Старый альбом. Больница водников в 1930-х — 1980-х годах

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Врачебный обход. Фото из архива больницы

Однажды к нам в редакцию попал архив старых фотографий. Со снимков смотрят пациенты в полосатых пижамах и медики со странными приборами в руках.

Это пациенты и сотрудники «больницы водников», открытой в Томске более 100 лет назад. Сегодня мы публикуем подборку уникальных фотографий.

В столовой Фото: из архива больницы

По данным медучреждения, до начала XX века в Сибири медицины на водном транспорте вообще не существовало. Только в 1912 году при Томском округе путей сообщения была введена должность старшего врача для проведения санитарной работы на водном транспорте. Он следил за тем, чтобы на речных судах соблюдались правила гигиены, и старался не допустить распространения инфекций, таких как холера.

Со временем в Томске появилась необходимость в создании больницы и амбулатории для работников водного транспорта. Согласно архивной справке, в 1916 году Управление Томского округа путей сообщения выкупило у томского мещанина Петра Степановича Петрова участок земли с постройками по адресу улица Духовская, 29. Больница работает до сих пор, а участок имеет адрес улица Карла Маркса, 28.

Историю трех старинных зданий больницы и подробную фотоэкскурсию по ним смотрите в материале «Больница водников: тайны и истории трех особняков на Карла Маркса».

«В России существовала целая система здравоохранения на водном транспорте. На всех бассейнах рек — Обском, Ленском, Енисейском и других — были большие бассейные поликлиники для обслуживания работников речного флота и членов их семей», — рассказала заведующая поликлиническим отделением Альбина Подкопаева, которая работает в учреждении с 1972 года.

В 20-е годы главным врачом поликлиники стал А.П. Мочалов, а главным врачом стационара — А.И. Янкелевич. Именно им пришлось взять на себя роль не только докторов, но и хозяйственников. В тяжелые послереволюционные годы им удалось добиться финансирования больницы, привлечь кадры и с «нуля» организовать быт нового медицинского учреждения.

1) Янкелевич А. И., главный врач стационара больницы водного транспорта до 1936 года; 2) Мочалов Р.П. главный врач поликлиники слева; 3) Тепляков В.Д. руководил больницей с 1932 по 1953 годы; 4) Тепляков В.Д. в нижнем ряду в центре Фото: из архива больницы

В начале 30-х годов руководителем больницы стал Владимир Дмитриевич Тепляков. При нем было открыто физиотерапевтическое отделение, расширилась клиническая лаборатория. В годы Великой Отечественной войны под руководством Теплякова в здании размещался госпиталь, который оказывал помощь раненым, прибывавшим в Томск на лечение.

Физиопроцедуры в больнице Фото: из архива больницы

После окончания войны работа больницы вернулась в прежнее русло. Первый автомобильный транспорт появился только в 1952 году. В этом же году вместо печного отопления была введена в строй котельная. По словам старожилов, в больнице долгое время сохранялись остатки голландской печи, но после капитального ремонта здания в период с 2000 по 2005 годы их убрали.

«Изначально больница была многопрофильной. Здесь было и хирургическое, и гинекологическое отделения, проходили лечение ЛОР-больные, было и детское отделение, — рассказала Альбина Сергеевна. — Каждую среду у нас был общеврачебный обход. Все доктора во главе с главным врачом проходили по палатам, каждый врач представлял своего больного. После этого мы возвращались в ординаторскую и обсуждали, какие проблемы с больными, какие нужны дообследования».

Врачебный обход Фото: из архива больницы

Обед в палате Фото: из архива больницы

Досуг больных Фото: из архива больницы

На прогулке во дворе больницы Фото: из архива больницы

1) Коллектив больницы у здания стационара. 80-е годы. 2) Анна Петровна Кожевникова, сестра-хозяйка в стационаре, и Евгений Иванович Бирюков, водитель. 70-е годы Фото: из архива больницы

Автомобиль больницы во дворе стационара Фото: из архива больницы

Со временем в больнице появилось новое оборудование.

Врач-рентгенолог Мацевич Анна Емельяновна. Рентген-кабинет Фото: из архива больницы

Рентгенкабинет. Слева направо: лаборант Майорова Эльвира Ивановна, врач-рентгенолог Мацевич Анна Емельяновна, хирург Лихачев Евгений Николаевич Фото: из архива больницы

Врач-офтальмолог Галина Васильевна Юхневич Фото: из архива больницы

Стоматолог Маслов Андрей Владимирович Фото: из архива больницы

В кабинете стоматолога Фото: из архива больницы

Одной медициной жизнь больницы не ограничивалась.

«Регулярно проводились коммунистические субботники. Мы убирались во дворе, проводили генеральные уборки в помещениях. Раньше мы самостоятельно делали косметический ремонт, белили и красили», — рассказала заведующая.

Коллектив принимал активное участие в городских мероприятиях, ходили на первомайские демонстрации, участвовали в конкурсах и спортивных соревнованиях среди медицинских работников.

Первомайская демонстрация, 70-е годы 4-я справа во втором ряду — А.С. Подкопаева (ныне — заведующая поликлиникой) Фото: из архива больницы

«Раньше каждый год на День медицинского работника проходила спартакиада среди медиков, коллектив „больницы водников“ в ней участвовал. Мы всегда занимали призовые места, были в тройке победителей. Кстати говоря, в стационаре можно увидеть кубки за победы в различных соревнованиях. У нас и семейные старты были, и отдельно соревнования для детей, — поделилась воспоминаниями Подкопаева. — Зимой участвовали в забеге „Лыжня зовет“, который проходил в Сосновом бору».

Спортивные соревнования Фото: из архива больницы

Текст: Валентина Бейкова

Фото: из архива больницы

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