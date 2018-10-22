Путь к воде: Сибирская Аграрная Группа преобразила родник в Светлом

22 октября 2018 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Вероника Белецкая

19 октября в Светлом был официально открыт новый, облагороженый путь к известному всем жителям поселка роднику.

Директор свиноводческого комплекса АО «Сибирская Аграрная Группа» Анатолий Рыбский передал символический «ключ» от ключа представителю районной администрации.

Три этапа

Работы по обустройству родника в Светлом начались много лет назад. Ключ вместе с детьми открыла местная учительница и уже тогда за родниковой водой начали ходить жители поселка.

«Живу я в поселке уже 39-й год. Мы пользуемся этой водой очень давно. Вода родниковая. По первости здесь была просто земля, гора высокая, кто-то падал, но все равно ходили на родничок, кружками черпали, набирали воду», – вспоминает местный житель Геннадий Фомин.

Позже он вместе с другим односельчанином решили облагородить родник и сделали здесь первую тропинку, установили бочку и пустили ключ по трубе.

«Очень трудно нам было забить родник, чтобы дать ему направление в трубу. Таскали глину ведрами, мучались года два. Все-таки сделали», – рассказывает Геннадий Фомин.

Потом жители обратились за помощью в администрацию и к роднику провели первые мостки, построили беседку. Сейчас же светленцы стали свидетелями «третьей волны» благоустройства ключа.

Третья волна

Около года «Сибирская Аграрная группа» вела работу над благоустройством родника. Было организовано гидрологическое исследование водного горизонта, отобраны пробы ключевой воды. Их проверка показала, что местные жители не зря облюбовали родник. Вода в нем по-настоящему чистая и по своему химическому составу соответствует всем санитарным нормам.

«Мы обратили внимание, что есть такой родник, ключ в Светлом, который пользуется у населения большой любовью, что жители поселка очень трепетно к нему относятся, что бабушки, дедушки, школьники сюда ходят и прогуляться, и водички набрать, и просто подышать воздухом. При этом инфраструктура территории пришла в такое состояние, когда надо было приложить руки», — отметил Анатолий Рыбский.

В мае проект благоустройства представили администрации и совету поселения. Местные жители проект одобрили, отметив, что он отвечает требованиям безопасности, экологичности, функциональности и, что немаловажно, просто красив.

Само строительство подхода к роднику началось в середине июля и было завершено буквально накануне. Весь путь до родника выполнен с использованием экологичных материалов, он деликатно и естественно вписывается в окружающую природу.

Здесь появились 200-метровые удобные, широкие мостки с двухуровневыми перилами — для тех, кто повыше и пониже. Каждая ступенька лестницы имеет насечки, чтобы обувь меньше скользила. Кроме того, по дороге к роднику обустроено несколько лавочек, где можно посидеть и насладиться тишиной и пением птиц. Поход за водой стал для жителей еще и походом за здоровьем и хорошим настроением.

Проектировщики не забыли и о людях, которые возят ключевую воду на тележках. Специально для них обустроены пандусы. Их ширину определяли в тесном сотрудничестве с местными жителями. Также для удобства родник снабдили поручнем, за который можно держаться во время набора воды.

Открывает путь к роднику специальная стела, рассказывающая об истории родника и особенностях воды в нем. Чуть дальше расположен стенд, на котором запечатлены этапы работы по преображению родника.

«Ключ» от ключа

На прошедшей сегодня церемонии открытия Анатолий Рыбский поблагодарил местных жителей, которые принимали участие в субботнике и убирали мусор.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у нас все получилось. Надеемся, что этот объект будет еще много лет радовать жителей поселка Светлый и не только», – сказал Анатолий Рыбский, отметив, что работа "Аграрной Группы" на роднике не закончена. В дальнейшем планируют обустроить другие родники, облагородив таким образом весь лог.

Директор свинокомплекса передал уменьшенную копию стелы начальнику отдела по работе с территориями администрации Октябрьского района Томска Дмитрию Дедюрину.

«Мне приятно и радостно выразить слова благодарности людям, которые вложили душу в реализацию этого проекта. Посмотрите, как преобразилась роща, превратившись в прекрасный парк отдыха. Здесь смогут найти время для уединения как взрослые, так и дети», — отметил Дмитрий Дедюрин.

«Я третий год здесь живу, восхищаюсь природой, родником, на прогулку всегда хожу этой тропой. Когда благоустроили тропинку, я вообще обомлела, какие же люди заботливые», – поделилась своими впечатлениями местная жительница Любовь Николаевна.

Также новую тропу оценил и Петр Юдников, житель поселка Светлый, который частенько занимается очисткой пути к роднику от снега.

«Я живу здесь 11 лет. Все время хожу за водой сюда. В основном воду в чай использую. Хорошая вода. Я помню, когда приехал сюда, здесь вообще ничего не было, с трудом спускаться приходилось. А потом, лет 6 назад, начали строить. Сначала сделали тротуар, но он узковатый был, трудно даже двоим разойтись было, особенно зимой. Сейчас сделали замечательно, прямо душа радуется. Я сюда и прогуляться хожу, и снег чищу для своего здоровья, чтобы не залеживаться на диване, лопата у меня постоянно здесь», – местный житель Петр Юдников.

Фото: Вероника Белецкая

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