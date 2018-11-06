Старый альбом. Больница водников в 1930-х — 1980-х годах
Однажды к нам в редакцию попал архив старых фотографий. Со снимков смотрят пациенты в полосатых пижамах и медики со странными приборами в руках.
Это пациенты и сотрудники «больницы водников», открытой в Томске более 100 лет назад. Сегодня мы публикуем подборку уникальных фотографий.
По данным медучреждения, до начала XX века в Сибири медицины на водном транспорте вообще не существовало. Только в 1912 году при Томском округе путей сообщения была введена должность старшего врача для проведения санитарной работы на водном транспорте. Он следил за тем, чтобы на речных судах соблюдались правила гигиены, и старался не допустить распространения инфекций, таких как холера.
Со временем в Томске появилась необходимость в создании больницы и амбулатории для работников водного транспорта. Согласно архивной справке, в 1916 году Управление Томского округа путей сообщения выкупило у томского мещанина Петра Степановича Петрова участок земли с постройками по адресу улица Духовская, 29. Больница работает до сих пор, а участок имеет адрес улица Карла Маркса, 28.
Историю трех старинных зданий больницы и подробную фотоэкскурсию по ним смотрите в материале «Больница водников: тайны и истории трех особняков на Карла Маркса».
«В России существовала целая система здравоохранения на водном транспорте. На всех бассейнах рек — Обском, Ленском, Енисейском и других — были большие бассейные поликлиники для обслуживания работников речного флота и членов их семей», — рассказала заведующая поликлиническим отделением Альбина Подкопаева, которая работает в учреждении с 1972 года.
В 20-е годы главным врачом поликлиники стал А.П. Мочалов, а главным врачом стационара — А.И. Янкелевич. Именно им пришлось взять на себя роль не только докторов, но и хозяйственников. В тяжелые послереволюционные годы им удалось добиться финансирования больницы, привлечь кадры и с «нуля» организовать быт нового медицинского учреждения.
В начале 30-х годов руководителем больницы стал Владимир Дмитриевич Тепляков. При нем было открыто физиотерапевтическое отделение, расширилась клиническая лаборатория. В годы Великой Отечественной войны под руководством Теплякова в здании размещался госпиталь, который оказывал помощь раненым, прибывавшим в Томск на лечение.
После окончания войны работа больницы вернулась в прежнее русло. Первый автомобильный транспорт появился только в 1952 году. В этом же году вместо печного отопления была введена в строй котельная. По словам старожилов, в больнице долгое время сохранялись остатки голландской печи, но после капитального ремонта здания в период с 2000 по 2005 годы их убрали.
«Изначально больница была многопрофильной. Здесь было и хирургическое, и гинекологическое отделения, проходили лечение ЛОР-больные, было и детское отделение, — рассказала Альбина Сергеевна. — Каждую среду у нас был общеврачебный обход. Все доктора во главе с главным врачом проходили по палатам, каждый врач представлял своего больного. После этого мы возвращались в ординаторскую и обсуждали, какие проблемы с больными, какие нужны дообследования».
Со временем в больнице появилось новое оборудование.
Одной медициной жизнь больницы не ограничивалась.
«Регулярно проводились коммунистические субботники. Мы убирались во дворе, проводили генеральные уборки в помещениях. Раньше мы самостоятельно делали косметический ремонт, белили и красили», — рассказала заведующая.
Коллектив принимал активное участие в городских мероприятиях, ходили на первомайские демонстрации, участвовали в конкурсах и спортивных соревнованиях среди медицинских работников.
«Раньше каждый год на День медицинского работника проходила спартакиада среди медиков, коллектив „больницы водников“ в ней участвовал. Мы всегда занимали призовые места, были в тройке победителей. Кстати говоря, в стационаре можно увидеть кубки за победы в различных соревнованиях. У нас и семейные старты были, и отдельно соревнования для детей, — поделилась воспоминаниями Подкопаева. — Зимой участвовали в забеге „Лыжня зовет“, который проходил в Сосновом бору».
Текст: Валентина Бейкова
Фото: из архива больницы