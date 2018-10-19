Еда. Рецензии. Ужин в Cheat meal

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Улица Усова продолжает манить новыми заведениями. Небольшое кафе Cheat meal с пометкой «Бургеры. Шаурма. Хот-доги» открылось на месте кофейни Espresto.

Сначала мы оценили игру слов: сheat meal, плановое нарушение диеты, превращается на логотипе в eat me, то есть, «съешь меня». А потом нам пришлось по душе и само кафе — в нем было просто, дешево, сытно и вкусно.

Адрес: ул. Усова, 6, стр. 12

Интерьер: места немного, оформлено пространство без особых изысков, но симпатично. Здесь уютно. Деревянная мебель, хотя есть и столики с диванчиками. Лавка для ожидания заказов (многие берут еду с собой). Растения на стенах, композиция с тыквами на подоконнике, которую интересно рассматривать, забавная «паутина» из лампочек на потолке.

Меню: лежит за барной стойкой. В нем завтраки (доступны только утром, выбирать можно каши (80 рублей) или сытной английский завтрак (160 рублей).

Блюда удобно сгруппированы. Бургеры (стоят от 130 рублей) классические, с мясной либо куриной котлетой. Любителям рыбы и вегетарианцам побаловать себя нечем. Из шаурмы (от 160) самый необычный вариант — это «Цезарь» (салат «упакуют» в лаваш). Хот-доги (от 160 рублей) можно пробовать даже тем, кто не переносит сосиски — для них найдется фарш-дог с мясным фаршем из свинины и говядины. При желании в хот-дог можно добавить халапеньо, котлету или еще что-то из перечисленного в меню.

Выбор салатов (от 60 рублей) лаконичен. Легкий «Коул слоу», еще один салат из овощей, греческий и несколько видов цезаря — просто с курицей и с курицей и беконом.

Еще на витрине мы увидели пару десертов (от 65 рублей), это маффины и трайфл.

Что касается напитков, то классический кофе обойдется в Cheat meal от 50 рублей, рафы (самый необычный из которых — с бананом и мятой) от 150 рублей. За 100 рублей можно выпить какао или горячего шоколада. Также согреться в кафе можно чаем. Кружка пакетированного — за 35 рублей, чайничек авторского — за 99 рублей.

Из холодных напитков в меню любопытные смузи (120 рублей), среди них найдется «Сытный инжир». Свежевыжатые соки (от 80 рублей) включают не только морковный и яблочный, но и грушевый. А вот цитрусовых вариантов нет. Зато есть лимонады с кислинкой (80 рублей) — и апельсиновый, и классический, и еще, неожиданно, клюквенный. Также в меню очень сибирские морсы (за 70 рублей) — облепиховые и из черноплодки с шиповником.

Авторский чай в кафе появился недавно, поэтому в меню его нет. Официантка рассказала, что можно заказать напитки на основе имбиря (с облепихой и с цитрусовыми), сочетание цитрусовых и мяты, а также чай с красной смородиной и корицей.

Еда: мы выбрали бифбургер, цезарь с курицей и авторский чай с красной смородиной. Возле кассы мы заметили объявление о том, что авторы постов в соцсетях с чекином в кафе получают скидку 10%. Нам поверили на слово, что мы сделаем такой пост, и немедленно сделали скидку. Что, конечно, всегда приятно.

Начался ужин с авторского чая (99 рублей). Чай с красной смородиной дополнялся сиропом из этой ягоды, а также корицей, лимоном и апельсином. Сначала мы не слишком заметили корицу. Зато позже, когда чай хорошо настоялся, она стала ощущаться. Благодаря сиропу чай слегка сладкий, но не приторный.

Выпив чай, мы попросили добавить в заварку еще кипятка. На второй раз вышло даже вкуснее и гармоничнее. В общем, замечательный напиток.

Порция салата цезарь с курицей (140 рублей) была внушительной. В целом блюдо порадовало — в нем были сладкие томаты черри, сочная пекинская капуста, пикантные сухари. Единственный для нас минус — мы упустили, что курица будет в панировке. Это придало салату «фастфудовость».

Бифбургер (190 рублей) — очень, очень большой! Кроме мясной котлеты, листьев салата, маринованного огурца, томата, сыра и соуса, в его составе были еще и луковые кольца. Они оказались в панировке, так что блюдо вышло более чем сытным. Соус простой, на основе кетчупа, не слишком острый. Шедевром высокого кулинарного искусства бургер не назовешь, но это достойный, вкусный фастфуд. Только есть такой гигантский бургер неудобно, и это его главный минус.

Счет: 439 рублей, после скидки за пост — 396.

Итого: приятное место, для студентов (их заходило немало) вообще идеальный вариант. Сытно, вкусно, экономично и никакого пафоса!

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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