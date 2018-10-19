Афиша Томска.

Выходные: 20 и 21 октября 2018 года

19 октября 2018 / Томский Обзор

На этих выходных пройдут сразу два мероприятия с национальным колоритом: японским и русско-немецким. Также будут рассказы Тэффи вслух, юмористическое шоу и симфонический концерт.

Межэтнический мини-фестиваль «Капустники»

В зрелищном центре «Аэлита» фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» проведет межэтнический мини-фестиваль «Капустники».

Кроме самого «Пересека». в фестивале примут участие фольклорные коллективы Российско-немецкого дома: «Модер» и «Фаэтон». Ансамбли исполнят шедевры сибирского и немецкого фольклора, проведут мастер-класс по традиционным танцам, а под весёлые песни и хороводы можно будет посоревноваться в рубке капусты так, как это делали наши бабушки. На фестивале представят для дегустации традиционные национальные блюда из овощей и капусты, а также травяной чай.

Подробнее

Когда и где: 20 октября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.00, 100 рублей

Аудитория: 4+

Аниме «Ученик чудовища»

Киюта, потерявшийся в Токио мальчик, проникает в альтернативную вселенную, где его растит человек-медведь по имени Куматэцу. Он долгое время обучает мальчика боевым искусствам. В итоге Киюта становится участником катаклизма, охватившего оба мира.

Актеры: Сёта Сомэтани, Кодзи Якусё, Кумико Асо, Судзу Хиросэ, Мамору Мияно, Аои Миядзаки, Сумирэ Морохоси, Кэиси Нагацука, Каппэи Ямагути, Кадзухиро Ямадзи

Подробнее

Когда и где: с 19 октября в «Киномаксе»

Аудитория: 12+

Приключенческий фильм «Прогулка по Риму»

Франческо исполнилось 9 лет, и семья подарила ему билеты в Рим, чтобы увидеть знаменитую Сикстинскую капеллу. Настал долгожданный день поездки, но непредвиденные проблемы заставляют вернуться из Рима раньше. Франческо не устраивает такой ход вещей, и он решает сбежать от мамы и самостоятельно добраться до Ватикана… Младшая сестра Мария следует за ним, и перед детьми открывается удивительная, полная волшебства и тайн вселенная Вечного города.

В главных ролях: Стефано Амброджи, Фабрицио Аполлони, Лучия Батасса, Пино Борселли, Сильвана Бози, Раффаэль Буранелли, Tea Buranelli, Клаудия Кардинале, Francesca Cardinale, Кьяра Конти

Подробнее

Когда и где: с 19 октября в «Киномаксе»

Аудитория: 6+

Спектакль «Летопись в каракулях»

«Летопись в каракулях» — спектакль для камерного пространства, для малой сцены. Декораций в нем не предполагается — их заменит видео и анимация на основе детских рисунков, которые специально для постановки нарисовала дочь режиссера Екатерины Максимовой Настя. С этими «ожившими» благодаря специалистам видеоиллюстрациями и будут взаимодействовать актеры.

Подробнее

Когда и где: 20 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Литературные вечера «Вслух»

Лариса Окишева, Илья Гваракидзе и Ира Шишлянникова представят новую программу из серии «Вслух». Несколько ироничных рассказов Тэффи о любви и подарках судьбы, изменах, интрижках и неловких ситуациях между друзьями. Они написаны сто лет назад удивительной женщиной, которая всю жизнь умело ретушировала не только внешность, но и собственную биографию.

Подробнее

Когда и где: 21 октября в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 18.00 — 21.00, 316 рублей

Аудитория: 18+

Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Российский национальный молодежный симфонический оркестр был создан по результатам конкурса, в котором участвовали около четырёхсот музыкантов в возрасте от 22 до 28 лет. Сто лучших из них с 1 сентября приступили к работе в новом концертном комплексе Московской филармонии «Филармония-2» в Олимпийской деревне. С оркестрантами занимаются прославленные дирижёры и знатоки старинной музыки, первоклассные концертмейстеры и педагоги. В ближайших планах — цикл концертов для студентов ведущих российских вузов.

В программе:

Л. ван Бетховен. Финал из Симфонии № 5

И. Брамс. Симфония № 3, III часть

Г. Малер. Адажиетто из Симфонии № 5

П.И. Чайковский. «Ромео и Джульетта» — увертюра- фантазия; Скерцо из Симфонии № 6 («Патетическая»); Апофеоз из музыки балета «Лебединое озеро»

Д.Д. Шостакович. Скерцо из Симфонии № 10

Подробнее

Когда и где: 21 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 700 рублей

Аудитория: 12+

Юмористическое шоу «Так себе театр»

«Так Себе Театр» — первое в Томске полностью импровизационное юмористическое шоу. Участники и авторы команд КВН высшей и премьер-лиги («Максимум», «Евген и ребята», «Северное слияние») и приглашенная звезда Денис Дорохов (команда КВН «Сборная Камызякского края», «Однажды в России» на ТНТ), разыграют для зрителей настоящий спектакль.

Подробнее

Когда и где: 21 октября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 16+

Фестиваль «Японская осень»

На фестивале японской культуры у участников будет возможность побольше узнать об особенностях Страны восходящего солнца, открыть новые увлечения, узнать много нового и почувствовать атмосферу загадочного Востока. В программе: мастер-классы — по оригами, канзаши, комиксам манга, интерактивы, квест, фотозона, кинопоказ

Подробнее

Когда и где: 21 октября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 16.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

Игровая познавательная программа «Научно-нескучно»

Живя в городе, мы пользуемся водой, но не всегда понимаем, кто и что помогает городу функционировать как один большой дом, какая работа за этим скрыта. Как поступает вода в трубы, откуда она там вообще берётся и как очищается?

Игровая программа в «Точке гравитации» называется «Сифон». Ребята узнают, как устроена не только система канализации дома, но и городская канализация.

Подробнее

Когда и где: 21 октября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 15.00, 350 рублей

Аудитория: 6+

Тэги/темы: