лола!» и взять чай навынос там. Пакетированный HYLEYS обойдется в 30 рублей, россыпь листовых вариантов от 120, а чайные сборы от 145 рублей за порцию. Нам особенно приглянулся «Ирландский виски» и «Заводной апельсин».

В кафе "Пеки, Лола" можно взять чай или кофе в забавном стаканчике Фото: Вячеслав Станкевич

Симпатичный выбор чаев мы нашли в кофейне «Территория кофе» на Усова, 9Б, стр.1. Здесь можно выбрать один из вкусов пакетированного чая ALTHAUS за 50 рублей, которые представлены на барной стойке. Либо заказать авторский напиток за 150 рублей. Нас заинтересовали два вкуса: апельсиновый пунш и клюква-бузина.

"Территория кофе". Пакетированный чай марки ALTHAUS можно взять на стойке самостоятельно Фото: Вячеслав Станкевич

Традиционно чай навынос продают в магазине «Чайная обитель» на проспекте Ленина, 22 (между остановками "ТЭМЗ" и "ул. Учебная"). Причем, в теплое время года здесь предлагают как горячие, так и холодные напитки. Стакан напитка обойдется в средние по городу 60 рублей.

Простой пакетированный чай за 60 рублей вам предложат в сети кофейных киосков Coffee Like. Найти их можно по всему городу, от переулка 1905-го года до Комсомольского проспекта.

Самый дешевый чай мы обнаружили в кафе-кондитерской Baba Roma в торговом центре Смайл Сити на Учебной. Здесь вам предложат всего два вкуса — черный и зеленый. Зато стакан чая обойдется всего в 19 рублей, и к нему можно захватить пирожное или кусочек мармелада.

Конечно, в наш обзор вошли далеко не все точки, где можно купить чай навынос. Если вы знаете место, до которого наша редакция не успела добраться, делитесь координатами.

Фото: Вячеслав Станкевич

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