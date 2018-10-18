Русский бургер и американский суп. Сезонное обновление меню в The Burger Lab

18 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: The Burger Lab

АВТОР Алина Малютена

В начале октября в The Burger Lab презентовали новые блюда из сезонного меню.

Шеф-повар заведения Максим Муслимов подошел к делу серьезно: на дегустации гостям удалось попробовать 10 новых позиций — по две из каждой категории существенно обновившегося меню.

Про секретный ингредиент салата «поке», классический американский суп и историю «русского» бургера читайте в нашем материале.

Салаты

Салат с курицей в деревенском стиле Фото: The Burger Lab

В обновленном меню появились трендовые азиатские мотивы и характерные черты сибирской кухни. Дегустацию открыли салат с курицей в деревенском стиле и набравший популярность в последние несколько лет по всему миру гавайский поке в азиатском прочтении от The Burger Lab.

Оба блюда подаются в глубоких мисках, что продолжает недавний супер-тренд «боулов», высоких, круглых тарелок, которые используют в современных ресторанах буквально для всего — от фуа-гра до обыкновенной каши.

В первом салате соединились курица, кус-кус, булгур, свежие шампиньоны, салатный микс и зелень, заправленные оливковым маслом с итальянскими травами. Подается он с кусочками свежеприготовленной питы и вареным яйцом. На вкус — легкий и свежий, однако достаточно сытный.

Салат под номером два — поке — оказался из смеси дикого и бурого риса, зеленого горошка, кусочков свежего лосося в соевой заправке, свежего огурца, редиса и водорослей чука и нори. На вкус — словно суши, только в разобранном виде. Слегка солоноватый, не перегруженный, и при этом, опять же, очень сытный.

Салат поке Фото: The Burger Lab

С поке во время дегустации вышел небольшой казус: на кухне в него забыли добавить порцию водорослей чука. Пока Максим ходил за ускользнувшим ингредиентом, гости успели распробовать салат. Впечатления у большинства оказались неоднозначные — кому-то не хватило вязкости, кому-то показалось, что горошек «спорит» с другими составляющими. По желанию, в поке можно было добавить остроты, отдельно взяв кисло-сладкий соус, чем и занялись некоторые из гостей. А после того, как прибыли водоросли, салат получил одобрение большинства присутствующих.

Кстати, в некоторых заведениях столицы популярный поке уже стал единственным салатом в меню. Заказать себе его можно по принципу «конструктора», когда гость сам выбирает ингредиенты из ассортимента.

Закуски

В качестве холодной закуски в обновленном меню появился ростбиф в азиатском стиле. Ощутимую пикантность блюду придал крупно порезанный перец чили, который при желании можно было убрать. В заправке азиатские нотки создали соевый соус и кориандр. Степень прожарки говядины по умолчанию средняя, подается ростбиф нарезанным тонкими ломтиками.

Максим объяснил — раньше в ассортименте The Burger Lab был тартар (сырое мясо с яичным желтком), потом позицию убрали из меню. Но посетители стали просить вернуть блюдо обратно, и, по словам шеф-повара, ростбиф стал компромиссным решением для любителей сырого мяса.

Мидии в вине Фото: The Burger Lab

Еще одно нововведение — мидии, тушеные в вине. Для тех, кому в Сибири не хватает экзотичных морских вкусов.

Готовятся мидии в The Burger Lab по самому традиционному рецепту: моллюски отправляются на раскаленную сковороду, туда кладут сливочное масло, добавляют немного белого вина, и затем все это тушится в течение нескольких минут. Ничего лишнего.

Сэндвичи

Следующими на очереди оказались сэндвичи, также двух видов: вегетарианский и с ростбифом в азиатском стиле.

Овощной был вдохновлен итальянской классикой — капрезе (помидоры, моцарелла, песто), в которой моцареллу заменил сыр тофу без добавок. Создавая блюдо, шеф-повар вдохновлялся философией людей, отказавшихся от разных усилителей вкуса. В результате получился достаточно простой по своему наполнению сэндвич. Итальянским его делают травы: орегано и базилик, плюс капелька сезонности в виде баклажана, маринованного в грецком орехе с чесноком. Все это — в объятиях свежей чиабатты, которую, правда, пока что выпекают не в стенах The Burger Lab.

Второй сэндвич — тот же ростбиф, только с хлебом и овощами вдобавок. Довольно острый, в меню будет помечен «перчиком». В отличие от вегетарианского, он намного сочнее — оно и понятно, мясо в сочетании с овощами дает сэндвичу необходимую влагу.

Супы

Суп клэм чаудер Фото: The Burger Lab

Участникам дегустации представили и два новых супа: тыквенный суп-пюре, который уже стал классикой осеннего меню, и суп с американскими корнями — клэм чаудер (clam chowder — суп из моллюсков). И если с первым все понятно — сытный тыквенно-сливочный, с добавлением эстрагона, подается с небольшим количеством творожного сыра и тыквенными семечками, — то на второй, пожалуй, стоит обратить внимание.

Традиционно, такой суп готовится из моллюсков, с добавлением молока или сливок, иногда в него добавляют овощи: картофель, лук, сельдерей. В исполнении Максима чаудер дополняется кусочками трески и бекона, который придает супчику привкус копченостей.

Кроме того, это первый суп в меню The Burger Lab, который не пюрируется. «С ним хочется уютно устроиться перед камином», — добавляет Максим.

Бургеры

Бургер «Русский» Фото: The Burger Lab

Не обошлось без новых бургеров. После презентации блюда в натуральную величину, были поданы мини-версии двух бургеров: с сезонными овощами и бургер под названием «Русский».

Первый, опять же, очень понятный: внутри баклажаны, грибной соус из шампиньонов, говяжья котлета, кинза и петрушка, булочка здесь черного цвета. В меру острый, сочный и пряный — все, как мы любим.

Бургер с сезонными овощами Фото: The Burger Lab

А вот его брат, «Русский», стал практически гвоздем программы. Во многом, из-за его подачи: бургер с говяжьей котлетой, листом салата, малосольными огурчиками с укропом и горчичным соусом прибыл с малышом-патиссоном, который вызвал восторг у всех присутствующих дам (у меня в том числе).

По словам Максима, «Русский» был придуман специально для «Праздника топора» и выпускался только на нем, в ограниченном количестве. После чего гости стали приходить в заведение и спрашивать про диковинку: где же тот русский бургер? Так было решено ввести его в сезонное обновление. На вкус «русский» очень неплох: горчичная острота придает ему пикантность, а солоноватые огурчики приятно похрустывают и добавляют свежести.

Сам шеф-повар признается, что «Русский» — это полностью его детище. В поисках удачной комбинации вкусов, которая бы добавляла блюду нужный колорит, в бургер сначала положили маринованные корнишоны, однако это не дало нужного эффекта. Их заменили малосольными огурчиками, затем добавили к котлете яркий горчичный соус. А чтобы окончательно его русифицировать, Максим решил добавить немного укропа. «Может, секрет его успеха как раз в том, что ничего не надумано: просто булка, горчичный соус, котлета», — предполагает Муслимов.

Завершили вечер десертами. The Burger Lab предлагают их своим гостям совместно с кондитерской XO.bakery. Здесь также представили две новых позиции: пирожное макаронс с разнообразными вкусами и эклеры с несколькими вариациями крема внутри.

Максим Муслимов, шеф-повар The Burger Lab Фото: The Burger Lab

The Burger Lab стремится уйти от образа места, где подают исключительно бургеры:

- Я хочу, чтобы к нам относились как к полноценному заведению, нежели как к "просто бургерной", - отмечает Максим.

Поэтому, несмотря на название и все же приоритетное направление кухни, здесь стремятся постоянно обновлять ассортимент и расширять горизонты вкусов своих клиентов.

Сезонные обновления меню в The Burger Lab планируется проводить каждые три месяца. Следующее запланировано на конец ноября.

Фото: The Burger Lab

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